Dass sich Viren verändern und mutieren, liegt in der Natur. Sie verändern ihre Erbgutssequenz und es entstehen neue Varianten, die besser überleben können und in manchen Fällen sogar ihre Vorgänger ersetzen. Auch das Coronavirus mutiert und bereitet Wissenschaftlern und Forschern mächtig sorgen. Berechtigterweise wird nun die Frage aufgeworfen, ob der aktuell verabreichte Impfstoff überhaupt gegen die langsam auftauchenden Covid-19-Mutationen schützt.

Corona-Mutationen: Diese Varianten sind bisher bekannt

Corona-Mutationen gibt es zahlreiche, doch nur wenige treten wirklich in Erscheinung und setzten sich durch. Bisher sind vor allem die folgenden drei Varianten bekannt:

Bei B.1.1.7 und B.1.351 führten beide Mutationen zu einer Veränderung der Spike-Proteine, welche das Eindringen in menschliche Zellen begünstigt. Auch bei P.1. wurden Mutationen an den Stachelproteinen festgestellt. Bei allen drei Varianten führte das Auftauchen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen.

Die Mutationen breiten sich aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr schnell aus. In Deutschland ist bisher nur die Form B.1.1.7 nachgewiesen worden. "Ich gehe momentan davon aus, dass sich diese Variante leichter verbreitet", sagt Richard Neher, Biophysiker an der Universität Basel, in einem Gespräch mit Zeit Online. Auch eine Region Franken ist bereits von der neuen Mutation betroffen. In Afrika sei bereits erkennbar, dass die neue B.1.351-Mutation die bisher bestehende Form des Coronavirus verdränge, so Neher. Problematisch sei es, wenn sich sogenannte Flucht-Mutationen bilden, also Varianten, die den körpereigenen Antikörpern "entfliehen" und somit der menschlichen Immunantwort ein Stück weit entgehen. Der Biophysiker betont deshalb, wie wichtig es sei, zu untersuchen, wie viele Personen sich ein zweites Mal mit dem Virus aus Brasilien und Südafrika anstecken würden.

Wie Zeit Online schreibt, würden Experten den Mutationen mit großer Sorge entgegenblicken. Sollten P.1. und B.1.351 dazu führen, dass Wiederansteckungen häufiger passieren, muss mit erneuten Anstiegen der Infektions- und Todeszahlen gerechnet werden.

Impfstoff gegen Mutationen: Schütz Biontech-Wirkstoff noch vor den neuen Corona-Varianten?

Nun wird die Frage immer lauter, ob die aktuellen Impfstoffe von Biotech/Pfizer und Moderna auch gegen die neuen Virusvarianten helfen.

Eine neue Studie zeigt, dass der Wirkstoffe von Biontech/Pfizer auch gegen die Mutation B.1.1.7 hilft. Moderna hat ebenfalls angekündigt, seinen Impfstoff auf die Wirksamkeit gegen die neuen Mutationen testen zu lassen.

Ob die Impfstoffe auch vor B.1.351 und P.1. schützen ist bisher noch nicht ausreichend getestet worden. Erste Studien behaupten das Gegenteil und schreiben, dass die Vakzine nur eine geringe Wirkung in Südafrika gezeigt hätten. In einem Bericht der renommierten Fachzeitschrift "Nature" wird befürchtet, dass die Mutationen nicht nur der menschlichen Immunreaktion entfliehen könnten, sondern auch der Immunisierung durch eine Impfung. All diese Behauptungen sind allerdings nur hypothetisch und konnten in der kurzen Zeit noch nicht überprüft werden.

Bei Zeit Online heißt es, dass, selbst wenn die Mutation sich auf die Impfstoffe auswirken würde, wären diese nicht gleich unbrauchbar. Die Wirkstoffe würden trotzdem bereits infizierte humane Zellen abtöten und kommende Mutation weiterhin abschwächen.

In einem Artikel der New York Times zeigen sich Experten ebenfalls zuversichtlich: die neuen mRNA-Impfstoffe könnten deutlich leichter verändert und angepasst werden. Dies bestätigte Biontech-Geschäftsführer Ugur Sahin in einem Interview mit dem Sender CNBC: "Wir könnten die Sequenz der Impfung austauschen und eine neue Impfung innerhalb von sechs Wochen bereitstellen."

Der Gesundheitsexperte Karl (SPD) Lauterbach äußerte sich auf twitter zu den beiden Corona-Mutationen aus Brasilien und Südafrika.

Wie genau es mit dem Coronavirus weiter geht, ob die Mutationen auch nach Deutschland gelangen und alle weiteren Informationen rund um Covid-19 finden Sie in unserem Corona-Ticker. Außerdem könnte ein Grippemittel bald im Kampf gegen Sars-CoV-2 eingesetzt werden.

