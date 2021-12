Bei der 2G plus-Regel haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Freizeit-und Kulturangeboten. Vor dem Eintritt müssen sie einen negativen Corona-Schnell­test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Aber gilt diese Regel auch für Geimpfte, die bereits eine Auffrischimpfung erhalten haben?

Die Details zur Ausgestaltung von 2G plus regeln die jeweiligen Corona-Verord­nungen der einzelnen Bundesländer. Manche unterscheiden nicht zwischen zweifach Geimpften und Menschen, die bereits dreimal geimpft - also geboostert - sind. Der Booster entbindet damit nicht von der Testpflicht. Erste Ausnahmen gibt es aber schon: Niedersachsens Regierung hat eine Testpflicht bei 2G plus für Menschen mit Auffrischimpfung abgeschafft. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte für sein Bundesland Mitte Dezember an, dass Boostern den Test in den meisten Bereichen des täglichen Lebens ersetzen soll. Die Befreiung vom Testnachweis gelte ab dem 15. Tag nach dem Booster.

Forschende empfehlen: Trotz Booster weiter testen

Viele Infektionsforschende sind der Meinung, die Testpflicht sei auch für Geboosterte sinnvoll. Zwar zeigen Studien, dass sich durch die Auffrischimpfung der Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus und auch einer Erkrankung an Covid-19 noch einmal deutlich erhöht - das Immunsystem wird durch den Booster noch einmal trainiert, relevante neutralisierende Antikörper erneut gebildet - zu 100 Prozent schützt aber auch die Booster-Impfung nicht vor Ansteckung. Zudem entwickelt sich die Immunantwort vor allem bei Älteren und Menschen mit Immunschwäche oft weniger stark. Auch bei einer Infektion mit der Omikron-Variante fällt der Immunschutz geringer als als noch bei Delta. Der Schnelltest kann für solche Fälle zumindest eine gewisse Sicherheit bringen.

Auch die aktuelle Infektionsdynamik spielt laut Experten eine Rolle dabei, dass die Testungen auch bei Geboosterten weiterhin helfen. "Eigentlich würde man sagen, da ist man gut aufgestellt", erklärte der Epidemiologe Timo Ulrichs zuletzt bei N-TV. Das ganze Immunsystem werde durch die Booster-Impfung erneut in Bereitschaft gesetzt und wehre jeden Versuch des Coronavirus, in den Körper einzudringen, ab.

"Aber weil wir gerade einen sehr hohen Infektionsdruck haben, sollte man auf Nummer sicher gehen", betonte der Wissenschaftler. Die Wahrscheinlichkeit einer Coronavirus-Infektion wird bei einer hohen Inzidenz in der Bevölkerung demnach auch für Geimpfte und Geboosterte wahrscheinlicher. Deshalb empfiehlt Ulrichs, trotz Auffrischung weiter beim Testen im Rahmen von 2G plus zu bleiben - auch wenn keine Pflicht mehr besteht, sollten die Menschen sich testen.

Vorsicht: Nicht jeder Schnelltest ist aussagekräftig

Aber Vorsicht: Eine Untersuchung des Paul-Ehrlich-Instituts zusammen mit verschiedenen weiteren Forschungseinrichtungen hat ergeben, dass jeder fünfte Schnelltest ein falsches Ergebnis zeigen kann.122 Sars-CoV-2-Antigenschnelltests wurden dabei auf ihre Sensitivität getestet. Davon entsprachen 96 der Tests den geforderten Kriterien. 26 Schnelltests fielen durch. Auch das RKI verweist auf eine Reihe von Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass zwischen den verschiedenen im Handel erhältlichen Tests erhebliche Leistungsunterschiede bestehen. Vor allem bei asymptomatisch Infizierten - also Menschen, die zwar postitiv sind, aber keine Symptome haben - könnten Schnelltests eine begrenzte Aussagekraft haben.

Die Gefahr besteht vor allem darin, dass gerade, wer geimpft und geboostert ist und sich dennoch infiziert, einen asymptomatischen Verlauf haben kann, heißt es auf der RKI-Homepage.

Vor allem bei Kontakt mit Menschen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, also etwa in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sollte deshalb möglichst ein PCR-Test zum Einsatz kommen. Denn der kann am verlässlichsten eine Infektion nachweisen – auch bei Geimpften mit Booster.