Ausgangsbeschränkungen in ganz Bayern

Regierung will ein umfassendes Kontaktverbot erlassen

Bundeskanzlerin Angela Merkel in häuslicher Quarantäne

Zahl der Coronafälle in Deutschland inzwischen bei 23.921 (Stand: 22. März 2020, 16.25 Uhr) gemäß Johns-Hopkins-Universität (die Zahlen variieren je nach Statistik)

Coronavirus-Todesfälle in Bayern - Zahl der Verstorbenen auf 22 gestiegen (Stand: 22. März 2020, 16.25 Uhr)

Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen und fährt öffentliches Leben herunter

Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger

Alle Schulen geschlossen

Informationen zur Ausbreitung in Live-Karte

Das Coronavirus SARS CoV 2 breitet sich weltweit aus. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de.

Update vom 22.03.2020, 18.50 Uhr: Merkel muss wegen Kontakt zu Corona-Infiziertem in Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich in der Corona-Krise nun selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend in Berlin mit. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt am Abend unterrichtet worden, dass sie am Freitag zu einem Arzt Kontakt hatte, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Update vom 22.03.2020, 17.55 Uhr: Kontaktverbot: Bayern macht nicht mit

Der Freistaat Bayern will das von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Krise vereinbarte Ansammlungsverbot für mehr als zwei Personen nicht übernehmen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus der bayerischen Staatskanzlei. Es bleibt bei der bayerischen Regelung, wonach man nur mit Angehörigen des eigenen Hausstandes an die frische Luft gehen darf.

Update vom 22.03.2020, 16.30 Uhr: Statt Ausgangssperre - umfassendes Kontaktverbot kommt

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wird bundesweit ein umfassendes Kontaktverbot verhängt. Darauf haben sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag bei einer Telefonkonferenz geeignet. Bei der Maßname soll es sich ausdrücklich nicht um eine Ausgangssperre handeln.

Demnach sollten Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich verboten werden. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Bei den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise hat es dem Vernehmen nach einen heftigen Streit zwischen CSU-Chef Markus Söder und NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) gegeben. Laschet habe Söder demnach massiv attackiert, weil dieser bereits am Freitag „ohne Absprache“ mit dem Bund und den anderen Ländern eigene Maßnahmen mit Ausgangsbeschränkungen für Bayern verordnet hatte. Söder habe daraufhin damit gedroht, die Schalte zu verlassen. Dies berichtete auch die „Bild“-Zeitung.

Update vom 22.03.2020, 13.00 Uhr: Merkel berät mit Ministerpräsidenten über mögliche Ausgangssperre in Deutschland

Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt es aus mehreren Bundesländern Meldungen, dass verschärfte Ausgangsbeschränkungen weitgehend eingehalten werden.

In der Telefonkonferenz (ab 14.00 Uhr) soll es vor allem darum gehen, ob es bundesweit einheitliche Regelungen geben wird. Neben Merkel nehmen auch die für den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wichtigsten Minister teil.

Einige Bundesländer – allen voran Bayern – haben ihre Bestimmungen bereits verschärft. Die Polizei in Bayern verzeichnete nach eigenen Angaben nur vereinzelte Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Generell seien die Menschen diszipliniert und würden sich an die Auflagen halten, ergaben Nachfragen bei den Polizeipräsidien am Sonntagmorgen. Bei den Verstößen handelte es sich demnach um Einzelfälle. Ähnliches wurde aus anderen Ländern berichtet.



In der Debatte um Ausgangsbeschränkungen hatten sich in den vergangenen Tagen zahlreiche Politiker zu Wort gemeldet. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will in der Corona-Krise möglichst auf Ausgangssperren verzichten. Ausschließen könne man derzeit zwar nichts, aber solche Sperren würden bedeuten, dass die Menschen ihre Wohnungen so gut wie gar nicht mehr verlassen dürften, sagte der SPD-Politiker der Welt am Sonntag. "Stellen Sie sich einmal vor, dass Familien mit mehreren Kindern in engen Wohnungen ohne Balkon und Garten gar nicht mehr an die frische Luft gehen könnten. Das ist über einen längeren Zeitraum kaum vorstellbar."

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) forderte einheitliche Regelungen: „Gefragt sind landesweite oder besser noch bundesweite Regelungen, die Ansammlungen von Menschen und öffentliche Treffen von mehreren Personen verbieten. Eine allgemeine Ausgangssperre sei allerdings „derzeit nicht vernünftig“, sagte er der „Welt am Sonntag. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte Sanktionen für Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen: „Nur wenn Recht mit Sanktionen auch konsequent durchgesetzt wird, sind wir erfolgreich im Kampf gegen das Virus“, sagte er der Bild am Sonntag. Die Lage sei ernst. "Es geht um Leben und Tod."

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) begründete die in seinem Bundesland am Freitag erlassenen verschärften Maßnahmen in der Bild am Sonntag mit der mangelnden Einsicht vieler Bürger: „Viele Menschen haben das verstanden, doch bei vielen sind unsere Appelle auf taube Ohren gestoßen.“ An schnellen und harten Ausgangsbeschränkungen führe kein Weg vorbei.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte ein abgestimmtes Handeln und kritisierte das Vorpreschen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "In dieser Situation der maximalen Verunsicherung in der Bevölkerung müssen wir für die größtmögliche Klarheit sorgen. Dazu brauchen wir eine einheitliche Linie im Grundsatz und die Möglichkeit, auf regionale Besonderheiten adäquat reagieren zu können.



Ein Überbietungswettbewerb bei einschränkenden Maßnahmen ist dabei genauso wenig hilfreich, wie Leichtsinn", sagte sie der Bild am Sonntag.



Die "Gewerkschaft der Polizei" (GdP) forderte von den Regierungschefs der Länder klare und allgemeinverständliche Ansagen, wenn sie wegen der Corona-Krise Ausgehbeschränkungen und Verbote verkünden. "Es ist wichtig, dass die zuständigen Spitzen der Verwaltung ihre Entscheidungen erklären und klarstellen, dass Verstöße gegen Ausgehbeschränkungen auch geahndet werden", sagte der stellvertretende "GdP"-Vorsitzende Jörg Radek der Deutschen Presse-Agentur.

Die "Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina" sprach sich am Samstag vorsichtig für verschärfte Maßnahmen aus. "Es deutet sich an, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein deutschlandweiter temporärer Shutdown (circa 3 Wochen) mit konsequenter räumlicher Distanzierung aus wissenschaftlicher Sicht empfehlenswert ist", heißt es in einer Stellungnahme der Akademie.

"Dabei müssen notwendige und gesundheitserhaltende Aktivitäten weiterhin möglich bleiben."

Update am 22.03.2020, 06.30 Uhr: Notbetreuung in Bayern wird ausgeweitet - das müssen Eltern wissen

Ab Montag (23. März 2020) wird in Bayern die Notbetreuung ausgeweitet. Das geht aus einem Beschluss des Katastrophenstabes der Bayerischen Staatsregierung hervor. Insbesondere Mitarbeiter, die in der Gesundheits- und Pflegeversorgung arbeiten, sollen so entlastet werden.

Konkret ändert sich folgendes: Mitarbeiter der Gesundheits- und Pflegeversorgung können die Notbetreuung ihrer Kinder in Schulen und Kindertagesstätten auch dann in Anspruch nehmen, falls nur ein Elternteil in diesem Bereich arbeitet. Bedingung für diesen Anspruch ist allerdings weiterhin, dass das Elternteil dienstlich verhindert ist und das Kind nicht selbst betreuen kann.

Mitarbeiter aus Krankenhäusern, (Zahn-)Arztpraxen, Gesundheitsämtern und vielen weiteren Einrichtungen können diesen Anspruch wahrnehmen.

Das Kultusministerium betont, dass die Maßnahme auch an alle Beschäftigten, "die der Aufrechterhaltung des Betriebs dienen" adressiert ist. Das umfasst beispielsweise auch das Reinigungspersonal in der Klinikküche oder Mitarbeiter von Frauenhäusern, Jugendhilfeeinrichtungen beziehungsweise der Behindertenhilfe.

"Die öffentliche Gesundheitsversorgung zu unterstützen, hat derzeit höchste Priorität. Wir unterstützen hier die Eltern und ermöglichen ihnen einen leichteren Zugang zu den Notbetreuungen in den Schulen und Kitas", sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Eltern, die die Notbetreuung nutzen wollen, sollten sich bereits im Laufe des Sonntags (22. März 2020) mit ihrer Einrichtung beziehungsweise Schule in Verbindung setzen. Weitergehend informiert das Ministerium hier.

Update vom 21.03.2020, 19.45 Uhr: Italien mit fast 800 Toten an einem Tag – so viele wie nie zuvor

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat Italien an nur einem Tag fast 800 Tote vermeldet und damit so viele wie nie seit dem Ausbruch im Land. Bis Samstag (21.03.2020) starben 4825 Menschen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Das sind 793 mehr als am Vortag. Besonders stark betroffen ist die nördliche Region Lombardei, wo das Virus Ende Februar ausgebrochen war und die Krankenhäuser mittlerweile vor dem Kollaps stehen.

Zum Vergleich: In Deutschland gibt es bisher insgesamt rund 70 Tote bei mehr als 21 000 Infizierten. In Italien stieg die Zahl der Infizierten trotz aller Sperrmaßnahmen nun auf 53 578 Menschen – das sind über 4800 mehr als am Vortag. Einer der Corona-Hotspots in Italien ist die Kleinstadt Bergamo im Norden des Landes. Die Lage dort ist dramatisch.

Update vom 21.03.2020, 06.20 Uhr: Immer mehr jüngere Corona-Patienten auf Intensivstation

Auf den Intensivstationen auch in Deutschland werden immer öfter junge mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt. Das habe sich in Italien gezeigt – und „das ist ein Bild, das sich auch in Deutschland ergibt“, sagte der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing. „Die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20 Jahre alt. Insgesamt sehen wir das ganze demografische Altersspektrum, egal ob auf Normalstation oder Intensivstation.“

Wendtner hatte in der Schwabinger Klinik Ende Januar bereits die ersten mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Patienten in Deutschland behandelt. „Auch ein junger Patient ist nicht gefeit davor, einen schweren Verlauf zu haben“, warnte der Mediziner.

„Das soll wachrütteln, dass man sich an die Hygienevorschriften und Regelungen hält.“ Die Gefahr durch das neuartige Virus sei anfangs unterschätzt worden – von der Politik wie auch von der Wissenschaft, räumte der Mediziner ein.

Update vom 20.03.2020, 20.20 Uhr: Bayerns Gesundheitsministerin Huml weist auf den Ernst der Lage hin

Nach der Verhängung von Ausgangsbeschränkungen für Bayern heute Mittag, bittet Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml um Verständnis und der Einhaltung der Sonderregelungen. "Bayern zeigt beim Thema Coronavirus weiter große Entschlossenheit!", erklärt sie in einer Pressemitteilung. Die Ausgangsbeschränkungen sind ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Huml erklärt: "Damit ist das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch bei triftigen Gründen erlaubt - insbesondere zur Ausübung des Berufs. Außerdem ist das Einkaufen etwa von Lebensmitteln und Getränken sowie der Arztbesuch weiter möglich." Weitere Informationen, welche Auswirkungen die Beschränkungen haben erfahren Sie hier.

Update vom 20.03.2020, 19.05 Uhr: Sieben weitere Coronavirus-Todesfälle in Bayern

Auch in Bayern stieg am Freitag die Zahl der durch den Coronavirus verursachten Todesfälle. Am Freitag wurden sieben neue Todesfälle registriert - die Gesamtzahl in Bayern liegt damit bei 20 Fällen. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit handelt es sich je um einen Patienten aus den Landkreisen Starnberg, Wunsiedel und Tirschenreuth. Vier der Todesfälle ereigneten sich in Würzburg.

Update vom 20.03.2020, 18.55 Uhr: Italien registriert über 600 Corona-Tödesfälle an einem Tag

Aus Italien kommen seit mehreren Tagen beängstigende Bilder und Informationen. Am heutigen Freitag wird das Ausmaß der Pandemie einmal mehr deutlich: Der Zivilschutz registrierte an nur einem Tag über 600 Todesfälle aufgrund des Virus. Damit stieg die Zahl der Todesopfer der Virus-Pandemie auf 4032, berichtet die dpa. Über 47.000 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert - die Dunkelziffer ist deutlich höher.

Seit Donnerstag hat Italien bereits mehr Todesfälle durch den Virus gemeldet als China. Auch deshalb werden in Kürze weitere Einschränkungen des sozialen Lebens erwartet.

Update vom 20.03.2020, 15.15 Uhr: 76.700 Kurzarbeit-Anfragen bei Bundeagentur für Arbeit eingegangen

Innerhalb der aktuellen Woche ist die Zahl der Kurzarbeit-Anfragen in den Stellen der Bundesagentur für Arbeit rasant angestiegen. Ein Monitoring der Arbeitsagentur ergab, dass 76.700 Anfragen, bei denen Unternehmen in Folge der Ausbreitung des Coronavirus Kurzarbeit für ihre Beschäftigen angezeigt haben.

Im Vergleich dazu gingen Mitte März 2019 rund 1000 Anfragen bei der Bundesagentur für Arbeit ein. Die Nachfrage sei in allen Bundesländern hoch, teilt die Agentur mit. Allerdings sei auffällig, dass es besonders viele Anfragen aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gebe. Vor allem die Transport-/Logistikbranche, das Hotel-/Gaststättengewerbe sowie der Messebau seien betroffen.

"Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind verunsichert und stehen vor erheblichen finanziellen, teils existenziellen Herausforderungen", sagte Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Arbeitagentur am Freitag im mittelfränkischen Nürnberg.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz erneut betont, wie wichtig es sei, den Unternehmen im Freistaat unter die Arme zu greifen. Mehr als 50.000 Betriebe hätten demnach bereits Fördermittel in der Corona-Krise beantragt.

Update vom 20.03.2020, 13.30 Uhr: Bayern verhängt Ausgangsbeschränkungen

Bayern hat Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus beschlossen. Damit ergreift der Freistaat als erstes Bundesland solche Maßnahmen: Was noch erlaubt ist und was nicht.

Update vom 20.03.2020, 09.00 Uhr: Ausgangssperre in Deutschland - Verhalten der Bevölkerung am Samstag entscheidend

Nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) entscheidet das Verhalten der Menschen am Wochenende, ob Bund und Länder flächendeckende Ausgangssperren zur Eindämmung des Coronavirus verhängen. "Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick“, sagte Braun dem Spiegel. Am Samstag verabreden sich die Menschen ja traditionell miteinander, weil sie freihaben“, sagte der CDU-Politiker. Das gehe abseits der Kernfamilie aber derzeit nicht und müsse jetzt unterbleiben. "Geschieht das nicht, kann es passieren, dass auch in den Bundesländern weitergehende Maßnahmen beschlossen werden, obwohl wir das eigentlich vermeiden wollen“, sagte Braun.

Bislang hatten Bund und Länder auf flächendeckende Ausgangssperren verzichtet. Lediglich in der Stadt Freiburg und in einigen Regionen Bayerns gibt es bislang Ausgehverbote.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnte weitergehende Ausgangssperren zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab. Die Bürger hielten sich weitgehend an die von Bund, Ländern und Kommunen erlassenen Vorgaben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Im Vordergrund sollte immer wieder Aufklärung und Belehrung und nicht Zwang stehen, der flächendeckend ohnehin kaum zu kontrollieren ist.“

Eine flächendeckende Ausgangssperre sei einer der gravierendsten Eingriffe in die Freiheitsrechte jedes Einzelnen und „zurzeit noch nicht notwendig“, sagte Landsberg. Falls es in einzelnen Orten besondere Krisensituationen gebe oder in bestimmten Stadtteilen Teile der Bevölkerung die Regeln nicht beachteten, kämen aber „räumlich beschränkte Ausgehverbote in Betracht“.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt forderte die Bundesregierung auf, die massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben schon jetzt klar zu befristen und ein Ausstiegsszenario vorzubereiten. „Ich glaube nicht, dass wir das, was wir jetzt tun, monatelang fortführen können. Die jetzigen Einschränkungen hält unsere Gesellschaft nicht ewig durch“, sagte Reinhardt dem RND.

"Die Ängste und Sorgen würden die Menschen psychisch überfordern“, warnte der Chef der Bundesärztekammer: "Man sollte den Menschen deshalb schon aus psychologischen Gründen vermitteln, dass die jetzt eingeleiteten Maßnahmen zeitlich begrenzt sind.“ Ausgangssperren lehnte er strikt ab. Sie seien "kontraproduktiv“, sagte er. "Damit schaffen sie eine gespenstische Atmosphäre, die die Menschen extrem ängstigt. Das kann auch dazu führen, dass die Solidarität in der Gesellschaft, auf die wir jetzt dringend angewiesen sind, auseinanderbricht“, warnte Reinhardt.

Unstrittig sei, dass Menschen im Alter von über 65 Jahren besonders gefährdet seien. "Diese Menschen und andere Risikogruppen wie chronisch Kranke müssen darauf vorbereitet werden, dass die jetzt geltenden Einschränkungen für sie länger gelten“, sagte er und erläuterte: "Wichtig ist, dass wir Risikogruppen isolieren, dann können wir durch eine langsame und kontrollierte weitere Ausbreitung in der jüngeren Bevölkerung einen Durchseuchungsgrad erreichen, der die Epidemie zum Ende bringt.“ Das berichtet der epd.

Update vom 20.03.2020, 06.22 Uhr: Mehr als 15.000 Coronavirus-Infektionen in Deutschland

Gemäß der Erfassung der Johns-Hopkins-Universität ist die Zahl der offiziell registrierten Coronavirus-Infektionen in Deutschland auf 15.320 gestiegen. 44 Menschen starben bislang an der Erkrankung.

Weltweit sind nach jetzigem Stand 244.512 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 10.030.

Update vom 19.03.2020, 17.45: Söder will günstigen Strom in Coronavirus-Zeit

CSU-Chef Markus Söder hat in der Coronakrise gefordert, Strom billiger zu machen und dafür die Stromsteuer sowie die Ökostrom-Umlage auszusetzen. Dies würde vielen Betrieben und dem normalen Bürger helfen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag (19. März 2020) im Landtag in München. Beides gehörte auch schon vor der Ausbreitung des Virus’ zu den Forderungen der CSU.

Die Energiebranche zeigte sich offen – Kritik kam von Grünen und Umweltschützern. Die Stromsteuer macht in diesem Jahr dem Vergleichsportal "Verivox" zufolge knapp 7 Prozent des Strompreises aus, die EEG-Umlage 22,5 Prozent.

"Eine Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß würde sofort wirken und wäre auch einfach umsetzbar“, sagte die Chefin des Energieverbands "BDEW" der Deutschen Presse-Agentur. „Dies könnte viele Betriebe und Verbraucher von einem Teil ihrer Fixkosten entlasten.“ Das gelte auch für eine Aussetzung der EEG-Umlage für die Ökostrom-Förderung – das dürfe aber nicht auf Kosten derer gehen, die Ökostrom ins Netz einspeisen und dafür Fördergeld bekommen. Der Bund müsse in diesem Fall einspringen.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte, Söder wolle "einfach nur Geld mit der Gießkanne verteilen“, das dann für wirklich Bedürftige fehle. "Die Aussetzung von EEG-Umlage und Stromsteuer hilft dem Restaurantbesitzer und der Veranstaltungsfirma kaum und ist für einen Ministerpräsidenten und einen Abgeordneten ein unnötiges Geschenk.“

Kritik kam auch von "WWF"-Vorstand Eberhard Brandes. Die Wirtschaft brauche jetzt schnellwirkende Unterstützung, die am Ende bei den Beschäftigten ankomme, sagte er der dpa. Die Hilfen müssten sich aber auch an den Klimazielen orientieren. Die Ökostrombranche stehe aber bereits unter Druck. „Die Idee von Markus Söder, die EEG-Umlage auszusetzen, ist daher indiskutabel“, sagte er.

Als Konjunkturmaßnahme sei es stattdessen wichtig, den Förderdeckel für neue Solaranlagen aufzuheben und schnell Lösungen für den politischen Stillstand bei der Windenergie an Land zu beschließen.

Umwelt- und Wirtschaftsministerium äußerten sich auf Nachfrage zunächst nicht zu Söders Vorstoß. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth warnte aber allgemein davor, in der Coronakrise die Umwelt- und Klimapolitik zu schwächen.

Update am 19.03.2020, 17.20 Uhr: Alle Abschlussprüfungen in Bayern verschoben

Nach dem Abitur werden in Bayern wegen des Coronavirus auch Abschlussprüfungen anderer Schularten verschoben. Es gehe dabei um Mittelschulen, Realschulen und Wirtschaftsschulen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in München mit.

Update vom 19.03.2020, 14.30 Uhr: 13 Coronavirus-Tote in Bayern

Das Coronavirus fordert immer mehr Todesopfer: In Bayern sind es mittlerweile 13. Laut Angaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums wurden sechs neue Fälle am Donnerstag (19. März 2020) bestätigt.

Dabei handelt es sich um eine 69-Jährige aus dem Kreis Oberallgäu, eine 86-Jährige aus dem Kreis Traunstein, ein 80-Jähriger aus dem Kreis Weilheim-Schongau, ein 99-Jähriger aus Würzburg sowie eine 80-Jährige und einen 87-Jährigen aus dem Kreis Freising. Das sagte eine Sprecherin des Ministeriums in der Landeshauptstadt München.

Update vom 19.03.2020, 11.40 Uhr: Ausgangssperren in zwei oberfränkischen Kommunen erlassen

Ab sofort gilt in zwei oberfränkischen Kommunen eine Ausgangssperre wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Betroffen sind das Stadtgebiet und der Ortsteil Neuhaus in Hohenberg an der Eger. Auch für den Ortsteil Fischern, der zum Gemeindegebiet Schirnding gehört, gilt das Verbot. Beide Kommunen liegen im Landkreis Wunsiedel.

„Die Fallzahlen sind dort auffällig schnell und stark gestiegen“, sagte die Sprecherin des Landratsamts Wunsiedel am Donnerstag (19.03.2020). Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Im gesamten Landkreis gibt es derzeit 16 Corona-Patienten – Stand Mittwoch. Alle Bürger in den betroffenen Orten müssen ab sofort daheim bleiben. Sie dürfen das Haus nur verlassen, um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Was eine Ausgangssperre bedeutet, erklären wir Ihnen hier.

Update vom 19.03.2020, 9 Uhr: Es wird Ausgangssperren in Franken geben - Söder droht Bayern

Zur Eindämmung des Coronavirus sollen am Donnerstag auch im Landkreis Wunsiedel Ausgangssperren erlassen werden. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstagmorgen in seiner Regierungserklärung im Landtag in München an.

Genau wie in der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich sei dies notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe. In Mitterteich wurde gestern eine Ausgangssperre verhängt. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder.

Söder drohte auch ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. "Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein".

Update vom 19.03.2020, 6 Uhr: Erstmals keine neuen Corona-Infektionen in China

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Anfang Januar hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Allerdings stieg die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurück in die Volksrepublik kamen - was Ängste vor einer möglichen zweiten Ausbreitungswelle schürt.

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Donnerstag mitteilte, wurden 34 neue «importiere Fälle» registriert, also Erkrankungen, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden. Es war der bisher höchste Anstieg von Erkrankten, die aus dem Ausland eingereist waren.

Bei diesen Rückkehrern handelt es sich zu einem großen Teil nicht um Ausländer, sondern um Chinesen, die unter anderem wieder in ihre Heimat kommen, weil sie annehmen, dass dort das Schlimmste nun überstanden sei. Insgesamt seien bislang 189 importierte Fälle festgestellt worden, teilte die Kommission mit.

Update vom 18.03.2020, 19 Uhr: Weiterer Coronavirus-Todesfall in Franken bestätigt - insgesamt nun sieben Fälle in Bayern

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Mittwoch über einen weiteren bestätigten Coronavirus-Todesfall informiert. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen." Damit gibt es in Bayern seit vergangenem Donnerstag insgesamt sieben Coronavirus-Todesfälle.

Insgesamt gibt es im Freistaat laut dpa mindestens 1798 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind unter anderem die ersten 14 Infizierten, die mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen.

Update vom 18.03.2020, 16.45 Uhr: Erste Stadt in Bayern verhängt Ausgangssperre

Das Landratsamt Tirschenreuth hat wegen der Verbreitung des Coronavirus für die Stadt Mitterteich eine Ausgangssperre verhängt. Es ist die erste Stadt in Bayern mit einer solchen Maßnahme. Sie soll bis zum 2. April dauern, wie die Behörde mitteilte.

Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Tirschenreuth begrenzt sich ausschließlich auf die Stadt. Ausgenommen sind folgende Ortsteile:

Großbüchlberg

Großensterz

Gulg

Hammermühle

Kleinbüchlberg

Kleinsterz

Oberteich

Pechofen

Pleußen

Steinmühle

Ausgenommen von diesem Verbot sind laut Landratsamt folgende Anliegen:

Hin- und Rückweg zur jeweiligen Arbeitsstätte mit Bescheinigung des Arbeitgebers

Einkäufe für den Bedarf des täglichen Lebens innerhalb des Stadtgebiets Mitterteich

Besuche von Arztpraxen, Sanitätshäusern, Optiker, Hörgeräteakustiker und

Gesundheitspraxen (z. B. Physiotherapieeinrichtungen)

Apothekenbesuche innerhalb des Stadtgebiets Mitterteich

Besuche von Filialen der Deutschen Post

Tanken an Tankstellen

Geldabheben bei Banken

Hilfeleistungen für Bedürftige

Feuerwehrkräfte und Rettungskräfte auf dem Weg zum Stützpunkt oder Einsatzort

Notwendiger Lieferverkehr

Abgabe von Briefwahlunterlagen

Unabdingbare Versorgungen von Haustieren

Update vom 18.03.2020, 16 Uhr: Sechster Corona-Patient in Bayern gestorben

Wie das Bayerische Gesundheitsministerium am Mittwochnachmittag mitteilt, gibt es in Bayern den sechsten Toten durch das neuartige Coronavirus. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Landsberg am Lech um einen 71-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen.“

Damit gibt es in Bayern seit vergangenem Donnerstag insgesamt sechs Coronavirus-Todesfälle - drei davon sind in Würzburg gestorben.

Update vom 18.03.2020, 15 Uhr: Rede der Kanzlerin wird im Fernsehen ausgestrahlt

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich am Mittwochabend mit einer Rede direkt an die Bevölkerung wenden. Darüber berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). In ihrer Rede will die Kanzlerin darauf hinweisen, "was in Deutschland jetzt zu tun ist, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und wie jeder sich daran beteiligen soll", zitiert die dpa einen Regierungssprecher. Dabei gehe es nicht um zusätzliche Maßnahmen, heißt es weiter.

Die aufgezeichnete Ansprache soll im ZDF nach der "heute"-Sendung gegen 19.20 Uhr und in der ARD nach der "Tagesschau" gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.

Update vom 18.03.2020, 13.35 Uhr: Coronavirus-Impfstoff frühestens 2021

Das "Robert Koch-Institut" hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus gedämpft. "Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird“, sagte Präsident Lothar Wieler am Mittwoch (18. März 2020). Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden. Klinische Testphasen aber könne man nicht verkürzen. "Wir müssen ein Sicherheitsprofil haben. Impfstoffe können ja Nebenwirkungen haben.“

Zuvor hatte Dietmar Hopp, Miteigentümer des Tübinger Pharmaunternehmens "CureVac", davon gesprochen, möglicherweise bereits im Herbst einen Impfstoff liefern zu können.

"Jeder wird genauso glücklich sein wie ich, wenn es den Impfstoff früher gibt“, sagte Wieler. Die Epidemie werde noch viele Wochen und Monate im Land unterwegs sein.

Das "RKI" warnt zudem vor der raschen Ausbreitung von Sars-CoV-2 in Deutschland. Von "bis zu zehn Millionen Infizierten" sprach Wieler.

Update vom 18.03.2020, 11.00 Uhr: 8198 Coronavirus-Infizierte in Deutschland

Das "Robert-Koch-Institut" hat die Fallzahlen des Coronavirus in Deutschland aktualisiert. Demnach sind aktuell 8198 Menschen mit dem Virus infiziert.

Insgesamt zwölf Menschen sind daran gestorben vier davon in Bayern.

Update vom 18.03.2020, 09.45 Uhr: Abiturprüfungen in Bayern verschoben - wegen Coronavirus

Die Abiturprüfungen in Bayern werden verschoben. Das hat das Bayerische Kultusministerium bekannt gegeben. "Trotz der Corona-Krise wollen wir faire Bedingungen für unserer Abiturientinnen und Abiturienten sicherstellen", erklärt Minister Michael Piazolo am Mittwochvormittag (18. März 2020).

Begründet wird die Verschiebung der Abiturprüfungen mit den Schulschließungen bis zum Ende der Osterferien 2020. "Wichtig war es mir, die neuen Prüfungstermine mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abzustimmen." Die Schüler hätten laut Angaben von Piazolo nicht genügend Vorbereitungszeit gehabt.

Der neue Terminplan für das bayerische Abitur 2020:

20. Mai 2020: Deutsch-Prüfung

26. Mai 2020: Mathe-Prüfung

29. Mai 2020: 3. Prüfungsfach

15. Juni 2020-26. Juni 2020: Mündliche Prüfungen

Die Nachholtermine werden ebenfalls verschoben.

Update vom 18.03.2020, 07.50 Uhr: Wegen Coronakrise - viele Prostituierte bald obdachlos?

Viele Prostituierte stehen wegen der geschlossenen Bordelle infolge der Coron-Krise vor großen Problemen. "Die Frauen verdienen kein Geld mehr“, sagt Hedwig Christ von der Nürnberger Beratungsstelle Kassandra.

Sie befürchtet, dass einige deshalb ihr Dach über dem Kopf verlieren werden. Viele Prostituierte wohnen auch in den Bordellen und können nun keine Miete mehr an die Besitzer zahlen.

Bund und Länder haben sich auf eine Schließung der Bordelle wegen der Corona-Krise geeinigt. Auch den Escort-Services brechen wegen der Ausbreitung des neuartigen Virus die Kunden weg. Seit Anfang März gebe es nur noch wenig Buchungen, die Vermittlung sei inzwischen eingestellt, sagt Susanne Horn von "Royale Escort" in München.

In Deutschland gibt es laut Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 32.799 Prostituierte. Nach Nordrhein-Westfalen (NRW) 9307 hat Bayern mit 6384 die zweitmeisten.

Update vom 17.03.2020, 21:30 Uhr: Polizei muss mehrere Bars und Schule räumen

Seit Montag sind in Deutschland alle Schulen geschlossen und seit Dienstag die Öffnungszeiten von Bars und Restaurants eingeschränkt. Dennoch hielten sich am Dienstag nicht alle an die Verbote. Die Polizei Berlin berichtete auf Twitter von mehreren Räumungen. „Wenn Sie eine Bar betreiben, die Scheiben abkleben und Einlass nur über Klopfen oder nach Voranmeldung gewähren, dann sind das nicht nur Zustände wie im Chicago der 20er des letzten Jahrhunderts – sondern es löst auch einen Polizeieinsatz aus", heißt es auf dem Twitter-Kanal. An einer Schule in Wedding sei zudem Unterricht erteilt worden - die knapp 300 Lehrer und Schüler wurden daher belehrt und mussten das Gebäude verlassen. An vielen Orten kontrolliert die Polizei aktuell die Einhaltung der Regelungen.

Update vom 17.03.2020, 20.45 Uhr: Weitreichende Reiseeinschränkungen für Nicht-EU-Bürger

Im Zuge der Grenzschließungen und den Ausgangssperren, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ein Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger ausgesprochen. Für die nächsten 30 Tage gilt das Verbot für alle Flüge und Schiffsreisen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der Europäischen Union haben, berichtet die dpa. Nach Spiegel-Informationen ist die Bundespolizei bereits dazu angewiesen betroffene Reisende an den Flughäfen München und Frankfurt direkt abzuweisen. Zuvor haben sich die EU-Länder bereits auf zusätzliche Beschränkungen im Schengenraum verständigt. EU-Staatsangehörigen ist in Deutschland lediglich die Durchreise gestattet. Wer einen dringenden Einreisegrund, wie eine Beerdigung oder einen Gerichtstermin hat, muss dies nachweisen können.

Update vom 17.03.2020, 20.10 Uhr: Auch Belgien verhängt Ausgangssperre

Nach Italien, Spanien und Frankreich verhängt nun auch Belgien eine Ausgangssperre. Bürger dürfen das Haus dann nur noch für dringen notwendige Wege, wie zum Einkaufen oder Arbeiten, verlassen. Die Sperre gilt ab Mittwochmittag bis voraussichtlich 06. April, berichtet ein Reporter des Nachrichtensenders LN24. Ziel der drastischen Maßnahme ist die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

Update vom 17.03.2020, 19.50 Uhr: Über hunderttausend Kontrollen, mehr als 31.500 Infizierte und 2500 Tote in Italien

Von Montag auf Dienstag stieg die Anzahl der Infizierten in Italien von rund 28.000 auf 31.506 Personen - rund 12,6 Prozent an einem Tag. Letzte Woche schwankte die Zahl der Neuinfizierten noch zwischen 17 und 21 Prozent. Experten betonen jedoch, dass es noch zu früh sei einen Trend zu erkennen. Bis Dienstagabend (Stand 19:50) starben in Italien insgesamt 2503 Menschen an dem Virus.

Seit einer Woche gilt nun schon die Ausgangssperre in Italien. Die italienische Polizei hat in dieser Zeit hunderttausende Menschen kontrolliert. Mehr als 830.000 Menschen wurden kontrolliert - über 35.000 sogar angezeigt. Erlaubt sind nur noch Wege zur Arbeit oder Einkaufen. Für diese muss man ein entsprechendes Formular vorlegen können.

Update vom 17.03.2020, 19.20 Uhr: Milliardenschweres Hilfspaket für bayrische Wirtschaft

Im Schnelldurchlauf hat der Haushaltsausschuss des bayrischen Landtags ein Corona-Hilfspaket geschnürt. Wie bereits von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, werden für die bayrische Wirtschaft zehn Milliarden Euro bereitgestellt. Wie die dpa berichtet, wurde das Corona-Hilfspaket einstimmig beschlossen.

Update vom 17.03.2020, 17.25 Uhr: Auch Daimler stoppt Großteil der Produktion in Europa

Der Autobauer Daimler stoppt wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen Großteil seiner Produktion in Europa. Die Maßnahme beginne noch in dieser Woche und dauere zunächst zwei Wochen, teilte der Konzern am Dienstag (17. März 2020) mit. Auch andere Autobauer hatten zuvor angekündigt ihre Produktion auszusetzen - unter anderem Volkswagen und die VW-Tochter Audi.

Update vom 17.03.2020, 16.10 Uhr: Berlin plant Krankenhaus für Corona-Patienten

Berlin soll ein eigenes Krankenhaus für Covid-19-Patienten bekommen. Es soll auf dem Gelände der Messe Berlin Platz für bis zu 1000 Patienten bieten und in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr entstehen, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag (17. März 2020) nach der Sitzung des Senats mitteilte. Bei dem Projekt handelte es sich nach dpa-Informationen zunächst allerdings um einen Plan, der noch nicht mit der Bundeswehr abgestimmt war. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es am Dienstag, ein Amtshilfeersuchen dafür liege nicht vor.

Update vom 17.03.2020, 15.30 Uhr: Fußball-Europameisterschaft offiziell verschoben

Die Europäische Fußball-Union hat die Europameisterschaft 2020 mit dem Spielort München aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf Sommer nächsten Jahres verschoben. Das teilte die UEFA am Dienstag nach mehreren Krisensitzungen mit.

Update vom 17.03.2020, 14.50 Uhr: 285 Neu-Infektionen in Bayern

In Bayern haben sich weitere 285 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Dienstag (17. März 2020) auf seiner Homepage mit. Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 1352 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Fünf Menschen mit Coronavirus-Infektion starben bislang in Bayern.

Update vom 17.03.2020, 13.40 Uhr: Flixbus stellt ab Mitternacht Betrieb ein

Der Fernbusanbieter Flixbus stellt wegen der Coronavirus-Krise seinen Betrieb ab Mitternacht bis auf Weiteres ein. Flixbus werde alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland ab 17. März 2020, 24 Uhr, aussetzen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.

Update vom 17.03.2020, 13.30 Uhr: Fußball-EM soll wohl aufs nächste Jahr verschoben werden

Die Fußball-EM 2020 soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in den Sommer 2021 verlegt werden. Einem entsprechenden Vorschlag der Europäischen Fußball-Union haben am Dienstag die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung (ECA) zugestimmt, wie unter anderem das ZDF berichtete. In einer weiteren Videokonferenz müssen die 55 UEFA-Mitgliedsverbände die Verlegung aufgrund der Coronavirus-Pandemie absegnen, ehe das UEFA-Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung treffen kann. Ursprünglich sollte das paneuropäische Turnier in diesem Sommer vom 12. Juni bis zum 12. Juli ausgetragen werden.

Deutschland wäre mit München einer von zwölf Gastgebern für die 51 Spiele der 24 Teilnehmer gewesen. Inwieweit die UEFA die historische Endrunde im Sommer 2021 unter gleichen Voraussetzungen ausrichten will und kann, blieb zunächst offen.

Update vom 17.03.2020, 13.25 Uhr: Spanien setzt Drohnen zur Überwachung der Ausgangssperre ein

Zur Überwachung der seit Sonntag geltenden Ausgangssperre setzt die spanische Polizei unter anderem auch Drohnen ein. So zum Beispiel in Madrid, der in Spanien von der Coronavirus-Krise am stärksten betroffenen Region des Landes. Die kleinen Fluggeräte tragen unter anderem Lautsprecher, mit denen die Menschen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben.

„Wir werden nicht zögern, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um deine Sicherheit und die Sicherheit aller zu schützen“, schrieb die städtische Polizei in ihrem Twitter-Account, auf dem auch Videoaufnahmen des Drohneneinsatzes zu sehen sind.

Seit Inkrafttreten der Ausgangssperre sind die Straßen in Madrid und ganz Spanien nahezu leer. Die Menschen dürfen nur noch aus dem Haus, um Lebensmittel einzukaufen oder zur Apotheke, zum Arzt und zur Arbeit zu gehen. Oder den Hund auszuführen. Zudem darf man nach draußen, um Kinder, Ältere oder Hilfsbedürftige zu betreuen. Nach Italien ist Spanien das von der Epidemie am stärksten betroffene Land Europas.

Update vom 17.03.2020, 12.30 Uhr: Bayern konkretisiert Beschränkungen für Gaststätten - Sonder-Fahrspuren für Lebensmittellieferungen an den Grenzen geplant

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Bayern seine Einschränkungen für Gaststätten konkretisiert: Auch Biergärten und Außenterrassen von Restaurants müssen ab Mittwoch (18. März 2020) um 15 Uhr schließen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag (17. März 2020) nach einer Kabinettssitzung in München mit. Für Friseure kündigte Söder indes einen verpflichtenden Mindestabstand zwischen den einzelnen Kunden von 1,5 Metern an.

Wie Söder außerdem erklärte, soll es zur Sicherung der Lebensmittelversorgung an den Grenzen Sonderspuren für entsprechende Transportfahrzeuge geben. Denkbar seien „grüne Spuren an den Grenzen für die Lebensmittellieferungen“, sagte Söder. Der Freistaat werde den Bund bitten, eine schnelle Regelung zu finden, damit der Warenverkehr über die Grenzen zügiger erfolgen könne. Zugleich rief er alle Menschen auf, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Die Versorgung sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Zur Entlastung des medizinischen Personals bei den bayerischen Gesundheitsbehörden will die Staatsregierung 400 Beamte aus anderen Behörden zeitweise abordnen. Die Mitarbeiter sollen aus Behörden abgezogen werden, die derzeit wegen der Krise weniger zu tun haben, sagte Söder. Denkbare Tätigkeiten wären dann etwa organisatorische Aufgaben und die Arbeit an Telefon-Hotlines.

Update vom 17.03.2020, 11.45 Uhr: Mehrere Autobauer stoppen ihre Produktion

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie schlagen jetzt auch in Deutschland und Europa voll auf die Produktion von Volkswagen durch. Der weltgrößte Autokonzern muss nach Unterbrechungen in China auch auf dem Heimatmarkt die Fertigung in zahlreichen Werken wegen der Ausbreitung des Corona-Erregers vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten solle am Freitag (20. März 2020) die letzte Schicht laufen, hieß es aus dem Betriebsrat in Wolfsburg.

In den vergangenen Tagen hatte es auch in deutschen VW-Fabriken erste bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus gegeben, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Der Betriebsrat beriet in mehreren Krisensitzungen mit dem Vorstand über die Lage. Vorstandschef Herbert Diess sagte, es sei nun Priorität, Standorte abzuschalten, um die weitere Virusverbreitung einzudämmen. Es zeichne sich ab, dass die Fabriken in Deutschland und Europa für zwei bis drei Wochen pausieren müssen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass man die kommende Zeit insbesondere in Deutschland aber mit Kurzarbeitergeld überbrücken könne. Hierzu hatte die Bundesregierung kürzlich Erleichterungen auf den Weg gebracht.

Auch die VW-Tochter Audi fährt ihre Werke (Standorte: Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Mexiko und Ungarn) bis Ende dieser Woche schrittweise komplett herunter. Angesichts der deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit der Teileversorgung der Werke „wird es an den meisten Standorten des Volkswagen-Konzerns zu Produktionsunterbrechungen kommen“, teilte Audi am Dienstag (17. März 2020) mit.

Auch Opel betroffen: Nach dem vom Mutterkonzern PSA verhängten Produktionsstopp fährt Opel die Produktion in seinem Stammwerk Rüsselsheim herunter. Das geschehe wie in Eisenach und Kaiserslautern an diesem Dienstag (17. März 2020) kontrolliert, berichtete ein Unternehmenssprecher. Die Mitarbeiter seien noch für Abschlussarbeiten vor Ort. Zahlreiche Beschäftigte aus Entwicklung und Verwaltung hätten ihre Tätigkeit bereits in der vergangenen Woche ins Home Office verlegt.

Update vom 17.03.2020, 11.35 Uhr: Frankreich verhängt Ausgangssperre

Wer in Frankreich ab Dienstagmittag (17. März 2020) das Haus verlassen will, kann dies nur noch mit einem Formular tun. Wegen der im Kampf gegen das Coronavirus verhängten Ausgangssperre sollen die Menschen im Land nur vor die Tür, wenn es unbedingt notwendig ist. Erlaubt ist: Lebensmittel einkaufen, zur Arbeit fahren, zum Arzt gehen, Kinder zur Betreuung bringen, Hilfsbededürftigen helfen oder allein Sport machen. Auch Menschen, die nicht im Home Office arbeiten können, dürfen ihre Wohnung verlassen.

Den Grund müssen die Menschen auf einem Formular ankreuzen. Außerdem müssen sie ihren Namen, ihr Geburtsdatum und den Wohnort eintragen. Menschen, die sich nicht an die Vorgaben halten, müssen bis zu 135 Euro Strafe zahlen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montagabend (16. März 2020) in einer TV-Ansprache eine zunächst 15-tägige Ausgangssperre wegen des neuartigen Coronavirus verkündet.

Update vom 17.03.2020, 11.20 Uhr: Ikea schließt alle Märkte in Deutschland

Der Möbelhändler Ikea schließt ab Dienstag (17. März 2020) alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Man wolle damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter schützen, erklärte das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt. Man komme der Verantwortung als großer Einzelhändler nach, äußerte sich Deutschland-Geschäftsführer Dennis Balslev in einer Mitteilung. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Der Online-Shop soll ebenso wie das Kunden-Servicecenter weiter geführt werden.

Update vom 17.03.2020, 10.55 Uhr: RKI stuft Gefährdung durch das Coronavirus auf "hoch"

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nun als „hoch“ ein. Das sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag (17. März 2020) in Berlin. Als Gründe nannte Wieler steigende Fallzahlen sowie Alarmsignale aus öffentlichen Gesundheitsdiensten und von Kliniken. Zudem gebe es immer mehr Fälle, die nicht mehr auf bereits bekannte Fälle zurückgeführt werden könnten.

Wieler appellierte an die Krankenhäuser, ihre Kapazitäten auf Intensivstationen auszubauen. Bislang hatte das RKI insgesamt von einer „mäßigen“ Gefährdung in Deutschland gesprochen.

Update vom 17.03.2020, 10.15 Uhr: Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

Das Auswärtige Amt hat eine Rückholaktion für Tausende Deutsche gestartet, die wegen Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Außenminister Heiko Maas kündigte am Dienstag in Berlin an, bis zu 50 Millionen Euro dafür zur Verfügung zu stellen. Vor allem gehe es um Urlauber in Marokko, der Dominikanischen Republik, den Philippinen, Ägypten und den Malediven. Der SPD-Politiker sprach von einer „Luftbrücke“.

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Länder wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt. Da Deutschland inzwischen zu den Hauptrisikoländern gehört, sind deutsche Reisende besonders stark von den Einschränkungen betroffen.

Das Auswärtige Amt hatte deswegen bereits am Sonntag generell von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten. Jetzt hat die Bundesregierung sogar eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Ein solcher Schritt erfolgt nur bei einer Gefahr für Leib und Leben. In der Corona-Krise gab es bisher nur für die chinesische Ursprungsregion des Virus eine solche Warnung.

„Wir müssen verhindern, dass weitere Deutsche im Ausland stranden“, begründete Maas den ungewöhnlichen Schritt. „Bitte bleiben sie zu Hause.“ Die deutschen Reiseveranstalter hatten bereits am Montag erklärt, dass sie Pauschalurlauber zusammen mit dem Auswärtigen Amt zurückholen wollten, hatten aber noch keine Details genannt.

Update vom 17.03.2020, 7 Uhr: Krankenhäuser erwartet drastischen Anstieg der Patienten

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet, dass sich die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken in den nächsten Tagen verdreifacht. „Wenn wir Ende der Woche 20.000 bestätigte Infektionsfälle in Deutschland haben, müssen wir davon ausgehen, dass dann auch bis zu 1.500 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt werden müssen“, sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Zurzeit werden laut Krankenhausgesellschaft rund 500 Menschen mit einer Corona-Infektion in deutschen Kliniken behandelt.



Die Krankenhäuser seien auf eine solche Zahl von Fällen vorbereitet, sagte Gaß den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag): „Das würde sie nicht überfordern.“ Um eine noch weitaus größere Zahl von Corona-Kranken behandeln zu können, erwartet die Krankenhausgesellschaft, dass die deutschen Klinken die Zahl der Intensivbetten von derzeit 28.000 in den kommenden Wochen deutlich erhöhen.

Update vom 16.03.2020, 19 Uhr: Dritter Todesfall in Franken

Die Zahl der Corona-Toten in Bayern steigt auf fünf. Wie Das bayerische Gesundheitsministerium bestätigt einen weiteren Todesfall in Würzburg.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle in der unterfränkischen Stadt auf drei. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Update vom 16.03.2020, 18 Uhr: Merkel verkündet massive Einschränkungen

Bundeskanzlerin Merkel verkündet weitere massive Einschränkungen im öffentlichen Leben. Alle Einrichtungen, die nicht unmittelbar zum Leben notwendig sind, sollen geschlossen bleiben. "Das sind Maßnahmen, die es so in unserem Land noch nicht gegeben hat", sagt Merkel im Rahmen einer Pressekonferenz. Es gehe darum, soziale Kontakte zu verringern.

Betroffen sind vor allem Bars, Kneipen, Clubs, alle kulturellen Einrichtungen wie Theater und Kinos, Sporteinrichtungen, Tierparks. Auch Spielhallen, Spezialmärkte und Bordelle bleiben geschlossen.

Andererseits sollen wichtige Einrichtungen, allen voran das Gesundheitssystem, geöffnet bleiben. Auch Geschäfte für den täglichen Bedarf (z.B. Supermärkte) sollen geöffnet bleiben. Dabei soll das Sonntagsöffnungsverbot überdacht werden und die Öffnungszeiten sogar erweitert werden – wenn auch mit einer gewissen Steuerung, um Warteschlangen zu vermeiden. Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen auch Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen – aber auch Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte oder der Großhandel.

Das wirtschaftliche Leben, die Energieversorgung und die medizinische Versorgung sollten dadurch aufrecht erhalten werden, sagte Merkel. Das Gesundheitssystem solle nicht überfordert werden. Bund und Länder beschlossen einen insgesamt anderthalbseitigen Handlungskatalog, den Merkel komplett vorlas.

Zusammenkünfte in Vereinen und Schulen bleiben verboten, ebenso religiöse Treffen wie Gottesdienste.

Auch der Tourismus kommt zum Erliegen: Es soll laut Merkel keine Urlaubsreisen mehr geben. Hotels sollen Übernachtungen nur bei notwendigen Reisen ermöglichen - touristische Übernachtungen sollen hingegen untersagt werden. Der Beschluss sieht vor, dass Übernachtungsangebote im Inland nur noch zu „notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken“ genutzt werden sollen. „Das beinhaltet und bringt mit sich auch, dass es keine Urlaubsreisen ins In- und auch keine ins Ausland geben soll“, sagte Merkel.

Wie lange die neuen Maßnahmen gelten, konnte Merkel nicht sagen. Bisher gehe man von einem Zeitraum von 30 Tagen aus. Allerdings müsse man die Maßnahmen und ihre Dauer an die aktuelle Lage anpassen. Letztlich, so Merkel, müsse man jetzt auf das Urteil der medizinischen Experten hören und die Maßnahmen daran ausrichten.

Die Maßnahmen müssten überprüft und kontrolliert werden. Natürlich wird es Kontrollen geben“, betonte die Kanzlerin, die nüchtern und gefasst auftrat. Sie hoffe, „dass es ein gewisses Einsehen der Menschen gibt“, sagte Merkel Die Kanzlerin appellierte an die Menschen in Deutschland, sich vernünftig zu verhalten und so den Erfolg der Maßnahmen zu unterstützen.

Es sei beispielsweise sinnlos eine Schule zu schließen, wenn sich die gleichen Schüler dann woanders treffen. „Wir kommen desto schneller durch diese Phase hindurch, je mehr sich jeder einzelne an diese Auflagen und an diese Regelungen hält.“

Merkel wiederholt die Ankündigung, alles notwendige zu tun, um die negativen wirtschaftlichen Folgen für die Menschen und die Unternehmen abzufedern. Scholz hatte am vergangenen Freitag betont, angesichts der guten Haushaltslage könne der Staat das tun, „was jetzt notwendig ist“.

So kann das erleichterte Kurzarbeitergeld wegen der Coronavirus-Krise bereits kurzfristig fließen. Die Erleichterungen träten rückwirkend zum 1. März in Kraft und würden rückwirkend ausgezahlt, teilte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit.

Die Coronakrise trifft auch Bundesbürger im Ausland: Mehrere Tausend Deutsche sitzen nach Einschätzung der Regierung derzeit wegen Reisebeschränkungen anderswo fest. Vor allem in der Türkei, Marokko, Indonesien und den Philippinen haben Bundesbürger nach Angaben des Auswärtigen Amts Schwierigkeiten, nach Deutschland zurückzukehren.

Update vom 16.03.2020, 16.10 Uhr: Auch Spielplätze und Kirchen schließen wohl

Laut Informationen der dpa sollen auch Spielplätze von Schließungen betroffen sein. Das geht aus einem Beschluss der Bundesregierung hervor.

Auch Gottesdienste werden demnach verboten. "Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften" seien zu verbieten, heißt es darin.

Update vom 16.03.2020, 15.45 Uhr: Plant die Bundesregierung den "Shutdown"?

Mehreren Medienberichten zufolge plant die Bundesregierung die Schließung zahlreicher Geschäfte und Läden in Deutschland. Demnach werde ein sogenannter "Shutdown" vorbereitet, berichtet beispielsweise n-tv.

Das würde bedeuten, dass Restaurants, Clubs, Bars, Museen, Fitnessstudios und vieles mehr geschlossen blieben. Bayern hat diesen Schritt bereits durch die Ausrufung des Katastrophenfalls vollzogen.

Von einem "Shutdown" ausgenommen wären Supermärkte, Banken und Apotheken. Merkel will gegen 18 Uhr vor die Presse treten. Diesbezüglich wird ein Statement erwartet.

Update vom 16.03.2020, 12.15 Uhr: REWE und Penny suchen dringend Mitarbeiter

Wegen der hohen Nachfrage infolge der Coronavirus-Krise sucht die Handelskette "REWE" mit Hochdruck neue Mitarbeiter. "Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben“, sagte "REWE"-Chef Lionel Souque am Montag (16. März 2020). Der Konzern hofft nicht zuletzt auf Studenten, die wegen der Schließung der Universitäten aktuell nichts zu tun haben.

Die Warenversorgung bei "REWE" und der konzerneigenen Discount-Kette "Penny" sei trotz der hohen Nachfrage gesichert, betonte Souque.

Der Konzern habe bereits in den vergangenen Tagen die Frequenz der Warenbelieferung erhöht. Die Menschen könnten sich darauf verlassen, ausreichend mit Lebensmitteln versorgt zu werden, versprach er. Falschmeldungen über Marktschließungen bezeichnete der "REWE"-Chef als "zynisch und widerwärtig“. Auch bei der Waren-Versorgung aus dem Ausland gebe es bisher keine Probleme, obgleich sich die Transportzeiten durch die Grenzkontrollen verlängerten, hieß es bei "REWE".

Die in den vergangenen Tagen verhängten Beschränkungen bezögen sich nur auf den Personen-, nicht auf den Warenverkehr. Der Konzern habe außerdem den Lagerbestand erhöht, um mögliche transportbedingte Schwankungen auszugleichen. Das berichtet die dpa.

Update vom 16.03.2020, 11.00 Uhr: 1034 Coronavirus-Infizierte in Bayern

Wie Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Montagmorgen (16. März 2020) auf einer Pressekonferenz bekanntgab, sind mittlerweile 1034 Menschen in Bayern mit dem Coronavirus infiziert.

Auf der Pressekonferenz informierte die Staatsregierung über den ausgerufenen "Katastrophenfall": Was sich jetzt ändert.

Update vom 16.03.2020, 10.00 Uhr: Katastrophenfall in Bayern - Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Ticker

Bayern ruft wegen des Coronavirus den Katastrophenfall aus. Die neusten Informationen finden Sie in unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Update vom 16.03.2020, 8.30 Uhr: Bundespräsident verspricht - "Wir werden das Virus besiegen"

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bittet alle Bürger um Mithilfe zur Bekämpfung des Coronavirus. In einem Interview mit t-online.de betont der Bundespräsident, dass dazu allerdings "drastische und sofortige Einschnitte in unser tägliches Leben" nötig seien.

Besonders die jüngeren Mitbürger fordert Steinmeier zur Solidarität auf: "Was wir heute tun, dient vor allem dem Schutz der Älteren und der Schwächeren unter uns. Unsere Selbstbeschränkung heute kann morgen Leben retten."

Wichtig sei außerdem, dass die rasante Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit sich das Gesundheitssystem dementsprechend anpassen könne. Bei einer Sache ist sich Steinmeier allerdings schon vorweg sicher: "Wir werden das Virus besiegen."

Update vom 15.03.2020, 22 Uhr: Söder kündigt Ausrufung des Katastrophenfalls an

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat angekündigt. Man werde das tun, weil man eine einheitliche Strategie unter einer einheitlichen Führung brauche, sagte Söder am Sonntagabend im BR Fernsehen. Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls sind in erster Linie organisatorische Fragen verbunden. Diese seien notwendig, damit das Land im Kampf gegen das Coronavirus entsprechende Maßnahmen ergreifen könne, hieß es in Regierungskreisen. Der Katastrophenfall soll zunächst für 14 Tage gelten.

Neben den bekannten Schritten wie einer Schließung aller nicht systemrelevanten Geschäfte soll dann auch die Bundeswehr mit ihren Krankenhäusern in die Krisenpläne einbezogen werden. Möglicherweise werden auch temporäre Krankenhäuser in Messe-, Sport- und Konzerthallen entstehen, falls die Zahl der Erkrankten drastisch steigt.

Anders als in anderen Ländern soll es wegen des Coronavirus in Bayern zunächst keine Ausgangssperren geben. „Das ist derzeit nicht geplant“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag im BR Fernsehen. Er appelliert aber an alle Bürger, sich genau zu überlegen, welche Orte man besuchen wolle. Um die Grundversorgung der Menschen zu sichern, werde Bayern die Ladenöffnungszeiten für Lebensmittelgeschäfte verlängern.

Hintergrund: Was bedeutet "Katastrophenfall"?

Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls greift die Staatsregierung zu einem Mittel, das in der Regel bei Naturkatastrophen zum Einsatz kommt – meist sind das in Bayern Überschwemmungen oder Schneemassen. In der Regel wird auch nicht der bayernweite Katastrophenfall ausgerufen, sondern beschränkt auf einzelne Kommunen.



Das bayerische Katastrophenschutzgesetz ist aber nicht auf Naturgefahren beschränkt, sondern lässt ganz bewusst sehr breiten Spielraum: Eine Katastrophe ist „ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden“.



Zweck des Gesetzes ist es, eine einheitliche Kommandostruktur für die Behörden zu schaffen, damit diese gezielt und koordiniert auf eine Katastrophe reagieren können. Sämtliche Einsätze von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Hilfsorganisationen laufen dann über eine zentrale Stelle. Normalerweise übernehmen die Landratsämter die Funktion der Katastrophenschutzbehörde, bei überregionalen Bedrohungen kann das aber auch das Innenministerium in München sein.



Das Gesetz gibt den Behörden darüber hinaus sehr weitreichende Möglichkeiten: Sie dürfen Katastrophengebiete räumen und den Zutritt verbieten. Die Katastrophenschutzbehörde hätte sogar das Recht, jeden Bürger zum Einsatz heranzuziehen – in Form von „Dienst-, Sach- und Werkleistungen“.

Update vom 15.03.2020, 20.10 Uhr: Supermärkte, Banken und Apotheken bleiben offen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat um Verständnis für drastische Maßnahmen geworben, um gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus „das öffentliche Leben herunterzufahren“. In der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ sagte er am Sonntagabend zu den Schließungen vieler Einrichtungen: „Was ich nicht ausschließen kann – dass wir zu weiteren Maßnahmen kommen.“ Spahn versicherte zugleich: „Supermärkte, Apotheken, Banken – die werden auf jeden Fall auf bleiben, die stellen die Grundversorgung sicher.“ In Bayern wird am Montag beschlossen, wie es mit dem öffentlichen Leben weitergehen wird. Auch im Freistaat soll es zu erheblichen Einschränkungen kommen. Begegnungsstätten sollen weitestgehend geschlossen werden. Deutschlandweit sind inzwischen 4838 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 15.03.2020, 19.30 Uhr).

Spahn betonte, bei der Coronavirus-Pandemie sei Deutschland noch „relativ am Anfang der Entwicklung“. Es werde hierzulande leider auch noch mehr Tote durch die Lungenkrankheit Covid-19 geben. Zu den geplanten Grenzschließungen betonte der Minister, diese seien nötig, um soziale Kontakte tatsächlich so weit wie möglich einzuschränken. Er fügte hinzu, es müsse auch verhindert werden, dass etwa Menschen aus Österreich angesichts eigener Beschränkungen nun „alle über die Grenze einkaufen gehen“.

Update vom 15.03.2020, 19 Uhr: Seehofer verkündet Grenzschließungen

Innenminister Seehofer trat am Sonntag vor die Presse. Er verkündete Grenzkontrollen und Beschränkungen der Reisefreiheit. Allerdings sollen der Warenverkehr und der grenzüberschreitende Pendlerverkehr weiter gewährleistet werden. Die Regelungen gelten ab Montag um 8 Uhr. Betroffen sind die Grenzen zu den Risikogebieten, vor allem also die Südgrenze Deutschlands. Betroffen sind die Grenzen zu Österreich, Schweiz und Frankreich. Allerdings werden auch die Grenzen nach Dänemark und Luxemburg geschlossen.

Die Lage sei laut Seehofer ernst - und könnte sich weiter verschärfen. Seehofer bittet die Bevölkerung um Verständnis und ruft dazu auf, nicht nötige Reisen zu unterlassen. Zuvor hatten schon andere EU-Staaten ihre Grenzen weitgehend dicht gemacht, darunter Dänemark, Polen, die Slowakei, Tschechien und Österreich. Frankreich kündigte als Reaktion auf die deutschen Maßnahmen ebenfalls verschärfte Kontrollen an.

Wie lange die Regelung gelten, sei noch nicht absehbar. Das müsse man im Einzelfall und in den kommenden Tagen entscheiden.

Deutsche Staatsbürger, die sich auf der Heimreise befinden, seien von der Grenzschließung nicht betroffen. Dabei müssten dann die üblichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Ausbreitung ergriffen werden, also mitunter Quarantänen vorgeschrieben werden.

Update vom 15.03.2020, 18.07 Uhr: Vierter Toter in Bayern kommt auch aus Würzburg

Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilt, gibt es einen weiteren Todesfall, der nachweislich auf das Coronavirus zurückzuführen ist. Damit gibt es inzwischen vier Todesfälle in Bayern - zwei davon stammen aus Franken. "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen aus Würzburg" , heißt es in der Pressemitteilung. Der Verstorbene war Bewohner des gleichen Pflegeheims, aus dem auch der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern stammte. Dieser war am Donnerstag in Würzburg bestätigt worden. Am Sonntag wurden zudem zwei weitere Coronavirus-Todesfälle aus dem Landkreis Oberallgäu und dem Landkreis Neu-Ulm bestätigt.

Update vom 15.03.2020, 17.50 Uhr: Öffentliches Leben in Bayern wird eingeschränkt

Zur Eindämmung des Coronavirus wird in Bayern das öffentliche Leben noch einmal massiv eingeschränkt. Geplant sind weitgehende Schließungen von „Begegnungsstätten“ wie Bars, Kinos und Schwimmbäder sowie Einschränkungen in der Gastronomie und für Geschäfte, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag in München aus Regierungskreisen erfuhr. Noch am Freitag hatte die Staatsregierung eine Schließung von Gaststätten ausgeschlossen.

Das öffentliche Leben im Freistaat werde „heruntergefahren“, hieß es aus einer Sitzung des Coronavirus-Krisenstabs unter Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntagnachmittag in der Staatskanzlei. Die konkreten Details waren zunächst noch offen, sie sollen am Montag (10.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz mitgeteilt werden, die ausschließlich in Internet übertragen wird.

Klar sei aber, dass Supermärkte und Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und auch Banken definitiv offen bleiben sollen, hieß es. Die Grundversorgung bleibe aufrechterhalten, wurde betont.

Ab Dienstag sollen alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden. Ab Mittwoch werden dann ausgewählte Geschäfte dicht gemacht.

Update vom 15.03.2020, 17.40 Uhr: Von der Leyen warnt vor leeren Regalen in Supermärkten

Nach den Grenzschließungen in Europa wegen der Corona-Krise warnt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor leeren Supermarktregalen. Schon jetzt seien Tausende Bus- und Lastwagenfahrer an Grenzen in der EU gestrandet. „Wenn wir jetzt nicht handeln, werden Läden Schwierigkeiten bekommen, ihre Lager mit bestimmten Produkten zu füllen“, sagte von der Leyen in einem am Sonntag auf Twitter verbreiteten Video. „In diesem Moment der Krise ist es von äußerster Wichtigkeit, unseren gemeinsamen Binnenmarkt am Laufen zu halten.“

Gesundheitsschutz dürfe nicht dazu führen, dass wichtige Güter und Personal blockiert würden, sagte die Kommissionschefin. Zudem werde die Kommission am Montag für die EU-Staaten die gemeinsame Beschaffung von Coronavirus-Tests und Beatmungsgeräten starten.

Update vom 15.03.2020, 15.20 Uhr: Deutschland macht Grenzen zum Teil dicht

Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montagmorgen weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen. Wie die "Bild" berichtet, sollen sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans in einer Telefon-Schalte darauf geeinigt haben. Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen um 08.00 Uhr gelten. Deutsche dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen. Es soll sowohl verschärfte Kontrollen als auch Zurückweisungen geben. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) um 19.00 Uhr in Berlin informieren.

Die Grenze zu Dänemark soll nun auch von deutscher Seite geschlossen werden. Das gilt ab Montag um 6 Uhr. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) teilte den Entschluss am frühen Sonntagabend mit.

Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren. Hintergrund ist nicht nur die Eindämmung des Coronavirus, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben.

Update vom 15.03.2020, 15.10 Uhr: Bayern plant Schließungen von Begegnungsstätten

Angesichts der Coronavirus-Krise plant Bayern weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Geplant sind eine weitgehende Schließung von Begegnungsstätten wie etwa von Bars und Schwimmbädern sowie Einschränkungen in der Gastronomie und für Geschäfte, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen erfuhr. Zuvor hatte bereits die Stadt Berlin alle öffentlichen und nicht-öffentlichen Veranstaltungen ab 50 Personen verboten. Das betraf unter anderem Kneipen, Bars, Spielhallen und Clubs.

Die Details waren zunächst noch offen. Klar sei aber, dass Supermärkte und Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und auch Banken definitiv offen bleiben sollen, hieß es. Die Grundversorgung bleibe aufrechterhalten, wurde betont. Das öffentliche Leben im Freistaat werde „heruntergefahren“, hieß es aus einer Sitzung des Coronavirus-Krisenstabs unter Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntagnachmittag in der Staatskanzlei.

Update vom 15.03.2020, 12.50 Uhr: Noch ein Toter in Bayern - Zahl der Corona-Opfer steigt auf drei

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Sonntag (15.03.2020) darüber informiert, dass zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in Bayern bestätigt worden sind. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: "Bei einem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen." Der Mann ist in der Nacht zum Sonntag gestorben.

Ein zweiter Todesfall wurde nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Landkreis Oberallgäu bestätigt. Dabei handelt sich um eine über 80-jährige Patientin, die ebenfalls in der Nacht zu Sonntag gestorben ist.

Der erste Coronavirus-Todesfall in Bayern war am Donnerstag (12.03.2020) in Würzburg bestätigt worden. Es handelte sich nach Angaben des Universitätsklinikums Würzburg um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen und Pflegebedürftigkeit.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml rief am Sonntag die Bevölkerung erneut dazu auf, sich und andere vor Infektionen zu schützen. Huml betonte: „Alle Veranstaltungen, die nicht zwingend nötig sind, sollten abgesagt oder verschoben werden. Außerdem sollten alle private Kontakte so weit wie möglich eingeschränkt werden. Ferner sollte auf Reisen jeglicher Art verzichtet werden.“

Update vom 15.03.2020, 11.45 Uhr: Zweiter Coronavirus-Todesfall in Bayern

In Bayern ist ein weiterer Mensch einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erlegen. Es handele sich um eine 86-jährige Frau aus einem AWO-Seniorenheim, die am Freitag (13.03.2020) mit Atemnot in das Kemptener Klinikum eingewiesen wurde, wie die AWO Schwaben am Sonntag (15.03.2020) der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Das Gesundheitsamt Kempten habe das Heim darüber informiert, dass die Erkrankung und der Tod der Frau durch eine Infektion mit dem Virus verursacht wurde. Damit sind in Bayern inzwischen nachweislich zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Am Donnerstag (12.03.2020) war ein Über-80-Jähriger im Klinikum Würzburg der Krankheit erlegen. Bundesweit sind somit neun Menschen an der Krankheit gestorben.

Update vom 15.03.2020, 10.05 Uhr: Kultusministerium und BR starten Lernangebot für zu Hause

Das Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und der Bayerische Rundfunk stellen in Partnerschaft unter dem Motto „Schule daheim“ ein besonderes Angebot zum Lernen zu Hause auf ARD-alpha, in der BR Mediathek und dem Infoportal „mebis“ bereit. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom Sonntag (15.03.2020) hervor.

Schüler können sich demnach ab Montag (16.03.2020), dem Beginn der Schulschließungen, zu Hause mit Unterrichtsmaterialien beschäftigen. Montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr sendet der Bildungskanal ARD-alpha ausgesuchte Lernformate. Mit der BR-Mediathek kann unter www.br.de/mediathek zeitlich unabhängig gelernt werden.

Ergänzt wird das Angebot durch das Infoportal www.mebis.bayern.de, auf dem auch der BR zahlreiche Programme bereitstellt. Von Mathematik über Geographie bis hin zu Biologie, Sozialkunde und Geschichte werden Lerninhalte breit gefächert angeboten.

Die Programmierung stellt sicher, dass für jede Jahrgangsstufe in Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und anderen weiterführenden Schularten zumindest einmal täglich jede Fächergruppe (MINT, Geisteswissenschaften, Sprachen) berücksichtigt wird. Sowohl bei „mebis“ als auch im Online-Angebot sind alle Inhalte übersichtlich nach Fächern strukturiert.

„Wichtig ist, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern verschiedene Möglichkeiten bieten, Unterrichtsinhalte von zu Hause aus zu bearbeiten“, sagte Kultusminister Michael Piazolo. „Mit den qualitativ hochwertigen Bildungsmedien des Bayerischen Rundfunks können wir sie dabei hervorragend unterstützen. Ich bedanke mich für das beispielhafte Engagement des Senders.“

BR-Fernsehdirektor Dr. Reinhard Scolik betonte: „In dieser besonderen Situation wollen wir mit unserem Angebot `Schule daheim´ den Schülerinnen und Schülern helfen, im Lernrhythmus und im Schuljahr am Ball zu bleiben.“

Update vom 15.03.2020, 8.45 Uhr: Kunden kaufen mehr Nudeln und Konserven

Offenkundig als Folge einer Verunsicherung durch die Coronavirus-Krise stellt die Supermarktkette Rewe seit Mittwoch (11.03.2020) eine deutlich erhöhten Nachfrage fest. Das betreffe vor allem Trockenlebensmittel wie Nudeln und Reis sowie Konserven und Drogerieartikel, teilte ein Sprecher des Konzerns am Samstag (14.03.2020) in Köln mit. Es gebe aber kein Problem bei der Warenversorgung. Die Hersteller lieferten weiterhin und die Regale würden zügig nachgefüllt.

„Die Mitarbeiter im Markt und in der Logistik machen einen großartigen Job“, sagte der Sprecher. „Es wäre nur sinnvoll, wenn die Leute, denen es möglich ist, den Einkauf auf die Woche verteilen, und nicht nur Freitagnachmittag und Samstagmorgen einkaufen.“ Dann hätten Mitarbeiter auch die Chance, die Regale schnell genug wieder zu befüllen. Wie viel jeder Kunde kaufen darf, bestimmt nach Worten des Pressesprechers jeder Marktleiter selbst. Es gelte jedoch wie sonst auch die Vorgabe von haushaltsüblichen Mengen. Zum Rewe-Konzern gehört auch die Discountkette Penny.

Checkliste: Diese Lebensmittel sollten Sie im Falle einer Corona-Quarantäne zu Hause haben.

Der Discounter Aldi will nach eigenen Angaben alle Kunden mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs „so gut wie möglich“ versorgen. „Sollten dennoch bestimmte Artikel vorübergehend vergriffen sein, bitten wir dies zu entschuldigen – Nachschub ist unterwegs!“, versicherte ein Sprecher von Aldi Süd.

Update vom 14.03.2020, 21.00 Uhr: 3795 Coronavirus-Infizierte in Deutschland

In Deutschland sind bis zum Samstagnachmittag nach Zahlungen des "Robert Koch-Instituts" 3795 laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden – 733 mehr als am Vortag. Acht Menschen seien bisher an der Krankheit gestorben, teilte das "RKI" am Abend mit.

Die meisten Fälle (1154) meldete weiterhin Nordrhein-Westfalen, wo vor allem der Landkreis Heinsberg betroffen ist. Aus Bayern wurden 681 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet, aus Baden-Württemberg 569.

Aufschlüsselung nach Bundesländern:

Frankreich schließt wegen Coronavirus Läden und Restaurants

Frankreich schließt im Kampf gegen das Coronavirus alle Restaurants, Läden und Bars. Apotheken und Lebensmittelgeschäfte oder Banken sollen aber geöffnet bleiben, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe am Samstagabend (14. März 2020) an. Allerdings sollen ab Mitternacht alle nicht für das Leben notwendigen öffentlichen Einrichtungen schließen.

Update vom 14.03.2020, 14.40 Uhr: Virologe rät zu Flaschenbier

Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, hat sich zum täglichem Umgang mit der Coronakrise geäußert. In einem Podcast des NDR sprach er über die Einschränkungen im öffentlichen Leben. Diese betreffen unter anderem das Nachtleben. In Bezug auf Alkoholkonsum sagte er: "Man muss sich überlegen, ob man sich mit Freunden in der Kneipe trifft oder zu Hause."

Falls man sich in einer Kneipe trifft, hat der Virologe einen Ratschlag: lieber Flaschenbier bestellen, als aus dem Glas. "Die Biergläser, das wissen wir alle, werden in diesen Kneipen mal durchs Wasser gezogen. Aber wie viel Spülmittel da noch drin ist, das möchte man gar nicht genau hinterfragen", so Drosten.

In Gaststätten, Bars und Kneipen ist das Risiko sich mit dem Coronavirus zu infizieren besonders hoch.

Update vom 14.03.2020, 13.45 Uhr: Massive Einschränkungen des öffentliches Lebens durch Coronavirus?

Aktuell kursieren in Deutschland Informationen, das die Bundesregierung wohl bald das öffentliche Leben massiv einschränken wird.

Laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums handelt es sich dabei um "Fake News". Das Ministerium teilt via Twitter mit: "Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen."

Das Coronavirus sorgt weiter für Verunsicherung in der Bevölkerung. Zur Eindämmung der Epidemie hat die bayerische Staatsregierung bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Ungeachtet von der Verbreitung von Falschinformationen, liegt das öffentliche Leben in Bayern tatsächlich lahm. Es finden kaum Veranstaltungen statt. Zudem traten am Samstag (14. März 2020) die verhängten weitreichenden Besuchsverbote in Altenheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern in Kraft.

Die Zahl der Infizierten in Bayern liegt derzeit (Stand: 13.45 Uhr) bei 681.