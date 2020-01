Coronavirus: Jetzt vier Infizierte in Bayern - Wissenschaftlern gelingt "bedeutender Durchbruch"

Coronavirus löst tödliche Lungenkrankheit aus: Die in Zentralchina ausgebrochene Lungenkrankheit - ausgelöst durch den Coronavirus - breitet sich weiter aus. Inzwischen forderte die Krankheit 132 Menschenleben. Mehr als 6000 sind infiziert, Tendenz steigend. Auch in Bayern gibt es die ersten bestätigten Fälle - vier Menschen sind mittlerweile infiziert. Aktuelle Entwicklungen lesen Sie bei uns im Ticker.

Update 29.01.2020, 8.36 Uhr: Coronavirus in Labor nachgezüchtet - Durchbruch bei Suche nach Gegenmittel?

Ein womöglich entscheidender Durchbruch im Kampf gegen das sich ausbreitende Coronavirus ist jetzt Wissenschaftlern in Australien gelungen. In einem Labor wurde das tödliche Virus nachgezüchtet, wie das Peter Doherty Institut für Infektion und Immunität in Melbourne mitteilte.

Das Virus sei von einem infizierten Patienten entnommen und erfolgreich nachgezüchtet worden. Nunmehr könne in Zusammenarbeit mit anderen Instituten und der Weltgesundheitsorganisation WHO an einem Gegenmittel gearbeitet werden. Julian Druce, Leiter des Viren-Labors, sprach von einem "bedeutenden Durchbruch".

Update 29.01.2020, 6.15 Uhr: Zahl der Virus-Fälle steigt rasant

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus sind weiter sprunghaft gestiegen. In Deutschland sind inzwischen vier Menschen infiziert - alle aus Bayern. Die drei Betroffenen, die am Dienstagabend gemeldet wurden, stehen im Zusammenhang mit dem ersten Patienten. Alle vier Menschen haben sich bei einer Kollegin aus China angesteckt.

"Es wurde entschieden, dass auch die drei neuen Patienten in der München Klinik Schwabing stationär aufgenommen und dort medizinisch überwacht und isoliert werden", teilt das bayerische Gesundheitsministerium mit Der Standort Stockdorf (Bayern) des Automobilzulieferers Webasto wurde vorübergehend geschlossen.

Aktuell sind weltweit mehr als 6000 Fälle erfasst. Alleine in der Volksrepublik China sind es am Mittwoch 1459 Infizierte. Der Virus forderte inzwischen 132 Tote. Zudem gibt es fast 10.000 Verdachtsfälle.