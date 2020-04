Berlin vor 5 Stunden

Ansteckungsrate

Coronavirus-Reproduktionszahl: Was ist das überhaupt und was sagt sie aus?

In Pressekonferenzen, Talkshows und Interview - die sogenannte Reproduktionszahl ist in der Corona-Pandemie omnipräsent. Das was meint dieser Begriff, der oft auch als Reproduktionsrate bezeichnet wird, überhaupt? inFranken.de klärt auf.