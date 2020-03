Viele, die sich mit dem Coronavirus infizieren, bleiben ohne Symptome. Und auch da, wo die Krankheit ausbricht, verläuft sie in den meisten Fällen mild. Die zwei häufigsten Symptome sind Fieber und Husten. Alle Infos über Coronavirus-Symptome und Schutz vor Ansteckung finden Sie hier.

Wer Anzeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus bei sich feststellt, sollte nicht in Panik verfallen, sondern nach folgenden Verhaltensregeln vorgehen.

Coronavirus-Verdacht: So verhalten Sie sich richtig

Wer bei sich Symptome bemerkt, muss vor allem zwei Dinge tun: Zu Hause bleiben und Kontakt zu anderen Menschen meiden, so wie alle anderen auch - und das Gesundheitsamt vor Ort anrufen.

Ist da kein Durchkommen, kann man sich alternativ, ebenfalls telefonisch, an den Hausarzt wenden. Keinesfalls sollten Menschen, die Coronavirus-Symptome bei sich feststellen, sofort eine Arztpraxis aufsuchen. Zu hoch ist die Gefahr, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Auch die Notaufnahme eines Krankenhauses sollte gemieden werden.

Auch die Rufnummer 116 117 hilft weiter. Dabei handelt es sich um den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der auf seiner Internetseite einige wichtige Hinweise zum Coronavirus gibt. So informiert der Bereitschaftsdienst, dass in zwei Fällen eine Untersuchung von Erkältungssymptomen notwendig ist: Wenn man Kontakt mit einem nachweislich infizierten Menschen hatte oder wenn man vor kurzem in einem Risikogebiet war. Derzeit ist davon auszugehen, dass zwischen Ansteckung und ersten Krankheitszeichen bis zu 14 Tage vergehen können.