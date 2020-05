Weltweit wird fieberhaft nach einem Impfstoff zur Bekämpfung des Coronavirus gesucht. Doch nicht nur Impfungen sind ein wirksames Mittel - auch die Erforschung von anderen Medikamenten wird schnellstmöglich vorangetrieben.

Braunschweiger Forschern ist es nun gelungen, Antikörper nachzuweisen, die das Coronavirus am Eindringen in die Zellen hindern. Die Braunschweiger Zeitung berichtet von einem großen Durchbruch bei der Suche nach einem Arzneimittel zur akuten Behandlung von schwer kranken Corona-Patienten.

Braunschweiger Forscher entdecken Antikörper gegen Coronavirus

Ein Team von Braunschweiger Wissenschaftlern um den Virologen Luka Cicin-Sain vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) analysierte dem Bericht zufolge eine große Menge an künstlich hergestellten menschlichen Antikörpern. Bei den 6000 untersuchten verschiedenen Arten waren über 750 Antikörper dabei, die an das Coronavirus andocken. Diese Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Bekämpfung des Erregers essenziell. Im weiteren Verlauf der Forschung werden die Antikörper nun an Zellkulturen auf ihre Wirksamkeit getestet.

Der Nachweis solcher Antikörper sei ein großer Fortschritt. "Das ist eindeutig ein Durchbruch, der zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg für die Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19", erklärt Cicin-Sain gegenüber der Braunschweiger Zeitung. Diese Antikörper können das Virus daran hindern, in Zellen einzudringen.

Dabei muss erwähnt werden, dass das Ziel der Braunschweiger Wissenschaftler nicht die Entwicklung eines Impfstoffes sei. Auch an Impfstoffen wird zur Zeit viel geforscht - möglicherweise könnte ein Tuberkulose-Mittel effektiv im Kampf gegen Sars-CoV-2 helfen. Cicin-Sain und sein Team forschen allerdings konkret nach einem Arzneimittel, welches zur akuten Behandlung von schwer kranken Corona-Patienten eingesetzt werden könne. "Das Wirkprinzip, mit dem wir arbeiten, ist die sogenannte Passiv-Immunisierung", erklärt Stefan Dübel von der Technischen Universität Braunschweig. Die Wirkung trete sofort ein, denn "die Antikörper nehmen dem Virus das Potenzial."

Behandlung von Corona-Patienten im Herbst angestrebt

Etwa bis Mitte Juni solle die Suche nach dem am besten geeigneten Antikörper noch fortgesetzt werden, um schließlich ein wirksames Arzneimittel entwickeln zu können, so Thomas Schirrmann, Geschäftsführer des an dem Projekt beteiligten Biotech-Unternehmens Yumab. Ist ein solcher Favorit gefunden, müsse dieser "auf Herz und Nieren" geprüft werden, bevor die weiteren Entwicklungsschritte für die klinische Praxis eingeleitet werden können. "Unsere Vision ist, dass im Herbst die ersten Corona-Patienten mit dem Medikament behandelt werden", erklärt Schirrmann. Doch nicht nur in Braunschweig wurde erfolgreich nach Antikörpern geforscht. Verschiedenen Medienberichten zufolge haben Wissenschaftler auch in den Niederlanden und in Israel entscheidende Fortschritte gemacht - dennoch bleibt es ein langer Weg, bis ein Medikament zur Verfügung steht.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) war voll des Lobes über den Durchbruch bei der Bekämpfung des Coronavirus: "Ich freue mich außerordentlich über diesen großen Erfolg der niedersächsischen Forschungseinrichtungen, der auf bessere Heilungserfolge bei Covid-19 hoffen lässt", erklärte er gegenüber der Braunschweiger Zeitung.

ml