Aerosole: So schützen Sie sich vor den gefährliche Mikropartikeln

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus fällt immer wieder der Begriff Aerosole. Damit sind kleine Mikropartikel gemeint, welche in der Luft schweben und laut zahlreichen Expertenmeinungen das Coronavirus übertragen.

In geschlossenen Räumen können Partikel lange Zeit überleben. Gerade in den bevorstehenden kälteren Jahreszeiten wird es also entscheidend sein, den Aerosolen den Kampf anzusagen, um sich effektiv vor Covid-19 zu schützen.

Aerosole bekämpfen: Luftfeuchtigkeit könnte entscheidend sein

Wissenschaftler der "University of Missouri" in Columbia veröffentlichten am 18. August 2020 einen Forschungsbericht im Fachmagazin Physics of Fluids. Ziel der Untersuchung war es festzustellen, wie genau der Prozess einer Infizierung mit dem Coronavirus über die Atemwege abläuft.

Dabei war die Betrachtung von Aerosolen unvermeidbar und tatsächlich konnten die Forscher eine neue Entdeckung machen: Laut Studienbericht ist der Faktor "Luftfeuchtigkeit" entscheidend für die Lebenszeit der Mikropartikel.

Schwebeteilchen von mittlerer Größe sollen demnach 23-mal so lange in feuchter Luft überleben, wie es in trockener Luft der Fall wäre. Zudem soll die Luftfeuchtigkeit den Ausbreitungsradius der Teilchen beeinflussen.

Ausbreitung von Aerosolen: Trockene Luft senkt die Reichweite

Neben den Viruserregern enthalten Aerosolteilchen auch Lipide, Proteine, Salz - und Wasser. Der Wasseranteil spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung der Teilchen. Bei trockenerer Luft würden die Tröpfchen schneller verdunsten und zu Boden sinken, so die Forscher.

Das wird deutlich bei der Betrachtung von Aerosolen mit einem Durchmesser von 50 Mikrometern. In einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent schafft es ein Teilchen bis zu fünf Meter weit. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent reduziert sich die zurückgelegte Strecke auf nur 3,5 Meter.

Eine niedrige Luftfeuchtigkeit mag zwar im Hinblick auf die Ausbreitung von Aerosolen sinnvoll sein, für den Alltag führt es allerdings eher zu Problemen: Durch trockene Luft trocknen Schleimhäute leichter aus und werden somit anfälliger für Krankheiten.

Wie schützen Sie sich am besten vor den Partikeln?

Das "Umwelt Bundesamt" gibt in einem Schreiben vom 12. August 2020 Tipps, wie man sich in Innenräumen am besten vor einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 schützt. Grundsätzlich gilt: "Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen."

Zu Hause sollte in regelmäßigen Abständen etwa zehn bis 15 Minuten stark durchgelüftet (Stoßlüften) werden. "Noch effektiver ist das Querstromlüften mittels Öffnens gegenüberliegender Fenster. Dann wird die Luft im Raum meist binnen weniger Minuten vollständig ausgetauscht. Bei Anwesenheit vieler Personen im Raum (zum Beispiel bei einem Familienbesuch) empfiehlt es sich, während der Besuchsdauer zu lüften", heißt es im Schreiben des "Umwelt Bundesamts".

