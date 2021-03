Corona-Ausgangsperre in Bayern: Das gilt jetzt

Auch wenn Corona-Lockerungen für Bayern beschlossen wurden, gilt sie stellenweise noch immer: die nächtliche Ausgangssperre. Gilt sie, dürfen Bewohner zwischen 22 Uhr und 5 Uhr nur mit einem triftigen Grund ihre Wohnung oder Haus verlassen. Das wurde erneut in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgehalten. Mittlerweile gilt die 12. Version, die am 8. März in Kraft getreten war. Mit ihr ist die allgemeine Ausgangsbeschränkung entfallen. Ab sofort gilt sie nur noch lokal bei bestimmten Inzidenzwerten.

Ausgangssperre wegen Corona: Wann darf ich dennoch nach 21 Uhr das Haus verlassen?

Die nächtliche Ausgangssperre untersagt den Aufenthalt außerhalb der Wohnung von 22 Uhr bis 5 Uhr. Im Fragenkatalog des Bayerischen Innenministeriums wird explizit hingewiesen, dass "vom Begriff der Wohnung erfasst sind auch privat genutzte Gärten, Terrassen und Balkone." Bei Verstoß gegen die Ausgangssperre droht eine hohe Strafe von 500 Euro.

Bei folgenden Gründen sind Sie jedoch von der Ausgangsbeschränkung befreit:

medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfällen oder anderer medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen

oder oder anderer beruflichen Gründe: Die Ausübung von beruflichen oder dienstlichen Tätigkeiten oder unaufschiebbaren Ausbildungszwecken sind erlaubt.

Die Ausübung von beruflichen oder dienstlichen Tätigkeiten oder unaufschiebbaren Ausbildungszwecken sind erlaubt. Wahrnehmung der Sorge- und Umgangsrechte

und unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger

unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger Begleitung Sterbender

Handlungen zur Versorgung von Tieren : Das Begleiten des Haustieres bei dessen Notdurft ist also auch zwischen 21 Uhr und 5 Uhr erlaubt.

: Das Begleiten des Haustieres bei dessen Notdurft ist also auch zwischen 21 Uhr und 5 Uhr erlaubt. von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen

Die Ausgangsbeschränkungen treten in Städten und Kreisen in Kraft, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 ermittelt wurde. Auf einer Seite des Bayerischen Innenministerium sind diese tagesaktuell aufgeführt. Dort wird auch explizit darauf hingewiesen, dass "das Antreten des Heimwegs von einem fremden Haushalt hierbei nicht zu den ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen zählt."

Doch darf ich durch einen solchen Landkreis mit meinem Auto fahren? Auf Anfrage von inFranken.de erklärt ein Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Pflege" Eine Durchfahrt durch den Geltungsbereich der Ausgangssperre ist möglich, da eine solche keinen Aufenthalt darstellt." Weiter heißt es, dass ein Aufenthalt schon ein gewisses Moment der Dauerhaftigkeit impliziere. Das sei in diesen Fällen nicht gegeben.

Durchfahrt durch Gebiet mit Ausgangssperre: Das müssen Autofahrer unbedingt beachten

Trotzdem muss man beim Durchfahren eines solchen Gebietes etwas beachten: "Nach dem Sinn und Zweck der Regelung ist die Durchfahrt gestattet, wenn das eigene Fahrzeug nicht verlassen wird." Das würde automatisch zu einem Aufenthalt führen. "Sofern eine Autofahrt – mit Berührungspunkt zu einem Gebiet, in dem die nächtliche Ausgangssperre gilt - demnach vor 22 Uhr beginnt und nach 5 Uhr morgens endet und in dieser Zeit das Fahrzeug nicht verlassen wird, ist die Durchfahrt möglich", erklärt der Sprecher weiter.