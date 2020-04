Wer eine Coronavirus-Infektion hinter sich hat, erlangt Immunität. So war die bisherige Vorstellung. Meldungen aus Südkorea scheinen das Gegenteil zu zeigen: Es gibt Berichte über Patienten, die bereits infiziert waren, dann mit zwei negativen Tests aus der Klinik entlassen wurden. Und: Wenige Tage später werden sie erneut getestet - positiv.

Derzeit ist ungewiss, wie diese Ergebnisse eingeordnet werden können. In dem Podcast "Coronavirus-Update" des NDR nennt der Virologe und Leiter der Berliner Charité, Christian Drosten, zwei mögliche Erklärungen: Zum einen sieht er unterschiedliche Testmethoden als Faktor.

Virologe erklärt: Konzentration des Virus wichtig für das Testergebnis

Möglich sei zum anderen auch ein statistisches Phänomen. Das trete vor allem dann auf, wenn "nur noch ganz wenig Virus" vorliege. In einigen Fällen sei es so wenig, dass es nicht zuverlässig nachgewiesen werden könne. Ein negativer Test heißt demnach nicht unbedingt, dass sich etwa an der getesteten Stelle keine Viren befinden.

Um das Phänomen zu veranschaulichen, erklärt Drosten: "Sie haben ein Planschbecken voller Wasser und da drin schwimmen Goldfische. Und die sind ohne Zweifel da. Aber jetzt nehmen Sie mit einem Eimer eine Probe aus diesem Becken, und zwar mit verbundenen Augen. Und dann kann es sein, dass Sie in Ihrem Eimer mal einen Goldfisch drin haben und mal nicht. Dennoch würde man nicht in Abrede stellen, dass da Goldfische drin sind in dem Planschbecken."

So sei auch nicht auszuschließen, dass gleich zwei Tests nacheinander negativ sind: "Wenn ich aber immer weniger Fische habe, das ist also am Ende der Krankheit [...], dann kommt es auch immer mal vor: Ich nehme so einen Eimer aus dem Planschbecken raus und da ist mal nur Wasser drin und keine Goldfische."

Proben: Virus nicht überall im Körper gleich lang nachweisbar

Zudem sei es immer entscheidend, wo das Virus nachgewiesen werden soll. Drosten zieht eine Studie als Beispiel heran, bei der 172 Patienten nach der Entlassung weiter untersucht wurden. "Das Entlassungskriterium waren zweimal negative Rachenabstriche hintereinander", erklärt Drosten.

Genau hier gebe es einen wichtigen Faktor: Laut dem Virologen ist der Rachenabstrich genau die Probe, die bei Patienten "am frühesten negativ wird". Damit sei ein Patient aber nicht automatisch geheilt, denn in der zweiten Krankheitswoche schlagen im Stuhl und Sputum die Tests "noch zuverlässig fast immer positiv aus".

Bei 25 der untersuchten 172 Patienten war der Test wenige Tage nach der Entlassung wieder positiv. 24 von ihnen haben einen schweren Infektionsverlauf erlitten, wie Drosten berichtet, und wurden somit - wahrscheinlich - auch länger im Krankenhaus behandelt. "Und gerade bei diesen Patienten wissen wir, dass da das Virus im Rachen fast schon immer ganz weg ist."

Über die aktuelle Lage halten wir Sie in unserem Coronavirus-Ticker auf dem Laufenden.