Coronavirus: Verdachtsfall in Berlin - Lungekrankheit breitet sich aus

Coronavirus löst tödliche Lungenkrankheit aus: Die in Zentralchina ausgebrochene Lungenkrankheit - ausgelöst durch den Coronavirus - breitet sich weiter aus. Inzwischen forderte die Krankheit in China 56 Menschenleben. Tausende sind infiziert. Die Behörden reagieren mit drastischen Mitteln und riegeln ganze Städte ab.

Update am 26.01.2020: Coronoavirus - Verdachtsfall in Berlin

In Berlin gibt es nun auch einen Verdachtsfall des Coronavirus. Die berichtet die Bildzeitung am Sonntag. Eine Frau sei aus China zurückgekehrt und zeige Symptome. Das sagte Martin Matz, Staatssekretär für Gesundheit, gegenüber Bild.de.

Die Frau sei nun auf der Isolierstation einer Klinik. Tests und Untersuchungen, ob sie mit der gefährlichen Lungenkrankheit infiziert ist, laufen noch. Ein Ergebnis erwarte man im Lauf des Sonntags, so Matz.

Update vom 26.1.2020, 6.30 Uhr: Zahl der Coronavirus-Toten steigt

Die gefährliche Lungenkrankheit, die durch das Cornavirus ausgelöst wird, fordert in China immer mehr Tote, Die Zahl der bestätigten Oper ist inzwischen auf 56 gestiegen. Dies teilte die Nationale Gesundheitsbehörde des Landes am Sonntag mit. Neuesten Zahlen zufolge haben sich bisher in China etwa 2000 Menschen mit der Krankheit angesteckt.

Weltweit kommen nach bisherigen Informationen rund 30 bestätigte Fälle hinzu - darunter drei Patienten in Frankreich, bei denen es sich um die ersten bekanntgewordenen Erkrankungen in Europa handelt.

Update vom 25.1.2020, 18.05 Uhr: Franzosen nicht schwer erkrankt, schon über 1300 Infektionen in China

Die ersten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Europa verlaufen bislang weniger schwerverwiegend als befürchtet: Laut dpa seien die drei in Frankreich infizierten Patienten offenbar nicht schwer erkrankt. Dem Paar, das im Pariser Krankenhaus Bichat wegen der Lungenkrankheit behandelt werde, gehe es gut, erklärten Ärzte am Samstag bei einer Pressekonferenz. Einer von ihnen habe noch etwas Fieber. Der 31-jährige Mann und seine 30 Jahre alte Frau waren demnach am 18. Januar von einem Aufenthalt in Wuhan in Frankreich angekommen.

Auch dem dritten Patienten in Frankreich, der in einer Klinik in Bordeaux behandelt wird, gehe es soweit gut, sagte der Bürgermeister der südwestfranzösischen Stadt, Nicolas Florian, am Samstag. Der 48-jährige Franzose chinesischer Herkunft sei im Weingeschäft tätig und reise zwischen Frankreich und China hin und her, präzisierte der Politiker.

Zwischen 10 und 15 Personen, die mit ihm seit seiner Rückkehr nach Frankreich in Kontakt gewesen seien, habe man identifiziert und informiert, so der Bürgermeister. In Bordeaux wurden aufgrund des Gesundheitsrisikos die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr an diesem Sonntag abgesagt.

Es handelt sich um die ersten Fälle der aus China stammenden Lungenkrankheit in Europa.

In Australien wurden bis Samstag vier Fälle bestätigt. Drei Männer im Alter zwischen 35 und 53 Jahren waren kürzlich aus Wuhan nach Sydney zurückgekehrt, wie die Gesundheitsbehörden des Staates New South Wales mitteilten. Vorher war das Virus bei einem Mann in Melbourne nachgewiesen worden. Infektionen wurden bislang auch aus den USA, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Singapur und Taiwan gemeldet.

In China ist die Zahl der bestätigten Infektionen auf 1372 gestiegen. Das Staatsfernsehen gab die Zahl der Toten am Samstagabend Ortszeit unverändert mit 41 an, davon 39 in der schwer betroffenen Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan. Mit diesen neuen Angaben kletterte die Zahl der nachgewiesenen Patienten mit der neuen Lungenkrankheit in China innerhalb eines Tages um mehr als 400. Laut dieser Aufstellung gibt es in Hongkong, Taiwan und Macao zehn weitere Erkrankungen. Weltweit kommen demnach außerdem rund 30 bestätigte Fälle hinzu.

Update vom 25.1.2020, 14.15 Uhr: Coronavirus in Frankreich, erster möglicher Verdachtsfall in Deutschland

Das gefährliche Corona-Lungenvirus hat Europa erreicht. Bei drei Patienten in Frankreich wurde das Coronavirus nachgewiesen. Reisende aus Wuhan in China, wo das Virus ausgebrochen ist, haben den Erreger mitgebracht. Sie werden inzwischen behandelt.

Den ersten möglichen Fall gibt es auch in Deutschland. Wie die "Peiner Allgemeine Zeitung" berichtet, ist ein Mann aus Peine mit einer fiebrigen Atemwegserkrankung aus China zurückgekehrt. Da der Mann sich nicht im Risikogebiet aufgehalten habe, sei nicht von einem Verdachtsfall im Sinne der WHO und des Robert-Koch-Instituts die Rede, so ein Sprecher des Landkreises Peine in Niedersachsen. Dennoch habe man das Gesundheitsamt eingeschaltet.

Laut einem Sprecher des Landesgesundheitsamts Niedersachsen seien bei dem Mann Influenza-A-Viren festgestellt worden. Eine zusätzliche Infektion mit dem Coronavirus sei möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ein eingehender Test in der Charité in Berlin stehe noch aus. Mit einem Ergebnis sei am Wochenende zu rechnen.

Coronavirus wird vermutlich von Mensch zu Mensch übertragen

Die Schätzung von mehr als 1700 Infektionen geht auf ein Rechenmodell zurück, in dem die Fachleute die drei im Ausland festgestellten Infektionen mit der Zahl der Flugreisenden, der Größe der Bevölkerung und der Inkubationszeit zugrunde gelegt haben. So leben im Einzugsgebiet des Flughafens von Wuhan rund 19 Millionen Menschen, von denen aber nur rund 3400 Personen am Tag ins Ausland fliegen.

Die gefährliche Krankheit breitet sich seit dem Dezember 2019 immer weiter aus. Zunächst war sie nur in der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan verbreitet, dann wurden auch Fälle in Thailand und in Japan bekannt. Die Patienten hatten aber nicht den Tiermarkt besucht, der nach amtlichen Angaben mit den meisten anderen Infektionen in Wuhan in Verbindung gebracht wurde. Unter Hinweis auf die Erfahrungen mit ähnlichen Coronaviren wie Sars oder Mers warnen die Experten aus London, "dass eine sich selbst erhaltene Übertragung von Mensch zu Mensch nicht ausgeschlossen werden sollte".

Chinas nationale Gesundheitskommission verwies auf Experten, die den Ausbruch als "kontrollierbar" einstuften. "Doch ist der Ursprung des neuen Typs von Coronavirus noch nicht gefunden, und die Übertragung wird noch nicht völlig verstanden", hieß es in einer Stellungnahme.

Weltgesundheitsorganisation spricht noch keine Reisewarnung wegen Coronavirus aus

Die WHO hat bisher keine Reisewarnung für Touristen ausgesprochen. Die US-Gesundheitsbehörde (CDC) riet allerdings Reisenden nach Wuhan, Tiermärkte und den Kontakt mit Tieren oder mit kranken Personen zu meiden. "Eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch könnte vorkommen", hieß es in der Mitteilung.

Asiatische Nachbarn haben vorsorglich Fieberkontrollen bei Einreisenden aus China eingeführt. Auch die US-Flughäfen in New York, San Francisco und Los Angeles haben Gesundheitskontrollen für Reisende aus Wuhan eingerichtet. Die Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag hat in China bereits eingesetzt. In der größten jährlichen Völkerwanderung sind einige Hundert Millionen Chinesen unterwegs, was die Gefahr einer Übertragung infektiöser Krankheiten erhöht.

Coronaviren verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen - allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu. Es wird vermutet, dass das neuartige Virus aus der Tierwelt kommt. Bislang gab es laut WHO aber "keine klaren Beweise" für eine Übertragung von Mensch zu Mensch.

Coronavirus ähnlich wie Sars

Nach dem Ausbruch der neuen Lungenkrankheit in Wuhan wurden bereits Verdachtsfälle aus Hongkong, Taiwan, Südkorea, Singapur, Vietnam und Nepal berichtet. Mindestens drei verdächtige Patienten gibt es auch in den chinesischen Städten Shenzhen und Shanghai, wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete.

Der neue Erreger ist nach Angaben von Experten dem Sars-Virus sehr ähnlich. Sars steht für "Severe Acute Respiratory Syndrome", also Schweres Akutes Atemwegssyndrom. Bei der Sars-Pandemie waren 2002/2003 von China ausgehend weltweit rund 8000 Menschen an der Lungenseuche erkrankt. Knapp 800 starben. Damals war der Ausbruch anfangs vertuscht worden, was eine schnelle Reaktion verhindert und die Verbreitung zunächst begünstigt hatte.

Die Infizierten stehen aktuell unter Quarantäne

Die 17 neuen Infektionen in Wuhan seien bei der Untersuchung von weiteren Patienten festgestellt worden, die in verschiedenen Krankenhäusern der Stadt mit Lungenleiden unbekannter Ursache behandelt worden seien, berichtete das Gesundheitsamt. Drei von ihnen seien ernsthaft erkrankt. Die anderen seien stabil. Somit steigt die Gesamtzahl der Patienten im kritischen Zustand auf acht.

Das Alter der neu identifizierten Patienten reiche von 30 bis 79 Jahren, hieß es. Wie die anderen Erkrankten seien sie auch in Quarantäne gekommen.

Die Behörden verfolgten jetzt, welche Personen mit ihnen engen Kontakt gehabt hätten. Die Stadt werde ihre Suche nach weiteren Verdachtsfällen ausweiten und Tests machen, kündigte das Gesundheitsamt an. Von den 62 bestätigten Patienten seien bisher 19 als geheilt entlassen worden.

Update vom 13.01.20: Neue Lungenkrankheit fordert ersten Todesfall

Erstmals ist ein Patient an der rätselhaften neuen Lungenkrankheit gestorben, die in China ausgebrochen ist. Wie die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan am Samstag ferner berichtete, sind sieben Patienten in einem kritischen Zustand. Insgesamt sei bei 41 Erkrankten das neuartige Coronavirus festgestellt worden, das als Auslöser gilt. Zwei Patienten seien bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seit einer Woche seien keine neue Infektionen mehr entdeckt worden.

Nach den Ermittlungen sind die Patienten meist Mitarbeiter oder Besucher eines Marktes in Wuhan gewesen, wo neben Fischen auch Wildtiere verkauft werden. "Es sind keine klaren Erkenntnisse für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gefunden worden", teilte die Kommission mit. Unter den mehr als 700 Personen, darunter mehr als 400 medizinische Mitarbeiter, die Kontakt zu den Patienten gehabt hätten, seien keine Fälle festgestellt worden.

Experten haben als Erreger einen neuen Typ aus der Gruppe der Coronaviren festgestellt, wie die Weltgesundheitsorganisation am Donnerstag mitgeteilt hatte. Solche Viren verursachen oft harmlose Erkältungen, allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu. Das Virus kommt bei Menschen und in der Tierwelt vor. Ein Überspringen der hochvariablen Viren zwischen Tierarten oder vom Tier auf den Menschen ist nicht ungewöhnlich.

Erstmeldung vom 31.12.19: Mysteriöse Lungenkrankheit - Behörden tappen im Dunkeln

Eine mysteriöse Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Bislang seien 27 Erkrankte identifiziert worden, berichtete die Gesundheitskommission der Stadt am Dienstag. Gerüchten im Internet, es könnte sich um einen neuen Ausbruch der Lungenseuche Sars handeln, trat die "Volkszeitung" entgegen. Das Parteiorgan zitierte Experten, dass die Ursache gegenwärtig noch unklar sei. Es könne jedoch nicht gefolgert werden, dass es sich um den Sars-Virus handele, schrieb das Blatt. "Andere schwere Lungenentzündungen sind eher wahrscheinlich.

Lungen-Virus: Herkunft ist ungeklärt

Die Gesundheitskommission berichtete, viele der Infektionen könnten auf den Besuch des Huanan-Fischmarktes von Wuhan zurückgeführt werden. Die Erkrankten seien in Quarantäne untergebracht worden. Sieben Patienten seien in einem ernsten Zustand. Die anderen Fälle seien stabil. Zwei Patienten könnten in naher Zukunft entlassen werden. Die Symptome seien vor allem Fieber. Wenige Patienten hätten Probleme mit der Atmung. Führende Experten seien nach Wuhan gereist, um die Fälle genauer zu untersuchen, berichtete die Gesundheitskommission.