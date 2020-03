Auswirkungen des Coronavirus: In Franken kommt es seit Tagen immer wieder zu Meldungen von Schulausfällen und -schließungen. Die Zahl der Fälle in Bayern und Deutschland steigt weiter - aktuelle Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveticker.

Welche Schulen aufgrund des Coronavirus geschlossen haben, tragen wir für Sie aktuell in diesem Artikel zusammen. Wir aktualisieren ihn, wenn es neue Meldungen zu Schließungen und Öffnungen aufgrund der gefährlichen Lungenkrankheit gibt. (Stand: 12.03.2020, 08.00 Uhr)

Oberfranken

Bamberg: ETA-Hoffmann-Gymnasium mindestens am 12.03.2020 geschlossen

Landkreis Forchheim: Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt bleibt bis zum 20.03.2020 geschlossen

Kulmbach: Das Caspar-Vischer-Gymnasium hat ab dem 13.03.2020 wieder regulär geöffnet

Am Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof fällt der Unterricht bis zum 13.03.2020 aus

Die Realschule Pegnitz bleibt ab dem 09.03.2020 bis einschließlich 18.03.2020 geschlossen

Der Unterricht an der Graf-Botho-Grund- und Mittelschule Pottenstein läuft ab dem 13.03.2020 wieder regulär

Die Grund- und Mittelschule Eckersdorf bleibt bis 20.03.2020 geschlossen

Bayreuth: Die Jean-Paul-Grundschule ist bis zum 13.03.2020 vorübergehend geschlossen.

In der Maria-Ward-Schule Bamberg sind die 7. Klassen für zwei Wochen vom Unterricht befreit

Mittelfranken

Labenwolf Gymnasium Nürnberg - bis Donnerstag, 13.03.2020

Rudolf-Steiner-Schule bis zum 13.03.2020 - die Kita ist geöffnet

Leopold-Ullstein-Realschule Fürth - bis 22.3.2020

Franconian International School Erlangen - bis Freitag, 13.03.2020

Unterfranken

Dag-Hammarskjöld-Gymnasium Würzburg, bis einschließlich Freitag, 13.03.2020

David-Schuster-Realschule in Würzburg - bis Freitag, 13.03.2020

Leonhard-Frank-Grundschule Würzburg Heuchelhof & Rottenbauer - bis einschließlich Freitag, 13.03.2020

Realschule Marktheidenfeld - bis 22.03.2020

Private Montessori-Volksschule Sulzbach (Grund- und Hauptschule) bis 22.03.2020.

Staatliche Realschule Schonungen - bis 20.3.2020

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt - bis 16.03.2020

Freie Walldorfschule in den Mainauen Haßfurt - bis 13.03.2020

Georg-Anton-Urlaub-Grundschule Thüngersheim bis 13.03.2020.

Wallburg-Realschule Eltmann bleibt bis zum 20.03.2020 geschlossen

Bis jetzt sind auch drei Kitas in Oberfranken vorübergehend geschlossen. Eltern werden benachrichtigt, sobald der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Pottenstein: KiTas "Rasselbande" und "St. Kunigund"

Elbersberg: KiTa "St. Christophorus"

Kirchenbirkig: „Johannes-der-Täufer“

Sollten alle Schulen in Deutschland geschlossen bleiben? Unser Redakteur Rupert Mattgey schreibt in seinem Kommentar zum Coronavirus und Schulschließungen, warum es höchste Zeit dafür ist.

