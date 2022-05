Corona-Endemie: Was bedeutet "Endemie"?

Was bedeutet "Endemie"? Bereitet Omikron der Pandemie ein Ende?

der Pandemie ein Ende? Virologin Marco Binder spricht vom "Beginn der Endemie"

spricht vom "Beginn der Endemie" Bill Gates warnt vor noch ansteckenderer und noch tödlicherer Corona-Variante

Läutet die Omikron-Welle ein Ende der Pandemie ein und führt uns in die Endemie? Letzteres würde bedeutet, dass das Coronavirus zwar weiterhin dauerhaft und regional gehäuft in Deutschland (und anderen Ländern) auftritt, für die Gesamtbevölkerung jedoch weniger gefährlich ist. Die Virologin Isabella Eckerle von der Uniklinik Genf erklärt: "Was die Endemie aussagt ist, dass es sich dann um keine Pandemie mehr handelt. Das bedeutet, wir werden dann nur noch lokale Ausbrüche der Krankheit sehen. Dieses explosionsartige verbreiten der Krankheit, wird dann nicht mehr stattfinden können." Harmlos werde das Coronavirus dadurch nicht - aber für die Gesamtbevölkerung weniger gefährlich.

Virologe Marco Binder sieht Beginn der Endemie gekommen

"Wir können tatsächlich vom Beginn der Endemie sprechen", sagt der Virologe Marco Binder, der am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg zum Coronavirus forscht. Doch einen klar definierbaren Zeitpunkt für das Ende der Pandemie und den Beginn der Endemie gebe es nicht: "Der Übergang von Pandemie zu Endemie ist fließend und kann nicht an klar messbaren Parametern festgemacht werden“, so Binder. Er orientiere sich daran, dass das Coronavirus für das Immunsystem der meisten Menschen inzwischen nicht mehr neu sei - aufgrund von Impfungen und Ansteckungen weltweit und in Europa. Vor etwas mehr als zwei Jahren habe das noch ganz anders ausgesehen.

In Deutschland sind, Stand Ende April 2022, rund 76 Prozent der Erwachsenen gegen Covid-19 geimpft, rund 60 Prozent sogar geboostert. Allein im Zeitraum Januar bis März 2022 kam es zu 65 Prozent aller Covid-Infektionen. Mittlerweile sind sehr viele Menschen mit dem Virus in Kontakt gekommen. Die so entstandene teilweise Immunität hilft im Kampf gegen den Erreger. Von der Vorstellung, das Coronavirus so vollständig ausrotten zu können, haben sich die meisten Experten mittlerweile jedoch verabschiedet.

Virologe Binder vermutet, dass sich dieser Immunschutz der Bevölkerung durch Auffrischungsimpfungen und weitere Infektionswellen in den kommenden Monaten und Jahren weiter verbessern dürfte, "was es dem Virus Stück um Stück schwerer machen dürfte, sich zu verbreiten und zu hoher Krankheitslast zu führen." Dies werde laut Binder "mit hoher Sicherheit" dafür sorgen, dass es nicht noch einmal zu Katastrophenszenarien wie in den Jahren 2020 oder 2021 komme. Ob die Krankheitslast aber relativ niedrig bleibt (wie derzeit bei Omikron-Variante) muss sich erst zeigen.

Bill Gates warnt: "Noch ansteckender, noch tödlicher"

Multimilliardäre Bill Gates warnte Anfang Mai 2022 in einem Interview mit der Financial Times vor einer neuen Virusvariante, die noch ansteckender und noch tödlicher sein könnte. „Wir haben das Schlimmste vielleicht noch vor uns!“, mahnte Gates und fügte sogleich hinzu, er wolle nicht als "Stimme des Untergangs" wahrgenommen werden.

Es bestehe eine reelle Chance, dass sich eine neue Coronavirus-Mutation bilde, die "noch übertragbarer und noch tödlicher" sei. Das Risiko hierfür betrage "weit über fünf Prozent". Allerdings, so schränkte er ein, sei das Eintreten eines 5-Prozent-Risikos nicht sehr wahrscheinlich.

Laut Gates seien „dringend Impfstoffe mit längerer Wirkungsdauer erforderlich, die eine Infektion verhindern“ könnten. Die derzeit verfügbaren Impfstoffe müssten nach relativ kurzer Zeit aufgefrischt werden und riefen keine sterile Immunität hervor. Geimpfte könnten sich nach wie vor anstecken und die Krankheit übertragen. Hier sieht Gates dringenden Handlungsbedarf. Dass der Software-Milliardär der Financial Times sein Interview just zu diesem Zeitpunkt gab, ist übrigens kein Zufall: Am 3. Mai 2022 erscheint sein Buch "How to Prevent the Next Pandemic"* ("Wie die nächste Pandemie verhindert werden kann") - das Buch ist schon vor dem offiziellen Verkaufsstart ein Bestseller bei Amazon.

Andere Experten glauben nicht an Ende der Pandemie

Andere Experten äußern Zweifel an einem baldigen Ende der Pandemie: Nach der Omikron-Welle könnten die Delta-Variante oder andere Mutationen zurückkehren. "Es ist absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkommt", sagte Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München, bereits im Februar der Funke-Mediengruppe. "Wir können nicht sicher sein, dass Omikron Delta ablöst." Die Immunität gegen das Coronavirus sei nach einer Omikron-Infektion "ein bisschen anders", als nach einer Delta-Infektion. "Aber wenn man geimpft ist und dann vielleicht zusätzlich eine Infektion hatte, kann das Immunsystem mit neuen Varianten, die jetzt kommen könnten, gut umgehen", so Protzer. Bei Risikogruppen sollte man eine vierte Impfdosis im Herbst in Erwägung ziehen. Hier könnten die Daten aus Israel, wo gerade die Impfkampagne zur vierten Dosis läuft, bei der Bewertung helfen.

Gérard Krause, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, zeigte sich gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe skeptisch: "Ich teile die Euphorie nicht, dass Omikron uns jetzt in die Endemie führt. Wir wissen nicht, was für Varianten noch kommen, die die Immunität vielleicht umgehen und auch zu schweren Verläufen führen können." Durch Impfungen und Infektionen hätten viele Menschen zwar eine Teilimmunität aufgebaut, doch die schütze nicht vor jeder Virusvariante gleich gut.

Wann die Pandemie vorbei sei, hängt laut Krause allein vom Umgang mit dem Erreger ab: "Wie viele Erkrankungen sind wir bereit zu akzeptieren, wie viele können wir verhindern und um welchen Preis." Das sei keine rein medizinische Frage, sondern eine breit angelegte Abwägung, sagte Krause und rief zur gesellschaftlichen Verständigung auf. Als Orientierung könne laut dem Epidemiologen der Umgang mit den alljährlichen Grippewellen dienen: "Das Ziel muss es sein, die schlimmsten Schäden zu verhindern und die Schwächsten zu schützen."

Drosten warnt vor der "Super-Mutation"

Virologe Christian Drosten befürchtet, dass eine gefährliche Kombination aus Delta und Omikron entstehen könnte - eine Art "Super-Mutation". Eine Möglichkeit hierfür sei die sogenannte Rekombination, also dass sich das Erbgut zweier Virusvarianten zusammenschließe. Vorstellbar sei die Entstehung einer Viruslinie, "die zum Beispiel das Spike-Protein vom Omikron-Virus trägt, um weiterhin diesen Immunvorteil zu genießen, aber den Rest des Genoms vom Delta-Virus hat, weil möglicherweise der Rest des Genoms bei Delta eine stärkere Replikationsfähigkeit vermittelt", so Drosten Anfang 2022 im Interview mit dem Deutschlandfunk. So kämen "aus beiden Welten" die stärksten Eigenschaften zusammen: die Fähigkeit, den Immunschutz zu umgehen, und die stärkere Vermehrung der Viren im Körper. "So etwas gibt es, das ist schon beschrieben worden, das muss man im Moment befürchten, dass so etwas passieren könnte."

Eine Kombination aus Delta und Omikron sei dabei laut Christian Drosten nur eine von vielen Möglichkeiten, wie aus der Omikron-Variante wieder eine gefährlichere Mutation entstehen könnte. Daher sei die Impfung weiterhin so wichtig, wie der Virologe betont.

"Neue Varianten können leider immer wieder zu einer neuen pandemischen Welle führen", so der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen gegenüber dem Kurier. Darum sei eine Immunität in der Bevölkerung umso wichtiger. Sie verringere das Risiko, dass neue stark mutierte Varianten entstehen würden.

Von genau einer solchen, noch gefährlicheren Variante sprach Anfang Mai 2022 auch Bill Gates im oben zitierten Interview mit der Financial Times. Der Milliardär, Philantrop und Wissenschaftler schätzt die Wahrscheinlichkeit für eine solche Mutation auf rund fünf Prozent.

