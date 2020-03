Ältere Menschen gelten als Risikogruppe. Das Immunsystem ist ab einem Alter von 70 Jahren besonders anfällig für das Coronavirus "Covid-19": "Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkranken", heißt es von Seiten des "Robert-Koch-Institutes".

Alten- und Pflegeheime werden zwangsläufig zum Corona-Hotspot. In einem Pflegeheim im unterfränkischen Würzburg sind bereits neun Bewohner am Virus gestorben. Über 30 weitere Heimbewohner haben sich infiziert, auch Pfleger befinden sich in Quarantäne. Gearbeitet wird dort dennoch weiterhin. Georg Ertl, Direktor des Würzburger Klinikums, lobt die Belegschaft - vor allem diese auch "stets auch selbst bedroht von der Infektion" sei, so Ertl.

Coronavirus kursiert: Pflegeeinrichtungen in Alarmbereitschaft

Die Alten- und Pflegeheime in der Region befinden sich derzeit in Alarmbereitschaft. "Wir nehmen die Ausbreitung des Virus sehr ernst und haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die weitere Verbreitung einzudämmen", sagt eine Sprecherin des "AWO"-Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken zu inFranken.de. Das Wohlergehen der Bewohner habe "oberste Priorität".

Aktueller Stand zum Coronavirus - Jetzt für Newsletter anmelden

Auch die "Caritas" hat bereits die Initiative ergriffen: "Hygienestandards werden noch strenger berücksichtigt" zum Schutz von Bewohnern und Belegschaft, erklärt Sebastian Schoknecht von der "Caritas" im unterfränkischen Würzburg. Eine Gefahr sieht Schoknecht, falls wie im Fall des Würzburger Pflegeheims, auch Mitarbeiter in Quarantäne gesteckt werden: "Eine kritische Situation ist zu befürchten, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in größerer Zahl krankheitsbedingt ausfallen. Die Personaldecke in den Pflegeberufen ist ohnehin dünn", sagt er gegenüber inFranken.de.

Das Bayerische Kultusministerium hat bereits eine Ausdehnung der Notfallbetreuung von Kindern ab Montag (23. Montag 2020) beschlossen. So könnten Personalengpässe durch Mitarbeiter ausgeglichen werden, die ihre Kinder in die Betreuung abgeben und stattdessen wieder arbeiten können.

Corona-Krise: Experte fordert mehr Aufmerksamkeit für Altenpflege

Die "Deutsche Stiftung Patientenschutz" ruft dazu auf, endlich überzeugende Maßnahmen zum Schutz von Patienten vorzustellen. Der Stiftungsvorsitzende Eugen Brysch sagte der dpa: "Es ist unverantwortlich, dass der Notfallplan zum Schutz der 800.000 Pflegebedürftigen und 764.000 Beschäftigen aus dem Jahr 2013 immer noch nicht angepasst ist." Dieser Plan wurde einst erstellt, um die Grippewelle einzudämmen. Brysch bezeichnet die Todesfälle in Würzburg als einen "Weckruf". Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat bereits angekündigt, dass alle Tagespflegen in Bayern schließen. Dies werde "in Kürze" geschehen, so Huml. Laut Angaben des Landesamtes für Statistik betrifft die Schließung 1350 Tagespflegeplätze im Freistaat.