Coronavirus: Vier Infizierte in Bayern - drohen jetzt noch mehr Fälle?

Coronavirus löst tödliche Lungenkrankheit aus: Die in Zentralchina ausgebrochene Lungenkrankheit - ausgelöst durch den Coronavirus - breitet sich weiter aus. Inzwischen forderte die Krankheit 132 Menschenleben. Mehr als 6000 sind infiziert, Tendenz steigend. Auch in Bayern gibt es die ersten bestätigten Fälle - vier Menschen sind mittlerweile infiziert. Aktuelle Entwicklungen lesen Sie bei uns im Ticker.

Update 29.01.2020, 6.15 Uhr: Zahl der Virus-Fälle steigt rasant

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus sind weiter sprunghaft gestiegen. In Deutschland sind inzwischen vier Menschen infiziert - alle aus Bayern. Die drei Betroffenen, die am Dienstagabend gemeldet wurden, stehen im Zusammenhang mit dem ersten Patienten. Alle vier Menschen haben sich bei einer Kollegin aus China angesteckt.

"Es wurde entschieden, dass auch die drei neuen Patienten in der München Klinik Schwabing stationär aufgenommen und dort medizinisch überwacht und isoliert werden", teilt das bayerische Gesundheitsministerium mit Der Standort Stockdorf (Bayern) des Automobilzulieferers Webasto wurde vorübergehend geschlossen.

Aktuell sind weltweit mehr als 6000 Fälle erfasst. Alleine in der Volksrepublik China sind es am Mittwoch 1459 Infizierte. Der Virus forderte inzwischen 132 Tote. Zudem gibt es fast 10.000 Verdachtsfälle.

Update 28.01.2020, 21.30 Uhr: Drei weitere Erkrankte in Bayern

Wie das Bayerische Gesundheitsministerium am Dienstagabend in einer Pressemeldung schreibt, haben sich drei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bei den Patienten handele es sich ebenfalls um Mitarbeit der Firma, bei der bereits der erste Betroffene beschäftigt ist, heißt es weiter. Bei einigen weiteren Kontaktpersonen läuft derzeit ein Test, ob auch hier eine Infizierung mit dem Coronavirus vorliegt.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml kündigte als Folge der Neu-Infizierungen einen umfangreichen Test an. "Es wurden insgesamt rund 40 Mitarbeiter der Firma ermittelt, die als enge Kontaktpersonen in Frage kommen. Die Betroffenen sollen am Mittwoch vorsichtshalber getestet werden. Außerdem werden sie von der 'Task Force Infektiologie' des LGL eingehend befragt.", wird die Politikerin aus Franken zitiert.

Update 28.01.2020, 20.30 Uhr: Fünfter Infizierter in Europa - Zustand kritisch

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend meldet, haben Behörden einen vierten an dem Coronavirus erkrankten Menschen in Frankreich bestätigt. Bei dem Patienten handele es sich um einen älteren chinesischen Touristen, sagte der Generaldirektor des französischen Gesundheitsministeriums, Jérôme Salomon, am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Der Mann befinde sich in einem kritischen Zustand und werde auf einer Intensivstation in einem Pariser Krankenhaus behandelt. Der Tourist stammt Salomon zufolge aus der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei, in der auch Wuhan liegt.

Vor wenigen Tagen waren in Frankreich die ersten drei Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus in Europa bekannt geworden. Die drei bisher in Frankreich infizierten Patienten waren aber offenbar nicht schwer erkrankt.

Update 28.01.2020, 16.42 Uhr: Behörden weiten Maßnahmen gegen Coronavirus aus

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verhindern, sollen jetzt weitere Informationspflichten für Krankenhäuser und Fluggesellschaften kommen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit. So sollen bei Flügen aus China die Piloten vor dem Landen an deutschen Flughäfen den Tower über den Gesundheitszustand der Passagiere informieren. Reisende aus China sollen Formulare ausfüllen, wie sie in den nächsten 30 Tagen zu erreichen sind. Die Airlines sollen die Angaben für diesen Zeitraum abrufbar halten. Damit sollen in Infektionsfällen Kontaktpersonen ausfindig gemacht werden können - etwa, wer neben wem gesessen hat.

Wie Spahn weiter sagte, sollen Kliniken künftig auch schon begründete Verdachtsfälle auf das Coronavirus an das Robert Koch-Institut melden müssen - nicht nur bestätigte Fälle wie bisher. Das Bundes-Institut soll zudem größere Koordinierungsbefugnisse im ganzen Land bekommen.

Spahn bekräftigte: "Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering." Man nehme die Situation ernst und sei gut vorbereitet. "Für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund."

Update 28.01.2020, 16.13 Uhr: Nach bestätigtem Coronavirus-Fall: Bayerische Unternehmen verzichten auf Reisen nach China

Bei dem oberbayerischen Autozulieferer Webasto, bei dem ein Mitarbeiter an dem Coronavirus erkrankt ist, sind derzeit keine Kollegen aus China mehr zu Gast. Der 33-Jährige hatte gemeinsam mit drei chinesischen Gästen und weiteren Kollegen an einer Schulung am Standort in Gauting-Stockdorf teilgenommen. Alle drei Gäste seien am 23. Januar nach China zurückgereist, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag. Eine chinesische Kollegin erkrankte dann an dem Virus. Von den beiden anderen chinesischen Mitarbeitern seien bisher keine Krankheitssymptome bekannt, sagte die Sprecherin.

Der erkrankte Mitarbeiter aus Gauting habe bei der Schulung den ganzen Tag mit der später erkrankten chinesischen Kollegin in einem Raum gesessen. Ob beide Tischnachbarn waren oder sich gegenüber saßen, so dass die Ansteckungsgefahr erhöht war, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Webasto sagte alle Reisen nach und von China für mindestens die nächsten zwei Wochen ab.

Auch weitere Unternehmen aus Bayern treten beim Thema Dienstreisen nach China auf die Bremse. BMW, Audi und Siemens wollen nur noch zwingend notwendige Reisen nach China antreten. Bei dem fränkischen Automobilzulieferer Schaeffler gilt bereits seit vergangener Woche ein Reiseverbot nach und aus China. Von dem Bamberger Zulieferer Brose hieß es, man nehme ebenfalls Abstand von Dienstreisen nach China.

Update, 28.01.2020, 14.47 Uhr: Kontaktpersonen dürfen ihr Zuhause nicht verlassen

Nach dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Bayern sind den Behörden zwar aktuell weitere Verdachtsfälle nicht bekannt, doch die 40 Menschen, die mit dem infizierten 33-Jährigen in Kontakt hatten, stehen nach Angaben des bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) unter Beobachtung und sind aufgerufen, ihr Zuhause nicht zu verlassen.

Der 33-jährige Patient ist Familienvater, sein Kind geht nach Angaben des Gesundheitsministeriums in eine Krippe im Landkreis Landsberg am Lech. Auch diese stehe nun unter Beobachtung, sagte LGL-Präsident Zapf.