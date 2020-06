Coronavirus: Wo auf dem Klo die Infektionsgefahr lauert

Die Gefahr ist groß, sich mit dem Coronavirus "Sars-CoV-2" auf der Toilette zu infizieren. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die kürzlich im Fachmagazin Physics of Fluids veröffentlicht wurde. Demnach ist das Risiko an mehrere Stellen auf dem Klo relativ groß, mit Coronaviren in Kontakt zu geraten und sich anzustecken.

Die Wissenschaftler der "Universität von Yangzhou" haben analysiert, wie sich kleine Schwebeteilchen durch einen Spülgang auf der Toilette im Raum verteilen. Dazu wurden detaillierte und aufwendige Computermodelle herangezogen, womit die Wasser- und Luftströmung nachgezeichnet wurde.

Corona-Infektionen auf der Toilette: Wissenschaftler warnen

Das Ergebnis: In Toiletten werden Wirbel entfacht, die sogenannte "Aerosol-Wolken" bilden können. Bis auf eine Höhe von knapp einem Meter steigen die Aerosole auf und können somit auch eingeatmet werden beziehungsweise sich auf Oberflächen in der Toilette absetzen. Sprich: Hot-Spot der wenige Mikrometer kleinen Tröpfchen ist die Luft auf dem Klo.

Laut Angaben der Forscher können sich die Tröpfchen circa eine Minute in der Luft halten. Allerdings ist die Kontamination der Toilettenluft davon abhängig, ob das Klo einen oder mehrere Wassereinflüsse besitzt. Bei beispielsweise zwei Einflüssen fliegen die Aerosole noch schneller nach oben. "Man kann davon ausgehen, dass diese Geschwindigkeit noch höher ist, wenn eine Toilette häufig benutzt wird, so etwa bei einer Familientoilette oder einer öffentlichen Toilette in einem dicht besiedelten Raum", erklärt Ji-Xiang Wang, einer der Studienautoren.

Um dem Infektionsrisiko effektiv entgegenzuwirken, gibt es eine simple Lösung: Einfach den Klodeckel vor dem Spülen schließen - falls ein Deckel vorhanden ist. Auf öffentlichen Toiletten ist das oftmals nicht der Fall. Eine Tatsache, auf die auch Clemens Wendtner von der "München-Klinik Schwabing" in einem unabhängigen Kommentar hinweist.



Der Infektiologe erinnert in diesem Zusammenhang an Diskussionen über die Verbreitung des Virus auf Kreuzfahrtschiffen. "Ein derartiges Spreading halte ich nicht für ausgeschlossen." Zudem gebe es mehr und mehr Studien zur Virenlast im Stuhl von Covid-19-Patienten. Wendtner selbst hatte zusammen mit dem Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité eine Analyse im Fachblatt Nature veröffentlicht, in der der Infektionsverlauf von neun deutschen Patienten rekonstruiert wurde. Dabei wurde gezeigt, dass sich "Sars-CoV-2" vermutlich auch im Magen-Darm-Trakt vermehrte. Im Stuhl der Patienten ließen sich indes keine infektiösen Viren dokumentieren. „Das ist allerdings bei Stuhlproben immer schwer, weil E.-coli-Bakterien immer alles andere überwuchern“, merkt Wendtner an. "Wir konnten aber keine replikationsfähigen Viren nachweisen."