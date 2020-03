Statistik zeigt: Ausbreitung des Coronavirus weiter rasant

COVID-19-Zahlen zeigen exponentielles Wachstum

Verdoppelungsrate aktuell bei etwa 2,5 Tagen

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht täglich neue Zahlen zu den bestätigten Fällen von COVID-19 in Deutschland. Ähnlich wie in anderen Ländern Europas steigen die Zahlen stark an. Die Kurve zeigt exponentiell nach oben.

Die Gefahr des exponentiellen Wachstums - was bedeutet die Statistik?

Exponentiell - das heißt, nach einer gewissen Zeit verdoppelt sich die Zahl der Erkrankten. Menschen können sich lineares Wachstum stets besser vorstellen als exponentielles Wachstum: Wenn jeden Tag eine feste Anzahl von Erkrankten hinzukommt - das können wir einschätzen, ein Gefühl dafür entwickeln. Was aber, wenn sich die Zahl stetig verdoppelt? Dann können wir kaum abschätzen, wo diese Entwicklung hinführt.

Daran mag auch liegen, dass viele in den ersten Tage der Corona-Pandemie die scheinbar niedrigen Zahlen belächelt haben. Was seien schon ein paar hundert Kranke, im Vergleich zur alljährlichen Grippe. Nur keine Panik, das sei doch gar nicht relevant. Das Potenzial exponentiellen Wachstums wurde hier unterschätzt.

In diesen Tagen liest man immer wieder davon, dass es wichtig sei, die Ausbreitung zu verlangsamen - die ergriffenen Maßnahmen von abgesagten Veranstaltungen bis zu geschlossenen Schulen zielen genau darauf ab. Denn: Das Gesundheitssystem hat eine gewisse Kapazität und diese ist schnell erreicht, wenn in kurzer Zeit extrem viele Neuerkrankungen hinzukommen, bevor die Chance besteht, viele Menschen wieder als geheilt aus Kliniken zu entlassen.

Maßnahmen in Deutschland - zu drastisch oder notwendig?

Betrachtet man die Entwicklung der bestätigten Fälle in Deutschland im Vergleich zu Italien, sieht man, dass die Kurven gar nicht so weit auseinander liegen. Italien ist Deutschland nur einige Tage voraus, was die Zahl der Fälle angeht. Die Steigerung ist relativ ähnlich.

In Italien ist bisher noch keine signifikante Auswirkung der drastischen Maßnahmen zu sehen - die Zahl der Coronafälle nimmt weiter stark zu. Bisher ist es lediglich gelungen, die Anzahl der Stunden, die das Virus für seine doppelte Ausbreitung benötigt, leicht zu erhöhen.

Die Maßnahmen, die Deutschland inzwischen ergreift, sind also keineswegs zu drastisch, auch wenn Manches schmerzen mag und unangenehm ist. Geschlossene Schulen bedeuten eine Mehrbelastung für Eltern, abgesagte Veranstaltungen bringen Verluste für Betreiber mit sich, aber die Alternative, ein Weitermachen wie normal, hätte fatale Folgen.

Die Verdoppelungsrate macht den Unterschied

Jede und Jeder ist dazu angehalte, vernünftig und vorsichtig die Maßnahmen umzusetzen, zu denen alle in der Lage sind - Hygiene, soziale Kontakte reduzieren, unnötige Ansammlungen von Menschen vermeiden. So können wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen und dem Gesundheitssystem die wichtige Zeit geben, die es braucht, um zum Einen die Kranken zu behandeln und zum Anderen Wirkstoffe und Impfstoffe zu entwickeln.

Momentan verdoppelt sich die Anzahl der Coronafälle in Deutschland etwa alle 2,5 Tage. Das bedeutet: Wenn diese Rate anhält, sind nach weiteren zehn Tagen 16 Mal so viele Menschen erkrankt wie heute. Jede Stunde, die hier dazu kommt, bedeutet wertvolle Zeit - wirklich spürbar wird aber wohl erst ein Anstieg der Verdoppelungsrate um einige Tage.

Um diese Zahlen einmal zu verdeutlichen: Würde die bisherige Verdoppelungsrate so bleiben, hätten wir bereits Ende März mit beinahe einer halben Million Fällen von Covid-19 zu kämpfen. Würde man es schaffen, die Verdoppelungsrate innerhalb einer Woche auf etwa sieben Tage zu drücken, wären wir Ende März mit etwa 80.000 Fällen konfrontiert. Immer noch viel, aber deutlich weniger als 500.000.

In den kommenden Tagen und Wochen wird sich wohl die Frage stellen, ob die bisherigen Maßnahmen nicht zu zaghaft sind und ob nicht noch weitere, tiefgreifendere Maßnahmen hinzukommen müssen, um eine Verbesserung der Verdoppelungsrate zu erreichen oder gar zu einem linearen Wachstum zu gelangen, das dann - ähnlich wie in China bereits geschehen - abflachen kann.