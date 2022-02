Die Omikron-Variante führt nach derzeitigen Erkenntnissen zu milderen Verläufen. Das zeigen auch die Daten: Trotz Corona-Zahlen in Rekord-Höhe ist die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken zwar zuletzt deutlich gestiegen, aber immer noch niedriger als in vorangegangenen Infektionswellen. Allerdings hat der mildere Krankheitsverlauf auch seine Nachteile, wie nun eine Forschungsgruppe aus den USA zeigt.

Die Studie der University of California in San Francisco widerlegt einen riskanten Fehlschluss, den so mancher aus der Omikron-Variante gezogen hat. Da die Infektion höchstwahrscheinlich glimpflich verläuft, denken einige Menschen, es wäre besser sich zu infizieren, statt impfen zu lassen. Denn auch durch eine Corona-Infektion bildet man Antikörper gegen das Virus. Vor allem Impfskeptiker fühlen sich durch diese Annahme in ihrer Haltung bestätigt.

Schützt eine Omikron-Infektion besser als die Impfung? Studie gibt klare Antwort

Doch die Daten widersprechen. Die Forschungsgruppe untersuchte, wie stark die Antikörpertiter nach einer Infektion mit der Omikron-Variante oder der Delta-Variante ansteigen. Ein Titer gibt an, wie viele Antikörper ein Mensch besitzt, die noch eine biologische Reaktion hervorrufen und somit noch Viren im Körper bekämpfen können.

Die Menge der Antikörper ist zwar nicht alleine dafür ausschlaggebend, dass wir vor einer Infektion geschützt sind, aber sie spielt eine wichtige Rolle - und ist der bisher unkomplizierteste Weg, die Immunantwort zu messen. Wer einen hohen Antikörpertiter hat, sei wahrscheinlich gut gegen das Coronavirus geschützt, wie Carsten Watzl, Immunologe vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der "Deutschen Welle" erklärte. In der Schweiz werden Antikörpertests daher zum Beispiel als Grundlage für den Genesenennachweis genutzt.

Beim Vergleich der Antikörpermenge zwischen Delta- und Omikron-Fällen fanden die Forschenden heraus: Bei beiden Varianten stieg die Zahl der neutralisierenden Antikörper nach der Infektion. Jedoch sei das Ausmaß des Anstiegs bei "klinisch schweren Infektionen" größer gewesen. Wer also einen milden Krankheitsverlauf hat, bildet auch weniger Antikörper. Zudem bildeten sich mehr Antikörper gegen die spezifische Variante, eine Omikron-Infektion schütz demnach nicht automatisch vor einer Infektion mit einer anderen Variante.

Schwere Infektionen führen zu mehr Antikörpern - was heißt das für uns?

Der Pandemie-Forscher Yaneer Bar-Yam sieht in den Studienergebnissen die Erklärung dafür, wieso sich Menschen trotz überstandener Omikron-Infektion so schnell wieder anstecken. "Insgesamt ist die Immunität nach Omikron-Infektionen viel geringer als die Immunität nach Delta-Infektionen, was mit der Schwere der Infektion zusammenhängt. Wenn man also keine schwere Infektion mit all ihren Konsequenzen bekommt, wird man auch nicht immun gegen eine weitere Infektion", kommentiert Bar-Yam die Studie auf Twitter. Sowohl Laborexperimente als auch tatsächliche Fälle würden zeigen, dass sich Menschen unmittelbar nach einer Omikron-Infektion erneut infizieren. Die Studienlage ist jedoch noch relativ dünn, da sich Omikron erst seit einigen Monaten verbreitet.

Die Ergebnisse der Studie erschienen bislang nur als Preprint im Portal "medRxiv", sie wurden also noch nicht von unabhängigen Fachleuten überprüft. Außerdem ist zu beachten, dass die Wissenschaftler*innen ausschließlich die Antikörpertiter von geimpften Menschen untersucht haben, da ebenfalls untersucht werden sollte, inwiefern die Zahl der Antikörper mit der Zeit abnimmt. Der Großteil war doppelt geimpft, einige hatten bereits ihre Booster-Impfung erhalten.

So konnten die Forschenden ermitteln, dass die eine milde Omikron-Infektion einen "signifikant geringeren Anstieg" der Antikörpermenge auslöst als eine Booster-Impfung. Der Effekt war nur etwa ein Drittel so groß, wie nach der Auffrischungsimpfung. Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltende Bedeutung der Booster-Impfungen für die Stärkung der Immunität in der Bevölkerung, schreiben die Autor*innen der Studie. Denn eine Durchbruchsinfektion alleine führe möglicherweise nicht zu einem zuverlässigen Schutz vor einer erneuten Infektion oder einer Infektion mit einer künftigen Variante - das gilt besonders, wenn nochmals eine infektiösere Mutation auftritt.

Ein solches Szenario ist laut Fachleuten aus Virologie und Epidemiologie gar nicht mal unwahrscheinlich. Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie der Technischen Universität München, sagte erst kürzlich, dass es "absolut möglich" sei, dass die Delta-Variante zurückkehrt. Auch eine "Super-Mutation" - eine Mischung aus Delta und Omikron - wäre laut Virologe Christian Drosten denkbar. Laut den amerikanischen Studienautor*innen könnten hier Impfstoffe helfen, die auf eine Variante angepasst werden. Der Anstieg der Antikörper gegen die jeweilige Variante, der nach einer Infektion beobachtet wurde, weist darauf hin, solche angepassten Vakzine eine gute Strategie gegen besorgniserregende Virusvarianten darstellen. Einige Impfstoff-Hersteller tun dies bereits: Biontech und Moderna arbeiten an Impfstoffen gegen die Omikron-Variante.