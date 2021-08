Basel vor 48 Minuten

Corona-Studie

Biontech: Studie behauptet der Corona-Impfstoff sei "tödlich" - was steckt dahinter?

Das Vakzin von Biontech/Pfizer enthält angeblich zu über 99 Prozent Graphenoxid. Das zumindest behauptet eine Schweizer Internetseite, die sich in einem Artikel auf eine angebliche spanische Studie bezieht. Was es damit auf sich hat, erklären wir in diesem Artikel.