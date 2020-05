Coronavirus-Risiko für krebskranke Kinder: Studie macht Hoffnung

Wissenschaftler aus New York haben das Risiko für Kinder, an "Covid-19" zu erkranken", in einer Studie untersucht. Dabei standen insbesondere krebskranke Kinder im Fokus. Krebspatienten zählen prinzipiell zu den Risikogruppen für schwere "Covid-19"-Erkrankungen. Doch gilt das auch für Kinder, die an Krebs erkrankt sind?

Die Forscher vom "Memorial Sloan Kettering Cancer Center" in Manhattan zeichnen in ihren Untersuchungen ein eindeutiges Bild: Dass Kinder allgemein relativ selten an "Covid-19" in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus "Sars-CoV-2" erkranken, gilt demnach auch für krebskranke Kinder.

Coronavirus: Forscher mit Studie zu Kindern

Das Team der Wissenschaftler hat dazu einige Details im Fachmagazin JAMA Oncology veröffentlicht. Teil davon ist, dass 17 von 58 getesteten Kinder, die Corona-Symptome aufwiesen, mit "Sars-CoV-2" infiziert waren. Die betroffenen Kinder waren allerdings lediglich leicht erkrankt. Eine ambulante Behandlung reichte aus, wie Wissenschaftler Andrew King berichtet. Nur ein Kind musste stationär im Klinikum behandelt werden.