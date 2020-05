Tuberkulose-Impfstoff gegen Corona? Das "Robert-Koch-Institut" zieht dies offenbar in Erwägung. Lothar Wieler, Chef des "RKI", sprach zuletzt von einer Arbeitshypothese, wonach eine "BCG"-Impfung gegen das Coronavirus hilfreich sein könnte.

Die Tuberkulose-Impfung, welche nicht unter Narkose verabreicht wird, beinhaltet abgeschwächte Erreger. Seit dem Jahr 1998 wird diese nicht mehr in Deutschland empfohlen, in der DDR war sie Pflicht. In der Theorie könnte der Tuberkulose-Impfstoff den Körper auf eine Corona-Infektion vorbereiten - in der Theorie.

Tuberkulose-Impfung gegen Corona: Studien testen Wirkung

Wissenschaftler untersuchen das Phänomen bereits seit geraumer Zeit in Studien. So soll ein möglicher Effekt ausgeschlossen oder bestätigt werden. Hintergrund dessen ist, dass Forscher seit mehreren Jahrzehnten daran arbeiten, dass sogenannte "Lebend"-Impfungen nicht nur vor möglichen Erregern schützen, sondern auch allgemeine Immun-Reaktionen unspezifischer Natur eindämmen beziehungsweise verhindern sollen. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation "WHO" scheint dieser Ansatz denkbar.