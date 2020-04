Coronavirus: Berlin wirft USA "Akt moderner Piraterie" vor - wo sind die 200.000 Schutzmasken?

Wissenschaftlich belegt sei das aber nicht. Zuvor hatte das "RKI" den Mundschutz nur Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen empfohlen.

Nicht jeder, der mit Sars-CoV-2 infiziert ist, bemerke das auch, hieß es. Manche Infizierte erkrankten gar nicht, könnten den Erreger aber trotzdem weitergeben. Regeln zum Husten- und Niesen, zur Händehygiene und zum Mindestabstand sollten auch mit Masken weiterhin eingehalten werden. Außerdem gebe es keine hinreichenden Belege dafür, dass ein Mund-Nasen-Schutz oder eine selbstgenähte Maske einen selbst vor einer Ansteckung schützt.

"Siemens" hat nun ähnlich wie "Bosch" einen Corona-Test entwickelt.

Update vom 02.04.2020, 15.00 Uhr: Knapp 20.000 Corona-Infizierte in Bayern In Bayern sind inzwischen 19.153 Menschen positiv auf das Coronavirus "Sars-CoV-2" getestet worden. Gestorben sind bisher 277 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Donnerstag (2. April 2020, Stand: 10.00 Uhr) mit. Den Angaben zufolge waren es am Vortag 17.151 infizierte Personen und 241 Todesfälle. Update vom 02.04.2020, 14.35 Uhr: Bonner Virologe kritisiert Datengrundlage des RKI Der Virologe Hendrik Streeck äußerte sich in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise. Streeck ist Direktor des "Instituts für Virologie und HIV-Forschung" an der Universität Bonn. In der Sendung stellte er die Zuverlässigkeit der momentan als Entscheidungsgrundlage dienenden Daten in Frage. Das "Robert Koch-Institut (RKI)" habe die Chance versäumt, wichtige Daten zu erheben. So führe das "RKI" etwa keinerlei Studien in den Hochburgen von "Covid-19"-Erkrankten durch. Das habe ihn sehr gewundert. Streeck ist der Ansicht, dass - mit anderen Daten als Grundlage - ein Weg aus den strikten Ausgangsbeschränkungen gefunden werden könnte (Stichwort Exit-Strategien). Als relevante Daten hierfür sieht er etwa Erhebungen zu Sterblichkeitsraten oder Infektionswegen an. "Wir reden sehr viel über Spekulationen und Modellrechnungen. Dabei muss aber nur ein Faktor falsch sein und dann fällt das Ganze in sich zusammen wie ein Kartenhaus", so Streeck. "Wir wissen, dass es keine Schmierinfektion ist, die über Anfassen von Gegenständen übertragen wird, dass aber eng aneinander tanzen und ausgelassen feiern schon zu Infektionen führte." Jetzt gelte es, die Nuancen dazwischen zu finden. Es sei zum Beispiel fraglich, so Streeck weiter, ob man sich bei einem Friseur- oder Restaurantbesuch überhaupt mit dem Virus infizieren könne. Seiner Ansicht nach wäre ein runder Tisch mit Experten nötig, um das vorhandene Wissen zum Thema Corona zusammenzutragen. Update vom 02.04.2020, 12.55 Uhr: Coronavirus-Soforthilfe erst bei 5 Prozent der Unternehmen angekommen Unternehmen brauchen Geduld, wenn sie Soforthilfe beantragt haben. Laut dem Bund der Selbständigen (BDS), dem größten branchenübergreifenden Wirtschaftsverband im Freistaat, sei der Zuschuss erst bei 5 Prozent der Antragsteller angekommen. Demnach habe eine Umfrage unter Unternehmen ergeben, dass 94,9 Prozent noch auf eine Auszahlung der Hilfsgelder warten, obwohl sie diese beantragt haben. Laut dem Wirtschaftsverband nahmen 1557 Unternehmen innerhalb von 24 Stunden an der am vergangenen Freitag gestarteten Umfrage teil. Darüber hinaus gaben 85,6 Prozent der Teilnehmer an, dass sie bereits negative Folge für ihr Unternehmen spüren. 58,9 Prozent der Unternehmen haben Hilfsmaßnahmen ergriffen. Am meisten genutzt werden Kurzarbeit (28,2 Prozent) und die Reduzierung von Steuervorauszahlungen (22,7 Prozent). Jeder Vierte gab an, bereits Kredite für sein Unternehmen beantragt zu haben. Update vom 02.04.2020, 08.30 Uhr: Kassenärztliche Vereinigung kritisiert Söder scharf Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat das Corona-Krisenmanagement der bayerischen Staatsregierung massiv kritisiert. Bayerns Sonderweg sei «brandgefährlich», sagte der KV-Vorstandschef Andreas Gassen am Mittwoch im «Frühstart» der RTL/ntv-Redaktion. Er kritisierte konkret, dass einige Bundesländer - darunter Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein - die Verteilung der Schutzmaterialien vom Bund künftig selbst übernehmen wollten, statt dies wie zuvor den Kassenärztlichen Vereinigungen zu überlassen. Heftige Kritik übte Gassen auch an den Plänen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der KV die Zuständigkeit für die ärztliche Versorgung im Land zu entziehen. "Vielleicht will sich Herr Söder als Krisenmanager beweisen". In Bayern kümmert sich im Zuge der Krise pro Landkreis oder kreisfreie Stadt ein sogenannter «Versorgungsarzt» um eine ausreichende ärztliche Versorgung. "Man kann nur hoffen, dass der größte Teil der Krise bewältigt ist. Denn das ist das Chaotisieren der bestehenden Strukturen." Gassen sagte gegenüber ntv, er sei froh, nicht in Bayern leben zu müssen. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) wies die Kritik als nicht nachvollziehbar und absolut unverständlich zurück. Der Einsatz der Versorgungsärzte sei richtig, da gegebenenfalls in der Krise medizinische Maßnahmen auch per Anordnung umgesetzt werden müssten. «Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn vor Ort keine Einigung über die Festlegung von Schwerpunktpraxen für die Untersuchung und Behandlung von Covid-19-Patienten möglich ist oder sich auf freiwilliger Basis nicht ausreichend Personal zum Betrieb von Schwerpunktpraxen, örtlichen Testzentren oder für die Aufrechterhaltung der ärztlichen Grundversorgung gewinnen lässt», äußerte Huml. Auch die Umstrukturierungen bei der Materialverteilung sei angemessen und Gassens Kritik auch inhaltlich falsch. «Richtig ist: Bei der Verteilung der beschafften Materialien und Gegenständen der persönlichen Schutzausrüstung werden auch künftig ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte neben Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorrangig bedacht», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Am Anteil an den Materiallieferungen für niedergelassene Ärzte ändere sich dadurch nichts. Zur Versorgung von Corona-Patienten fordert die KV mehr Schutzausrüstung. Sechs von sieben Corona-Patienten würden ambulant in den Praxen behandelt, sagte Gassen. «Wenn diese sechs Patienten auch noch in die Krankenhäuser kommen, dann haben wir bald doch noch italienische Verhältnisse.» Auch der Landkreistag kritisierte Gassens Aussagen scharf: «Die bayerischen Landkreise mussten seit Beginn der Krise immer wieder Aufgaben der KVB übernehmen, damit überhaupt etwas funktioniert und waren teilweise unerträglichen Situationen ausgesetzt», sagte Verbandspräsident Christian Bernreiter (CSU). Dazu gehöre etwa eine tagelange Nicht-Erreichbarkeit der Telefonnummer 116117. «Bis heute ist seitens der Kassenärztlichen Vereinigung nicht eine Maske bei unseren niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten angekommen.» Update vom 01.04.2020, 20.45 Uhr: Bringen Mundschutze etwas gegen Corona? WHO prüft Wirksamkeit Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prüft, ob das Tragen von Mundschutz in der allgemeinen Öffentlichkeit die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen kann. Das sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. "Die WHO trägt alle verfügbaren Informationen zusammen und wägt ab, ob das umfassendere Tragen von Mundschutz Ansteckungen eindämmen kann“, sagte Tedros. Österreich hatte nach anderen Ländern am Mittwoch (1. April 2020) das Tragen von Mundschutz beim Einkaufen verpflichtend gemacht. In Deutschland wurde auch darüber diskutiert, aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Dienstag, er sehe keine Notwendigkeit für eine Verpflichtung zum Maskentragen. Bislang war die Haltung der WHO, dass Mundschutz nur für Kranke und Menschen, die Kranke pflegten, sinnvoll sei. Die WHO warnte sogar, dass das Tragen von Masken die Menschen in falscher Sicherheit wiegen und verleiten könne, andere Vorsichtsmaßnahmen wie das gründliche Händewaschen zu vernachlässigen. Tedros betonte, dass diese Maßnahmen unabhängig von Mundschutz unbedingt eingehalten werden müssen. Sie wollen einen Mundschutz selbst nähen? Hier geht es zu einer Anleitung. Update vom 01.04.2020, 17.36 Uhr: Corona-Beschränkungen in Bayern fallen am 20. April nicht komplett weg

Corona-Beschränkungen bleiben laut Söder länger bestehen: Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise werden nach Aussage von CSU-Chef Markus Söder auch im Falle einer Verbesserung nach dem 19. April nicht komplett wegfallen können. Es sei nicht zu erwarten, dass ab dem 20. April, einem politisch festgelegten Termin, "alles wird wie vorher“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch (1. April 2020) nach der Telefonkonferenz von Bund und Ländern.

In der Konferenz hatten sich die Regierungschefs darauf verständigt, die bestehenden scharfen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise mindestens bis zum Ende der Osterferien zu verlängern. Es brauche jetzt keine Verschärfung, aber auch keine Exit-Strategien zu den Ausgangsbeschränkungen in ganz Deutschland.

Update vom 01.04.2020, 16.21 Uhr: Keine Maskenpflicht in Bayern und Deutschland

In der Corona-Krise wird es zunächst keine Maskenpflicht geben. Beim Krisengespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am Mittwochnachmittag (1. April 2020) habe große Einigkeit bestanden, dass es keine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken geben solle, berichtet die dpa. Es sei deutlich gemacht worden, dass man sich an die bestehenden Auflagen halten müsse, selbst wenn man solche Masken trage.

Update vom 01.04.2020, 15.55 Uhr: Kontaktbeschränkungen werden verlängert

Im Zuge der aktuellen Coronavirus-Krise werden die Kontaktbeschränkungen verlängert. Sie gelten mindestens bis zum Ende der Osterferien. Die Bürger "bleiben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren“, heißt es in einer der dpa am Mittwoch (1. April 2020) vorliegenden Beschlussvorlage für die Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Die Bürger werden demnach aufgefordert, „generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten“. Dies gelte auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge, heißt es in dem Papier weiter. Die entsprechenden Regelungen sollen nach diesen Informationen zunächst bis zum 19. April gelten. In fast allen Bundesländern enden an diesem Tag die Osterferien der Schüler.

Nach dpa-Informationen mahnten Merkel für die Bundesregierung und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die Regierungschefs der Länder an, dass es vor Ostern keinerlei Diskussion über Lockerungen der bestehenden Maßnahmen geben solle. Am 14. April - dem Dienstag nach Ostern - wolle man erneut über die Lage beraten.

Update vom 01.04.2020, 15.37 Uhr: Merkel spricht mit Ministerpräsidenten – wie erfolgreich ist Krisenpolitik?

Zwischenbilanz in Coronavirus-Krise: Am Mittwochnachmittag (01. April 2020) beratschlagt sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder. Im Mittelpunkt der Telefonschalte dürften folgende Punkte stehen:

Zahl der Neuinfektionen mit Coronavirus in Deutschland

Aktuelle Lage des Gesundheitssystems

Dabei könnte es auch um die Frage gehen, wie erwartete Lieferungen von Schutzausrüstung wie Atemmasken oder Beatmungsgeräte innerhalb Deutschlands verteilt werden sollen. Es dürfte um eine Bewertung der bisherigen Anti-Corona-Maßnahmen gehen.

Bund und Länder hatten am 22. März strenge Kontaktbeschränkungen für die Menschen beschlossen, die mindestens bis zum 5. April gelten sollten. Diese Maßnahmen dürften nun verlängert werden. Viele Länder hatten die Kontaktbeschränkungen allerdings ohnehin schon bis zum 20. April beschlossen - an diesem Tag enden häufig die Osterferien der Schüler. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte am Wochenende erklärt, die Entwicklung bei der Zahl der neuen Infektionen gebe der Bundesregierung keinen Anlass, eine Aufhebung von Maßnahmen zu erwägen.

Merkel wollte sich im Anschluss bei einer Telefonschalte zu dem Ergebnis der Beratungen äußern.

Update vom 01.04.2020, 12.44 Uhr: Jüngster Corona-Toter ohne Vorerkrankung in Großbritannien

13-Jähriger verstirbt nach Coronavirus-Infektion: Nur wenige Tage nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus starb ein 13-Jähriger an der Lungenerkrankung Covid-19. Er soll das bisher jüngste Opfer der Pandemie ohne bekannte Vorerkrankungen in Großbritannien sein. Die Familie des Jungen namens Ismail warte noch auf das Obduktionsergebnis, berichtete am Mittwoch (01. April 2020) die Nachrichtenagentur PA.

Der 13-Jährige war am vergangenen Donnerstag mit Atemwegsproblemen in das King's College Hospital im Süden der Hauptstadt gebracht worden und am Montag (30. März 2020) gestorben. Die Klinik bestätigte, dass sich der Junge mit dem Coronavirus angesteckt hatte, nannte aber keine Details.

Für die Beerdigungskosten und zur Unterstützung der Familie wurde eine Spendenaktion initiiert: Ismails Vater war an Krebs gestorben, die Mutter hat noch sechs weitere Kinder.

Ältere Menschen sind generell wesentlich stärker durch das Coronavirus gefährdet als jüngere. Ganz vereinzelt sterben aber auch Jugendliche und Kinder. Mehrere Länder haben solche Fälle in den vergangenen Tagen gemeldet.

Update vom 01.04.2020, 11 Uhr: Galeria Karstadt Kaufhof mit Brief an Vermieter - ab heute keine Mietzahlungen mehr

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat die Mietzahlungen für alle Warenhäuser, Sporthäuser, Reisebüros und Logistikimmobilien gestoppt. In einem Brief an die Vermieter schrieb das Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie staatlich angeordnete Schließung der Geschäfte lasse dem Unternehmen „keine andere Wahl“.

Vor dem Hintergrund der Pandemie, habe die Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH entschieden, „die Miete ab dem 1.4.2020 nicht zu zahlen“, heißt es in dem Brief. Dies gelte zunächst für den Zeitraum bis Juni 2020. Wie es danach weiter gehe, werde Galeria Karstadt Kaufhof zu gegebener Zeit entscheiden. Das Unternehmen werde alles daransetzen, „eine neue wirtschaftliche Basis zum nachhaltigen Betrieb unserer Warenhäuser“ zu finden.

Die wegen der Corona-Krise angeordneten Ladenschließungen stellen zurzeit viele deutsche Handelsketten vor große Probleme, weil plötzlich der Umsatz fehlt, die Kosten aber weiterlaufen. Auch andere Einzelhändler und Hersteller wie Adidas, Deichmann und H&M haben in den vergangenen Tagen bereits die Aussetzung der Mietzahlungen angekündigt. Für Galeria Karstadt Kaufhof ist die Situation allerdings doppelt schwierig. Denn die Krise trifft das angeschlagene Unternehmen mitten in einem Restrukturierungsprozess.

Durch die Schließung seiner Warenhäuser verliert das Unternehmen aktuell jede Woche mehr als 80 Millionen Euro Umsatz, wie in Unternehmenskreisen zu erfahren ist. Bereits vor Wochen hatte der Konzern deshalb für weite Teile der Belegschaft Kurzarbeit beantragt. Am Mittwoch sei dies nun auch für die 1300 Mitarbeiter der Zentrale geschehen, hieß es. Gleichzeitig bemüht sich der Konzern um staatliche Hilfsgelder. Doch erwies sich eine Einigung mit den Banken bislang als schwieriger als erhofft. In Unternehmenskreisen wurde zuletzt geklagt, der Prozess sei bürokratisch und aufwendig. Es koste wertvolle Zeit.

Update vom 01.04.2020, 07.35 Uhr: Frauen und Männer dürfen nicht mehr zeitgleich das Haus verlassen

In Panama dürfen wegen der Corona-Pandemie Männer und Frauen nicht mehr am selben Tag ihre Häuser verlassen. Diese neue Maßnahme zur Vermeidung von sozialen Kontakten trat am Mittwoch in Kraft, nachdem die Regierung des mittelamerikanischen Landes sie am Montag angekündigt hatte. Zur Begründung hieß es, zu viele Menschen hätten die bisher geltende Ausgangsbeschränkung missachtet.

Diese hatte Staatspräsident Laurentino Cortizo ab vergangenen Mittwoch auf unbestimmte Zeit verfügt. Jedem stehen demnach jeden Tag zwei bestimmte Stunden zwischen 6.30 und 19.30 Uhr draußen zu, um Dinge des Grundbedarfs einzukaufen – welche zwei Stunden, hängt von der letzten Ziffer der Ausweisnummer ab. Dies gilt weiterhin. Hinzu kommt nun, dass Frauen nur noch montags, mittwochs und freitags raus dürfen und Männer dienstags, donnerstags und samstags. Sonntags darf niemand mehr vor die Tür.

In Panama wurden bisher 1181 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und 30 Todesfälle bestätigt. Das kleine Land zwischen Kolumbien und Costa Rica mit nur etwa vier Millionen Einwohnern gehört damit zu den lateinamerikanischen Staaten mit den meisten bekannten Covid-19-Fällen.

Update vom 31.03.2020, 21.55 Uhr: 191 Corona-Tote in Bayern

In Deutschland sind bis Dienstagabend mehr als 67.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Bayern mit mehr als 15.500 nachgewiesenen Fällen und 191 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 15.250 Fällen und 148 Toten und Baden-Württemberg mit mehr als 13.300 Fällen und 196 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 124,4 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 80,6.

Mindestens 700 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Darunter waren zwei Touristen während einer Reise in Ägypten und ein 67-jähriger Tourist auf Zypern. Auf der griechischen Insel Kreta starb ein 42 Jahre alter Deutscher.

Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Update vom 31.03.2020, 21.15 Uhr: Corona-Krise trifft Bayern besonders hart

Die bayerische Wirtschaft wird von den Auswirkungen der Corona-Krise besonders hart getroffen. In einer am Dienstag veröffentlichten Berechnung geht das Münchner "Ifo"-Institut davon aus, dass die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum im Freistaat höher als im deutschen Durchschnitt sind. Sollten die Schließungen von Firmen drei Monate lang anhalten, erwarten die Wirtschaftsforscher Kosten zwischen 68 und 138 Milliarden Euro. Bei zwei Monaten wären es 49 bis 94 Milliarden.

Anstelle eines leichten Wachstums wird die bayerische Wirtschaft den Berechnungen zufolge 2020 deutlich schrumpfen. Der Unterschied zwischen alter und neuer Prognose liegt bei einer dreimonatigen Schließung zwischen 10,8 und 22,1 Prozentpunkten. "Somit ist Bayern etwas stärker bedroht als Deutschland“, sagt "Ifo"-Präsident Clemens Fuest. In einer vergangene Woche veröffentlichten Berechnung war das "Ifo" für Deutschland im vergleichbaren Szenario von einem Einbruch um 10,0 bis 20,6 Prozentpunkte ausgegangen.

Dass Bayern besonders stark betroffen ist, liegt laut Andreas Peichl vom Ifo-Institut an der Ausrichtung der Wirtschaft im Freistaat. Diese sei unter anderem stark in besonders von der Krise betroffenen Bereichen wie Export, Tourismus oder dem sogenannten sozialen Konsum, also Betrieben wie Kinos oder Gaststätten, sagte er. Das führe zu stärkeren Belastungen.

Fuest warb für starke Maßnahmen in der Corona-Krise: "Die hohen Kosten des Shutdown zeigen: Es lohnt sich, auch extrem teure zusätzliche Investitionen in Gesundheitsschutz zu tätigen, die es ermöglichen, eine schrittweise Aufhebung des Shutdown mit einer Eindämmung der Epidemie zu verbinden.“

Update vom 31.03.2020, 16.50 Uhr: Innenminister Seehofer rechtfertigt Prognose für Deutschland

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat zuletzt mit Aussagen zu einem Corona-Schreckensszenario für Deutschland für Aufsehen gesorgt. In einem internen Papier seines Ministeriums war die Rede davon, dass es im schlimmsten Fall zur Todeszahlen in Millionenhöhe kommen könnte.

Im Gespräch mit der Bild rechtfertigte er nun diese Prognose: "Das ist ein Worst-Case-Szenario für den Fall, dass keine Maßnahmen getroffen werden oder unzureichende Maßnahmen getroffen werden", sagte er.

Der Minister sagte zudem, dass Ministeriumsmitarbeiter mehrere Szenarien durchspielen würden. Darunter befänden sich auch solche, "die man nicht gerne hört, aber mit denen man sich beschäftigen muss", so Seehofer. Im Netz erntet der 70-Jährige für seine Aussagen Kritik. Auf Twitter schreibt beispielsweise ein Nutzer: "Das ist propagandistischer Unsinn und unverantwortliche Panikmache."

Update vom 31.03.2020, 14.45 Uhr: Forscher entwickeln schnelleren Corona-Test

Frankfurter Forscher haben einen Test zur schnelleren und großflächigeren Analyse von Infektionen mit dem Coronavirus entwickelt. "Damit wird es möglich, die von allen Wissenschaftlern und auch Politikern geforderte Ausweitung der Testung in weitere Bevölkerungsgruppen auch bei den begrenzten Testkit-Ressourcen früher umzusetzen, als bisher angenommen wurde“, erklärte Erhard Seifried, Professor an der Frankfurter Goethe-Universität.

Wissenschaftler des Blutspendedienstes des "Deutschen Roten Kreuzes (DRK)" und des "Instituts für Medizinische Virologie" des Universitätsklinikums haben ein Verfahren entwickelt, bei dem Abstriche von mehreren Testpersonen zusammen untersucht werden. Die Proben werden in einem sogenannten "Mini-Pool“ zusammengeführt und mit Hilfe eines Genomnachweises untersucht. Bei einem negativen Ergebnis haben alle enthaltenen Proben ein zuverlässig negatives Ergebnis. Bei einem positiven Befund werden Einzeltests der ursprünglichen Probe gemacht, die positive Probe könne so innerhalb von vier Stunden identifiziert werden.

Trotz des Zusammenführens der Proben sei das Verfahren zuverlässig. "Wir haben genau die gleiche Empfindlichkeit wie bei Einzeltests“, sagte Seifried. Man habe bei der Entwicklung keine Unterschiede in den Ergebnissen der Einzel- und Pooltests gefunden. Der Preis eines solchen gemeinsamen Tests sei genau so hoch wie ein Einzeltest – man erhalte aber fünf Ergebnisse. Die nötigen Reagenzien seien kein Problem. "Jeder Test, der auf Markt verfügbar ist, kann dafür verwendet werden.“ Damit lasse sich in ganz Deutschland die aktuelle Anzahl von rund 40.000 Untersuchungen pro Tag auf 200.000 bis 400.000 Untersuchungen steigern.

Sinnvoll sei der Pool-Test vor allem bei Gruppen, die eine geringe Infektionswahrscheinlichkeit aufwiesen und die man regelmäßig testen wolle wie medizinisches Personal, Pflegekräfte und Heimbewohner. Bei einer großen Wahrscheinlichkeit, dass eine Covid-19-Infektion vorliegt, mache ein Pooltest wenig Sinn – weil man bei einem positiven Ergebnis alle Proben im Pool einzeln nachtesten muss. "Menschen, die symptomatisch sind, würden wir nicht in einem Fünfer- oder Zehnerpool testen, sondern in einem Zweier-Pool", sagt Seifried.

Erst kürzlich hatte "Bosch" einen Corona-Test offiziell vorgestellt. Dieser soll ab April in zahlreiche Praxen und Krankenhäusern verfügbar sein.

Update vom 31.03.2020, 11.50 Uhr: Coronavirus-Sterberate wird sich erhöhen

Das "Robert Koch-Institut (RKI)" aus Berlin rechnet damit, dass sich die Coronavirus-Sterberate in Deutschland erhöhen wird. Derzeit liegt diese bei 0,8 Prozent, wie RKI-Präsident Lothar Wieler der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Die Meldungen haben aber einen Zeitverzug. Die Menschen sterben erst nach einem gewissen Krankheitsverlauf“, erläuterte er. „Wir haben jetzt ja auch leider Fälle in Pflege- und Altenheimen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Sterberate damit ansteigen wird.“

Die aus den erfassten Fällen errechnete Sterberate liegt in Deutschland bisher deutlich niedriger als in der Europäischen Union insgesamt mit etwa 7,6 Prozent. Den Grund für die momentan noch moderate Quote sieht Wieler in frühen und vielen Tests. Deshalb seien in Deutschland auch viele leichte Fälle registriert, die nicht zum Tod führten. Bislang liege das Durchschnittsalter der Infizierten bei 47 Jahren, pro Woche würden rund 350.000 Menschen in Deutschland getestet.

Mehr sei im Moment mit herkömmlichen Tests nicht möglich, sagte Wieler. In Deutschland sind aktuell 61.913 Menschen infiziert. 583 Menschen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben. Diese Zahlen veröffentlichte das RKI am Dienstag um 8.15 Uhr. Die meisten Infizierten gibt es derzeit in Bayern. Im Freistaat sind nach gleichem Stand der Veröffentlichung 14.810 Menschen positiv auf das Virus getestet worden.

Update vom 31.03.2020, 11.00 Uhr: Erste deutsche Stadt will Mundschutz-Pflicht

Die thüringische Stadt Jena plant in der Coranavirus-Pandemie eine Maskenpflicht. „In einer Woche soll das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes in Jenaer Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend werden“, teilte die Stadt mit. Die Maßnahme sei vom Fachdienst Gesundheit angemahnt worden. Ziel sei es, die Sicherheit des Personals im öffentlichen Leben zu erhöhen. Neben Masken seien auch Tücher oder Schals als Schutz möglich, wenn sie Nase und Mund bedeckten.

Die Stadt hat nach eigenen Angaben eine Grundausstattung an Masken. Damit wolle man Pflegekräfte, Ärzte, Fahrer im öffentlichen Nahverkehr und andere Menschen in systemrelevanter Infrastruktur versorgen. An die Bevölkerung erging die Bitte: „Nähen Sie sich selbst und anderen Menschen den wichtigen Mund-Nasen-Schutz, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.“

Eine Mundschutzpflicht unter anderem für Einkäufe in Supermärkten hatte auch bereits die österreichische Regierung am Montag angekündigt. Dabei ist der Nutzen der Masken umstritten: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus keinen Nutzen im allgemeinen Mundschutz-Tragen. Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre, sagte der WHO-Nothilfedirektor Michael Ryan am Montag in Genf. Vielmehr gebe es zusätzliche Risiken, wenn Menschen die Masken falsch abnähmen und sich dabei womöglich infizierten.

Eine Schutzmaskenpflicht in Supermärkten wie in Österreich sei derzeit nicht geplant, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. Zuerst müsse man abwarten, ob die in Deutschland getroffenen Maßnahmen helfen. „Es ist wichtig, dass wir uns jetzt an die grundlegenden Beschränkungen halten (...) und nicht über Exit-Strategien nachdenken“, sagte Söder.

Der CSU-Chef forderte zugleich eine „nationale Notfallproduktion“ von Schutzmasken. „Was wir dringend brauchen sind mehr Masken und zwar die hochwertigen Masken für unser gesamtes Personal in den Krankenhäusern und Arztpraxen“, sagte er. „Wichtig ist, dass wir eine nationale Notfallproduktion endlich bekommen.“ Die deutsche Wirtschaft müsse jetzt darauf umstellen. Es brauche einen ausreichenden Vorrat in Krankenhäusern, Arztpraxen und Altersheimen.

Update vom 30.03.2020, 19.20 Uhr: Auch dritter Corona-Test bei Kanzlerin Merkel negativ

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kann immer mehr aufatmen: Auch bei ihrem dritten Test auf das neuartige Coronavirus ist keine Infektion festgestellt worden. Das teilte ein Regierungssprecher am Montag (30.03.2020) in Berlin mit. Er ergänzte: „Die Bundeskanzlerin wird auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen Quarantäne wahrnehmen.“

Merkel hatte sich am 22. März in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie darüber unterrichtet worden war, dass sie am 20. März mit einem Arzt Kontakt hatte, der dann positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Mediziner hatte Merkel vorbeugend gegen Pneumokokken geimpft.

Update vom 30.03.2020, 17.00 Uhr: Corona-Krise: Italien denkt über Schritte Richtung Normalität nach

Angesichts von Hoffnungen auf eine Stabilisierung bei den Corona-Neuinfektionen hat in Italien eine Debatte über Wege zur Lockerung der Beschränkungen begonnen. Gleichzeitig warnten Experten, eine Rückkehr zur Normalität werde nur in kleinen Schritten erfolgen.

„Es gibt zwar noch keine Signale eines Rückgangs, doch es geht besser“, sagte der Präsident des nationalen Gesundheitsinstitutes ISS, Silvio Brusaferro, der Zeitung „La Repubblica“ vom Montag.

„Wir warten bis Ostern und werden dann die Zahlen prüfen, um weitere Schritte zu unternehmen“, beschrieb er den möglichen Zeitrahmen.

In Italien gelten bis Freitag strenge Ausgangsverbote mit wenigen Ausnahmen. Es wird erwartet, dass die Regierung sie verlängert. Den richtigen Weg aus den Maßnahmen mit ihren harten Folgen für Bürger und Wirtschaft zu treffen, werde schwer.

„Das Problem besteht darin, herauszufinden, welche Öffnungsformen sicherstellen, dass die Kurve nicht wieder wächst“, sagte der Regierungsberater. Möglich sei, dass der Staat mehr Freiheiten erlaube und sie wieder zurücknehmen müsse. Über den Einsatz von Apps, die die Bewegung von Patienten kontrollieren, werde nachgedacht. Aktuell steuert Italien auf 100.000 bestätigte Sars-CoV-2-Infektionen zu.

Vorsicht müsse noch für Monate das Leben bestimmen, mahnte der für Gesundheit zuständige Regionalkommissar der Lombardei, Giulio Gallera. Seine Region ist der Brennpunkt des Ausbruchs. Nach einem Neustart werde man sich länger „an eine andere Lebensweise gewöhnen müssen, das Haus mit Atemschutz zu verlassen, Distanz zu anderen zu halten“, sagte er in einem Fernsehinterview.

Der Regionalpräsident Venetiens, Luca Zaia, sprach im Fernsehen von einer „weichen Landung“ mit Zwischenschritten. Was möglich werde, hänge auch davon ab, wann die Forschung Antikörper-Tests bereitstelle, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Ansa.

Update vom 30.03.2020, 14.00 Uhr: Über 14.000 Corona-Infizierte, 133 Tote in Bayern

Auf der Pressekonferenz in der Bayerischen Staatskanzlei hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die neuesten Fallzahlen aus dem Freistaat bekanntgegeben.

Stand, 30. April 2020, 14.00 Uhr, sind 14.437 Menschen in Bayern mit dem Coronavirus infiziert. 133 Menschen sind an den Folgen von "Covid-19" bisher gestorben.

Update vom 30.03.2020, 12.25 Uhr: Söder mit neuen Details zu Ausgangsbeschränkungen in Bayern

Alle aktuellen Entwicklungen zu den Ausgangsbeschränkungen, was Markus Söder sagt und wie es in Bayern weitergeht, erfahren Sie hier.

Update vom 30.03.2020, 05.30 Uhr: Söder am Montag mit neuen Details

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich am Montag (30. März 2020) erneut zu den vorherrschenden Ausgangsbeschränkungen äußern. Diese gelten vorübergehend bis zum 3. April 2020. Für die Mittagsstunden ist eine Pressekonferenz in der Staatskanzlei anberaumt.

In den vergangenen Tagen kursierten vermehrt Stimmen, dass die Beschränkungen bereits Mitte April 2020 gelockert werden könnten. So äußerte sich beispielsweise Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Wir halten das natürlich nicht monatelang durch, sondern meine Einschätzung ist, irgendwann ab Mitte April müssen wir die Kurve gekratzt haben", sagte der Wirtschaftsminister im TV. Von einem möglichen Ende der Ausgangsbeschränkungen in Bayern war bislang keine Rede gewesen.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach sich gegen eine vorzeitige Lockerung der Ausgangsbeschränkungen aus. "So lange das Virus so wütet, ist der Schutz der Menschen alternativlos", sagte der 70-Jährige der Süddeutschen Zeitung.

Was die konkreten Regelungen für Bayern anbetrifft, hat allerdings nicht Seehofer, sondern Söder die Entscheidungshoheit. Aber selbst Söder hatte zuletzt vor einem frühen Ende der Auflagen gewarnt.

Auch bezüglich möglicher Lockerungen des derzeitigen Kontaktverbotes gab es zuletzt Äußerungen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) machten zuletzt deutlich, dass eine schnelle Lockerung der Beschränkungen noch nicht im Raum stehe: "Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen", sagte Braun zum Tagesspiegel.

Es bleibt abzuwarten, wie die Politik auf Bundesebene fortfahren wird, nachdem Bayerns Ministerpräsident Söder am Montagmittag neue Details zur Lage rund um die Ausgangsbeschränkungen gegeben hat.

Update vom 29.03.2020, 21 Uhr: 40 Tote in Franken - Söder kündigt Pressekonferenz an

Am Montag wird sich der bayerische Ministerpräsident in einer Pressekonferenz zum weiteren Vorgehen des Freistaats in der Coronakrise äußern. Das wurde am Sonntag bekannt.

Zusammen mit den Kabinettsmitgliedern Joachim Herrmann, Hubert Aiwanger und Melanie Huml wird Söder einen Überblick über die Zahlen geben, sicherlich aber auch bekannt geben, wie es mit den bislang bis 3.4.2020 terminierten Ausgangsbeschränkungen weitergehen wird. Das Bayerische Fernsehen sowie Bayern 2 und B5 Aktuell werden die Pressekonferenz am Montag ab 12.25 Uhr live übertragen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen bereits Ende der Woche gelockert werden - vielmehr ist davon auszugehen, dass sie fortgesetzt oder gar verschärft werden.

In Franken steigen die Zahlen der Infizierten und Toten unterdessen weiter an. Am Wochenende gab es mehrere Todesfälle in der Region - inzwischen sind 40 Menschen infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Davon alleine 13 Todesopfer sind in einem Seniorenheim in Würzburg zu beklagen.

Update vom 29.03.2020, 16.20 Uhr: Post plant Einschränkungen wegen Coronavirus - wie oft kommen noch Briefe?

Die Deutsche Post teilte am Sonntag mit, dass sie sich aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie auf weitere Einschränkungen vorbereite. "Der Umgang mit solchen Einschränkungen ist uns in besonderen lokalen Quarantäne-Gebieten bereits vertraut", heißt es in einer Mitteilung der Post. Bisher gebe es keine Einschränkungen in der Versorgung mit Briefen und Paketen in Deutschland, so die Post.

"Wir tun alles, um sowohl unsere Mitarbeiter wie auch unsere Kunden soweit es geht zu schützen und die Postversorgung wie gewohnt aufrecht zu erhalten", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit und machte darüber hinaus keine weiteren Angaben.

Was "Einschränkungen" konkret bedeuten könnten, berichtet die "Welt am Sonntag":

In extremen Situationen in "geschlossenen Gebieten" würden demnach nur Einschreiben und Sendungen an Behörden und Gesundheitseinrichtungen zugestellt

und zugestellt Ab einem Krankenstand von 30 Prozent bei der Post sollen Briefe und Pakete nur an drei Tagen pro Woche zugstellt werden

zugstellt werden Ab einem Krankenstand von 80 Prozent sollen dann Zusteller nur noch einmal pro Woche Briefe und Pakete austragen.

Update vom 29.03.2020, 13.00 Uhr: Söder verteidigt bayerischen Sonderweg: „Jeder Tag kann Leben kosten“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die strengen Auflagen für Bayerns Bürger in der Corona-Krise erneut verteidigt. Um die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen, gelten seit dem 21. März Ausgangsbeschränkungen für die 13 Millionen Einwohner in Bayern. Derlei sei nötig gewesen, „weil zu spüren war, dass Appelle allein nicht reichen. Viele haben sich vorbildlich verhalten, andere haben es ignoriert oder nicht ernst genommen“, sagte er dem Magazin „Spiegel“. „Ich kann auch verstehen, dass man sein gewohntes Leben gerne weiterführt. Alle Experten haben uns aber zu zügigem Handeln geraten.“ Das Verlassen der Wohnung ist – zunächst befristet bis einschließlich 3. April – nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen etwa der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arztbesuche, aber ausdrücklich auch „Sport und Bewegung an der frischen Luft“ – das aber nur alleine oder mit den Menschen, mit denen man in einer Wohnung zusammenlebt. Wer die Regeln nicht einhält – etwa den Mindestabstand von 1,5 Metern – muss mit einem Bußgeld ab 150 Euro rechnen.

Später hatten sich der Bund und die Länder auf ein bundesweites Kontaktverbot verständigt. Der bayerische Weg hatte unter den Ministerpräsidenten für Verstimmungen gesorgt.

„Wenn Sie dann zum Ergebnis kommen, dass bestimmte Maßnahmen ohnehin sein müssen, stellt sich die Frage, warum man dann noch drei bis fünf Tage warten soll“, sagte Söder. „Jeder Tag bedeutet eine erhöhte Infektionsgefahr, die Leben kosten kann.“

Zum Thema Exitstrategie – also der Lockerung oder Abschaffung der Auflagen – sagte der CSU-Politiker: „Aber wann und in welcher Form wir wieder zur Normalität zurückkehren, hängt davon ab, wie sich die Zahlen der Infektionen und Todesfälle entwickeln. Aus heutiger Sicht kann es keine vorschnelle Entwarnung geben. Die Lage bleibt sehr ernst. Im Moment steigen die Zahlen noch steil an.“

Update vom 29.03.2020, 11.55 Uhr: Ministerium: 13.263 Coronavirus-Fälle und 110 Tote in Bayern

In Bayern sind inzwischen 13 263 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag in München mit. Den Angaben zufolge sind bislang 110 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben.

Update vom 29.03.2020, 09.15 Uhr: Experte warnt vor heftigen Auswirkungen auf den bayerischen Arbeitsmarkt

Die aktuelle Corona-Krise wird nach Meinung von Experten den Arbeitsmarkt in Bayern massiv beeinträchtigen. Die aktuelle Situation habe wesentlich stärker zugeschlagen als die Finanzkrise 2009, sagte ein Experte aus dem Arbeitsministerium. Eine genaue Prognose über die Entwicklung der Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen in den nächsten Monaten sei derzeit zwar nicht möglich. Sicher sei aber, dass sich die Kurzarbeit massiv erhöhen werde. Auch von steigenden Arbeitslosenzahlen sei auszugehen. „Die Lage ist momentan extrem schwierig. Alles hängt von der Länge der Pandemie und der Wirkung der notwendigen Maßnahmen zu deren Eindämmung ab“, sagte er.

Einen Hinweis darauf, dass zunächst die Kurzarbeit in Bayern sehr stark steigen werde, seien die Kurzarbeitsanzeigen der Unternehmen. Am 20. März lagen den Arbeitsagenturen dem Experten zufolge 14 600 Anzeigen von Betrieben vor. Tendenz deutlich steigend. Zum Vergleich hatte diese Zahl im Januar bei 262 Kurzarbeitsanzeigen gelegen. „Das zeigt die Dimension, um die es momentan geht, und es werden derzeit Unterstützungsmaßnahmen in riesigem Ausmaß ergriffen“, sagte der Fachmann.

Die Auswirkungen der durch das Coronavirus ausgelösten Krise schlügen sich nicht nur im Handel, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Messebau und im Tourismus nieder. „Die Krise hinterlässt quer durch sämtliche Branchen gravierende Spuren, weil durch die weltweite Pandemie einerseits Absatzmärkte weggebrochen und andererseits Lieferketten unterbrochen sind“, sagte der Experte aus dem Ministerium in München.

Update vom 29.03.2020, 08.30 Uhr: Vizekanzler Scholz: Lockerung der Corona-Maßnahmen nicht an wirtschaftliche Fragen knüpfen

In der Debatte über die Einschränkungen wegen der Corona-Krise bekommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Unterstützung vom Koalitionspartner SPD. Die schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität sei „unser aller Ziel“, sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). „Aber so weit sind wir noch nicht. Die Bundeskanzlerin hat mit ihrer Mahnung recht. Die Spitze der Infektionswelle steht uns noch bevor.“ Merkel hatte die Bürger am Samstag um Geduld angesichts der Corona-Krise gebeten. „Noch geben uns die täglichen Zahlen der Neuinfektionen leider keinen Grund, nachzulassen oder die Regeln zu lockern“, sagte sie in ihrem Wochenend-Podcast.

Walter-Borjans sagte, selbstverständlich müsse die schrittweise Rücknahme der Einschränkungen verantwortungsbewusst geplant werden. „Aber bitte in dem Wissen, dass das Schüren falscher Erwartungen die mühsam erreichten Verhaltensänderungen aufs Spiel setzt“, warnte Walter-Borjans. „Im schlimmsten Fall droht dann beides: eine desaströse Infektionswelle und ein wirtschaftlicher Kollaps.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte der „Bild am Sonntag“: „Erst mal gilt es abzuwarten, welche Wirkung die Maßnahmen zeigen.“ Um den 20. April wisse man da hoffentlich mehr. „Jetzt geht es darum, dass wir alle uns an die Regeln halten, Abstand bewahren und die Ansteckung verlangsamen.“ Der Vizekanzler mahnte: „Ich rate allen dringend davon ab, eine Lockerung an wirtschaftliche Fragen zu knüpfen.“ Es gehe um Leben und Tod. „Ich wende mich gegen jede dieser zynischen Erwägungen, dass man den Tod von Menschen in Kauf nehmen muss, damit die Wirtschaft läuft. Solche Abwägungen halte ich für unerträglich.“

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte unterdessen, schon jetzt über eine Strategie für eine künftige Lockerung der Einschränkungen nachzudenken. „Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, ist falsch“, schrieb Laschet in einem Gastbeitrag in der Zeitung „Welt am Sonntag“. „Jetzt ist die Zeit, Maßstäbe für die Rückkehr ins soziale und öffentliche Leben zu entwickeln, damit auch diese Entscheidung anhand transparenter Kriterien erfolgt.“ Auch er betonte am Samstagabend in der Sendung „ZDF spezial“ aber, eines sei klar: „Man kann jetzt nicht über das Ende der Maßnahmen spekulieren.“ Ende April, nach Ostern sei der Zeitpunkt, wo das untersucht werden solle. „Und bis dahin muss sich jeder an die Regeln halten.“

FDP-Chef Christian Lindner hatte bereits eine Exit-Strategie gefordert und legte nun nach: „Der jetzige Zustand darf keinen Tag länger dauern, als es medizinisch geboten ist.“

Update vom 29.03.2020, 06.40 Uhr: Bayerns Krankenhäuser wappnen sich für Anstieg an Corona-Patienten

Für den Fall stark steigender Zahlen an Corona-Patienten sind die Krankenhäuser in Bayern aus Sicht von Gesundheitsministerin Melanie Huml vorbereitet. Ein Notfallplan sei erfolgreich angelaufen, sagte die CSU-Politikerin in München. „Für die Zeit der Krise gilt eine weitreichende Kooperationspflicht.“ Zudem arbeitet die Staatsregierung am Aufbau von Not- oder Hilfskrankenhäusern.

„Krankenhäuser, die zunächst nicht vorrangig mit der Behandlung von Corona-Fällen betraut werden, müssen die anderen Krankenhäuser mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entlasten“, erklärte Huml. Das bedeute in erster Linie, dass Patienten übernommen werden. Es könne aber auch darum gehen, mit Personal oder Ausstattung zu helfen. Weiter sagte die Ministerin: „Um für den Fall einer massiven Zunahme stationär behandlungsbedürftiger Covid-19-Patienten gewappnet zu sein, erarbeiten das bayerische Gesundheitsministerium und das bayerische Innenministerium darüber hinaus ein Konzept zum temporären Aufbau sogenannter Not- oder Hilfskrankenhäuser.“ Derzeit würden mögliche Varianten sowie die damit verbundenen logistischen, personellen und organisatorischen Fragen geprüft. „Konkrete Standortfestlegungen gibt es aber noch nicht“, so Huml.

In Bayern ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 fünfstellig. Täglich werden Hunderte neue Fälle gemeldet. Inzwischen gibt es auch Dutzende Tote.

Seit Freitag arbeiten in allen 26 bayerischen Leitstellenbereichen den Angaben nach Mediziner mit dem Titel „Ärztliche Leiter“ und weitreichenden Entscheidungsbefugnissen. „Sie sollen Patientenströme in den Landkreisen und kreisfreien Städten dezentral innerhalb der regionalen Krankenhausstrukturen steuern“, erläuterte Huml. „Für die Verteilung der Patienten auf die Akutkrankenhäuser brauchen wir effiziente Strukturen.“ Auf Ebene der Kreisverwaltungsbehörden würden zudem Covid-19-Koordinierungsgruppen der Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen eingerichtet, die sich unter anderem mit den Ärztlichen Leitern und niedergelassenen Ärzten abstimmen sollen.

Ferner wurden die Krankenhäuser Huml zufolge verpflichtet, „alle geeigneten Maßnahmen zum Ausbau insbesondere der Intensivbehandlungsplätze mit Beatmungsmöglichkeit zu ergreifen“. Sämtliche Behandlungen, die aus medizinischer Sicht aufgeschoben werden können, würden zunächst zurückgestellt. „So sollen die Kapazitäten in den Kliniken für den zu erwartenden Patientenandrang kurzfristig erhöht werden“, erklärte die Gesundheitsministerin.

Update vom 29.03.2020, 04.30 Uhr: Auch die Anspannung durch Coronakrise kann krank machen

Der Ruheforscher Hans-Günter Weeß hat vor krankmachender Anspannung durch die Corona-Krise gewarnt. „Bleiben Sie über Telefon und neue Medien in ausreichendem Austausch mit Freunden und Angehörigen, denn soziale Kontakte wirken sich entspannend aus“, rät der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums im rheinland-pfälzischen Klingenmünster. „Wem es gelingt, trotz der Herausforderungen durch das Coronavirus gelassen zu bleiben, erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine entspannte Nacht“, betonte der Buchautor („Schlaf wirkt Wunder“). Besonders in den Gesundheitsberufen sei es wichtig, zwischen Schichten auf sich zu achten und für ausreichend Ruhe zu sorgen. Für guten Schlaf könne hilfreich sein, sich Belastendes von der Seele zu reden oder zu schreiben. „Tauschen Sie sich mit dem Partner oder mit Freunden am Telefon aus oder schreiben Sie Ihre Sorgen und Nöte auf ein Blatt Papier oder in ein Tagebuch“, sagte der 56-Jährige.

Weeß rät auch dazu, sich nur bei glaubwürdigen Quellen über den Stand der Pandemie zu informieren. „Vermeiden Sie aber eine exzessive Nutzung der Medien. Setzen Sie sich bewusst ein zeitliches Limit für Fernsehen und Social Media.“ Die ständige Beschäftigung mit der Lage und das Warten auf Nachrichten erhöhten die psychische Belastung. Viele würden die Corona-Krise als Situation erleben, in der sie sich noch nicht befunden haben. „Dieser gesellschaftliche Ausnahmezustand geht nicht spurlos an den Menschen vorüber. Das Coronavirus ist zwar eine körperliche Erkrankung. Aber viele Menschen haben große Nöte um Gesundheit, Job, Angehörige und Freunde. Diese Sorgen können zu einer psychischen Belastung und zu Schlafstörungen führen“, sagt Weeß.

Gerade in der aktuellen Krise sei ausreichender Schlaf wichtig. „Schlaf ist das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm des Menschen. Und ganz wichtig zu wissen in Zeiten der Corona-Pandemie: Tiefer und fester Schlaf stärkt Immunsystem und Abwehrkräfte.“

Update vom 29.03.2020, 00.02 Uhr: Mit Coronavirus infiziertes Baby stirbt in den USA

Im US-Bundesstaat Illinois wird der Tod eines Babys untersucht, das mit dem Coronavirus infiziert war. In Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 habe es bislang noch keinen Todesfall eines Babys gegeben, erklärte das Gesundheitsamt des Staates am Samstag (Ortszeit) in einer Mitteilung. Eine „umfassende Untersuchung“ solle die genaue Todesursache klären, hieß es weiter. Das verstorbene Kind war demnach jünger als ein Jahr.

Zur Risikogruppe für das Coronavirus zählen vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, chronisch Kranke, Ältere und Schwangere. In Illinois waren 85 Prozent der Toten 60 Jahre oder älter. Das Gesundheitsamt wies allerdings daraufhin, dass die Krankheit bei Menschen aller Altersklassen einen schweren Verlauf nehmen könne. Der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge scheint der Krankheitsverlauf bei Kindern häufig geringer ausgeprägt zu sein als bei Erwachsenen. Jedoch kämen auch – insbesondere bei jüngeren Kindern – schwere Verläufe vor.

In Frankreich hatte zuletzt der Tod einer 16-Jährigen viel Aufmerksamkeit erzeugt.

Update vom 28.03.2020, 18.45 Uhr: Mehr als 10.000 Tote in Italien

In Italien sind seit Beginn der Pandemie mehr als 10.000 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Der Zivilschutz meldete am Samstag 889 neue Todesfälle. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf 10.023.

Update vom 28.03.2020, 18.15 Uhr: Bundeskanzlerin bittet Deutschland um Geduld

Aus der heimischen Quarantäne meldete sich Kanzlerin Angela Merkel am Samstag zur aktuelen Coronakrise: "Niemand kann heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhält", sagte die Kanzlerin im Podcast.

Aktuell steigen die Zahlen noch stark an. Merkel sieht noch keinen Grund, die Einschränkungen zu lockern. Erst, wenn sich die Zahl der Neuinfektionen nur etwa alle zehn Tage verdoppeln würden, könne man darüber sprechen, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern.

Update vom 28.03.2020, 15.30 Uhr: Mehr als 800 Tote in Spanien an einem Tag

Zwei Wochen nach dem Beginn des strengen Ausgehverbots wegen des Coronavirus hat Spanien die bislang höchste Zahl neuer Todesopfer verzeichnet. Innerhalb von 24 Stunden wurden 832 Tote registriert, die Gesamtzahl kletterte damit bis Samstagmittag auf knapp 5700, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Trotz dieser verheerenden Bilanz herrscht bei den Behörden vorsichtiger Optimismus: Die Zahl der Infizierten stieg zwar ebenfalls weiter und belief sich am Samstag auf rund 72 000, etwa 8000 mehr als am Vortag. Der Anstieg nimmt prozentual gesehen aber seit Tagen ab und lag am Samstag nur noch bei elf Prozent.

Spanien hofft, den Höhepunkt der Krise bald zu überschreiten. Der Alarmzustand mit extremen Beschränkungen für die Bevölkerung war vor wenigen Tagen um zwei weitere Wochen bis zum 11. April verlängert worden. Die Regierung gibt sich zuversichtlich, dass die Ansteckungskurve sich bis dahin abgeflacht haben könnte.

Update vom 28.03.2020, 12.15 Uhr: Neue Zahlen vom Robert-Koch-Institut - über 11.000 Infizierte in Bayern

In Deutschland sind bis Samstagvormittag mehr als 48.800 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 12.000 nachgewiesenen Fällen und 88 Toten sowie Bayern mit mindestens 10.180 Fällen und 60 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 9729 Fällen und 101 Toten. Laut Zahlen des Robert-Koch-Insituts (RKI) hat Bayern bereits die 11.000er-Marke geknackt. Das RKI meldete 11.150 Infizierte im Freistaat (Stand 28.03. 10.10 Uhr) - ein Plus gegenüber dem Vortag von 1669 Fällen.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 95,5 die meisten Infektionen. Mehr als 316 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Zwei weitere Deutsche starben nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

Update vom 28.03.2020, 11.42 Uhr: Zwei Deutsche sterben auf Zypern und Kreta an Coronavirus

Ein 67-Jähriger deutscher Tourist ist auf Zypern an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dies habe das Krankenhaus im türkischen besetzten Nordteil der Insel mitgeteilt, berichtete das zyprische Staatsfernsehen (RIK) am Samstag. Vor zwei Tagen war auf der griechischen Insel Kreta ein 42 Jahre alter deutscher Mathematikprofessor an einer Lungenembolie als Folge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben.

Update vom 28.03.2020, 11.20 Uhr: Geburten während Corona-Pandemie: Huml spricht Klartext

Auch während der Corona-Krise werden Kinder geboren. In Bayern gab es zuletzt Irritationen, weil etwa die Regiomed-Kliniken werdende Väter wegen einer möglichen Coronavirus-Ansteckungsgefahr nicht mehr in den Kreißsaal lassen wollten. Die Kliniken ruderten inzwischen zurück und erlaubten es den Vätern wieder, bei der Geburt ihres Kindes dabei zu sein - allerdings unter Bedingungen. Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml meldete sich in der Sache zu Wort. Huml hat darauf hingewiesen, dass bei der Geburt von Kindern deren Väter und engste Angehörige trotz der Coronavirus-Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern die Mutter besuchen können: "Die Geburt eines Kindes ist ein außergewöhnliches Ereignis. Deshalb haben wir hierfür eine Ausnahme vorgesehen."

Update vom 28.03.2020, 10.00 Uhr: Impfstoff gegen Coronavirus frühestens Ende 2020

Die Bundesforschungsministerin Anja Karliczeck sieht frühestens Ende des Jahres einen Impfstoff gegen das momentan wütende Coronavirus. "Wir müssen davon ausgehen, dass ein Impfstoff, mit dem breite Teile der Bevölkerung geschützt werden können, erst gegen Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres zur Verfügung steht", sagt die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag).

Für die Impfstoffforschung gelte: "Wir wollen so schnell wie möglich laufen - aber wir dürfen dabei nicht hinfallen. Wir müssen sicher sein, dass die Impfung wirkt und dem Patienten nicht schadet." Karliczeck sagte weiter:" Wir reizen die Forschungsmöglichkeiten bis aufs Letzte aus. Wir sind bereit, weitere Gelder zur Verfügung zu stellen, wenn es erfolgsversprechende Projekte gibt. Am Geld wird die Corona-Forschung nicht scheitern."

Update vom 27.03.2020, 19.50 Uhr: Betrüger nutzen Corona-Krise, um sich selbst zu bereichern - Bayern veröffentlicht Bußgeldkatalog

Betrüger nutzen die Corona-Krise für neue Maschen aus. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) warnte am Freitag in München davor, dass sich Kriminelle beispielsweise als vermeintliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. Ihr Vorwand: Sie wollten einen Coronavirus-Test machen und Räume desinfizieren. So würden sie sich Zugang zu Wohnungen verschaffen, um an Geld und Wertgegenstände zu gelangen.

Auch im Internet haben sich durch die Corona-Pandemie neue Betrugsmaschen entwickelt: So bieten gefälschte Online-Plattformen laut LKA zum Beispiel gegen Vorkasse Atemschutzmasken an. „Sie bezahlen, erhalten aber niemals eine Gegenleistung für Ihr Geld“, warnte das LKA.

In abgeänderter Form werde außerdem weiterhin der Enkeltrick genutzt. Dabei geben sich Betrüger als Angehörige aus, die sich mit dem Coronavirus infiziert hätten und um Geld für die Behandlung bitten. Das LKA appellierte an die Menschen, besonders vorsichtig zu sein: „Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.“

Bußgeldkatalog in Bayern - Verstöße werden teuer

Indes veröffentlichte das bayerische Gesundheitsministerium heute einen Bußgeldkatalog. Der gilt nun ab sofort und sanktioniert Verstöße gegen die Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus mit Summen von 150 bis 5.000 Euro. Alle Details dazu gibt es in unserem separat dafür angelegten Artikel.

Update vom 27.03.2020, 15.45 Uhr: Fallzahlen steigen weiter - über 10.000 Infizierte allein in Bayern

Bayernweit haben sich mittlerweile mehr als 10.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Das Bayerische Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit meldet am Freitag (27.03.2020, Stand: 10 Uhr) 10.180 Menschen, die sich bereits mit dem Erreger infiziert haben. Bislang gibt es im Freistaat 59 Todesfälle zu verzeichnen, die mit einer Codid-19-Erkrankung in Verbindung stehen.

Update vom 27.03.2020, 12.25 Uhr: Bundesrat beschließt umfassendes Hilfspaket

Die gewaltigen Hilfen in der Corona-Krise können fließen. Der Bundesrat beschloss am Freitag endgültig das milliardenschwere Hilfspaket mit Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger. Die Beschlüsse fielen einstimmig. Die ersten Gelder sollen damit noch vor dem 1. April bei den Betroffenen ankommen.

Viel Geld nimmt der Staat vor allem in die Hand, um bedrohte Unternehmen und damit Arbeitsplätze zu retten. Für kleine Firmen und Selbstständige gibt es direkte Zuschüsse in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro. Die Anträge laufen über die Bundesländer. Bereits gestartet ist zudem ein unbegrenztes Kreditprogramm über die Förderbank KfW. Große Firmen können unter einen 600 Milliarden Euro umfassenden Schutzschirm schlüpfen und notfalls auch ganz oder zum Teil verstaatlicht werden.

Die Krankenhäuser bekommen eine Finanzspritze für neue Intensivbetten mit künstlicher Beatmung und vorsorglich verschobene Operationen. Außerdem darf der Bund Maßnahmen zur Beschaffung von Schutzausrüstung ergreifen.

Ebenfalls beschlossen wurde ein Kündigungsschutz für Mieter, die wegen der Krise ihre Miete nicht zahlen können. Hartz IV und Kinderzuschlag sollen einfacher fließen. Eltern, die ihre Kinder wegen geschlossener Kitas und Schulen zu Hause betreuen müssen, können vom Staat für zunächst sechs Wochen 67 Prozent des Lohns erhalten.

Das Finanzministerium rechnet mit Kosten für die Hilfsprogramme von mehr als 122 Milliarden Euro. Zugleich kommen wohl 33,5 Milliarden Euro weniger Steuern rein. Deshalb plant Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro.

Update vom 27.03.2020, 11.10 Uhr: Expertin hält flächendeckende Corona-Tests in Deutschland für unmöglich

Die Vorsitzende des "Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes" sieht in Deutschland keine Möglichkeit für eine massive Ausweitung von Coronavirus-Tests. "Flächendeckende Corona-Tests wie in Südkorea sind in Deutschland undurchführbar", sagte Ute Teichert t-online.de.

"Dafür haben wir zu wenig Personal und zu wenig Laborkapazität." Der öffentliche Gesundheitsdienst sei "runtergespart" worden, sagte Teichert. Die Politik habe weggesehen.Bund und Länder streben einem Bericht der Bild zufolge eine Ausweitung der Testkapazitäten für Infektionen mit dem Virus an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Donnerstag gesagt, die Kapazität liege mit 300.000 bis 500.000 Tests pro Woche auch im internationalen Vergleich sehr hoch. Er bekräftigte, dass Deutschland wegen sehr vieler Tests früh mit Vorbereitungen im Medizinbereich beginnen konnte.

Update vom 27.03.2020, 09.00 Uhr: Corona-Infektionsketten per Handy-App zurückverfolgen

Im Kampf gegen die rasche Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 wollen Politiker der Union möglichst bald eine App einsetzen, die Bürger freiwillig auf ihrem Handy installieren. Sie soll wie eine Art digitales Tagebuch funktionieren und – falls sich sein Besitzer mit dem Coronavirus infiziert – automatisch anonymisierte Hinweise an alle Menschen versenden, die in den zurückliegenden zwei Wochen mit ihm Kontakt hatten.

Spahn hatte ursprünglich geplant, den Gesundheitsbehörden bei einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ zu erlauben, Kontaktpersonen von Erkrankten anhand von Handy-Standortdaten zu ermitteln, dadurch ihre Bewegung zu verfolgen und sie im Verdachtsfall zu kontaktieren. Die Behörden hätten zudem Verkehrsdaten zur Bestimmung des Aufenthaltsortes nutzen dürfen – etwa um den Betroffenen über sein persönliches Risiko zu informieren.

Update vom 26.03.2020, 13.45 Uhr: Spahn warnt: "Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm"

Angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Anstrengungen zur Erhöhung der Behandlungskapazitäten in Krankenhäusern betont.

"Noch ist das die Ruhe vor dem Sturm", sagte er am Donnerstag in Berlin. "Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt", ergänzte er. Daher müsse man es schaffen, die Intensivkapazitäten zu erhöhen. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der derzeit 28.000 Intensivbetten in deutschen Kliniken zu verdoppeln.

Spahn sagte, Ärzte, Pflegekräfte und alle anderen im Gesundheitswesen würden sich "auf die wohl größte Herausforderung in 75 Jahren" einstellen.

Die Politik sei im Krisenmodus und die Bürger erlebten die tiefsten Einschnitte in die bürgerlichen Freiheiten in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die derzeitigen Einschränkungen seien notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sagte Spahn. Zugleich müsse überlegt werden, wie es danach weitergeht. „Es wird eine Zeit geben, in der wir noch gegen das Virus kämpfen, aber in der das Leben sich wieder schrittweise normalisiert“, sagte der Minister. Nach seinen Worten sollen nach Ostern Konzepte zwischen den Ministerpräsidenten der Bundesländer und der Bundesregierung besprochen werden. Das berichtet der epd.

Update vom 26.03.2020, 12.00 Uhr: Wegen Corona-Krise - neue Regeln für Kinder-Vorsorge

Die Vorsorge-Untersuchungen für Babys und Kleinkinder haben eigentlich feste Termine. Wegen der Corona-Krise werden diese nun aber teilweise aufgehoben. Das haben die "Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)" und der "Spitzenverband der Krankenkassen (GKV)" beschlossen.

Konkret bedeutet das: Beginnend bei der U6, die eigentlich zwischen dem zehnten und zwölften Lebensmonat stattfinden soll, gelten die fixen Intervalle vorübergehend nicht mehr - Eltern und Ärzte können die Untersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Keine Änderungen gibt es bei den früheren Untersuchungen U2 bis U5: Das sei aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll. Die neuen Regeln zur Kinder-Vorsorge gelten ab sofort und bis Ende September 2020.

Update vom 26.03.2020, 10.00 Uhr: Seehofer gegen zu schnell Corona-Lockerungen - "Nicht mit mir"

"So lange das Virus so wütet, ist der Schutz der Menschen alternativlos", stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) klar. Eine Exit-Strategie könne man aus seiner Sicht erst dann angehen, wenn man die schnelle und aggressive Verbreitung des Coronavirus im Griff habe, so der 70-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte zuvor in Aussicht gestellt, dass es Mitte April 2020 Lockerungen geben werde. Aiwanger sagte dies in Bezug auf den derzeitigen wirtschaftlichen Stillstand in einigen Branchen. Seehofer widerspricht dem: "Die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen unter Inkaufnahme von vielen Toten oder auch Kranken, die geheilt werden, aber bleibende Schäden haben, scheidet für mich aus", betonte Seehofer.

Aktuell gibt es in Deutschland 37.900 Coronavirus-Infizierte. Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" meldet 215 Todesfälle.

Update vom 26.03.2020, 08.40 Uhr: Aiwanger nennt Deadline für den aktuellen Stillstand

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat ein mögliches Datum für eine Lockerung der massiven Beschränkungen in der Corona-Krise angedeutet. Besonders mit Blick auf die Wirtschaft sagte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks: „Wir halten das natürlich nicht monatelang durch, sondern meine Einschätzung ist, irgendwann ab Mitte April müssen wir die Kurve gekratzt haben.“

Derzeit seien vor allem Gastronomie und Hotellerie, aber auch global agierende Unternehmen aus Maschinenbau und Autoindustrie betroffen, sagte der Politiker der Freien Wähler am Mittwochabend im BR-extra-Interview. „Der Stillstand wäre nicht auf Dauer durchzuhalten, weil das die Wirtschaft so abwürgt, dass wir am Ende mehr Tote hätten, weil die Grundversorgung nicht mehr funktioniert.“

Update vom 26.03.2020, 06.40 Uhr: Zwei ganze Ortsteile unter Quarantäne

Wegen der hohen Anzahl von Coronavirus-Infizierten in einem Pflegeheim stehen in der Stadt Jessen (Sachsen-Anhalt) zwei Ortsteile ab Donnerstagmorgen unter Quarantäne: Jessen und Schweinitz. Der Landrat des Landkreises Wittenberg habe eine Allgemeinverfügung zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 erlassen, teilte der Sprecher des Kreises am Mittwochabend mit. Ab Donnerstag, 07.00 Uhr, seien die Stadtteile gesperrt.



Personen sei der Zutritt oder die Zufahrt nur gestattet, wenn sie dort ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz haben und sich unverzüglich in die häusliche Quarantäne begeben. „Das Haus verlassen darf man, um sich auf kürzestem Wege etwas zu Essen zu holen oder in die Apotheke zu gehen“, sagte der Sprecher.

Anlass für die Verfügung sei die kritische Entwicklung in einem Pflegeheim, sagte der Sprecher. Seit Anfang der Woche seien elf Bewohner und fünf Mitarbeiter des Seniorenheims positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Drei infizierte Bewohner mussten demnach ins Krankenhaus. Zuvor hatte die „Volksstimme“ über den Ausbruch berichtet.



In den beiden Stadtteilen in Jessen gebe es insgesamt 41 Corona-Infizierte. Eine Feierrunde in einem Autohaus sei der Auslöser der Häufung.

Update vom 25.03.2020, 20.20 Uhr: Bundestag beschließt in Corona-Krise historisches Hilfspaket

Der Bundestag hat am Mittwoch (25.03.2020) in der Corona-Krise ein beispielloses, milliardenschweres Hilfspaket beschlossen. Es umfasst Maßnahmen zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen, zur Unterstützung von Krankenhäusern sowie zur Sicherung von Lebensunterhalt und Wohnung der Bürger.

Der Bundesrat muss am Freitag (27.03.2020) noch zustimmen, allerdings sind nicht alle Gesetze zustimmungspflichtig. Konkret verabschiedete der Bundestag einen 600 Milliarden Euro umfassenden Schutzschirm für größere Firmen. Der Staat will in großem Umfang Garantien geben und notfalls wichtige Unternehmen auch ganz oder zum Teil verstaatlichen.

Für kleine Firmen und Selbstständige soll es direkte Zuschüsse im Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro geben. Dazu wird derzeit an einer Bund-Länder-Vereinbarung gearbeitet, das Geld soll über die Länder ausgezahlt werden.

Auch um dies zu finanzieren, beschloss der Bundestag einen Nachtragshaushalt. Das Finanzministerium rechnet mit Kosten für die Hilfsprogramme von insgesamt mehr als 122 Milliarden Euro. Zugleich kommen wohl 33,5 Milliarden Euro weniger Steuern herrein. Deshalb plant Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro. Das sind rund 100 Milliarden mehr, als die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt. Deswegen wurde eine Notfallregel gezogen - diese wurde mit der erforderlichen Kanzlermehrheit beschlossen.

Für Mieter beschloss der Bundestag Regelungen, dass ihnen nicht mehr gekündigt werden kann, wenn sie wegen der Corona-Krise die Miete nicht zahlen können. Außerdem sollen weitere soziale Härten abgefedert werden. Daneben gibt es eine große Finanzspritze für die Krankenhäuser. Der Bund bekommt zudem mehr Kompetenzen beim Seuchenschutz. Das Insolvenzrecht wird gelockert, so dass Firmen nicht so schnell pleite gehen.

Update vom 25.03.2020, 15.00 Uhr: Was bedeutet das neue Infektionsschutzgesetz in Bayern?

Der Bayerische Landtag hat am Mittwoch (25. März 2020) das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Alle Fraktionen des Parlaments stimmen dem Entwurf zu.

Doch was bedeutet das für den Freistaat?

Konkret bedeutet diese politischen Veränderungen:

Das neue Infektionsschutzgesetz erleichtert für die Staatsregierung den Zugriff auf Personal, wie Ärzte oder Pfleger. Davon nicht betroffen sind Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, z.B des "Bayerischen Roten Kreuzes (BRK)".

Hintergrund dessen ist, dass so flexibel auf akute Notsituationen reagiert werden kann.

Zudem können Behörden in Zukunft im äußersten Notfall "von jeder geeigneten Person die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen" verlangt werden.

Grundlage dieser politischen Befugnisse ist die Ausrufung des "Gesundheitsnotstandes". Der Bayerische Landtag kann diesen zu jeder Zeit aufheben.

Das Gesetz zum "Gesundheitsnotstand" ist bis Ende 2020 befristet.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) betonte am Rednerpult, dass es zudem nun möglich sei, Unternehmen zur Produktion bestimmter Materialien zu verpflichten.

Update vom 25.03.2020, 13.00 Uhr: Ebay-Kleinanzeigen startet Corona-Nachbarschaftshilfe

Mit einer neuen Kategorie namens Nachbarschaftshilfe will Ebay-Kleinanzeigen Hilfsangebote der Nutzerinnen und Nutzer rund um die Corona-Krise besser auffindbar machen. Die neue Rubrik sei ausschließlich für Anzeigen bestimmt, in denen kleinere Hilfen und Dienstleistungen, wie etwa für jemanden einkaufen gehen, kostenlos angeboten werden, teilt das Unternehmen mit.

Man habe auf zahlreiche Anzeigen reagiert, in denen Hilfsangebote wegen der aktuellen Krise gemacht werden. Die Kategorie Nachbarschaftshilfe soll dieses Engagement stärken und es den Menschen erleichtern, sich gegenseitig zu unterstützen.

Um Preiswucher Einhalt zu gebieten, hat Ebay-Kleinanzeigen sowohl Desinfektionsmittel als auch Atemschutzmasken vorübergehend vom Handel auf der Plattform ausgeschlossen. Wer unzulässige Angebote entdeckt, die durchs Filtersystem gerutscht sind, kann dies melden.

Zudem rückt der Marktplatz aus Infektionsschutzgründen von der normalerweise geltenden Empfehlung zur persönlichen Übergabe von Waren ab und rät zum Versand sowie grundsätzlich zum digitalen, bargeldlosen Bezahlen.

Der Grundsatz, wonach Verkäufer auf Ebay-Kleinanzeigen zwingend auch eine Abholung ermöglichen müssen, sei bis auf weiteres ausgesetzt, so das Unternehmen.

Weiterführende Tipps zum sicheren Handeln im Allgemeinen und in der aktuellen Krisensituation finden Nutzerinnen und Nutzer online auf einer speziellen Themenseite.