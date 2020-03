Nachdem bereits einige Schulen in Deutschland aufgrund des Coronavirus geschlossen wurden, sind scheinbar auch flächendeckende Maßnahmen eine weitere Möglichkeit, das Virus einzudämmen. Das geht zumindest aus Aussagen des Virologen Prof. Alexander S. Kekulé gegenüber dem Deutschlandfunk hervor. Demnach könnten nur bundesweite Schulschließungen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Gleichzeitig warnt er jedoch vor "Horrorszenarien".

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus und die Ausbreitung in einer Live-Karte lesen Sie auf inFranken.de im Ticker.

Zwei Wochen "Coronaferien", Absage von Großveranstaltungen und keine innerdeutschen Reisen

Alexander Kekulé ist Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Halle. Gegenüber Deutschlandfunk erklärte er, dass im Kampf gegen den Coronavirus nur noch "Coronaferien" helfen würden. Für eine Zeit von zwei Wochen müssten alle Kindergärten und Schulen schließen. Außerdem sollten alle Großveranstaltungen abgesagt und Reisen innerhalb Deutschlands so gut es geht vermieden werden. Durch diese drastischen Maßnahmen erhofft sich der Virologe, dass möglichst viele, noch unentdeckte Herde identifiziert werden können - um die betroffenen Personen rechtzeitig in Quarantäne zu schicken. Und die Zeit tickt: Diese Maßnahmen seien nur effizient, wenn das alles sofort geschehe.

Warnung vor Horrorszenarien wegen Coronavirus

Kekulé warnt im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland vor "Superhorrorszenarien". Dabei bezieht er sich auf Aussagen einiger seiner fachlichen Kollegen. Es gibt bereits Meinungen, die davon ausgehen, dass ein Prozent der Infizierten sterbe und 60 Prozent der deutschen Bevölkerung an dem Virus erkranken werden. Von solchen Aussagen distanziert sich Kekulé allerdings explizit.

Zum Video "Schutz vor Coronavirus: Mit diesen Lebensmitteln stärkst du dein Immunsystem!"

Ausbreitung des Virus nicht so schlimm wie in China - doch es wurden frühzeitige Maßnahmen verpasst

Man wisse schließlich noch nicht, wie sich das Virus verhalte. Weiterhin vermutet er, dass der Verlauf hierzulande nicht so dramatisch Verlaufe wie in China. Denn in Deutschland können weitaus mehr Menschen in Behandlung eine optimale medizinische Versorgung erhalten. Was der Virologe allerdings kritisiert: Man habe zu Beginn der Ausbreitung zu wenig Schritte in die richtige Richtung unternommen - so hätten unter anderem effektivere Einreisekontrollen eine schnelle Verbreitung potenziell unterbinden können.