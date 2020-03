Das Coronavirus verursacht eine gefährliche Lungenerkrankung und kann zum Tod führen. In Deutschland sind inzwischen Tausende betroffen. Wie viele es genau sind, ist einerseits durch die hohe Dunkelziffer nicht erkannter Infektionen nicht bekannt, aber auch bei den gemeldeten Fällen gibt es große Unterschiede.

Je nach Medium werden unterschiedliche Zahlen vermeldet. Am 18.03.2020 etwa berichtet Focus Online von inzwischen über 10.000 Fällen in Deutschland, während Zeit Online noch knapp darunter bleibt und 9.946 COVID-19-Erkrankte meldet. Die John-Hopkins-Universität, die oft als Quelle genannt wird und die versucht, die Ausbreitung der Pandemie in Echtzeit darzustellen, meldet am 18.3.2020 ebenfalls über 10.000 Fälle in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut(RKI) hat mit seiner letzten Meldung am 18.03.2020 um 10.30 Uhr 8.198 Fälle gemeldet.

Coronavirus - Woher kommen die Unterschiede in der Statistik?

Zwischen den beiden Extremen - den Zahlen des Robert-Koch-Instituts und die der John-Hopkins-Universität - liegen gut 2.000 Fälle, das ist ein erheblicher Unterschied. Nun sind die Zahlen beider Institutionen nicht falsch oder bewusst über-, bzw. untertrieben. Es gibt mehrere Gründe, warum die Statistiken so auseinander gehen.

Zum Einen kommt es auf die Melderhythmen an: Das RKI bekommt Fälle gemeldet und aktualisiert die Zahlen täglich. Wann genau diese eingehen und für welchen Tag sie verbucht werden, ist ein Punkt, an dem Daten abweichen können.

Andere arbeiten nicht mit den Zahlen des RKI, sondern fragen direkt bei den Gesundheitsämtern der Länder nach (Focus Online und Zeit Online) oder sammeln Daten der WHO, der Gesundheitsämter und Behörden zur Seuchenprävention.

COVID-19: Es gibt eine hohe Dunkelziffer

Dem RKI seien die Daten der John-Hopkins-Universität bekannt, wie RKI-Präsident gegenüber merkur.de erklärt. Man habe die Augen im Blick und beschränke sich auf die offiziell gemeldeten Zahlen.

Es gibt außerdem eine hohe Dunkelziffer: Viele Fälle sind momentan noch gar nicht offiziell erfasst, weil erkrankte Personen nicht getestet wurden. Daher sind Zahlen sowieso nur als ungefährer Richtwert zu verstehen. Bei inFranken.de verwenden wir die Zahlen des RKI - diese bieten aus unserer Sicht eine zuverlässige, offizielle Quelle für ganz Deutschland, auch wenn sie nicht im gleichen Rhythmus aktualisiert werden wie andere Zahlen.