Treten nach einer Impfung dauerhafte Beschwerden auf, spricht man von Impfschäden. Diese können von eitrigen Entzündungen über allergische Reaktionen bis hin zu Organ-, Nerven- oder Gelenkschäden reichen. Auch wenn diese Reaktionen bei der Corona-Impfung extrem selten sind, ist es wichtig, wie Betroffene im Fall von Impfschäden rechtlich abgesichert sind – und ob der Bund überhaupt für alle Arten von Schäden haftet.

Impfschäden nach Corona-Impfung: Wer wird entschädigt?

Im Gegensatz zu Impfreaktionen bzw. nach der Impfung kurzzeitig auftretenden Nebenwirkungen handelt es sich bei einem Impfschaden um eine dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung. Im Infektionsschutzgesetz ist festgelegt, dass Betroffene Anspruch auf eine Entschädigung haben, und zwar für „alle gesundheitlichen Schäden, die im Zusammenhang mit Schutzimpfungen eingetreten sind“, erklärt das Bundesministerium für Gesundheit. Die Regelung gilt einheitlich für ganz Deutschland und unabhängig von den Empfehlungen der einzelnen Landesbehörden.

Für die Impfung gegen Covid-19 gelten dieselben Haftungsregelungen wie auch bei anderen Impfungen. Dabei können aber je nach individuellem Fall und Impfschaden verschiedene Regelungen herangezogen werden, beispielsweise aus dem Produkthaftungsgesetz, dem Arzneimittelrecht oder den allgemeinen Haftungsregeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Dieser Anspruch gilt laut dem Bundesministerium für Justiz auch für Deutsche, die „außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes einen Impfschaden durch eine Impfung erlitten“ haben. Zudem greift die Regelung auch bei Personen, die zum Zeitpunkt der Impfung noch bei ihren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten wohnen oder die sich für Beruf oder Ausbildung außerhalb des Geltungsbereiches befinden, also beispielsweise zeitweise im Ausland leben und dort geimpft wurden.

Verstirbt eine Person aufgrund eines Impfschadens, können die Hinterbliebenen Anspruch auf Versorgung stellen. Die genauen Vorschriften dafür sind im Bundesversorgungsgesetz festgelegt. Wer in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt, erhält finanzielle Unterstützung. Dafür müssen aber bestimmte Kriterien erfüllt sein: Der Partner oder die Partnerin des Verstorbenen ist zum Zeitpunkt des Todes nicht erwerbstätig, da er oder sie ein gemeinsames Kind betreut. Dieser Anspruch gilt aber nur bei Kindern unter vier Jahren.

Was alles unter Impfschäden fällt

Als Impfschäden gelten aber nicht nur gesundheitliche Schädigungen, die direkt durch die Impfung hervorgerufen wurden, sondern auch Unfälle, zu denen es im Zusammenhang mit der Impfung gekommen ist. Außerdem werden auch Sachschäden dazugezählt, die während oder durch die Impfung entstanden sind, beispielsweise an Brillen, Kontaktlinsen oder Zahnersatz. Anspruch auf Entschädigung haben nur Personen, für die eine offizielle Impfempfehlung der Stiko gilt - mit Ausnahme von Booster-Impfungen in der Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen.

Übt das medizinische Personal eines Impfzentrums die Impfungen in Form eines öffentlichen Amts aus, kann die Anstellungskörperschaft der Ärzte und Ärztinnen verantwortlich gemacht werden. Das können beispielsweise Gemeinden, Bundesländer oder andere Institutionen sein, die ein Impfzentrum betreiben. Besteht zwischen der geimpften Person und dem Träger des Impfzentrums ein privatrechtliches Vertragsverhältnis, muss der Träger für die Fehler des impfenden Personals haften.

Müssen sich Arbeitnehmer*innen aufgrund von Impfschäden krankschreiben lassen, haben sie in der Regel zunächst Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Nehmen Arbeitgeber am sogenannten U1-Verfahren nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz teil, können sie sich die weiterhin stattfindenden Auszahlungen an ihre Mitarbeiter*innen wiederum von der zuständigen Krankenkasse zurückerstatten lassen.