Ein Wissenschaftler, der sich regelmäßig mit dieser Thematik auseinandersetzt, ist Torsten Blum. Er ist Oberarzt in der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin und hat gemeinsam mit Kollegen zahlreiche Patienten untersucht, die an Atemnot litten. All diese Patienten vereint, dass sie eine "Covid-19"-Erkrankung überstanden haben, die nicht schwer verlaufen ist. Als zentrale Frage stellen sich Blum & Co., ob die Lungenschäden langfristiger Natur sind oder ob sie mit der Zeit verheilen. Dabei stehen insbesondere Infizierte im Fokus, die nicht im Krankenhaus durch Beatmungsgeräte behandelt werden mussten. Fälle, in denen eine Ansteckung unbemerkt bleibt und die keine Symptome mit sich bringen, sind gefährlich: "Da wissen wir, dass es Narben im Bereich der Lunge geben kann", so Blum.

"Möglicherweise kann dieses neue Coronavirus auch bei ihnen länger anhaltende oder gar dauerhafte Folgeschäden in der Lunge auslösen" - Torsten Blum

Neben Landzeitschäden wie Atemnot kann das Coronavirus auch andere Organe, wie "Herzmuskel, Darm, Niere, Gefäßinnenhäute und das Nervensystem schädigen". Deshalb sei Vorsicht geboten, so Blum. Patienten aus Deutschland, die zunächst nicht schwer erkrankt schienen, erlitten beispielsweise Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Beinvenenthrombosen.

"Ein Teil der Patienten wird langfristig Probleme entwickeln. Ich denke schon, dass wir hier sekundär durch Covid-19 auch neue Krankheitsbilder generieren", warnt auch Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik ür Infektiologie an der München Klinik Schwabing.

tu/dpa