Das Coronavirus bleibt weltweit das vorherrschende Thema. Bereits mehrere tausende Todesopfer forderte die neuartige Lungenkrankheit bisher. Forscher der "Harvard-Universität", Marc Lipsitch und Edward Goldstein, haben sich deshalb jetzt der Frage angenommen, warum wir uns noch immer mit dem Virus auseinandersetzen müssen. Wer überträgt denn eigentlich die Krankheit am häufigsten?

Den Wissenschaftlern war aufgefallen, dass Unsicherheit hinsichtlich der Rolle von verschiedenen Altersgruppen bei der Ausbreitung der "Sars-CoV-2"-Epidemie herrscht. Während die Krankheit in älteren Altersgruppen am schwersten verläuft, machen bei Krankenhauseinweisungen in den USA und anderen Länder,n Personen im Alter von 20 bis 55 Jahren den Großteil der Infizierten aus.

Coronavirus-Pandemie: Übertragen jüngere Menschen das Virus immer weiter?

Eine Untersuchung aus Südkorea belegt die Annahme der Wissenschaftler. Dort konnte man feststellen, dass die Rate von Neuinfektionen bei Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren am höchsten ist. Diese Theorie ließ sich auch auf die veröffentlichten Daten des "Robert-Koch-Institutes" übertragen.

Die Ergebnisse der Analyse der beiden Wissenschaftler aus Harvard legen den klaren Schluss nahe: Personen im Alter von 15 bis 34 Jahren, besonders die Altersgruppe der 20 bis 24-Jährigen, habe eine signifikant höhere Ansteckungsrate an "Sars-CoV-2"-Infektionen. Verglichen wurden die Infektionsraten der Altersgruppe mit der höchsten Infektionsrate gegenüber den Altersgruppen der 35- bis 49-Jährigen oder Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Ermittelt wurden die Infektionsraten nach einer Unterteilung in acht Altersgruppen. Anschließend bewerteten sie das "relative Risiko", während der Kontaktbeschränkung infiziert zu werden. Dafür beurteilten sie die Infektionszahlen der Wochen 10 und 11 sowie den Wochen 13 und 14. Die Wochen 10 und 11 bilden die Schulschließungen am 16. März sowie den Beginn der Kontaktbeschränkungen am 23. März ab.

Forschung zur Ursache noch nicht abgeschlossen - doch Wissenschaftler sind sicher

Doch Goldstein und Lipsitch halten auch fest, dass für ein abschließendes Urteil noch "weitere Arbeiten erforderlich" seien, "um die Gründe für diese relativen Anstiege zu bewerten".

Dennoch denken die beiden Forscher einen signifikanten Verbreitungsmultiplikator in der Altersgruppe der 15 bis 34-Jährigen gefunden zu haben. Das stütze auch "die Altersverteilung der festgestellten Fälle in Südkorea", wie im Fachartikel der beiden Forscher festgehalten wird.

Sie schrieben außerdem: "Weil es möglich ist, dass symptomatisch ältere Erwachsene und jüngere Kinder im Vergleich zu anderen Altersgruppen mit zunehmendem Bewusstsein über die Epidemie mit der Zeit eher medizinische Hilfe suchen/getestet werden, wurden diese Altersgruppen nicht in unseren Analysen auf der Grundlage unserer Statistiken einbezogen."