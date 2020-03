Coronavirus erkennen: Das sind die Symptome - Tipps für Schutz im Alltag

Coronavirus-Symptome rechtzeitig erkennen: Auch in Franken verbreitet sich Sars-CoV-2 immer weiter. Umso wichtiger ist es, die Symptome einer Coronavirus-Infektion zu kennen und zu wissen, was zum eigenen Schutz getan werden kann. Wie Sie sich verhalten sollten, wenn Sie Corona-Symptome bei sich feststellen, lesen Sie hier.

Viele Menschen sind auch hierzulande verunsichert und fragen sich, an welchen Anzeichen man eine Corona-Infektion erkennt und wie man sich schützen kann. Ein Virologe spricht indes von neuen Symptomen, die in Zusammenhang mit dem gefährlichen Erreger stehen. Hier klären wir alle wichtigen Fragen und geben Antworten.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus und die Ausbreitung in einer Live-Karte lesen Sie auf inFranken.de im Ticker.

Coronavirus erkennen: Was sind die Symptome?

Gewöhnliche Coronaviren verursachen meistens ähnliche Symptome wie eine einfache Erkältung, erklärt das "Robert Koch-Institut (RKI)" - also Husten und Schnupfen. Bestimmte Coronaviren könnten aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen und zu Lungenentzündungen führen. Doch auch hier droht eine Verwechslung mit der saisonalen Grippe, die Symptome - Fieber, starkes Krankheitsgefühl, Atemwegsprobleme - ähneln sich.

Das neue Coronavirus scheint laut RKI mit einem schwereren Verlauf einherzugehen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten. Typisch für das neuartige Coronavirus ist nach derzeitigem Stand, dass die oberen Atemwege kaum betroffen sind. Es gibt beispielsweise keinen Schnupfen.

Die Inkubationszeit des neuen Coronavirus hinter der Lungenkrankheit in China ist meist etwa zehn Tage. Wie der Direktor der nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei berichtete, sei die kürzeste registrierte Zeitspanne aber auch nur ein Tag gewesen - die längste 14 Tage.

Geruchs- und Geschmacksverlust: Virologe entdeckt neue Symptome

Darüber hinaus hat der Bonner Virologe Hendrik Streeck neue Symptome entdeckt, die manche der Infizierten aufweisen. "Wir haben die Symptome erfasst und dadurch auch neue entdeckt", sagt der Forscher im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, der besonders vom Coronavirus betroffen ist, sei er mit seinem Team von Haus zu Haus gegangen. "Ich bin wahrscheinlich der Virologe, der die meisten Patienten hier in Deutschland gesehen hat", so Streeck.

Fast alle Infizierten, die er und sein Team befragt hätten, beschrieben demnach einen mehrtägigen Geruchs- und Geschmacksverlust. "Das geht so weit, dass eine Mutter den Geruch einer vollen Windel ihres Kindes nicht wahrnehmen konnte", schildert der Facharzt für Virologie und Infektionsepidemiologie.

"Andere konnten ihr Shampoo nicht mehr riechen, und Essen fing an, fade zu schmecken." Wann diese Symptome genau auftreten, lasse sich noch nicht genau sagen. "Wir glauben aber, etwas später in der Infektion", vermutet Streeck.

Zusammen mit seinen Kollegen hat der Virologe nach eigener Aussage mehr als 100 Infizierte befragt. Der typische Covid-19-Patient zeige dabei nur milde Symptome. Zu demselben Ergebnis ist Streeck zufolge auch eine chinesische Studie aus der Metropole Shenzhen gekommen, die herausgefunden hat, dass 91 Prozent der Infizierten nur milde bis moderate Symptome zeigen.

Diese zeigten sich in der Regel in Form von trockenem Reizhusten, eventuell in Verbundenheit mit Fieber. "Bei uns kam noch der Geruchs- und Geschmacksverlust hinzu. In 30 Prozent der Fälle trat bei unseren Infizierten auch Durchfall auf, das ist häufiger, als bisher angenommen wurde", sagt Streeck.

Vorsicht: Auch ohne Symptome kann man mit dem Coronavirus infiziert sein

Sollten Coronavirus-Symptome auftreten, ist es laut Angaben des Robert Koch-Institutes wichtig, den Arzt nicht persönlich in der Praxis aufzusuchen, sondern erst einmal einen telefonischen Kontakt herzustellen. Neben dem Hausarzt sind die zuständigen Gesundheitsämter und die Nummer 116 117 direkte Ansprechpartner, wenn ein Verdacht besteht.Die Infizierten seien in dieser Zeit bereits ansteckend, auch wenn noch keine Symptome erkennbar seien. Das unterscheide die neue Variante des Coronavirus von dem eng verwandten SARS-Erreger, der die Pandemie 2002/2003 ausgelöst hatte.

Eine Studie im Journal Lancet hatte zuvor schon ergeben, dass das Virus auch von Personen weitergegeben werden könne, die noch keine Erkältungssymptome zeigen. Die Forscher bezogen sich auf eine Familie in der chinesischen Stadt Shenzhen. Zwei Mitglieder hatten in Wuhan Kontakt zu einem erkrankten Verwandten im Hospital. Am Ende hatten sechs Familienmitglieder das Virus, darunter eines, das nicht einmal in Wuhan war. Ein infiziertes Kind zeigte keine Symptome.

Wie das RKI betont, seien viele Eigenschaften des neuartigen Coronavirus "SARS-CoV-2" momentan noch nicht genau bekannt, zum Beispiel der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit (Infektiosität), die genaue Zeitdauer, bis nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind (Inkubationszeit), wie schwer die Krankheit verläuft oder über welchen Zeitraum Erkrankte Viren ausscheiden oder noch ansteckend sind.

Schutz vor dem Coronavirus: Jeder ist verantwortlich

Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, sollte auf gute Händehygiene geachtet werden. Das heißt, häufiges und gründliches Waschen der Hände, Handgelenke, Fingerzwischenräumen und des Nagelbettes sind Pflicht. Außerdem sollte ein bis zwei Meter Abstand zu Erkrankten gehalten und die Husten- und Nies-Etikette eingehalten werden. Es wird die Benutzung von Einmaltaschentüchern, sowie in die Armbeuge zu niesen und sich dabei von den Mitmenschen wegzudrehen, empfohlen. In Anbetracht der saisonalen Grippewelle seien diese Empfehlungen laut "RKI" aber grundsätzlich überall und jederzeit angeraten.

Coronavirus: Sind Gesichts- und Atemschutzmasken sinnvoll?

Sogenannte chirurgische Gesichtsmasken seien eigentlich nicht zum Schutz vor Ansteckungen gemacht, erläutert Salzberger. Vielmehr sollen sie dafür sorgen, dass aus dem Atemtrakt von Chirurgen keine möglicherweise infektiösen Tröpfchen in das Operationsgebiet gelangen. Es mache Sinn, zum Beispiel als Grippekranker eine Maske zum Schutz anderer Menschen zu tragen. "Aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", sagte Salzberger. Die Wirkung sei nicht besser als mit einem Schal vor Mund und Nase.