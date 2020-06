Zu Zeiten des Coronavirus wird man geradezu mit Daten, Zahlen und Fakten überflutet. Dabei fallen auch immer wieder Begriffe wie "R-Wert", "Basisreproduktionszahl" oder "7-Tage-R-Wert".

Doch was hat es mit den wissenschaftlichen Parametern auf sich? Wie werden sie berechnet und was sagen sie aus? inFranken.de hat für Sie die Antwort parat.

Coronavirus: Was sagt der "R-Wert" aus?

Der R-Wert, oder auch Reproduktionszahl genannt, gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person in einem festgelegten Zeitraum im Mittel ansteckt. Liegt die Reproduktionszahl bei über eins, so wächst die Anzahl an Infizierungen. Sollte der R-Wert bei unter eins liegen, nimmt die Zahl der Infizierten langsam ab und die Epidemie läuft, auf lange Sicht gesehen, aus.

Die Berechnung des R-Werts ist jedoch nicht ganz so einfach: Für die Ermittlung greift das "Robert-Koch-Institut (RKI)" auf die sogenannte "Nowcasting"-Kurve zurück. Da die täglich neu gemeldeten Corona-Fallzahlen nicht der tatsächlichen Zahl der Neuerkrankungen entspricht, wurde ein statistisches Verfahren entwickelt, welches aus den aktuellen Meldedaten die wirkliche Fallzahl schätzen soll: das"Nowcast"-Modell.

Auf Basis des "Nowcastings" wird also der R-Wert ermittelt, um einen zeitnahen Trend der Anzahl von Neuerkrankungen abzubilden. Die R-Zahl ist sehr schwankend und reagiert empfindlich auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen.

Die langfristigere Konstante: Der "7-Tage-R-Wert"

Da die Schwankungen des normalen R-Werts teilweise sehr unverhältnismäßig erscheinen, ermittelt das RKI seit dem 14. Mai 2020 auch den 7-Tage-R-Wert. Auch hier bildet die Basis das "Nowcasting"-Modell.

Allerdings wird hier das Infektionsgeschehen über einen längeren Zeitraum betrachtet und ältere Werte mit den aktuellen Werten verglichen. So bildet sich ein weniger tagesaktueller, dafür langfristig zuverlässigerer Fallzahlen-Trend ab.

Keine Immunität: Das besagt die Basisreproduktionszahl

Ein dritte nennenswerte Größe ist die Basisreproduktionszahl. Sie wird auch "R0" genannt und gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt, sollte es in der gesamten Bevölkerung keine Immunität bzw. Infektionsschutzmaßnahmen geben. Somit liegt die Basisreproduktionszahl immer über dem R-Wert bzw. 7-Tage-R-Wert.