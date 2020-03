Das Coronavirus beherrscht die Schlagzeilen - und das Denken der Menschen. "Noch gibt es keinen Anlass zur Panik": Was zu Beginn der Berichterstattung über Covid-19 klang wie eine abgedroschene Floskel, wird nun zum bittenden Mantra von Experten und Politikern. Und die Vehemenz, mit der vor Panik, Hysterie und Hamsterkäufen gewarnt wird, zeigt wie empfindlich und empfänglich unsere Gesellschaft für Panik ist.

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus offenbaren viele interessante Eigenschaften und beängstigende Probleme unserer modernen Gesellschaft - von der Anfälligkeit einer globalen Wirtschaft bis hin zu Abgründen der menschlichen Psyche. Ein Kommentar in vier Punkten:

1. Die Not liegt näher als gedacht

Die Geschäfte und Supermärkte sind immer voll und wenn man mal etwas nicht im Geschäft bekommt - kein Problem: Dann bestellt man es eben im Internet. Dass dahinter ein hochkomplexes, globalisiertes Handelssystem steht, merkt der Kunde vor Ort nur selten. Doch wie alle hochkomplexen System hat die globalisierte Wirtschaft ein Problem: Sie reagiert empfindlich auf äußere Störungen.

Eine solche Störung ist das Coronavirus. Wenn in China Fabriken stillstehen, werden viele Güter weltweit knapp. Dass dadurch Grundnahrungsmittel ausgehen, ist zwar unwahrscheinlich. Besonders betroffen könnten hingegen ausgerechnet Medikamente sein: Bereits seit Jahren warnen Experten, dass durch die Abhängigkeit von China und Indien Arzneimittel in Deutschland knapp werden. Zwischenzeitlich galten bereits über 300 Medikamente als knapp - und das, bevor Corona ausbrach.

Das neue Virus hat die Lage noch verschärft. So erklärte ein fränkischer Apotheker gegenüber inFranken.de, dass er eine Explosion der Medikamenten-Preise und Lieferengpässe befürchtet.

2. Das Gesundheitssystem ist auf Kante genäht

Viel mehr als die akute Bedrohung durch Covid-19 bereitet ein anderes Szenario Medizinern Sorgen: Was ist, wenn das Coronavirus sich wie die Influenza als saisonale Erkrankung fest etabliert - also zu so etwas wie der Grippe 2.0 wird? Jährlich erkranken Millionen Menschen an der Grippe, tausende Menschen sterben. Der wirtschaftliche Schaden ist jedes Jahr immens - und die Arztpraxen und Krankenhäuser kommen zur Grippesaison an ihren Kapazitätsgrenzen.

Vergangenen Freitag ächzten Kinderärzte: So schlimm wie dieses Jahr sei die Grippe schon lange nicht mehr gewesen - die Ärzte seien an ihrer Belastungsgrenze. Zu dieser Zeit wurde praktisch noch kein Kind wegen Corona behandelt. Und über den in vielen fränkischen Regionen akuten Ärztemangel hat dann auch noch niemand gesprochen. Eine dauerhafte Ausbreitung des Coronavirus würde das deutsche Gesundheitssystem in seiner jetzigen Form wohl komplett überfordern.

3. Der moderne Mensch steckt psychisch in der Steinzeit fest: Angst vor der unbekannten Bedrohung

Während aufgrund von Hamsterkäufen mancherorts bereits Nudeln und Desinfektionsmittel knapp werden, legten nun mehrere Eltern vor dem Bundesverfassungsgericht Klage gegen die Maserimpflicht für Kinder ein. Das zeigt, wie irrational die Menschen reagieren: Während manche Menschen also aus Angst vor einer Krankheit, die in Deutschland kaum mehr als 100 Menschen befallen hat (und kaum mehr als 100.000 auf der Welt), Nudeln hamstern (die nicht knapp sind), Mundschutz tragen (die keinen Schutz bieten) und Desinfektionsmittel leer kaufen (statt einfach vernünftig Hände zu waschen), wird gegen eine relativ harmlose Impfung gegen eine Krankheit protestiert, an der weltweit Hunderttausende erkranken und Tausende sterben.

Wie viele Menschen rauchen, obwohl der Zusammenhang mit Krebs eindeutig belegt ist? Warum wird gegen ein Tempolimit auf Autobahnen protestiert, obwohl überhöhte Geschwindigkeit zu einem der häufigsten Ursachen für tödliche Autounfälle gehört?

Für viele Psychologen liegt der Grund in der menschlichen Frühgeschichte - im Leben in kleineren Stammesgruppen: Eine Bedrohung, die jedes Jahr wiederkehrt, kann das Überleben der ganzen Gruppe offensichtlich nicht gefährden. Eine neue Bedrohung ist zumindest potenziell für die ganze Gruppe gefährlich - und wird deshalb als viel gefährlicher wahrgenommen, als sie tatsächlich ist. Zumindest, bis sich alle Menschen auch an die neue Gefahr gewöhnt haben.

4. Keine Panik ist in einer panischen Zeit problematisch

Womit wir bei einem weiteren Überbleibsel der menschlichen Evolution angekommen wären: Der Panik. Wann ist Panik eigentlich angebracht? Die einfache Antwort wäre: Nie. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn das Problem an der Panik ist, dass man sich ihr als einzelner Mensch kaum entziehen kann.

Am besten zeigt sich das an den Aktienmärkten. Momentan befinden sich die Aktienmärkte im freien Fall. Anleger versuchen panisch, Aktien abzustoßen und ihren Verlust möglichst gering zu halten. Nun könnte man als vernünftiger Mensch sagen: Da mache ich nicht mit! Nur nützt das herzlich wenig - denn die eigenen Aktien verlieren ihren Wert ja trotzdem.

Ähnliches gilt bei panischen Hamsterkäufen: Es ist letztlich völlig egal, ob beispielsweise Desinfektionsmittel tatsächlich knapp werden - allein die Tatsache, dass die Menschen es fürchten und deshalb auf Vorrat und damit deutlich mehr als normal kaufen, führt zu einer Knappheit.

Paniken sind also deshalb so gefährlich, weil sie alle Menschen gefährden - nicht nur jene, die tatsächlich panisch handeln. Im Gegenteil: Die Opfer von Paniken sind oft jene Menschen, die gar nicht panisch reagiert haben und trotzdem von den Ergebnissen betroffen sind. Ein trauriges und aktuelles Beispiel sind eben jene Desinfektionsmittel, bei denen Menschen, die aufgrund immunschwächender Krankheiten tatsächlich auf eine sterile Umwelt angewiesen sind, diese aktuell immer schwerer bekommen.

Das Coronavirus führt uns Menschen gerade deutlich vor Augen, wie empfindlich unsere globalisierte Gesellschaft ist und wie irrational Menschen handeln. Nun kommt es darauf an, die richtigen Schlüsse zu ziehen: Nicht in kurzfristige Panik zu verfallen, sondern sich langfristig auf solche Gefahren einzustellen und unsere Wirtschaft und unser Gesundheitssystem dafür fit zu machen. Denn noch bevor die Corona-Krise überwunden ist, ist eines sicher: Die nächste Krise kommt bestimmt.