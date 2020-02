Coronavirus: WHO setzt Gefahr auf höchste Stufe

Coronavirus breitet sich weiter aus

WHO setzt Coronavirus-Gefahr auf höchste Stufe

Neuer Fall an Grundschule in NRW

Bislang zwei bekannte Fälle in Franken

Uniklinikum Erlangen bestätigt: Oberarzt ist infiziert

Weiterer Patient aus Nürnberg befindet sich in Quarantäne

Lungenkrankheit fordert mehr Todesopfer als Sars vor 17 Jahren

Informationen zur Ausbreitung in Live-Karte

Das Coronavirus Covid-19 ist weltweit auf dem Vormarsch. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de.

Update am 29.02.2020, 11.16 Uhr: WHO setzt Coronavirus-Gefahr auf höchste Stufe

Die Ausbreitung des Coronavirus beunruhigt die Weltgesundheitsorganisation WHO. "Unsere Experten haben die Entwicklung kontinuierlich im Blick", so der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Wir haben nun unsere Einschätzung des Verbreitungsrisikos und der Auswirkungen von Covid-19 weltweit von einem hohen auf ein sehr hohes Niveau angehoben." Alle Informationen entnehmen Sie dem oben stehenden Video.

Update am 29.02.2020, 10.45 Uhr: Gesundheitsministerium ruft Italien-Rückkehrer zur besonderen Vorsicht auf

Bayerns Gesundheitsministerium hat aus Anlass des Endes der Faschingsferien im Freistaat Italienurlauber zu besonderer Vorsicht wegen der Coronavirus-Erkrankungen aufgefordert. Feriengäste, die nach ihrem Urlaub einen begründeten Verdacht auf eine Infektion hätten, sollten sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden, teilte das Ministerium am Samstag mit.



Ein begründeter Verdachtsfall bestehe bei Menschen, die Symptome haben und sich vorher in einem Risikogebiet aufgehalten haben. „Wer in Italien mit einem Coronavirus-Erkrankten persönlichen Kontakt hatte, sollte sich umgehend an sein Gesundheitsamt wenden“, betonte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).



Die meisten Sars-CoV-2-Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut schwer. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

Update am 29.02.2020, 09.44 Uhr: Neuer Fall an Grundschule in Bonn

Der Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) in einer Bonner Grundschule ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das meldete die Stadt Bonn am Samstag. In der Nacht habe man von dem Testergebnis erfahren und rufe jetzt alle Eltern an mit der Bitte, die Kinder zunächst zuhause zu lassen, sagte eine Stadtsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe in Gangelt im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert. Bisher haben alle nun fast 40 Infektionsfälle in NRW einen Bezug zum Kreis Heinsberg, wo auch der 47-Jährige feierte, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.



Die Stadt Bonn will im einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr Näheres berichten. Bisher wisse man noch nicht, ob häusliche Quarantäne angeordnet werde, sagte die Sprecherin. Es handele sich bei dem Erkrankten nicht um einen Lehrer, sondern um den Mitarbeiter eines Trägers, der für die Übermittagsbetreuung zuständig ist. Etwa 180 Kinder besuchen die Clemens-August-Schule, rund 150 von ihnen gehen in deren OGS. Das seien aber nur allererste Zahlen, die noch nicht belastbar seien, betonte die Sprecherin.

Update am 29.02.2020, 07.04 Uhr: Weltärztebund-Chef warnt vor deutlichem Anstieg der Infektionen

Der Weltärztebund-Chef Frank Ulrich Montgomery hält Panik angesichts des Coronavirus für nicht angebracht. „Dies ist nicht der Weltuntergang.“ 80 Prozent der Erkrankten hätten lediglich erkältungsähnliche Symptome: Einen Impfstoff werde es jedoch frühestens 2021 geben.

Montgomery rechnet mit einer deutlichen Zunahme der Coronvirus-Infektionen in Deutschland. Das Virus werde sich voraussichtlich dauerhaft in Deutschland und dem Rest der Welt einnisten. „In ein paar Jahren werden wir mit einer weiteren grippeartigen Erkrankung leben, die Covid-19 heißt und gegen die wir impfen können. Jetzt gilt es, den Übergang zu managen“, so Montgomery gegenüber der „Passauer Neuen Presse“.

„Durch die Quarantäne-Maßnahmen gewinnen wir Zeit, um einen Impfstoff zu entwickeln. Zudem entlasten wir unser Gesundheitssystem, wenn nicht alle Infektionen auf einmal auftreten“, so Montgomery. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass demnächst sehr viel mehr Menschen Coronavirus-Infektionen haben.“

Laut Angaben der "Bild"-Zeitung gibt es aktuell (29.02.2020, 7.30 Uhr) 55 offiziell bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Deutschland. Die Zahl scheint extrem niedrig, wenn man bedenkt, dass sich die Zahl der Erkrankungen vom 27. auf den 28.02.2020 über Nacht verdreifacht hat. Auch die bislang sehr zuverlässige Live-Karte der John Hopkins Universität, auf der man die Ausbreitung des Coronavirus verfolgen konnte, liefert seit heute keine verlässlichen Angaben mehr zur Zahl der Erkrankten in Deutschland - dort steht lediglich die veraltete Zahl 48 (vom 28.02.), weitere Daten sind nicht verfügbar.

Tipp: Das Coronavirus breitet sich rasant aus, immer mehr Menschen bekommen ein mulmiges Gefühl. Für den Fall einer Quarantäne ist es gut, vorbereitet zu sein. Das "Bundesamt für Katastrophenschutz" stellt eine Checkliste mit Vorräten und Lebensmitteln für 14 Tage bereit, falls der Strom ausfällt oder Wasser knapp wird.

Update am 28.02.2020, 19.45 Uhr: Zwei Männer aus Franken mit Coronavirus infiziert

Während am Freitag bekannt wurde, dass der erste mit dem Coronavirus infizierte Franke ein Hautarzt der Erlanger Uniklinik ist, wurde auch der zweite Coronafall aus Franken bestätigt. Der Oberarzt der Universitätsklinik Erlangen steckte sich wohl bei einem italienischen Arzt an. Damit ist der Betroffene der erste Patient von SARS-CoV-2, der in der Erlanger Klinik stationär behandelt wird. Der Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes berichtet, dass der infizierte Oberarzt bislang zu 47 Personen in der Hautklinik Kontakt hatte. Darunter 27 Mitarbeiter. Die engeren Kontaktpersonen wurden am Freitag schnellstmöglich häuslich isoliert und auf das Virus getestet, heißt es in einer Pressemitteilung der Uniklinik.

Bei dem zweiten Franken, der mit dem Coronavirus infiziert ist, ist ein 36-jähriger Mann aus Nürnberg. Er befindet sich aktuell in Quarantäne in einer Klinik in Karlsruhe, wo er zuletzt auf einer Geschäftsreise war. Wie die Stadt Nürnberg am Freitag mitteilte, hat das Gesundheitsamt bereits Kontakt zu der Familie des Mannes aufgenommen. Die Familienmitglieder - die Ehefrau mit zwei Kindern sowie die Schwiegermutter des Erkrankten - befinden sich bereits im Klinikum Nürnberg auf einer Isolierstation.

Update am 28.02.2020, 16.20 Uhr: Infizierter ist Oberarzt

In einer Pressemitteilung hat das Universitätsklinikum Erlangen den Corona-Patienten bestätigt. Der betroffene Mitarbeiter ist ein Oberarzt der Hautklinik des Uni-Klinikums Erlangen. Er war am Wochenende zu einer Arbeitskreissitzung in München und hatte dort Kontakt zu dem italienischen Arzt.

Der Erlangener Oberarzt wurde nach dem positiven Test auf das Coronavirus sofort in einem Isolierzimmer der Hautklinik stationär aufgenommen. Ihm geht es nach eigenen Worten gut: "Ich war perplex, als ich am Mittwochabend den Anruf aus dem Gesundheitsamt bekam, dass ich mich womöglich von einem italienischen Kollegen bei einer Arbeitskreissitzung in München mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte."

Ihm gehe es soweit gut, heißt es in der Pressemitteilung. "Der Hals kratzt ein wenig, die Nase läuft, es ist wie bei einer leichten Erkältung." Fieber hat der Patient nicht. Sein Zustand ist stabil, heißt es abschließend.

Update am 28.02.2020, 14.10 Uhr: So infizierte sich der Mann aus Franken

In der Pressekonferenz, die im Anschluss an die Sondersitzung der bayerischen Staatsregierung abgehalten wurde, berichteten die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, der Innenminister für Bayern Joachim Herrmann und der Leiter des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dr. Andreas Zapf, über den fränkischen Corona-Patienten.

Zapf skizzierte die Situation, in der der Mann aus Mittelfranken mit dem Coronavirus infiziert wurde: Bei einem kleinen Meeting - daran haben ungefähr zehn Menschen teilgenommen - war ein Mann aus Italien dabei. Dieser klagte bereits während seines Aufenthalts in München über Symptome wie Fieber - nahm aber weiterhin am Meeting teil. Erst in Italien begab er sich in ärztliche Behandlung. Dort wurde bei ihm das Virus nachgewiesen.

Die italienischen Behörden haben das bayerischen Gesundheitsministerium umgehend darüber in Kenntnis gesetzt. Anschließend ermittelte dieses die Teilnehmer - unter ihnen der Mitarbeiter der Uniklinik aus Erlangen. Am Mittwoch wurde bei dem Mann ein Abstrich gemacht und er anschließend isoliert. Am Donnerstagabend kam dann die Bestätigung: Coronavirus. In Moment wird der Mann in der Uniklinik Erlangen behandelt. Über den aktuellen Gesundheitszustand konnte Zapf allerdings keine Angaben machen.

Update am 28.02.2020, 13.40 Uhr Staatsregierung warnt auf PK vor wachsender Gefahr nach den Faschingsferien

Die Staatsregierung informiert aktuell auf einer Pressekonferenz über die Lage. Gesundheitsministerin Huml warnte dabei vor einer steigenden Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus mit dem Ende der Faschingsferien. Innenminister Herrmann versicherte, gut gerüstet zu sein. Hier geht es zum Live-Ticker von der Pressekonferenz von inFranken.de.

Update am 28.02.2020, 12.35 Uhr: Mitarbeiter der Uniklinik Erlangen erkrankt

Bei dem neuen Coronavirus-Fall in Bayern handelt es sich um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Erlangen. Der Mann werde auch dort stationär behandelt, teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München am Freitag mit. Der Mann hatte demnach in Deutschland Kontakt mit einem Italiener.

Dieser sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das Gesundheitsamt habe Kontaktpersonen ermittelt. Diese sollen sich häuslich isolieren und ihren Gesundheitsstatus fortlaufend beim Gesundheitsamt melden.

Update am 28.02.2020, 10.55 Uhr: Pressekonferenz zu erstem Fall in Franken

Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass ein erster Mann aus Franken am neuartigen Coronavirus erkrankt ist. Dazu will sich die Bayerische Staatsregierung in einer Pressekonferenz um 13 Uhr äußern. Unklar ist aktuell noch, wie sich der Mann anstecken konnte. Eventuell hat sein Beruf damit etwas zu tun: Laut unbestätigten Informationen ist der Mann Mediziner.

Update am 28.02.2020, 10.15 Uhr: 1000 Menschen in Quarantäne - wer ist "Patient Null"?

Nachdem in Nordrhein-Westfalen bereits ein Ehepaar aus Gangelt und vier weitere Kontaktpersonen als infiziert gemeldet worden, wurden Tausende vorsorglich unter Quarantäne gesetzt. Das meldet die Deutsche Presseagentur.

Weiter meldet die dpa, dass es nach Angaben eines Sprechers des Kreises Heinsberg bei einer Karnevalssitzung etwa 400 Kontaktpersonen gegeben haben könnte - aber auch deren Partner und Kinder stehen zuhause unter Quarantäne. Der "Patient Null", der den Ausbruch in NRW verursacht hat, ist nach Behördenangaben weiter unbekannt.

Update am 28.02.2020, 8.30 Uhr: Fränkischer Arzt infiziert?

Laut unbestätigten Informationen von News5 soll es sich bei dem in Mittelfranken am Coronavirus erkranktem Mann um einen Mediziner aus Erlangen handeln. Demnach habe sich der Mediziner bei einem Kongress in München bei einem Italiener angesteckt. Zahlreiche Menschen, die seitdem mit ihm in Kontakt standen, stünden unter Quarantäne.

Derweil haben zwei positive Test auf das neuartige Coronavirus haben zur Absage der UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Das teilte der Veranstalter zwei Etappen vor dem Ende in der Nacht zum Freitag mit. Demnach sollen zwei italienische Mitglieder eines Teams das Virus in sich tragen. "Die Entscheidung wurde getroffen, um den Schutz alle am Rennen Beteiligter zu gewährleisten", heißt es in der Mitteilung.

Auch im Hinblick auf die anstehenden Spiele der Fußballbundesliga - unter anderem spielt der 1. FC Nürnberg am Freitag - gibt es Überlegungen, wie man auf die Ausbreitung des Covid-19 reagieren kann.

Update am 28.02.2020, 05.30 Uhr: Spahn zu Ausbruch in Deutschland - "Am Beginn einer Epidemie"

Am Freitag treffen in München Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und mehrere Minister in einem eigens wegen der Lungenkrankheit Covid-19 einberufenen Kabinettsausschuss zusammen: Nachdem am Donnerstag in Mittelfranken ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet wurde, geht es ab 11 Uhr darum, wie Bayern auf eine Ausbreitung vorbereitet ist. Denn das eine weitere Ausbreitung bevorsteht, gilt als fast sicher: "Wir werden nicht verhindern können, dass das Virus um die ganze Welt läuft", sagte Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery am Donnerstag der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Im Fokus der Sitzung in München steht unter anderem die Frage, wie der Freistaat auf eine möglicherweise bevorstehende Ausbreitung vorbereitet ist. Dabei geht es etwa um vorhandene Kapazitäten von geeigneten Quarantänebetten in Kliniken. Nachdem in mehreren Bundesländern neue Erkrankungen nachgewiesen wurden, sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Deutschland "am Beginn einer Corona-Epidemie".

Details zu dem neuen Fall in Mittelfranken sollen am Freitag bei einer Pressekonferenz nach dem Ministertreffen veröffentlicht werden. Dann könnte auch die Frage beantwortet werden, welche Folgen in Bayern die Infektionen dreier Menschen aus Baden-Württemberg haben. Sie sind Teil einer Gruppe von Geschäftsreisenden, die vom 19. bis 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten.

Eventuell ist dann auch eine Änderung der Strategie in Deutschland möglich: Laut Robert Koch-Institut (RKI) zielen die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) bislang auf das Ziel, einzelne Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus dadurch so weit wie möglich zu verzögern.

Ziel dieser Strategie sei es, "in Deutschland Zeit zu gewinnen, um sich bestmöglich vorzubereiten und mehr über die Eigenschaften des Virus zu erfahren, Risikogruppen zu identifizieren, Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen vorzubereiten, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, antivirale Medikamente und die Impfstoffentwicklung auszuloten." Dadurch soll auch ein Zusammentreffen mit der aktuell in Deutschland laufenden Grippewelle vermieden werden, da dies zu einer maximalen Belastung der medizinischen Versorgungsstrukturen führen könnte.

Doch was ist, wenn ein größerer Ausbruch in Deutschland nicht mehr verhindert werden kann? "Dann konzentriert sich der Schutz stärker auf Personen und Gruppen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen", so das RKI.

Update am 27.02.2020, 21.40 Uhr: Mann aus Mittelfranken mit Coronavirus infiziert

In Bayern gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der in Deutschland Kontakt mit einem infizierten Italiener hatte, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Donnerstagabend mit. Der Italiener sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Infektion des Mittelfranken wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Abend bestätigt, wie ein Ministeriumssprecher weiter erklärte. Das zuständige Gesundheitsamt habe begonnen, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Einzelheiten sollen am Freitag mitgeteilt werden.

Im Kabinettsausschuss wollen sich einzelne Ministerien mit Regierungschef Markus Söder (CSU) am Freitag (11.00 Uhr) mit Vertretern des Robert Koch-Institutes (RKI) über die Lage in Bayern und den anderen Bundesländern austauschen. Auch Folgen für die Wirtschaft sind zunehmend spürbar.

Update am 27.02.2020, 19.20 Uhr: 14 neue Infektionen in NRW, vier in Baden-Württemberg und drei bestätigte Fälle in Wien

Am Donnerstagabend teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit, dass es nachweislich 14 neue Infektionen mit dem Coronavirus gibt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Kreis Heinsberg auf 20. Außerdem wurden auch in Baden-Württemberg vier weitere infiziertMenschenZudem hat das Coronavirus jetzt auch die österreichische Hauptstadt Wien erreicht. Nürnberg ergreift mittlerweile erste Maßnahmen - das Gesundheitsamt rechnet auch mit einem Ausbruch in Franken.

Beim ersten bestätigten Covid-19-Patienten in Wien handelt es sich laut den Behörden um einen 72-Jährigen, der bereits seit zehn Tagen mit Grippesymptomen im Krankenhaus lag. Auf das neue Coronavirus wurde er laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) routinemäßig getestet. Er sei "schwer erkrankt" und werde künstlich beatmet, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit. Im Ausland sei der Mann nicht gewesen.

Am Abend wurden dann die Covid-19-Erkrankungen eines Ehepaars bestätigt, das mit seinen beiden Kindern im Urlaub in Norditalien gewesen sein soll. Die Kinder zeigten ebenfalls Krankheitssymptome, die Testergebnisse stünden aber noch aus, teilte der KAV der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Alle vier Familienmitglieder hätten leichte Symptome. Insgesamt wurden damit in Österreich seit dem Ausbruch des neuartigen Virus fünf bestätigte Fälle gemeldet.

Update am 27.02.2020, 14.50 Uhr: Coronavirus tödlicher als Grippe

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin.

Am Mittag hatten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin eine Pressekonferenz zur Arbeit des Kristenstabs gehalten. Die Behandlung von Menschen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, erfordert nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) keine Hochsicherheitsisoliereinrichtungen. Zur Behandlung des Virus sei nach bisherigen Erkenntnissen die reguläre Intensivstation und die reguläre Isolierung ausreichend, und hier gebe es einige tausend Betten, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin.

Im übrigen sei es jederzeit möglich, weitere provisorische Isoliereinheiten einzurichten. Er trat damit Berichten entgegen, wonach es für Infizierte nur wenige Behandlungseinrichtungen gebe. Dennoch sagte Spahn: "Ja, wir haben Pandemiepläne, ja, wir haben Abläufe, aber wir üben sie nicht oft genug in diesem Land."

So sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dass die Behörden vor Ort zwar mit Einzelfällen bestens umgehen könnten. "Bei größeren Ausbrüchen oder einer Vielzahl von Erkrankten und Kontaktpersonen fehlen den Gesundheitsämtern aber schlichtweg die Kapazitäten." Schon der aktuelle Fall im nordrhein-westfälischen Heinsberg, bei dem die beiden Erkrankten eine Vielzahl von sozialen Kontakten hatten, bringe die Amtsärzte an ihre Grenzen, so die Verbandsvorsitzende.

Wegen der Verbreitung des Coronavirus in weiten Teilen der Welt werden nicht mehr nur die Daten von landenden Fluggästen aus China in Deutschland erfasst, so Spahn. Auch ankommende Fluggäste aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien müssten nun ihre Daten abgeben, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin. Dies habe ein gemeinsamer Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium entschieden.

Entsprechende Aussteigerkarten sollen sicherstellen, dass alle Reisenden schnell kontaktiert werden können, wenn sich herausstellt, dass ein Fluggast infiziert ist. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, solche Aussteigerkarten sollten auch im grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr ausgefüllt werden. Hier hoffe er auf eine Selbstverpflichtung der Transportunternehmen. Im Schiffsverkehr werde dies angeordnet. Für das Unterbrechen der Infektionsketten sei so ein Schritt unverzichtbar.

Außerdem wird sich der Krisenstab des Bundesgesundheits- und des Bundesinnenministeriums an diesem Freitag unter anderem mit den Auswirkungen des Corona-Ausbruchs auf die weltgrößte Tourismusmesse ITB in Berlin befassen. Abgewogen werden müssten Gesundheitsschutz und wirtschaftliche Interessen, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin.

"Man muss beurteilen, wie viele Leute kommen da aus China und aus anderen Ländern, die da belastet sind", so Seehofer. Die Experten müssten den Politikern dann Empfehlungen geben. Die Messe soll vom 4. bis zum 8. März stattfinden.

Die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland beschäftigt nun außer der Reihe Bayerns Staatsregierung. Im Kabinettsausschuss wollen sich einzelne Ministerien mit Regierungschef Markus Söder (CSU) am Freitag (28.02.2020) mit Vertretern des Robert Koch-Institutes (RKI) über die Lage in Bayern und den anderen Bundesländern austauschen. Im Fokus soll dabei die Frage stehen, wie der Freistaat auf eine möglicherweise bevorstehende Ausbreitung vorbereitet ist. Dabei geht es etwa um vorhandene Kapazitäten von geeigneten Quarantänebetten in Krankenhäusern.

Im Kabinettsausschuss sind Gesundheitsministerin Melanie Huml, Innenminister Joachim Herrmann, Staatskanzleiminister Florian Herrmann, Sozialministerin Carolina Trautner, Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (alle CSU), Kultusminister Michael Piazolo, Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (beide Freie Wähler) sowie RKI-Präsident Lothar Wieler und der Leiter des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf.

Update am 27.02.2020, 12.45 Uhr: Reaktionen auf Corona-Verbreitung weltweit. Eine Zusammenfassung

Saudi-Arabien schränkt wegen der Verbreitung des neuartigen Coronaviruses Pilgerfahrten nach Mekka und Medina drastisch ein. Die amtliche saudische Nachrichtenagentur SPA verbreitete am Donnerstag eine Verlautbarung des Außenministeriums in Riad zu den Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Erregers.

Demnach sind Einreisen in das Königreich für die kleine Wallfahrt (Umrah) nach Mekka oder zum Besuch der Prophetenmoschee in Medina vorübergehend nicht mehr möglich. Ebenso wird die Einreise mit einem Touristenvisum aus Ländern, in denen die Krankheit bereits ausgebrochen ist, vorerst nicht mehr erlaubt. Die große Wallfahrt (Hadsch) beginnt in diesem Jahr Ende Juli.

In Japan werden ab Montag alle Schulen bis Ende März geschlossen. Dann beginnen dort die zehntägigen Frühlingsferien. Abe betonte, die kommenden beiden Wochen seien entscheidend für den Kampf gegen das Virus. Japan hat bisher acht Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit dem Virus stehen. Mehr als 900 Menschen infizierten sich.

Mehrere Hundert Menschen stehen in Nordrhein-Westfalen unter häuslicher Quarantäne. Das schätzte der Kreis Heinsberg am Donnerstag. Betroffen seien vor allem Besucher einer Karnevalssitzung in Gangelt (Kreis Heinsberg), die ein infiziertes Paar besucht hatte. Die Maßnahme gelte auch für das Personal und Kinder des Kindergartens, in dem die Frau beschäftigt ist.

Auch die Menschen, die mit diesen Betroffenen in einem Haushalt leben, sollen zu Hause bleiben, sagte der Sprecher des Kreises Heinsberg, Ulrich Hollwitz. Genaue Zahlen erhebe der Kreis nicht.

Die Leute dürften 14 Tage lang ihre Wohnungen nicht verlassen und müssten sich von Freunden, Verwandten oder Nachbarn mit Lebensmitteln versorgen lassen, die dann die Einkäufe vor der Haustür abstellten.

Wegen mehrerer Fälle von Coronavirus-Infektionen wird am Wochenende im Kreis Heinsberg kein Fußball gespielt. Alle Spiele im unteren Amateur- und Jugendbereich in Heinsberg fallen aus. Das teilte der Fußball-Verband Mittelrhein am Donnerstag nach einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Fußballkreis Heinsberg mit. Spiele außerhalb des Kreises Heinsberg unter Beteiligung von Teams aus dieser Region seien von den Absagen aktuell aber nicht betroffen.

Den vier mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Baden-Württemberg geht es nach Angaben des Landessozialministeriums weiter vergleichsweise gut. "Der Gesundheitszustand ist unverändert gut und stabil", sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Weitere Infektionen seien seit dem späten Mittwochabend nicht bekannt geworden. Die Patienten in Göppingen, Tübingen und Rottweil blieben weiter isoliert und würden beobachtet.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat vor massiven Belastungen für die Konjunktur wegen des Coronavirus gewarnt. "Die Ausbreitung des Corona-Virus wird der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr erheblich zusetzen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag in Berlin laut Mitteilung. "Produktionsausfälle bei chinesischen und deutschen Firmen in China, massive Reiseeinschränkungen und Handelseinbrüche zwischen China und asiatischen Nachbarländern sowie Nachfrageausfälle in Tourismus und Einzelhandel sind wahrscheinliche Szenarien, die auf die Wirtschaft auch in Deutschland und Europa zukommen können."

In einer ohnehin geschwächten Wirtschaftslage in Deutschland, drohe die Ausbreitung des Coronavirus zu einem "wahren Konjunkturhemmer" zu werden. Schon jetzt spüre die international stark vernetzte deutsche Exportwirtschaft, dass das Coronavirus den weltweiten Handel belaste und zahlreiche Unternehmen ihre Investitionen an vielen Standorten zurückhielten. Die Politik müsse nun die richtigen Maßnahmen ergreife, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Update am 27.02.2020, 11.50 Uhr: Landratsamt Bamberg richtet Hotline für Urlaubsrückkehrer ein

Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg steht für alle Fragen rund um das Corona-Virus zur Verfügung. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagvormittag (27.02.2020) mit. Das Anruf-Aufkommen bei der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg hat sich nach der Entwicklung in Italien vervielfacht.

Nachdem es wegen der Faschingsferien vermehrt Urlaubsreisen gibt, weisen die Mitarbeiter darauf hin, dass auch Urlaubsrückkehrer gerne den Rat des Fachbereiches suchen können. Um eine Ausbreitung zu verhindern oder möglichst gering zu halten, ist es nach den Worten von Amtsärztin Amtsärztin Dr. Susanne Paulmann wichtig, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Die Mitarbeiter des Fachbereiches Gesundheitswesen sind unter 0951/85 651 erreichbar. Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus können Sie sich zudem an die Telefon-Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wenden unter 09131/6808-5101.

Update am 27.02.2020, 10.45 Uhr: Bundesregierung bildet Krisenstab - Karnevalsbesucher in Quarantäne

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollten am Donnerstag in Berlin über die Einrichtung des gemeinsamen Krisenstabes ihrer Ministerien informieren, hieß es am Mittwoch in einer Einladung.

Nach Angaben eines Sprechers tagte der Krisenstab bereits am Mittwoch zum ersten Mal. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor erklärt, das Virus sei deutlich nähergerückt. In Deutschland waren seit Dienstagabend mehrere Fälle bekannt geworden.

Das Bundesinnenministerium ist unter anderem für Bevölkerungsschutz, Krisenmanagement und für die Bundespolizei zuständig. Grenzschließungen sind aber nach Angaben der Bundesregierung derzeit nicht geplant.

Der in Nordrhein-Westfalen bereits gebildete Krisenstab hat alle Besucher einer Karnevalsveranstaltung gebeten, sich zu melden. Sie sollen in Quarantäne bleiben, wie der Kreis Heinsberg am Mittwochabend mitteilte.

Der Grund: An der Karnevalssitzung soll auch ein Ehepaar teilgenommen haben, bei dem das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde. Es handelte sich um die ersten beiden bestätigten Fälle in NRW. Das Paar wird seit der Nacht zu Mittwoch in der Uniklinik Düsseldorf behandelt.

Der Kreis Heinsberg geht davon aus, dass an der Karnevalssitzung in einem Saal am 15. Februar etwa 300 Besucher teilgenommen haben. Diese sowie deren Partner und gegebenenfalls Kinder und andere Mitbewohner müssten für 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbleiben, hieß es. Die Besucher der Kappensitzung würden gebeten, sich umgehend zu melden.

Update am 27.02.2020, 05.20 Uhr: Immer mehr Infizierte in Deutschland - Jens Spahn sagt alle Bayern-Termine ab

Wie das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung erklärt, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seinen Besuch anlässlich der 3. Interkommunalen Pflegekonferenz in Rehau am Donnerstag im Hinblick auf das Coronavirus abgesagt. Der Minister habe für Donnerstag sämtliche Bayern-Termine gestrichen, teilte das Ministerium mit. "Die Pflegekonferenz in Rehau findet dennoch, wenn auch in kürzerer Form, statt", so das Landratsamt.

Inzwischen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Europa weiter angestiegen. Allein in Italien sind es nun 453 Fälle, 12 Todesopfer sind zu beklagen. In Deutschland ist die Zahl der Infizierten auf offiziell 27 gestiegen. Frankreich bestätigt 18 Fälle und zwei Tote, Großbritannien 13 Fälle, Belgien hat den ersten Infizierten. Auch in der Schweiz ist ein Fall aufgetreten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in einer Pressekonferenz am Mittwochabend, eine Coronavirus-Epidemie sei wahrscheinlich - und Deutschland werde nicht daran vorbei kommen. Eine bedenkliche Entwicklung: Eine Frau in Japan hat sich Medienberichten zufolge zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Es handelt sich um den ersten derartigen Fall in Japan.

Für Donnerstagvormittag sind weitere Informationen zu Maßnahmen in zahlreichen fränkischen Städten und Gemeinden angekündigt.

Landratsamt Bamberg: "Keine Panik angebracht"

Das Landratsamt Bamberg weitet die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus aus. Dies habe Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde angeordnet, heißt es in einer Pressemitteilung. In den kommenden beiden Wochen werde es zwei Informationsveranstaltungen an den Kliniken in Scheßlitz und Burgebrach geben. "Nach wie vor ist keine Panik angebracht. Wir spüren allerdings nach der Entwicklung in Italien seit Wochenbeginn einen deutlich erhöhten Informationsbedarf der Bevölkerung", so Landrat Johann Kalb.

Das Gesundheitswesen im Landkreis sei gut gerüstet, erklärt Kalb. "Alle beteiligten Stellen stehen im Austausch. Unsere Ärzte erhalten die zentralen Informationen über den ärztlichen Kreisverband." Der Fachbereich Gesundheitswesen habe auf seine Anregung hin unmittelbar nach Ausbruch des Virus die Unternehmen in Stadt und Landkreis angesprochen, die im personellen Austausch mit Asien stehen. "Wir haben seit 1. Februar auf Landkreisebene eine Rufbereitschaft nach Dienstende und an Wochenende für meldepflichtige Erkrankungen. Diese wird über die Integrierte Leistelle eingeschaltet."

Das Landratsamt empfiehlt, Risikogebiete zu meiden.

Immer mehr Menschen müssen in "häusliche Quarantäne"

Nach den fünf bestätigten Coronavirus-Fällen in Nordrhein-Westfalen suchen die Behörden nun mit größeren Aktionen nach möglichen weiteren Infizierten. In Gangelt im Kreis Heinsberg sind die rund 300 Besucher einer Karnevalsveranstaltung aufgerufen, sich bei den Behörden zu melden. Alle Besucher und ihre Familien müssten für 14 Tage in häusliche Quarantäne gehen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in der Nacht zum Donnerstag mit. In Mönchengladbach läuft am Krankenhaus Maria Hilf die Suche nach Menschen, die Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatten.

Alle bislang bekannten Infizierten hatten nach Erkenntnissen der Behörden Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt, das im Moment an der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Es sei nun entscheidend, alle Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig zu machen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Donnerstagmorgen.

Im Laufe des Tages erwarten die Behörden zahlreiche weitere Testergebnisse von Kontaktpersonen, die sich möglicherweise bei dem Ehepaar angesteckt haben könnten. Dazu zählen etwa die Kinder des Paares, die rund 65 Kinder einer Kita und Dutzende Teilnehmer der Karnevalsveranstaltung. Je nach Ergebnis dieser Tests würden die Behörden entscheiden, ob für weitere Personenkreise häusliche Quarantäne angeordnet wird.

Mit den Maßnahmen wollen die Behörden erreichen, dass sich das neue Coronavirus nicht weiter ausbreitet. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte allerdings am Mittwoch bereits klargemacht: "Wir können nicht garantieren, dass wir die Infektionsketten gestoppt kriegen."

Update am 26.02.2020, 19.30 Uhr. Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist erstmals bei einem Patienten das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Es handele sich um einen Soldaten, der im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt werde, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet eine deutlich stärkere Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland", sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. "Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist eine neue Qualität - nicht nachzuvollziehen." Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, ob die bisherige Strategie zum Eingrenzen des Virus und zum Beenden der Infektionsketten weiter aufgehe. Das Virus war jüngst bei zwei Menschen in Nordrhein-Westfalen und drei Personen in Baden-Württemberg neu nachgewiesen worden.

Update am 26.02.2020, 15.50 Uhr: Zwei neue Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit. Zuvor war bereits ein Fall aus dem Kreis Göppingen bekannt.

Update am 26.02.2020, 15.40 Uhr: Kindergärtnerin in NRW infiziert

Die in Düsseldorf behandelte Coronavirus-Patientin ist als Kindergärtnerin tätig. Sie arbeite in einem Kindergarten, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.

Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. Das Ehepaar, das im Düsseldorfer Uniklinikum behandelt werde, habe noch zwei Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, "wo das Virus so weit war, dass die Menschen sich anstecken konnten", sagte Laumann.

Der mit dem neuen Coronavirus infizierte Mann aus dem Kreis Heinsberg hatte laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) in den vergangenen 10 bis 14 Tagen eine "unendliche Vielzahl von Kontakten" zu anderen Menschen. Laut NRW-Gesundheitsminister Laumann hatte er - bereits ansteckend - noch während der Karnevalszeit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Pusch sagte am Mittwoch in Düsseldorf, es gehe jetzt darum, die "Infektionsketten zu unterbrechen".

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer "neuen Situation". Das Virus sei deutlich nähergerückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. In Deutschland waren am Dienstagabend zwei neue Fälle und am Mittwoch ein Fall bekanntgeworden.

Ein Patient in Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht in kritischem Zustand auf die Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf gebracht und isoliert. Auch bei einem Mann aus Baden-Württemberg wurde der Erreger Sars-CoV-2 bestätigt. Zudem wurden weitere Fälle in Asien, Afrika, Südamerika und weiteren europäischen Ländern bekannt.

Update am 26.02.2020, 14.50 Uhr: Toter in Frankreich - einzelne Schulen in NRW geschlossen

Der Coronavirus breitet sich in Deutschland und Europa weiter aus. Dienstagnacht ist in Frankreich ein Tourist aus Hongkong gestorben. Das Hotel in Beaune in der Region Burgund, wurde abgeriegelt. Auch in Deutschland wurden zwei Fälle in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bekannt.

Einem Amateurfußballverein aus dem Kreis Heinsberg an der niederländischen Grenze wurde der Trainings- und Spielbetrieb untersagt. Der Kreis Heinsberg hat einen Krisenstab einberufen. Im Kreis bleiben am Mittwoch (26.02.2020) vorsorglich Schulen und Kindergärten bis einschließlich Montag geschlossen. Außerdem bleiben Schwimmbad und Stadtbücherei in Geilenkirchen geschlossen, ebenso das Rathaus für Publikumsverkehr.

"Das Coronavirus ist ernst zu nehmen. Eine Panik ist aber nicht angebracht", sagt Prof. Dr. Claudia Wöhler, Landesgeschäftsführerin der Barmer-Krankenkasse in Bayern. "Umso wichtiger ist es, dass die Menschen wissen, wann tatsächlich Gefahr droht und wie sie sich bestmöglich schützen."

So heißt es weiter in der Pressemitteilung der Barmer, dass die Krankenkassen die Kosten für einen Test bei begründeten Verdachtsfällen übernähme. "Anspruch auf diesen Test haben Risikogruppen wie Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben."

Außerdem hat sich in zwischen ein Soldat gemeldet. Am Mittwoch (26.02.2020) meldete er der Flugbereitschaft, dass er außerhalb des Dienstes Kontakt zum ersten Corona-Krankheitsfall in Nordrhein-Westfalen hatte. Der Soldat weist derzeit keine Symptome auf und gilt als Kontaktperson. Er wird derzeit im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus getestet.

Der Infizierte in Nordrhein-Westfalen wurde den Angaben zufolge bereits am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen. Er schwebe in Lebensgefahr und werde zurzeit auf der Intensivstation isoliert. Die Ehefrau des Mannes werde wegen Symptomen einer Viruserkrankung ebenfalls stationär behandelt. Ob sie auch mit dem Coronavirus infiziert ist, war am Dienstagabend noch offen.

Update am 26.02.2020, 11 Uhr: Experte rät zu Gelassenheit - Börse reagiert sensibel

Trotz der weiteren Ausbreitung des Coronavirus - neben Südamerika sind nun auch im Iran erste Fälle aufgetreten - rät der Tropenmediziner Professor August Stich aus Würzburg weiterhin zu "aufmerksamer Gelassenheit". Die Situation habe sich durch die Lage in Italien zwar verändert, sagte der Chefarzt der Klinik für Tropenmedizin an der Missioklinik am Mittwoch im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. Der Mediziner gilt als Experte für neu auftretende Infektionskrankheiten.

In Italien könne man die Infektionsketten, anders als vor einigen Wochen in Bayern, nicht zum Ursprungspatienten zurückverfolgen. Dies mache es zwar schwer, die Infektionsketten komplett zu durchbrechen: "Trotzdem muss sich jetzt nicht jeder, der in Südtirol Skifahren war oder über den Brenner gefahren ist, auf SARS-CoV-2 testen lassen", sagte Stich.

Wer fiebrig ist und Grippesymptome habe, sollte zuerst eine der Telefon-Hotlines anrufen und sich beraten lassen. "Wer keine Symptome hat, muss auch keinen Schnelltest machen", erläuterte der Tropenmediziner.

Gefährlich sei allein "das Drumherum", betonte der Experte: irrationale Handlungen wie Hamsterkäufe beispielsweise oder auch die Folgen für die Wirtschaft. Bis in Deutschland etwa ähnliche Maßnahmen wie Italien - also die Abriegelung ganzer Städte und Regionen - ergriffen würden, müsse "noch viel mehr passieren": "Ich sehe das nicht kommen."