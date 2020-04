Die Zahl der Neuinfektionen mit dem gefährlichen Lungenvirus SARS-CoV-2, gemeinhin bekannt als Coronavirus, steigt weiter an. Allerdings, so vermelden Behörden und auch viele Medien, nicht mehr so schnell wie noch vor wenigen Wochen.

Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die auf ein schnelles Ende der drastischen Maßnahmen wie Schließungen von Geschäften und Ausgangsbeschränkungen drängen. Die Maßnahmen zeigen Wirkung und der Anstieg flacht langsam so weit ab, dass die Maßnahmen wieder gelockert werden können. Die Ausbreitung scheint unter Kontrolle. Es gibt aber zwei große Probleme bei dieser Betrachtung, die uns in falscher Sicherheit wiegen und zu voreiligen Schlüssen verführen könnten.

Problem 1: Die Verdopplungsrate – die Fixierung auf eine vage Zahl

Um das zu verdeutlichen, wird oft die Verdopplungsrate als Indikator herangezogen. Je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet und wie man sie interpretiert, variieren hier die Zahlen stark. Meistens wird aber leider nicht hinzugefügt, wie diese Rate verstanden wird. Da wird davon geredet, dass wir sozusagen „über den Berg“ sind, wenn wir eine Verdoppelungsrate von 10 Tagen erreicht haben – also, wenn sich die Zahl der Infizierten nach 10 Tagen verdoppelt hat. Es ist aber nicht klar, worauf sich diese Zahlen beziehen. Man kann nämlich zum einen betrachten, wie lange die Zahl braucht, um sich zu verdoppeln. Oder man betrachtet einen gewissen Zeitraum und berechnet die durchschnittliche Zeit innerhalb dieses Zeitraums, in der sich die Zahlen der Coronafälle verdoppelt haben. Entscheidend ist hierbei der Maßstab. Die Verdopplungsrate kann hier extrem weit auseinander liegen.

Welcher Rate soll man nun glauben? Der Rate in Bezug auf die letzten fünf Tage? Dann sind wir bei rund zwei Wochen. Betrachtet man den Gesamtzeitraum, sind wir bei etwa vier Tagen Verdopplungsrate. Und schaut man, seit wann sich die Fallzahlen zum letzten Mal verdoppelt haben, sind wir bei rund zehn Tagen.

Gefährlich wird es, wenn politische Entscheidungen aufgrund einer Zahl getroffen werden, über die es keinen Konsens gibt. Doch ein noch größeres Problem liegt nicht beim Umgang mit den Zahlen, sondern bei der Erfassung der Zahlen an sich.

Problem 2: Der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und der Zahl der Virus-Tests

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht täglich die Zahl der bestätigten Infizierten mit dem Coronavirus. Grundlage sind Meldungen der testenden Labore in Deutschland. Nicht erfasst sind natürlich die Fälle, die niemals getestet wurden – entweder, weil die Symptome nicht stark waren oder weil Menschen sich nicht gemeldet haben, um getestet zu werden.

Datum Testungen Positiv getestet Anteil positiv Getestete KW 11 127457 7582 5.9% KW 12 348619 23820 6.8% KW 13 360964 31347 8.7% KW 14 392984 35389 9.0%

Dass es einegewisse Dunkelziffer an Infizierten gibt, ist bekannt. Die Frage ist nur, wie hoch sie ist. Die Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts sind daher natürlich nicht falsch, aber sie bilden die Realität nicht so ab, dass man sich nur und ausschließlich auf diese berufen könnte.

Die momentanen Meldungen zu Infizierten und dazu, wie sich die Kurve abflacht, vernachlässigen einen entscheidenden Faktor, der für die Zahl der bestätigten Fälle aber entscheidend ist: die Zahl der Labortests. Die Kapazitäten der testenden Labore in Deutschland wirken hier wie ein Flaschenhals.

Wenn die Zahl der testenden Labore und ihrer Testkapazitäten nicht signifikant steigt, steigt die Zahl der bestätigten Fälle eben auch nur in dem Maß an, wie Tests durchgeführt werden können. Das Robert-Koch-Institut informiert wöchentlich über die Zahl der durchgeführten Labortests und den Anteil der positiv getesteten Personen.

An den Zahlen sieht man, dass die Zahl der Testungen erst stark anstieg, inzwischen aber nicht mehr entscheiden zunimmt. Der Anteil der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist angestiegen und in den Kalenderwochen 13 und 14 einigermaßen stabil.

Wenn nun also die Zahl der bestätigten Fälle in Deutschland nicht mehr exponentiell, sondern nur noch linear ansteigt, dann tut sie das vor allem, weil die Zahl der Testungen ebenfalls nicht mehr so stark ansteigt. Letztlich sagt die Zahl der bestätigten Fälle in Deutschland mehr über den Stand der Tests aus als über die tatsächlichen Fallzahlen. Politische Maßnahmen direkt und ausschließlich aus diesen Zahlen abzuleiten, wäre also mehr als fragwürdig.

Ein weiteres Problem an den Zahlen des RKI ist auch, dass die Zahl der Testungen und positiv Getesteten nur in Form von wöchentlich aggregierten Zahlen veröffentlicht werden. Dadurch entsteht große Ungenauigkeit, was die Entwicklung der Zahlen angeht. Der Maßstab ist dadurch so grob, dass eine Interpretation etwa durch Journalisten nicht in der Aktualität möglich ist, wie es wünschenswert wäre. Eine Antwort auf eine Anfrage von inFranken.de an das Robert-Koch-Institut bezüglich der täglichen Daten steht derzeit noch aus.

Wann kann man von einer Entspannung der Lage ausgehen?

Was notwendig ist, um wirklich belastbare Aussagen zu treffen, ist zum einen ein signifikant sinkender Anteil von positiv getesteten Personen. Dies wäre ein Hinweis darauf, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten zurückgeht.

Zum anderen sind repräsentative Studien notwendig, wie sie derzeit bereits zum Beispiel in München durchgeführt werden. Daraus ergeben sich dann realistischere Aussagen darüber, wie viele Menschen in Deutschland an Covid-19 erkrankt sind oder es bereits waren.

Die Zahl der Tests zu erhöhen, bringt nur bedingt Erkenntnisgewinne, denn erstens bringen große Mengen an Schnelltests nur bedingt belastbare Ergebnisse – viele Menschen würden als negativ getestet aus diesen Tests hervorgehen, weil sie in einem frühen Stadium der Krankheit sind. Zweitens ist die Testkapazität der Labore nicht endlos ausdehnbar. Bereits jetzt können nur etwa zwei Drittel der Testkapazitäten wirklich genutzt werden. Alleine 59 von rund 150 testenden Laboren nannten in den vergangenen Wochen Lieferschwierigkeiten für Reagenzien als Grund für unvollständige Ausnutzung ihrer Kapazitäten. Hier ist wahrscheinlich auch keine Besserung in der nahen Zukunft in Sicht. Die Hoffnung liegt also wohl vielmehr auf den repräsentativen Erhebungen wie durch das Tropeninstitut der Ludwig-Maximilian-Universität in München.

Dass die Zahlen kein Grund für Jubelmeldungen und Entspannung sind, heißt auf der anderen Seite aber auch nicht, dass wir in Panik verfallen müssen. Es heißt schlicht und einfach nur eines: Wir wissen momentan nicht so viel, wie es manche Meldungen und Äußerungen von Politikern klingen lassen. Wir – Medien, Wissenschaft und Politik – müssen weiter daran arbeiten, Aussagen zu treffen, die sich auf Daten stützen. Und zwar auf alle Daten, nicht nur auf jene, die zu den Entscheidungen passen, die man jetzt gerne treffen würde. Vor der Lockerung der einschränkenden Maßnahmen sollten alle Zahlen mit einbezogen werden und auch bedacht werden, wenn man Kritik daran übt, weil man glaubt, es werde nicht schnell genug auf die Entwicklung der Fallzahlen reagiert.