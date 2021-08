Ab September sollen Auffrischungsimpfungen möglich sein

Seit dem Beginn der Impfkampagne stand die Frage im Raum, wie oft eine Impfung gegen das Coronavirus stattfinden müsste, damit der Schutz gewährleistet ist. Und schon früh wurde über die Möglichkeit einer Auffrischimpfung spekuliert, sollte der Impfschutz nicht langfristig anhalten. Die Frage rückte anfangs in den Hintergrund, da ohnehin kaum Impfstoff zur Verfügung stand um generell die Bevölkerung durchzuimpfen, doch nun da die Impfbereitschaft nachlässt, wurde der Beginn der Auffrischungen für den September 2021 ins Auge gefasst.

Auffrischungs-Impfungen: Ab wann, bei wem und warum sind sie nötig?

Bei dieser Auffrisch- oder auch "Boosterimpfung" geht es darum, den Impfschutz erneut zu stärken. Wie Studienergebnisse aus Israel Mitte Juli zeigten, schwand das Anti-Körperlevel nach drei Monaten um ein Drittel, wie der Deutschlandfunk (Dlf) berichtet. Dort werden nun bereits Drittimpfungen durchgeführt und Deutschland soll ab September mit Auffrischungen nach sechs Monaten nachziehen.

Dabei werden laut Stuttgarter Zeitung vor allem die Risikogruppen, also ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen ins Visier genommen. Bei ihnen liegt die Impfung in der Regel schon länger als die geplanten sechs Monate zurück, außerdem weisen sie allgemein eine schwächere Immunreaktion auf. Insofern werden sie Vorrang für die Auffrischimpfungen erhalten.

Die Auffrischungen könnte unabhängig vom vorherigen Impfstoff laut Welt mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, da dies in Hinblick auf die Daten von Kreuzimpfungen und dem Infektionsgeschehen sinnvoll sein könnte. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson wird aktuell sogar unabhängig von einer Auffrischimpfung über den geringen Schutz von nur einer Dosis diskutiert.

"Politische Vorsorgemaßnahme ohne Evidenz" - Kritik an Auffrischimpfungen

Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) gibt es bislang nicht. Das geht aus einem Bericht der Welt hervor, in dem auch genannt wird, dass noch keine notwendige Datenlage vorliegt, damit die StiKo eine Empfehlung aussprechen könnte. Tatsächlich sprach der Vorsitzende der StiKo laut dem Ärzteblatt gegenüber der Welt von einer "politischen Vorsorgemaßnahme ohne Evidenz". Dennoch räumt er ein, dass es auch keine Hinweise auf negative Folgen einer Auffrischimpfung geben würde.

Vonseiten des Deutschen Hausärzteverbands gibt es hingegen bereits einen Aufruf, zum Hörer zu greifen, um nun direkt einen Termin für die Drittimpfung auszumachen, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet. "Sie sollten sich jetzt nicht proaktiv an ihren Hausarzt wenden", sagt Ingrid Dänschel, Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands. Da der Impfschutz ja nicht abrupt, sondern wenn schleichend abnimmt, sieht auch der StiKo-Vorsitzende keinen Zeitdruck.

Ethische und wirtschaftliche Bedenken zur Auffrischimpfung äußer hingegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Bundesverband deutscher Laborärzte (BDL). Entgegen einer Aussage von Virologe Klaus Stöhr im MDR, nach der es einen Überfluss an Impfstoff gäbe, mangelt die WHO das Fehlen einer globalen Strategie an. Statt in reichen Ländern zum dritten Mal zu impfen, sollte der Impfstoff lieber an ärmere Länder übermittelt werden. Der Dlf fasst die Argumentation zusammen: "Drittimpfungen in den Industrieländern verlangsamen die ohnehin nur schleppenden Impfprogramme im globalen Süden."

Perspektivisch jährliche Auffrischimpfungen - wie lange hält die Drittimpfung?

Der BDL ergänzt die Kritik um eine wirtschaftliche Komponente und schlägt vor Antikörperbestimmungen zu einer Kassenleistung zu machen, um somit möglicherweise nicht notwendige Drittimpfungen zu ersparen. Allgemein wird die Frage noch diskutiert, wie oft denn eine solche Auffrischimpfung erforderlich sein wird.

Nach Einschätzungen von Fachleuten wird aktuell nicht erwartet, dass zukünftige Auffrischimpfungen alle sechs Monate nötig sein werden. Stattdessen wird sich der Zeitraum wohl immer weiter verlängern. Die Impfstoffhersteller Biontech und Moderna gehen laut Dlf von jährlichen Auffrischimpfungen aus. Was die Drittimpfung angeht, so schätzt Dlf-Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth, dass sie perspektivisch jeder erhalten muss.