Coronavirus: Lungenkrankheit erreicht Europa - Mann aus Niedersachsen mit Symptomen

Coronavirus löst tödliche Lungenkrankheit aus: Die in Zentralchina ausgebrochene Lungenkrankheit - ausgelöst durch den Coronavirus - breitet sich weiter aus. Inzwischen forderte die Krankheit schon mehrere Menschenleben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. In China ist de Zahl der Infizierten auf etwa 900 gestiegen.

Update vom 25.1.2020: Coronavirus in Frankreich, erster möglicher Verdachtsfall in Deutschland

Das gefährliche Corona-Lungenvirus hat Europa erreicht. Bei drei Patienten in Frankreich wurde das Coronavirus nachgewiesen. Reisende aus Wuhan in China, wo das Virus ausgebrochen ist, haben den Erreger mitgebracht. Sie werden inzwischen behandelt.

Den ersten möglichen Fall gibt es auch in Deutschland. Wie die "Peiner Allgemeine Zeitung" berichtet, ist ein Mann aus Peine mit einer fiebrigen Atemwegserkrankung aus China zurückgekehrt. Da der Mann sich nicht im Risikogebiet aufgehalten habe, sei nicht von einem Verdachtsfall im Sinne der WHO und des Robert-Koch-Instituts die Rede, so ein Sprecher des Landkreises Peine in Niedersachsen. Dennoch habe man das Gesundheitsamt eingeschaltet.

Laut einem Sprecher des Landesgesundheitsamts Niedersachsen seien bei dem Mann Influenza-A-Viren festgestellt worden. Eine zusätzliche Infektion mit dem Coronavirus sei möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ein eingehender Test in der Charité in Berlin stehe noch aus. Mit einem Ergebnis sei am Wochenende zu rechnen.

Update vom 24.01.2020: Schaeffler verhängt Reiseverbot nach China wegen Corona-Virus

Der Autozulieferer Schaeffler hat seinen 89.000 Mitarbeitern Dienstreisen von und nach China verboten. Das Unternehmen reagierte damit auf die Ausbreitung des Coronavirus in der Volksrepublik und die Verkehrsstopps in mehreren Großstädten in Zentralchina. Ein Schaeffler-Sprecher sagte am Donnerstag in Herzogenaurach, das Dienstreiseverbot gelte bis 15. Februar. Schaeffler betreibt in China acht Werke und in der besonders stark betroffenen Millionenstadt Wuhan einen Logistikstandort.

In der wegen des Coronavirus abgeriegelten Metropole Wuhan sind auch Siemens, die bayerischen Autozulieferer Webasto und Brose sowie Thyssenkrupp vertreten. Das geht aus der Mitgliederliste der deutschen Handelskammern in China hervor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte erst vor fünf Monaten in Wuhan die Erweiterung des Webasto-Werks eröffnet - 500 Mitarbeiter bauen dort Autodächer und Elektro-Ladestationen. Eine Firmensprecherin sagte: "Derzeit produzieren wir weiter wie bisher." Das Unternehmen halte sich an die Vorgaben der chinesischen Regierung und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Siemens hat in Wuhan nach Aussage einer Sprecherin einen kleineren Standort. Die Maßnahmen der Regierung hätten deshalb keine größeren Auswirkungen für den Konzern.

Wuhan ist besonders schwer von der Lungenkrankheit betroffen, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. In der 11 Millionen Einwohner zählenden Metropole wurden die großen Straßen gesperrt, Flüge, Züge, Fähren, Fernbusse und der öffentliche Nahverkehr wurden gestoppt. Die Einwohner dürfen nur noch mit Schutzmasken aus dem Haus. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Update vom 22.01.2020: Bayerische Behörden wachsam wegen Lungenkrankheit

Die Behörden in Bayern beobachten die sich in China ausbreitende neue Lungenkrankheit mit erhöhter Wachsamkeit. Vorsorglich seien "alle bayerischen Gesundheitsämter über das aktuelle Geschehen informiert und gebeten, auch die Ärzteschaft in den Kreisen, Städten und Gemeinden zu informieren", sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf Anfrage. Außerdem soll in Kürze ein Diagnoseverfahren etabliert werden, das Coronaviren im Fall der Fälle schnell nachweisen kann. "Die bayerischen Gesundheitsbehörden beobachten die Entwicklung sehr genau", sagte der Sprecher.

In China ist die Zahl erfasster Todesfälle inzwischen auf neun gestiegen. Mit 440 Fällen waren im Land zudem gut 100 bestätigte Infektionen mehr als noch am Vortag erfasst. Auch außerhalb Chinas wurden neue Erkrankungen bekannt. Erstmals wurde ein Nachweis in den USA gemeldet. Es wird vermutet, dass das neuartige Coronavirus von einem Fischmarkt in Wuhan kommt, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Die chinesischen Behörden gehen davon aus, dass ein Wildtier die Quelle des neuen Virus war. Mit der gerade laufenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag wächst die Gefahr einer Ausbreitung der Viruskrankheit.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte, es gebe keine Direktflüge zwischen Wuhan und Bayern. "Dennoch sind die bayerischen Gesundheitsbehörden und Flughäfen für den unwahrscheinlichen Fall des Auftretens einer solchen Erkrankung im Flugreiseverkehr gut vorbereitet." Es existierten bewährte Alarmpläne für den Ernstfall, außerdem sei eine "Task Force Infektiologie Flughafen" rund um die Uhr erreichbar.

"Wir sind vorbereitet und haben unsere bewährten Alarmpläne", sagte der Leiter der Taskforce, Martin Hoch. Pro Woche gebe es 36 Flugbewegungen zwischen München und China. Es werde aber nach derzeitigen Stand in Deutschland nicht dazu kommen, dass bei Flugpassagieren aus China die Temperatur gemessen werde - wie das beispielsweise in asiatischen Ländern der Fall sei. "Nur mit einer Temperaturmessung ist es nicht getan", sagte Hoch. "Das ist eine falsche Sicherheit. Es könnten ja auch infizierte Personen einreisen, bevor sie Symptome haben."

Update vom 22.01.2020: Erster Coronavirus-Infizierter in den USA

Mit der Zahl der Tests nimmt in China unaufhörlich die Zahl der Nachweise der seit Dezember kursierenden neuen Lungenkrankheit zu. Die Zahl erfasster Todesfälle stieg um weitere drei auf neun, wie Chinas Staatsrat am Mittwoch berichtete. Das schreibt die Deutsche Presseagentur. Mit 440 Fällen waren im Land zudem gut 100 bestätigte Infektionen mehr als noch am Vortag erfasst. Auch außerhalb Chinas wurden neue Erkrankungen bekannt. Erstmals wurde ein Nachweis in den USA gemeldet.

Erkrankt sei ein Mann, der nach einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan am 15. Januar in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt war, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag (Ortszeit) mit. Der Mann in seinen 30ern habe bei der Rückreise noch keine Symptome bemerkt, sich später aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Sein Zustand sei gut. Es bestehe nur ein sehr geringes Risiko, dass er weitere Menschen angesteckt haben könnte, hieß es. Die Behörden seien dabei, eine Liste der Menschen zusammenzustellen, mit denen der Mann Kontakt hatte.

Update 21. Januar 2020: Auch Deutschland muss fürchten - WHO beruft Krisensitzung ein

Wie die Experten der Charité aus Berlin gegenüber dem Deutschlandfunk erzählten, gehe man aktuell davon aus, dass es bald auch in Deutschland Fälle des tödliches Lungenvirus geben werde. Allerdings solle man sich als Bürger keine Sorgen machen. Es seien die Kliniken gefragt, sich effektive Behandlungen für mögliche Patienten zu überlegen. An der Charité, so erklärte ein Professor gegenüber dem Deutschlandfunk, habe man um die Krankheit früh erkennen zu können die Tests intensiviert.

Außerdem wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Mittwoch, 22. Januar 2020 eine Krisensitzung zu dem Sars-ähnlichen Virus einberufen. Dazu schreibt die WHO auf dem sozialen Netzwerk Twitter: "Der Dringlichkeitsausschuss für das neue Coronavirus wird entscheiden, ob der Ausbruch einen öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung darstellt und welche Empfehlungen zur Bewältigung des Ausbruchs gegeben werden sollten.

Update 20. Januar 2020: Mehr als 1700 infizierte Patienten

Die Ausbreitung der rätselhaften Lungenkrankheit in China ist möglicherweise viel größer als bisher bekannt. Das britische Zentrum für die Analyse globaler Infektionskrankheiten am Imperial College London schätzt die wahre Zahl der Infizierten auf mehr als 1700. Auch warnen die Experten vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch.

Die zentralchinesische Metropole Wuhan berichtete am Sonntag hingegen nur, dass bei 17 weiteren Lungenkranken das neue Coronavirus entdeckt worden sei. Die Zahl der in China bestätigten Fälle steigt damit auf 62. Zwei Patienten sind bisher gestorben.

"Es ist wahrscheinlich, dass der Ausbruch des neuen Coronavirus in Wuhan bedeutend mehr Fälle mit mittleren oder schweren Erkrankungen der Atemwege verursacht hat als bisher berichtet", heißt es in der Studie der Experten vom Imperial College London, das auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die britische Regierung berät.

Coronavirus wird vermutlich von Mensch zu Mensch übertragen

Die Schätzung von mehr als 1700 Infektionen geht auf ein Rechenmodell zurück, in dem die Fachleute die drei im Ausland festgestellten Infektionen mit der Zahl der Flugreisenden, der Größe der Bevölkerung und der Inkubationszeit zugrunde gelegt haben. So leben im Einzugsgebiet des Flughafens von Wuhan rund 19 Millionen Menschen, von denen aber nur rund 3400 Personen am Tag ins Ausland fliegen.

Die gefährliche Krankheit breitet sich seit dem Dezember 2019 immer weiter aus. Zunächst war sie nur in der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan verbreitet, dann wurden auch Fälle in Thailand und in Japan bekannt. Die Patienten hatten aber nicht den Tiermarkt besucht, der nach amtlichen Angaben mit den meisten anderen Infektionen in Wuhan in Verbindung gebracht wurde. Unter Hinweis auf die Erfahrungen mit ähnlichen Coronaviren wie Sars oder Mers warnen die Experten aus London, "dass eine sich selbst erhaltene Übertragung von Mensch zu Mensch nicht ausgeschlossen werden sollte".

Chinas nationale Gesundheitskommission verwies auf Experten, die den Ausbruch als "kontrollierbar" einstuften. "Doch ist der Ursprung des neuen Typs von Coronavirus noch nicht gefunden, und die Übertragung wird noch nicht völlig verstanden", hieß es in einer Stellungnahme.

Weltgesundheitsorganisation spricht noch keine Reisewarnung wegen Coronavirus aus

Die WHO hat bisher keine Reisewarnung für Touristen ausgesprochen. Die US-Gesundheitsbehörde (CDC) riet allerdings Reisenden nach Wuhan, Tiermärkte und den Kontakt mit Tieren oder mit kranken Personen zu meiden. "Eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch könnte vorkommen", hieß es in der Mitteilung.

Asiatische Nachbarn haben vorsorglich Fieberkontrollen bei Einreisenden aus China eingeführt. Auch die US-Flughäfen in New York, San Francisco und Los Angeles haben Gesundheitskontrollen für Reisende aus Wuhan eingerichtet. Die Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag hat in China bereits eingesetzt. In der größten jährlichen Völkerwanderung sind einige Hundert Millionen Chinesen unterwegs, was die Gefahr einer Übertragung infektiöser Krankheiten erhöht.

Coronaviren verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen - allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu. Es wird vermutet, dass das neuartige Virus aus der Tierwelt kommt. Bislang gab es laut WHO aber "keine klaren Beweise" für eine Übertragung von Mensch zu Mensch.

Coronavirus ähnlich wie Sars

Nach dem Ausbruch der neuen Lungenkrankheit in Wuhan wurden bereits Verdachtsfälle aus Hongkong, Taiwan, Südkorea, Singapur, Vietnam und Nepal berichtet. Mindestens drei verdächtige Patienten gibt es auch in den chinesischen Städten Shenzhen und Shanghai, wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete.

Der neue Erreger ist nach Angaben von Experten dem Sars-Virus sehr ähnlich. Sars steht für "Severe Acute Respiratory Syndrome", also Schweres Akutes Atemwegssyndrom. Bei der Sars-Pandemie waren 2002/2003 von China ausgehend weltweit rund 8000 Menschen an der Lungenseuche erkrankt. Knapp 800 starben. Damals war der Ausbruch anfangs vertuscht worden, was eine schnelle Reaktion verhindert und die Verbreitung zunächst begünstigt hatte.

Die Infizierten stehen aktuell unter Quarantäne

Die 17 neuen Infektionen in Wuhan seien bei der Untersuchung von weiteren Patienten festgestellt worden, die in verschiedenen Krankenhäusern der Stadt mit Lungenleiden unbekannter Ursache behandelt worden seien, berichtete das Gesundheitsamt. Drei von ihnen seien ernsthaft erkrankt. Die anderen seien stabil. Somit steigt die Gesamtzahl der Patienten im kritischen Zustand auf acht.

Das Alter der neu identifizierten Patienten reiche von 30 bis 79 Jahren, hieß es. Wie die anderen Erkrankten seien sie auch in Quarantäne gekommen.

Die Behörden verfolgten jetzt, welche Personen mit ihnen engen Kontakt gehabt hätten. Die Stadt werde ihre Suche nach weiteren Verdachtsfällen ausweiten und Tests machen, kündigte das Gesundheitsamt an. Von den 62 bestätigten Patienten seien bisher 19 als geheilt entlassen worden.

Update vom 13.01.20: Neue Lungenkrankheit fordert ersten Todesfall

Erstmals ist ein Patient an der rätselhaften neuen Lungenkrankheit gestorben, die in China ausgebrochen ist. Wie die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan am Samstag ferner berichtete, sind sieben Patienten in einem kritischen Zustand. Insgesamt sei bei 41 Erkrankten das neuartige Coronavirus festgestellt worden, das als Auslöser gilt. Zwei Patienten seien bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seit einer Woche seien keine neue Infektionen mehr entdeckt worden.

Nach den Ermittlungen sind die Patienten meist Mitarbeiter oder Besucher eines Marktes in Wuhan gewesen, wo neben Fischen auch Wildtiere verkauft werden. "Es sind keine klaren Erkenntnisse für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gefunden worden", teilte die Kommission mit. Unter den mehr als 700 Personen, darunter mehr als 400 medizinische Mitarbeiter, die Kontakt zu den Patienten gehabt hätten, seien keine Fälle festgestellt worden.

Experten haben als Erreger einen neuen Typ aus der Gruppe der Coronaviren festgestellt, wie die Weltgesundheitsorganisation am Donnerstag mitgeteilt hatte. Solche Viren verursachen oft harmlose Erkältungen, allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu. Das Virus kommt bei Menschen und in der Tierwelt vor. Ein Überspringen der hochvariablen Viren zwischen Tierarten oder vom Tier auf den Menschen ist nicht ungewöhnlich.

Erstmeldung vom 31.12.19: Mysteriöse Lungenkrankheit - Behörden tappen im Dunkeln

Eine mysteriöse Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Bislang seien 27 Erkrankte identifiziert worden, berichtete die Gesundheitskommission der Stadt am Dienstag. Gerüchten im Internet, es könnte sich um einen neuen Ausbruch der Lungenseuche Sars handeln, trat die "Volkszeitung" entgegen. Das Parteiorgan zitierte Experten, dass die Ursache gegenwärtig noch unklar sei. Es könne jedoch nicht gefolgert werden, dass es sich um den Sars-Virus handele, schrieb das Blatt. "Andere schwere Lungenentzündungen sind eher wahrscheinlich.

Lungen-Virus: Herkunft ist ungeklärt

Die Gesundheitskommission berichtete, viele der Infektionen könnten auf den Besuch des Huanan-Fischmarktes von Wuhan zurückgeführt werden. Die Erkrankten seien in Quarantäne untergebracht worden. Sieben Patienten seien in einem ernsten Zustand. Die anderen Fälle seien stabil. Zwei Patienten könnten in naher Zukunft entlassen werden. Die Symptome seien vor allem Fieber. Wenige Patienten hätten Probleme mit der Atmung. Führende Experten seien nach Wuhan gereist, um die Fälle genauer zu untersuchen, berichtete die Gesundheitskommission.