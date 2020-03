Coronavirus: Fünf neue Infektionen in Franken - Zahl in Bayern steigt auf 73 Fälle

Das Coronavirus "Covid-19" ist weltweit auf dem Vormarsch. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de.

Update vom 05.03.2020, 18.20 Uhr: Fünf weitere Coronavirus-Fälle in Franken bestätigt

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Donnerstag (5. März 2020) ein weiteres Mal über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass bis Donnerstagabend (Stand 18 Uhr) weitere sieben Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt wurden. Damit gibt es derzeit seit Donnerstag vergangener Woche insgesamt 73 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern.

Aus Mittelfranken wurden weitere vier Fälle aus Erlangen gemeldet. Je ein Fall wurde aus dem oberbayerischen Landkreis Starnberg, aus München und aus dem unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen gemeldet.

Update vom 05.03.2020, 17.45 Uhr: Erste Coronavirus-Infektion in Bad Kissingen

Im Landkreis Bad Kissingen gibt es seit Donnerstag (5. März 2020) einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Laut einem Bericht der Saale-Zeitung handelt es sich bei dem Erkrankten um einen 26-jährigen Mann. Dieser steckte sich vermutlich während eines Urlaubs in Italien an. Bei seiner Rückkehr in die Heimat am Samstag zeigte er bereits einige Symptome der Erkrankung. Bei seiner Rückkehr in die Heimat am Samstag zeigte er bereits einige Symptome der Erkrankung. "Er hatte bis zu 39 Grad Fieber",

Wie das Landratsamt Bad Kissingen mitteilte, setzte sich der Infizierte frühzeitig nach Auftreten der Symptomatik mit dem Gesundheitsamt in Verbindung. Der 26-Jährige hat demnach seit Auftreten der Beschwerden den Kontakt mit anderen Menschen vermieden. Seine Kontaktpersonen wurden vom Hausarzt getestet. Die Befunde stehen derzeit noch aus. Der Mann befindet sich aktuell zu Hause in Quarantäne und wird weiter ambulant von seinem Hausarzt behandelt.

Landratsamt und Gesundheitsamt bitten die Bevölkerung, weiterhin Ruhe zu bewahren. Es gebe derzeit keine Veranlassungen, Schulen, Kitas oder öffentliche Bereiche zu sperren.

Update vom 05.03.2020, 11.00 Uhr: 68 Coronavirus-Infizierte in Bayern

In Bayern gibt es zwölf neue Coronavirus-Fälle. Damit wurden binnen einer Woche 54 Fälle des neuartigen Virus Sars-CoV-2 im Freistaat bestätigt, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag in München mitteilte.



Vier Fälle wurden aus München gemeldet, zwei aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach. Außerdem wurden zwei Fälle aus dem Landkreis Neu-Ulm gemeldet sowie ein Fall aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Aus dem mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde ein Fall gemeldet. Zwei Fälle gibt es in Würzburg.

Bislang sind in Bayern damit insgesamt 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. 14 Patienten, die zuerst im Freistaat positiv auf das Virus getestet worden waren, gelten wieder als genesen und wurden aus den Krankenhäusern entlassen.

Diese Fälle standen allesamt im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens. Dort hatte im Januar eine Mitarbeiterin aus China Kollegen angesteckt, die teils wiederum Angehörige infizierten.

Update vom 05.03.2020, 07.00 Uhr: Italien mit drastischen Maßnahmen - auch in Franken gibt es Schulschließungen

Mit drastischen Maßnahmen hat Italien auf die Ausbreitung des Coronavirus im Land reagiert: Bis zum 15. März schließt das Land alle Schulen und Hochschulen. Auch Theater und Kinos werden geschlossen. Das geht aus einem entsprechenden Dekret hervor, das Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Mittwochabend unterzeichnete. Bisher waren vor allem in Norditalien die Schulen geschlossen, weil das Virus dort besonders umgeht. In dem Land haben sich bisher rund 3100 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, 107 starben.

Conte rief die Menschen auf, Distanz von mindestens einem Meter zu halten, auf Umarmungen und Küsschen zu verzichten. „Wir sind ein starkes Land. Ein Land, das nicht aufgibt“, sagte er in einer Videobotschaft. „Wir sitzen alle im gleichen Boot.“ Die allermeisten Menschen würden wieder genesen. Der Grund für drastische Maßnahmen wie Schulschließungen sei, die Versorgung aller Patienten in Kliniken zu garantieren.

Wenn die Zahl der Ansteckungen rapide steige, könne eine Versorgung derer, die Intensivmedizin benötigten, nicht gewährleistet werden. Nicht nur Schulen, Kindergärten und Universtitäten werden geschlossen. Auch Sportveranstaltungen jeder Art, darunter Fußballspiele der Ersten Liga, müssen ohne Publikum ausgetragen werden.

In Franken hat die Stadt Würzburg mitgeteilt, dass zumindest am Donnerstag eine Schule geschloßen bleibt. Hier wurden zwei junge Erwachsene positiv getestet.

Update vom 04.03.2020, 17.30 Uhr: Spahn sieht Höhepunkt der Ausbreitung noch nicht erreicht

Wie kann der Staat das Coronavirus eindämmen? Und wie umgehen mit der Verunsicherung vieler Menschen? Der Bundesgesundheitsminister ruft zu Besonnenheit auf, auch bei weiter angespannter Lage. Es gibt aber auch Vorwürfe.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet noch mit einer größeren Verbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland, ruft aber zu Besonnenheit auf. „Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Zugleich warnte er wie Redner insbesondere von SPD, Union, FDP und Grünen vor Panikmache, auch wenn die Lage für die Gesellschaft eine große Herausforderung sei. „Die Folgen von Angst können weit größer sein als die durch das Virus selbst.“ Teils scharfe Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung kam von AfD und Linke.

Spahn: „Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor“

Die Behörden zielten weiter darauf, die Ausbreitung zu verlangsamen und einzudämmen, sagte Spahn in einer Regierungserklärung. „Die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen.“ Der Minister stellte fest: „Aus der Corona-Epidemie in China ist eine Pandemie geworden.“ In Deutschland habe eine Epidemie begonnen. Der Erreger sei weniger ansteckend als etwa Masern. Noch fehlten zur abschließenden Bewertung aber Daten.

Spahn räumte Schwierigkeiten im Umgang mit dem Virus ein. „In den betroffenen Regionen stehen alle Akteure gerade unter großem Druck“, sagte er. „Natürlich sind noch nicht alle Abläufe eingespielt.“ Spahn räumte ein: „Es dauert teilweise noch zu lange, bis Verdachtsfälle getestet werden.“ Aber: „Wir analysieren die Lage laufend und stellen auftretende Probleme so schnell wie möglich ab.“ Beschäftigte im Gesundheitswesen sollten sich melden, wenn es Probleme gebe. „Sie sind auch diejenigen, die Schutzkleidung und Desinfektionsmittel für ihre Arbeit brauchen – alle anderen brauchen dies im Alltag nicht.“

Bei einer möglichen nächsten Phase der Epidemie werde der Fokus darauf liegen, „Kapazitäten auf Patienten zu konzentrieren, bei denen schwerere Krankheitsverläufe auftreten“, erläuterte Spahn. „Das wird stellen- und phasenweise auch zu Stress im System führen.“ Planbare Eingriffe würden dann verschoben, die große Mehrheit an Patienten mit leichten Symptomen könnten dann gebeten werden, sich zu Hause auszukurieren. „Noch sind wir nicht an diesem Punkt“, sagte Spahn.

Spahn warnt vor Panikmache und appelliert

Eindringlich wandte er sich gegen Panikmache. „Ja, wir haben wenig Erfahrung mit dem Virus. Aber wir haben als Gesellschaft viel Erfahrung mit allen möglichen Gefahren.“ Spahn appellierte an die Menschen in Deutschland: „Bleiben Sie weiter besonnen.“ Man solle sich aus zuverlässigen Quellen informieren. „Strafen Sie diejenigen, die versuchen, Angst und Falschmeldungen zu verbreiten, mit Nichtbeachtung.“ Unverantwortlich handele, wer etwa überteuert Schutzmasken verkaufe oder Misstrauen gegen Institutionen säe.

Aus der Opposition wurden unterschiedliche Einschätzungen deutlich. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sprach von „Chaos und Kompetenzwirrwarr“, etwa wenn sich Menschen aus Risikogebieten testen lassen wollten. Sie forderte unter anderem Fiebermessungen an Flughäfen. Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali kritisierte, es gebe zu wenig sachliche Informationen. Die Regierung hätte sich zudem viel früher etwa mit Desinfektionsmittel bevorraten müssen.

FDP-Chef Christian Lindner begrüßte dagegen, mit welcher „Klarheit, Besonnenheit und Transparenz“ die Regierung mit der unsicheren Lage für die Gesundheit umgehe. Er bekräftigte zugleich die dringende Forderung nach einem „Akutplan“ gegen wirtschaftliche Risiken.

SPD-Politiker: Kein Verständnis für Krankenhaus-Diebe

Für die Grünen sagte Kordula Schulz-Asche, die Regierung handele mit den Bemühungen zur Eindämmung richtig. „Es ist Teil der Panikmache, dass der Eindruck erweckt wird, man hätte alles früher machen müssen.“ Sebastian Hartmann (SPD) rief zu solidarischem Verhalten auf. Er habe kein Verständnis, „dass manche Mitbürger auf die Idee kommen, in Krankenhäusern Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel zu klauen“.

Spahn sagte, alle Bürger könnten zum Kampf gegen das Virus beitragen. Dazu gehöre, regelmäßig die Hände zu waschen und in die Armbeuge zu husten. „Das ist nicht banal, das ist wichtig.“ Insgesamt gebe es auch gute Nachrichten: „Seit zwei Wochen ist die erfasste Zahl der weltweit genesenen Patienten höher als die Zahl der Neuinfizierten.“

Mit Blick auf China, wo unter anderem viele Arzneimittel hergestellt werden, regte Spahn auch eine andere, grundsätzliche Debatte an: „Sollten wir in diesem Umfang wirtschaftlich und in unseren Lieferketten abhängig sein von einem einzigen Land auf der Welt? Ich denke nein.“

Update vom 04.03.2020, 15.30 Uhr: Rotes Kreuz ruft "Alarmstufe 1" aus

Das "Bayerische Rote Kreuz (BRK)" hat die "Alarmstufe 1" ausgerufen. Das geht aus einem internen Schreiben des "BRK" hervor, das dem Spiegel vorliegt.

Konkret betrifft das sogenannte "Schnelleinsatztruppen" aus Bayern. Die Truppen können eine größere Anzahl von Menschen medizinisch behandeln, transportieren sowie betreuen. Laut dem "BRK"-Schreiben gebe es eine "derzeit nicht absehbare Lageentwicklung der Ausbreitung des Covid-19-Virus".

Laut dem Spiegel-Bericht nennt das "BRK" außerdem die "Öffnung der türkischen Grenzen am 29.02.2020" als Grund für die Ausrufung der "Alarmstufe". Diesbezüglich wird auch ein "möglicher Flüchtlingsstrom nach Europa" erwähnt.

Möglicherweise könne es zu Engpässen in der Versorgung kommen. Deshalb ruft das "Bayerische Rote Kreuz" die Einsatzkräfte zu Sparsamkeit bei Materialien auf.

Update vom 04.03.2020, 13:30 Uhr: Messen in Iphofen und Volkach unter Vorbehalt

Mit der Feinschmeckermesse in Iphofen und dem Saatgut-Festival in Volkach stehen gleich zwei Großveranstaltungen an, zu denen in der kommenden Woche Tausende von Besuchern erwartet werden. Vor Ort sieht man den Messen mit gemischten Gefühlen entgegen.

Bei der Leiterin der Iphöfer Touristinfo, Claudia Bellanti, steht das Telefon nicht mehr still. "Die Leute wollen von uns wissen, ob die Messe stattfindet und sie ihr Hotelzimmer buchen können. Ich kann ihnen nur sagen: Von unserer Seite aus findet die Messe statt." Letztlich aber liege das nicht in ihrer Hand: "Wir stehen in ständigem Austausch mit dem Landratsamt. Für die Stadt Iphofen geht es auch um Kosten, auf denen wir bei einer Absage der Messe sitzen bleiben würden. Wir haben Einnahmen nur aus Standgebühren und Eintrittsgeldern. Da kommen schnell 40 000 Euro zusammen, die fehlen würden."

Ähnlich die Situation in Volkach. Die Organisatoren des Saatgutfestivals, Barbara und Martin Keller, betonen, dass das Festival "nach derzeitigem Stand" über die Bühne gehe. Man richte sich letztlich aber "nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes".

Genau dort ist man froh, dass es derzeit keinen bestätigten Corona-Virus-Fall im Landkreis gibt. Deshalb: Erst einmal grünes Licht für alle geplanten Veranstaltungen, wenn auch unter dem Vorbehalt, dass alles so bleibt wie im Moment. Das Gesundheitsamt rät deshalb zunächst, sich "an die normalen Hygienevorkehrungen wie gründliches Händewaschen und Niesen in die Armbeuge" zu halten. Auch in dem Amt stehen die Telefone nicht mehr still.

Update vom 04.03.2020, 13.00 Uhr: Weitere infizierte Person in Nürnberg

Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilt, ist eine weitere Person in Nürnberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Nürnberg damit auf drei. Laut Informationen der Stadt Nürnberg handelt es sich um eine Reiserückkehrerin aus dem Piemont/Italien. Die Infizierte ist mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in häuslicher Quarantäne. Die Familie wird nun ebenfalls getestet, die Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet.

Alle Informationen rund um die aktuellen Corona-Entwicklungen in Nürnberg finden Sie hier.

Update am 04.03.2020, 10.30 Uhr: Champions League-Spiel wegen Coronavirus ohne Zuschauer

Die Champions-League-Partie FC Valencia-Atalanta Bergamo am Dienstag (10. März 2020) wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das gab der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa am Dienstag (3. März 2020) bekannt. Grund dafür ist die Ansteckungsgefahr durch den Coronavirus.

Es seien zahlreiche Zuschauer zum CL-Spiel erwartet worden, so Illa. Das Achtenfinal-Hinspiel gewann Bergamo deutlich mit 4:1. Der Deutsche Robin Gosens steuerte ein Tor für den Erfolg der Italiener bei.

Neben dem Champions-League-Spiel wird auch das Europa-League-Spiel zwischen dem FC Getafe und Inter Mailand vor leeren Rängen stattfinden, wie Illa erklärte

Update am 04.03.2020, 08.00 Uhr: Schule in Thüringen geschlossen - CDU-Abgeordneter nicht infiziert

Nach der ersten bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Thüringen sind am Dienstag (03. März 2020) im Saale-Orla-Kreis mehr als 160 Menschen auf den Erreger getestet worden. Dabei handelte es sich nach Angaben des Landratsamtes um Mitglieder einer Reisegruppe, die in den italienischen Dolomiten in den Winterferien einen Skiurlaub verbrachten, und um deren Kontaktpersonen. Von ihnen hätten Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Abstriche genommen. Die Proben wurden zur Untersuchung ins Landesamt für Verbraucherschutz gebracht, wo sie ab Mittwoch untersucht werden sollen.

Mit Ergebnissen sei nicht vor Donnerstag zu rechnen, teilte der Fachdienstleiter Gesundheit des Landratsamtes Saale-Orla, Torsten Bossert, mit. Insgesamt sei mit bis zu 300 Menschen aus dem Landkreis zu rechnen, die untersucht werden müssten. Das neuartige Virus wurde am Montag bei einem 57-Jährigen aus dem Orlatal festgestellt, der der Skiurlaubergruppe angehörte. Er wird im Klinikum Saalfeld behandelt. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es.

Zu den Menschen, die mit ihm Kontakt hatten, gehört auch ein CDU-Landtagsabgeordneter. Der Politiker, der mit der Gruppe im Skiurlaub war, wurde ebenfalls getestet. Der Coronavirus-Verdacht hat sich jedoch nicht bestätigt. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Damit kann die für Mittwoch geplante Wahl eines neuen Ministerpräsidenten stattfinden.

Das Gymnasium in Pößneck und andere öffentliche Einrichtungen und Behörden wurden am Dienstag wegen Corona-Verdachts geschlossen. Ein Schüler und eine Lehrerin des Gymnasiums waren unter den Skireisenden, die am 14. Februar aus den Dolomiten zurückgekehrt waren. Der Unterricht des Gymnasiums wird voraussichtlich bis Freitag (06. März 2020) ausfallen.

Öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern wurden bis auf Weiteres abgesagt. Die Stadtverwaltung Pößneck wurde für den Besucherverkehr geschlossen, ebenso die Bibliothek. Der infizierte 57-Jährige habe Kontakt mit einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung gehabt, sagte Pößnecks Bürgermeister Michael Modde (parteilos). Fürs Erste geschlossen sind auch Musikschule und Finanzamt.

Thomas Fügmann, Landrat im Saale-Orla-Kreis, erklärt gegenüber News5, dass es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen handelt, "um von vorne herein Risiken auszuschließen". Weiterhin rät er den Bürgern zur Gelassenheit und sich gegebenenfalls ein Stück zurückzuziehen - aber "trotzdem ein ganz normales Leben zu führen." Auch wenn die getroffenen Maßnahmen für den Moment dafür dienen sollen, mögliche Übertragungswege zu verhindern, ist Thomas Fügmann überzeugt, "dass es eine weitere Ausbreitung geben wird."

Für die Einwohner des Saale-Orla-Kreises ist ein Bürgertelefon unter der Nummer 03663 488 888 geschaltet. Es habe dort bisher zahlreiche Anrufe gegeben, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes.

Das Fleimstal (Val di Fiemme) im Trentino, wo er sich angesteckt hatte, gilt laut Landratsamt nicht als Coronavirus-Risikogebiet wie andere Regionen Italiens.

Unabhängig von den Fällen im Saale-Orla-Kreis teilten am Dienstag auch die Städte Weimar und Suhl neue Verdachtsfälle auf Infektionen mit. In Weimar wurden 36 Menschen auf das Virus getestet, in sieben Fällen bestätigte sich die Infektion nicht. In den restlichen Fällen laufen die Untersuchungen noch, dort ordneten die Behörden vorsorglich häusliche Quarantäne an. In Suhl betraf dies einen Fall.

Update am 03.03.2020, 18.00 Uhr: Schutzmaskenmangel behindert Kampf gegen Coronavirus

Der Mangel an Gesichtsmasken und anderen medizinischen Schutzausrüstungen behindert laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Kampf gegen das neuartige Coronavirus. „Wir können Covid-19 nicht aufhalten, ohne unsere Gesundheitspersonal zu schützen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. „Die Vorräte gehen rapide zur Neige.“ Die Preise für OP-Masken hätten sich versechsfacht, die für Beatmungsgeräte verdreifacht und für Schutzkleidung mehr als verdoppelt.

Tedros sagte, dass die weltweite Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung um 40 Prozent gesteigert werden müsse, und forderte die Regierungen auf, den Herstellern Anreize zu bieten. Nach Schätzung der WHO werden jeden Monat etwa 89 Millionen Atemschutzmasken gebraucht und 76 Millionen Untersuchungshandschuhe.



Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer sagte der WHO-Chef, es sei noch voreilig, irgendwelche Schritte zu unternehmen. „Ich denke, eine Entscheidung jetzt wäre zu früh.“ Er habe Vertrauen in Japan und dass es dort im Kampf gegen das neue Virus Fortschritte geben werde. Japan gehört zu den besonders betroffenen Ländern außerhalb Chinas.

Update am 03.03.2020, 13.36 Uhr: CDU-Abgeordneter aus Thüringen vor Ministerpräsidentenwahl in Quarantäne

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen befindet sich ein Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Quarantäne. Der Abgeordnete sei in den Winterferien mit einem infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis im Skiurlaub in Italien gewesen, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Dienstag in Erfurt. Laborproben des Abgeordneten würden derzeit untersucht. Möglicherweise liege schon am Dienstagabend ein Ergebnis vor.

Welche Auswirkungen ein positives Resultat auf die Ministerpräsidentenwahl an diesem Mittwoch im Landtag hätte, war zunächst unklar. Bei einem negativen Testergebnis könne der Politiker an der Wahl teilnehmen, sagte der Ministeriumssprecher. „Dann kann die Quarantäne aufgehoben werden.“ Der Politiker zeige derzeit keine Symptome.

Update am 03.03.2020, 13.20 Uhr: Leipziger Buchmesse abgesagt

Die Leipziger Buchmesse ist wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung haben die Entscheidung am Dienstag gemeinsam getroffen, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte. Es sei eine Maßnahme zur Prävention. Die Frühlingsschau der Buchbranche hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen.

Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Die Buchmesse gilt bei den Verlagen als Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals „Leipzig liest“ hatten 3700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden. In diesem Jahr waren rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Buchmesse erwartet worden.

Update am 03.03.2020, 11.34 Uhr: Zahl der Infektionen außerhalb Chinas nimmt zu - Papst negativ getestet

Weltweit haben sich laut dem Robert Koch-Institut inzwischen rund 90.900 Menschen in 73 Ländern nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Allein China hat nach offiziellen Angaben 80.280 Infizierte. „Das Geschehen verlagert sich etwas weg von China, und der Rest der Welt wird vermehrt betroffen“, sagte Vizepräsident Lars Schaade am Dienstag in Berlin. Seit Montag seien in China offiziell 115 Fälle hinzugekommen, in den restlichen 72 Ländern 1700 Fälle. Es handele sich weiterhin um eine dynamische und ernstzunehmende Situation.

In Deutschland wurden demnach bislang 188 Fälle bestätigt, darunter 101 in Nordrhein-Westfalen, 36 in Bayern, 26 in Baden-Württemberg. Insgesamt sind 13 Bundesländer betroffen. Viele der Betroffenen bundesweit hätten sich in Nordrhein-Westfalen infiziert, sagte Schaade.

„Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und auch Ausbrüchen in Deutschland muss gerechnet werden.“ Die Gefahr für die Bevölkerung in Deutschland werde aktuell als „mäßig“ eingeschätzt.

Papst negativ auf Coronavirus getestet

Papst Franziskus indes leidet an einer Erkältung, und seit Tagen wird spekuliert, ob er sich auf das neuartige Virus testen ließ, das sich in Italien besonders stark ausgebreitet hat. Die römische Zeitung „Il Messaggero“ berichtete nun, dass Franziskus eine Probe abgegeben habe und negativ sei. Der Vatikan äußerte sich dazu am Dienstag nicht.

Der 83 alte Papst hatte in den letzten Tagen mehrere Termine abgesagt und war auch nicht zu den Fastenexerzitien diese Woche aufgebrochen. Der Pontifex selbst sprach am Sonntag von einer Erkältung. Beim Angelusgebet hustete er mehrmals. Vatikansprecher Matteo Bruni hatte am Sonntag der dpa erklärt, es gebe „keinerlei“ Hinweise, die zu einer anderen Diagnose als zu der Erkältung führten, die der Papst selbst erwähnt habe.

„Il Messaggero“ schrieb zudem, dass der emeritierte Papst Benedikt wegen des Corona-Ausbruchs wesentlich weniger Besucher empfange. Der 92-Jährige lebt abgeschirmt in einem Kloster im Vatikan. Das Coronavirus hat sich vor allem in Norditalien ausgebreitet und ist vor allem für ältere, vorerkrankte Menschen gefährlich. In Rom gibt es bisher nur vereinzelte Fälle. Franziskus ist generell guter Gesundheit, er hat allerdings nur noch einen Lungenflügel.

Update am 03.03.2020, 11.20 Uhr: Desinfektionsmittel in Franken wird stellenweise knapp

Wegen des Coronavirus werden Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken in fränkischen Landkreisen stellenweise knapp"Die ganze Panikmache um den Coronavirus verleitet die Leute dazu, Hamsterkäufe zu tätigen und da zählt Desinfektionsmittel offenbar mit rein", sagt eine stellvertretende Fililalleiterin von dm.

Update am 02.03.2020, 20.45 Uhr: 21 Coronavirus-Fälle in Bayern

Das "bayerischen Gesundheitsministerium" hat aktuelle Zahlen zum Coronavirus veröffentlicht: Mittlerweile gibt es 21 Fälle im Freistaat. Eine Sprecherin des "Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)" sagte am Montagabend (2. März 2020), dass sechs Fälle bestätigt wurden. Die Betroffenen stammen aus dem Raum Freising.

Am Mittag wurde bekannt, dass zwei Menschen aus dem Kreis Bayreuth infiziert sind.

Update am 02.03.2020, 15.30 Uhr: Zwei Menschen aus Oberfranken mit Coronavirus infiziert

Mittlerweile hat das Coronavirus auch Oberfranken erreicht: Zwei Menschen sind infiziert. Zudem wurde eine Arztpraxis geschlossen. Auch eine Gastwirtschaft hat reagiert und vorläufig zu: Alle Informationen im Überblick.

Update am 02.03.2020, 11.50 Uhr: Neue Infektion in Franken bestätigt

Das Coronavirus hat in Franken einen weiteren Landkreis erreicht. Wie das Gesundheitsministerium in einer Mitteilung bestätigt, ist ein weiterer Infizierter im Landkreis Roth nachgewiesen worden. Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.

Update am 02.03.2020, 08.05 Uhr: Ebola-Medikament könnte Coronavirus heilen

Neue Hoffnungen machen Studien der University of Alberta und des Pharmakonzerns Gilead. Derzeit wird untersucht, ob die Wirkung einiger antiviraler Mittel, etwa gegen HIV oder SARS, für auch bei dem neuartigen Coronavirus anschlägt. Am erfolgreichsten zeigte sich jedoch die Behandlung mit dem Wirkstoff Remdesivier, der von Gilead zur Bekämpfung von Ebola entwickelt wurde, sich dafür als wenig effektiv herausstellte, jedoch eine hohe Wirkung gegen SARS, Mers-CoV und andere RNA-Viren hat. Erste Behandlungsversuche mit Remdesivier an Coronavirus-Patienten in den USA und China zeigten Verbesserungen der Symptome. Studien mit 700 Patienten in Wuhan und Peking sollen nun bestätigen, ob diese Wirkung verlässlich ist. Die Ergebnisse der Studien werden Anfang April erwartet.

Update am 02.03.2020, 07.10 Uhr: zwei Tote in den USA, erste Infizierte in Berlin und Indonesien

Die Zahl der Toten durch das neuartige Corona-Virus in den USA hat sich auf mindestens zwei erhöht. Die Gesundheitsbehörde im US-Bundesstaat Washington meldete am Sonntag (Ortszeit) einen weiteren Todesfall. Aus demselben Bundesstaat an der US-Westküste war am Samstag der erste Todesfall durch den Erreger Sars-CoV-2 in den Vereinigten Staaten gemeldet worden.

Im Bundesstaat New York an der Ostküste wurde am Sonntag der erste Fall einer Infektion durch das neuartige Corona-Virus bestätigt. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo teilte mit, die Frau im Alter von Ende 30 habe sich bei einer Reise im Iran angesteckt. Sie sei in ihrem Zuhause unter Quarantäne.

Die Senatverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung teilte am Sonntagabend mit, dass in Berlin erstmals eine Person an dem neuartigem Coronavirus erkrankte. Der Infizierte befindet sich stationär in Isolation und wird behandelt. Der zuständige Amtsarzt kümmert sich um die Nachverfolgung der Kontaktpersonen.

Auch in Indonesien sind die zwei ersten Fälle des neuen Coronavirus nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich um eine Mutter und eine Tochter, wie Präsident Joko Widodo am Montag vor Reportern sagte. Die zwei hätten Kontakt mit einem infizierten japanischen Touristen gehabt.

Bei dem südostasiatischen Land mit seinen 260 Millionen Einwohnern war in den vergangenen Wochen auffällig, dass dort bisher keine Sars-CoV-2-Fälle gemeldet wurden. Indonesien hatte zwar seit dem Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 Flüge von und nach China eingestellt. Wissenschaftler legten aber nahe, dass es in Ländern wie Indonesien, in die es üblicherweise viele Flüge von Wuhan aus gebe, nicht entdeckte Fälle geben könnte.

Update am 01.03.2020, 21.10 Uhr: Sieben neue Coronavirus-Fälle in Bayern

In Bayern sind am Wochenende insgesamt sieben neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Das bayerische Gesundheitsministerium berichtete am Samstag und Sonntag über fünf neue Fälle aus Oberbayern sowie je einen Fall aus Mittelfranken und aus Schwaben. Aktuell gibt es damit acht bekanntermaßen Erkrankte im Freistaat.

Bei einem der Fälle handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens DMG Mori in Pfronten. Der Maschinenbau-Konzern hatte in Abstimmung mit den Behörden entschieden, dass alle Beschäftigten des Standorts in Pfronten mindestens bis Dienstag nicht an ihrer Arbeitsstelle erscheinen sollen. Es handelt sich um etwa 1600 Mitarbeitende. Das zuständige Gesundheitsamt will jetzt ermitteln, wer im engeren Kontakt mit dem erkrankten 36-Jährigen stand. Diese Kollegen sollen dann am Dienstag gezielt getestet werden. Der 36 Jahre alte Mann hat nach Angaben der Kreisbehörde keine schweren Symptome. Er hatte sich vermutlich auf einer Reise infiziert.

Update am 01.03.2020, 14.30 Uhr: Dritter bestätigter Corona-Fall aus Franken

Die Stadt Nürnberg hat am Sonntagnachmittag den dritten bestätigten Corona-Fall aus Franken bekanntgegeben. Es handelt es um die Ehefrau des Nürnbergers, der aktuell in Karlsruhe in einem Klinikum behandelt wird. Dass der Mann aus Nürnberg infiziert ist, wurde bereits am Freitag öffentlich. Inzwischen wurde auch die Ehefrau des 36-Jährigen positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befindet sich zusammen mit ihren Kindern auf einer Isolierstation des Nürnberger Klinikums. Damit ist die Frau der erste Fall, der in Nürnberg behandelt.

Update am 01.03.2020, 11.57 Uhr: 117 Coronavirus-Infektionen in Deutschland

Bis Sonntagvormittag sind in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 117 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Noch am Freitag waren es erst 53 Nachweise.

Allein in Nordrhein-Westfalen sind es nach der aktuellen Liste mittlerweile 66 Fälle, in Bayern 19 und in Baden-Württemberg 15. Die tatsächliche Zahl der Fälle dürfte etwas darüber liegen, weil neue Nachweise hinzukommen. So sind es nach einer dpa-Auswertung in Rheinland-Pfalz mittlerweile 3 Fälle statt wie vom RKI gemeldet 2.

Im Saarland, und den östlichen Bundesländern einschließlich Berlin sind bisher keine Fälle von Infektionen mit dem Sars-CoV-2 bekannt geworden. Weltweit gibt es laut RKI 85 207 Fälle, der Großteil davon in China. Die meisten Fälle außerhalb Chinas gibt es mit 2931 nachgewiesenen Infektionen in Südkorea.

Update am 01.03.2020, 10 Uhr: Seehofer sieht Abriegelung ganzer Städte als "letztes Mittel"

Bundesinnenminister Horst Seehofer geht nicht von einem schnellen Ende des Kampfes gegen das neuartige Coronavirus aus. „Ich rechne damit, dass wir zum Jahreswechsel einen entsprechenden Impfstoff zur Verfügung haben“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Bis dahin müsse man das Virus „mit den klassischen Mitteln des Seuchenschutzes bekämpfen. Wir müssen die Infektionsketten konsequent unterbrechen.“

Auch die Absperrung von Regionen oder Städten schloss Seehofer nicht völlig aus. „Dieses Szenario wäre das letzte Mittel“, sagte der CSU-Politiker. Damit widersprach Seehofer einer Stellungnahme von Bayerns Innenminister Herrmann, in der dieser eine solche Abriegelung ausgeschlossen hatte: „Ein ganzes Dorf abzuriegeln, steht definitiv nicht zur Debatte“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München nach einer Sitzung des Kabinetts zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und Bayern. Der Freistaat sehe die Strategie vor, Personen die krank sind oder bei denen ein Verdacht bestehe, zu isolieren und unter Quarantäne zu stellen.

Seehofer selbst gibt als Schutzmaßnahme nach eigener Aussage anderen Menschen derzeit nicht mehr die Hand. „Ich sage aber jedes Mal, dass das nichts mit Unhöflichkeit zu tun hat.“

Update am 01.03.2020, 9.45 Uhr: Landratsamt Bamberg richtet Krisenstab ein

>In Bamberg haben Landrat Kalb und OB Starke einen Krisenstab zum Coronavirus eingerichtet. Die Anfragen aus der Bevölkerung seien in den letzten Tagen enorm gestiegen, eine Telefon-Hotline steht den Bürgern zur Verfügung. Starke versichert: "Wir wollen eher beruhigen denn Panik schüren."

Update am 01.03.2020, 06.49 Uhr: Coronavirus erreicht Australien - erster Toter

Nun ist auch in Australien der erste Mensch an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Infiziert hatte sich der 78-Jährige auf dem vor Japan unter Quarantäne stehendem Kreuzfahrtschiff. Canberra (dpa) – In Australien ist erstmals ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Der 78-Jährige aus Perth starb am Sonntagmorgen, wie die Gesundheitsbehörden im Bundesstaat Westaustralien mitteilten.

Der Mann war zuvor zusammen mit seiner Frau auf dem vor der Küste Japans unter Quarantäne stehendem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ gewesen und hatte es dann Richtung Australien verlassen können. Die beiden zählten zu insgesamt 160 Menschen, die von dem Schiff nach Australien gebracht worden waren. Nachdem der Mann und die Frau aus einer zweiwöchigen Quarantänezeit in Darwin in ihr Haus zurückgekehrt waren, wurden beide positiv auf die Lungenkrankheit getestet.

Japans Regierung hatte das Schiff zwei Wochen bis zum 19. Februar im Hafen der Tokioter Nachbarstadt Yokohama unter Quarantäne gestellt. Anlass dafür hatte ein 80-Jähriger aus Hongkong gegeben, der positiv auf das Virus getestet worden war. Der Mann war am 20. Januar in Yokohama zugestiegen und fünf Tage später in Hongkong von Bord des Kreuzfahrtschiffes gegangen.

Forscher hatten erklärt, ein möglicher Grund für die besonders starke Ausbreitung des Virus an Bord sei die große räumliche Nähe der Menschen zueinander. Als die Quarantäne aufgehoben wurde und Passagiere von Bord konnten, seien 619 Passagiere infiziert gewesen. Hätte Japan die anfangs 3700 Passagiere und Crewmitglieder sofort nach Ankunft von Bord gelassen, wären nicht so viele Menschen mit dem Erreger infiziert worden.

Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Brite von Bord des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ in Japan gestorben war. Dies war der erste Todesfall unter den Ausländern von Bord des unter Quarantäne gestellten Schiffes.

Am Freitag hatte der australische Gesundheitsminister Greg Hunt seine Landsleuten zu Besonnenheit aufgefordert. In Australien sei das Coronavirus „effektiv eingedämmt“, man solle keine überzogene Angst vor Veranstaltungen mit vielen Menschen haben.

Zahlreiche weitere Länder melden neue Infektionen

Die griechischen Gesundheitsbehörden haben am Sonntag drei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit stieg die Zahl der Infizierten in Griechenland auf sieben. Keiner der Erkrankten sei in Lebensgefahr, berichtete der Staatsrundfunk unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Athen.

In China sind weitere 35 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, wurden fast sämtliche Todesfälle und neue Erkrankungen in der besonders schwer betroffenen und weitgehend abgeriegelten Provinz Hubei registriert. Dort gab es 34 Tote und 570 neue Erkrankungen. Im Rest des Landes kamen ein weiterer Todesfall und drei neue Infektionen hinzu. Damit sind in China bislang 2870 Menschen dem neuartigen Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Gesamtzahl der Infektionen auf dem chinesischen Festland lag bei fast 80 000, von denen jedoch laut offizieller Angaben etwa die Hälfte bereits geheilt wurde.

Südkoreas Gesundheitsbehörden haben erneut einen starken Anstieg der Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus im Land gemeldet. Über die Nacht zum Sonntag seien 376 weitere Menschen erfasst worden, die sich mit dem Erreger von der Lungenkrankheit Covid-19 angesteckt hätten. Bisher wurden 3526 Menschen positiv auf das Virus getestet – so viele wir nirgendwo sonst außerhalb Chinas. Mit dem Virus werden in Südkorea bislang 17 Todesfälle in Verbindung gebracht.



Die Mehrzahl der neuen Fälle konzentriert sich weiter auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Allein 333 der neuen Infizierungen wurden in Daegu diagnostiziert. Dort gibt es die größte Anhäufung von Fällen unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die auch Verbindungen nach China hat.



Die Behörden rechnen auch für die nächsten Tagen mit einem weiter sprunghaften Anstieg bei den Fallzahlen, da alle der mehr als 200 000 Mitglieder der Sekte in Südkorea auf das Virus getestet werden sollen.

Wegen des neuartigen Coronavirus haben in Ecuador zwei Profifußballspiele ohne Zuschauer stattgefunden. Betroffen waren je ein Spiel der ersten und zweiten Liga am Samstag in der Hafenstadt Guayaquil. Dort war der erste Fall einer Ansteckung mit dem Erreger Sars-CoV-2 in dem südamerikanischen Land am Samstag bestätigt worden.



Bei der Patientin handelte es sich um eine Ecuadorianerin, die am 14. Februar aus ihrer Wahlheimat Spanien nach Guayaquil gereist war, wie die Gesundheitsministerin Catalina Andramuño erklärte. Daraufhin gab Ecuadors Profifußballliga bekannt, dass die Begegnungen in Guayaquil zwischen Barcelona SC und Puertoviejo in der Serie A sowie zwischen 9 de Octubre und Manta FC in der Serie B ohne Zuschauer stattfinden würden.

Update am 29.02.2020, 21.45 Uhr: Schüler aus Risikogebieten sollen am Montag zuhause bleiben

In Bayern enden die Faschingsferien. Zu diesem Anlass hat das bayerische Gesundheitsministerium Ulaubsrückkehrer aus Risikogebieten, wie Italien, zu besonderer Vorsicht wegen der Coronavirus-Erkrankungen aufgefordert. Feriengäste, die nach ihrem Urlaub einen begründeten Verdacht auf eine Infektion hätten, sollten sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden, teilte das Ministerium am Samstag mit. Schüler sollen auch ohne Symptome zuhause bleiben, wenn sie in einem Risikogebiet waren.

Schüler, die in den vergangenen beiden Wochen in einem der ausgewiesenen Risikogebiete waren, sollen auch ohne Symptome am Montag, dem ersten Schultag, möglichst zu Hause bleiben. Die Schule sei dann darüber zu informieren, teilte das Kultusministerium mit. „In diesem Fall gilt die Nichtteilnahme am Unterricht als entschuldigt“, hieß es. Als Risikogebiet gelten in Italien unter anderem die Lombardei sowie verschiedene Regionen in China, Südkorea und dem Iran.

Weiterhin wurden am Samstag drei neue Fälle in Bayern bekannt. Es handelt sich um Patienten aus Oberbayern. Details zu den Fällen würden am Sonntag bekannt gegeben. Damit gibt es im Freistaat insgesamt vier bestätigte Krankheitsfälle. Die meisten Sars-CoV-2-Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut schwer. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe. In Deutschland gibt es aktuell 79 bestätigte Fälle (Stand 29.02.2020).

Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg steht für alle Fragen rund um das Corona-Virus zur Verfügung - auch für Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten. Das Anruf-Aufkommen bei der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg habe sich nach der aktuellen Entwicklung vervielfacht, so das Landratsamt. Urlaubsrückkehrer könnten gerne den Rat des Fachbereiches suchen.

Um eine Ausbreitung zu verhindern oder möglichst gering zu halten, ist es laut Amtsärztin Dr. Susanne Paulmann wichtig, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Die Mitarbeiter des Fachbereiches Gesundheitswesen sind unter der Telefonnummer 0951/85 651 erreichbar.

Update am 29.02.2020: Erster Corona-Verdachtsfall aus Oberfranken

Nachdem sich bereits zwei Männer aus Mittelfranken nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, gibt es jetzt den ersten Verdachtsfall aus Oberfranken. Ein Gastwirt aus Bayreuth steht unter Verdacht - ein Testergebnis steht jedoch noch aus. Mehr zu dem Fall aus Bayreuth lesen Sie hier.

Update am 29.02.2020, 12.39 Uhr: Schule in Bonn bleibt zwei Wochen geschlossen

Nach der Infektion eines Mitarbeiters einer Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) mit dem neuartigen Coronavirus bleibt eine Bonner Grundschule von Montag an für zwei Wochen geschlossen. Die rund 185 Kinder, die die Schule besuchten, würden nun auf das Virus getestet, sagte die Leiterin des Bonner Gesundheitsamtes, Ingrid Heyer, am Samstag. Dazu würden Krisenteams die Familien im Laufe des Tages zu Hause aufsuchen.



Der 23 Jahre alte OGS-Mitarbeiter zeige nur leichte Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne, sagte der Ärztliche Direktor der Bonner Uniklinik, Wolfgang Holzgreve.



Der junge Mann habe im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert und sei dann am Aschermittwoch nach Bonn zurückgekehrt, wo er in der OGS arbeite, schilderte Heyer. Dort habe er dann Kinder bei den Hausaufgaben betreut. Danach habe er sich schlecht gefühlt und sei am Donnerstag nicht in der Schule gewesen. Am Freitagnachmittag sei er dann in der Uniklinik positiv auf den Coronavirus getestet worden.

Bisher haben alle nun fast 40 Infektionsfälle in NRW einen Bezug zum Kreis Heinsberg, wo auch der 47-Jährige feierte, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.

Update am 29.02.2020, 12.34 Uhr: Neun Coronavirus-Infektionen in Österreich

n Österreich sind inzwischen neun Fälle von Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Ein Ehepaar aus der Nähe von Wien sei positiv getestet worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag. Damit wurde das Virus Sars-CoV-2 in vier von neun Bundesländern nachgewiesen. In Österreich wurden auf der Suche nach dem Erreger bisher 1650 Tests gemacht. Ein Treffen von Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz mit US-Präsident Donald Trump ist vom Weißen Haus auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben worden. Kurz wollte am Sonntag in die USA reisen und sich am Dienstag mit Trump über aktuelle politische Fragen austauschen.

Update am 29.02.2020, 11.16 Uhr: WHO setzt Coronavirus-Gefahr auf höchste Stufe

Die Ausbreitung des Coronavirus beunruhigt die Weltgesundheitsorganisation WHO. "Unsere Experten haben die Entwicklung kontinuierlich im Blick", so der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Wir haben nun unsere Einschätzung des Verbreitungsrisikos und der Auswirkungen von Covid-19 weltweit von einem hohen auf ein sehr hohes Niveau angehoben." Alle Informationen entnehmen Sie dem oben stehenden Video.

Update am 29.02.2020, 10.45 Uhr: Gesundheitsministerium ruft Italien-Rückkehrer zur besonderen Vorsicht auf

Bayerns Gesundheitsministerium hat aus Anlass des Endes der Faschingsferien im Freistaat Italienurlauber zu besonderer Vorsicht wegen der Coronavirus-Erkrankungen aufgefordert. Feriengäste, die nach ihrem Urlaub einen begründeten Verdacht auf eine Infektion hätten, sollten sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden, teilte das Ministerium am Samstag mit.



Ein begründeter Verdachtsfall bestehe bei Menschen, die Symptome haben und sich vorher in einem Risikogebiet aufgehalten haben. „Wer in Italien mit einem Coronavirus-Erkrankten persönlichen Kontakt hatte, sollte sich umgehend an sein Gesundheitsamt wenden“, betonte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).



Die meisten Sars-CoV-2-Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut schwer. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

Update am 29.02.2020, 09.44 Uhr: Neuer Fall an Grundschule in Bonn

Der Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) in einer Bonner Grundschule ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das meldete die Stadt Bonn am Samstag. In der Nacht habe man von dem Testergebnis erfahren und rufe jetzt alle Eltern an mit der Bitte, die Kinder zunächst zuhause zu lassen, sagte eine Stadtsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe in Gangelt im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert. Bisher haben alle nun fast 40 Infektionsfälle in NRW einen Bezug zum Kreis Heinsberg, wo auch der 47-Jährige feierte, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.



Die Stadt Bonn will im einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr Näheres berichten. Bisher wisse man noch nicht, ob häusliche Quarantäne angeordnet werde, sagte die Sprecherin. Es handele sich bei dem Erkrankten nicht um einen Lehrer, sondern um den Mitarbeiter eines Trägers, der für die Übermittagsbetreuung zuständig ist. Etwa 180 Kinder besuchen die Clemens-August-Schule, rund 150 von ihnen gehen in deren OGS. Das seien aber nur allererste Zahlen, die noch nicht belastbar seien, betonte die Sprecherin.

Update am 29.02.2020, 07.04 Uhr: Weltärztebund-Chef warnt vor deutlichem Anstieg der Infektionen

Der Weltärztebund-Chef Frank Ulrich Montgomery hält Panik angesichts des Coronavirus für nicht angebracht. „Dies ist nicht der Weltuntergang.“ 80 Prozent der Erkrankten hätten lediglich erkältungsähnliche Symptome: Einen Impfstoff werde es jedoch frühestens 2021 geben.

Montgomery rechnet mit einer deutlichen Zunahme der Coronvirus-Infektionen in Deutschland. Das Virus werde sich voraussichtlich dauerhaft in Deutschland und dem Rest der Welt einnisten. „In ein paar Jahren werden wir mit einer weiteren grippeartigen Erkrankung leben, die Covid-19 heißt und gegen die wir impfen können. Jetzt gilt es, den Übergang zu managen“, so Montgomery gegenüber der „Passauer Neuen Presse“.

„Durch die Quarantäne-Maßnahmen gewinnen wir Zeit, um einen Impfstoff zu entwickeln. Zudem entlasten wir unser Gesundheitssystem, wenn nicht alle Infektionen auf einmal auftreten“, so Montgomery. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass demnächst sehr viel mehr Menschen Coronavirus-Infektionen haben.“

Laut Angaben der "Bild"-Zeitung gibt es aktuell (29.02.2020, 7.30 Uhr) 55 offiziell bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Deutschland. Die Zahl scheint extrem niedrig, wenn man bedenkt, dass sich die Zahl der Erkrankungen vom 27. auf den 28.02.2020 über Nacht verdreifacht hat. Auch die bislang sehr zuverlässige Live-Karte der John Hopkins Universität, auf der man die Ausbreitung des Coronavirus verfolgen konnte, liefert seit heute keine verlässlichen Angaben mehr zur Zahl der Erkrankten in Deutschland - dort steht lediglich die veraltete Zahl 48 (vom 28.02.), weitere Daten sind nicht verfügbar.

Tipp: Das Coronavirus breitet sich rasant aus, immer mehr Menschen bekommen ein mulmiges Gefühl. Für den Fall einer Quarantäne ist es gut, vorbereitet zu sein. Das "Bundesamt für Katastrophenschutz" stellt eine Checkliste mit Vorräten und Lebensmitteln für 14 Tage bereit, falls der Strom ausfällt oder Wasser knapp wird.

Update am 28.02.2020, 19.45 Uhr: Zwei Männer aus Franken mit Coronavirus infiziert

Während am Freitag bekannt wurde, dass der erste mit dem Coronavirus infizierte Franke ein Hautarzt der Erlanger Uniklinik ist, wurde auch der zweite Coronafall aus Franken bestätigt. Der Oberarzt der Universitätsklinik Erlangen steckte sich wohl bei einem italienischen Arzt an. Damit ist der Betroffene der erste Patient von SARS-CoV-2, der in der Erlanger Klinik stationär behandelt wird. Der Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes berichtet, dass der infizierte Oberarzt bislang zu 47 Personen in der Hautklinik Kontakt hatte. Darunter 27 Mitarbeiter. Die engeren Kontaktpersonen wurden am Freitag schnellstmöglich häuslich isoliert und auf das Virus getestet, heißt es in einer Pressemitteilung der Uniklinik.

Bei dem zweiten Franken, der mit dem Coronavirus infiziert ist, ist ein 36-jähriger Mann aus Nürnberg. Er befindet sich aktuell in Quarantäne in einer Klinik in Karlsruhe, wo er zuletzt auf einer Geschäftsreise war. Wie die Stadt Nürnberg am Freitag mitteilte, hat das Gesundheitsamt bereits Kontakt zu der Familie des Mannes aufgenommen. Die Familienmitglieder - die Ehefrau mit zwei Kindern sowie die Schwiegermutter des Erkrankten - befinden sich bereits im Klinikum Nürnberg auf einer Isolierstation.

Update am 28.02.2020, 16.20 Uhr: Infizierter ist Oberarzt

In einer Pressemitteilung hat das Universitätsklinikum Erlangen den Corona-Patienten bestätigt. Der betroffene Mitarbeiter ist ein Oberarzt der Hautklinik des Uni-Klinikums Erlangen. Er war am Wochenende zu einer Arbeitskreissitzung in München und hatte dort Kontakt zu dem italienischen Arzt.

Der Erlangener Oberarzt wurde nach dem positiven Test auf das Coronavirus sofort in einem Isolierzimmer der Hautklinik stationär aufgenommen. Ihm geht es nach eigenen Worten gut: "Ich war perplex, als ich am Mittwochabend den Anruf aus dem Gesundheitsamt bekam, dass ich mich womöglich von einem italienischen Kollegen bei einer Arbeitskreissitzung in München mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte."

Ihm gehe es soweit gut, heißt es in der Pressemitteilung. "Der Hals kratzt ein wenig, die Nase läuft, es ist wie bei einer leichten Erkältung." Fieber hat der Patient nicht. Sein Zustand ist stabil, heißt es abschließend.

Update am 28.02.2020, 14.10 Uhr: So infizierte sich der Mann aus Franken

In der Pressekonferenz, die im Anschluss an die Sondersitzung der bayerischen Staatsregierung abgehalten wurde, berichteten die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, der Innenminister für Bayern Joachim Herrmann und der Leiter des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dr. Andreas Zapf, über den fränkischen Corona-Patienten.

Zapf skizzierte die Situation, in der der Mann aus Mittelfranken mit dem Coronavirus infiziert wurde: Bei einem kleinen Meeting - daran haben ungefähr zehn Menschen teilgenommen - war ein Mann aus Italien dabei. Dieser klagte bereits während seines Aufenthalts in München über Symptome wie Fieber - nahm aber weiterhin am Meeting teil. Erst in Italien begab er sich in ärztliche Behandlung. Dort wurde bei ihm das Virus nachgewiesen.

Die italienischen Behörden haben das bayerischen Gesundheitsministerium umgehend darüber in Kenntnis gesetzt. Anschließend ermittelte dieses die Teilnehmer - unter ihnen der Mitarbeiter der Uniklinik aus Erlangen. Am Mittwoch wurde bei dem Mann ein Abstrich gemacht und er anschließend isoliert. Am Donnerstagabend kam dann die Bestätigung: Coronavirus. In Moment wird der Mann in der Uniklinik Erlangen behandelt. Über den aktuellen Gesundheitszustand konnte Zapf allerdings keine Angaben machen.

Update am 28.02.2020, 13.40 Uhr Staatsregierung warnt auf PK vor wachsender Gefahr nach den Faschingsferien

Die Staatsregierung informiert aktuell auf einer Pressekonferenz über die Lage. Gesundheitsministerin Huml warnte dabei vor einer steigenden Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus mit dem Ende der Faschingsferien. Innenminister Herrmann versicherte, gut gerüstet zu sein. Hier geht es zum Live-Ticker von der Pressekonferenz von inFranken.de.

Update am 28.02.2020, 12.35 Uhr: Mitarbeiter der Uniklinik Erlangen erkrankt

Bei dem neuen Coronavirus-Fall in Bayern handelt es sich um einen Mitarbeiter des Universitätsklinikums Erlangen. Der Mann werde auch dort stationär behandelt, teilte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München am Freitag mit. Der Mann hatte demnach in Deutschland Kontakt mit einem Italiener.

Dieser sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das Gesundheitsamt habe Kontaktpersonen ermittelt. Diese sollen sich häuslich isolieren und ihren Gesundheitsstatus fortlaufend beim Gesundheitsamt melden.

Update am 28.02.2020, 10.55 Uhr: Pressekonferenz zu erstem Fall in Franken

Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass ein erster Mann aus Franken am neuartigen Coronavirus erkrankt ist. Dazu will sich die Bayerische Staatsregierung in einer Pressekonferenz um 13 Uhr äußern. Unklar ist aktuell noch, wie sich der Mann anstecken konnte. Eventuell hat sein Beruf damit etwas zu tun: Laut unbestätigten Informationen ist der Mann Mediziner.

Update am 28.02.2020, 10.15 Uhr: 1000 Menschen in Quarantäne - wer ist "Patient Null"?

Nachdem in Nordrhein-Westfalen bereits ein Ehepaar aus Gangelt und vier weitere Kontaktpersonen als infiziert gemeldet worden, wurden Tausende vorsorglich unter Quarantäne gesetzt. Das meldet die Deutsche Presseagentur.

Weiter meldet die dpa, dass es nach Angaben eines Sprechers des Kreises Heinsberg bei einer Karnevalssitzung etwa 400 Kontaktpersonen gegeben haben könnte - aber auch deren Partner und Kinder stehen zuhause unter Quarantäne. Der "Patient Null", der den Ausbruch in NRW verursacht hat, ist nach Behördenangaben weiter unbekannt.

Update am 28.02.2020, 8.30 Uhr: Fränkischer Arzt infiziert?

Laut unbestätigten Informationen von News5 soll es sich bei dem in Mittelfranken am Coronavirus erkranktem Mann um einen Mediziner aus Erlangen handeln. Demnach habe sich der Mediziner bei einem Kongress in München bei einem Italiener angesteckt. Zahlreiche Menschen, die seitdem mit ihm in Kontakt standen, stünden unter Quarantäne.

Derweil haben zwei positive Test auf das neuartige Coronavirus haben zur Absage der UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt. Das teilte der Veranstalter zwei Etappen vor dem Ende in der Nacht zum Freitag mit. Demnach sollen zwei italienische Mitglieder eines Teams das Virus in sich tragen. "Die Entscheidung wurde getroffen, um den Schutz alle am Rennen Beteiligter zu gewährleisten", heißt es in der Mitteilung.

Auch im Hinblick auf die anstehenden Spiele der Fußballbundesliga - unter anderem spielt der 1. FC Nürnberg am Freitag - gibt es Überlegungen, wie man auf die Ausbreitung des Covid-19 reagieren kann.

Update am 28.02.2020, 05.30 Uhr: Spahn zu Ausbruch in Deutschland - "Am Beginn einer Epidemie"

Am Freitag treffen in München Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und mehrere Minister in einem eigens wegen der Lungenkrankheit Covid-19 einberufenen Kabinettsausschuss zusammen: Nachdem am Donnerstag in Mittelfranken ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet wurde, geht es ab 11 Uhr darum, wie Bayern auf eine Ausbreitung vorbereitet ist. Denn das eine weitere Ausbreitung bevorsteht, gilt als fast sicher: "Wir werden nicht verhindern können, dass das Virus um die ganze Welt läuft", sagte Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery am Donnerstag der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Im Fokus der Sitzung in München steht unter anderem die Frage, wie der Freistaat auf eine möglicherweise bevorstehende Ausbreitung vorbereitet ist. Dabei geht es etwa um vorhandene Kapazitäten von geeigneten Quarantänebetten in Kliniken. Nachdem in mehreren Bundesländern neue Erkrankungen nachgewiesen wurden, sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Deutschland "am Beginn einer Corona-Epidemie".

Details zu dem neuen Fall in Mittelfranken sollen am Freitag bei einer Pressekonferenz nach dem Ministertreffen veröffentlicht werden. Dann könnte auch die Frage beantwortet werden, welche Folgen in Bayern die Infektionen dreier Menschen aus Baden-Württemberg haben. Sie sind Teil einer Gruppe von Geschäftsreisenden, die vom 19. bis 21. Februar an einem Business-Meeting in München teilgenommen hatten.

Eventuell ist dann auch eine Änderung der Strategie in Deutschland möglich: Laut Robert Koch-Institut (RKI) zielen die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) bislang auf das Ziel, einzelne Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus dadurch so weit wie möglich zu verzögern.

Ziel dieser Strategie sei es, "in Deutschland Zeit zu gewinnen, um sich bestmöglich vorzubereiten und mehr über die Eigenschaften des Virus zu erfahren, Risikogruppen zu identifizieren, Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen vorzubereiten, Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, antivirale Medikamente und die Impfstoffentwicklung auszuloten." Dadurch soll auch ein Zusammentreffen mit der aktuell in Deutschland laufenden Grippewelle vermieden werden, da dies zu einer maximalen Belastung der medizinischen Versorgungsstrukturen führen könnte.

Doch was ist, wenn ein größerer Ausbruch in Deutschland nicht mehr verhindert werden kann? "Dann konzentriert sich der Schutz stärker auf Personen und Gruppen, die ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen", so das RKI.

Update am 27.02.2020, 21.40 Uhr: Mann aus Mittelfranken mit Coronavirus infiziert

In Bayern gibt es einen neuen Coronavirus-Fall. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der in Deutschland Kontakt mit einem infizierten Italiener hatte, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Donnerstagabend mit. Der Italiener sei erst nach seiner Rückkehr nach Italien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Infektion des Mittelfranken wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Abend bestätigt, wie ein Ministeriumssprecher weiter erklärte. Das zuständige Gesundheitsamt habe begonnen, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Einzelheiten sollen am Freitag mitgeteilt werden.

Im Kabinettsausschuss wollen sich einzelne Ministerien mit Regierungschef Markus Söder (CSU) am Freitag (11.00 Uhr) mit Vertretern des Robert Koch-Institutes (RKI) über die Lage in Bayern und den anderen Bundesländern austauschen. Auch Folgen für die Wirtschaft sind zunehmend spürbar.

Update am 27.02.2020, 19.20 Uhr: 14 neue Infektionen in NRW, vier in Baden-Württemberg und drei bestätigte Fälle in Wien

Am Donnerstagabend teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit, dass es nachweislich 14 neue Infektionen mit dem Coronavirus gibt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Kreis Heinsberg auf 20. Außerdem wurden auch in Baden-Württemberg vier weitere infiziertMenschenZudem hat das Coronavirus jetzt auch die österreichische Hauptstadt Wien erreicht. Nürnberg ergreift mittlerweile erste Maßnahmen - das Gesundheitsamt rechnet auch mit einem Ausbruch in Franken.

Beim ersten bestätigten Covid-19-Patienten in Wien handelt es sich laut den Behörden um einen 72-Jährigen, der bereits seit zehn Tagen mit Grippesymptomen im Krankenhaus lag. Auf das neue Coronavirus wurde er laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) routinemäßig getestet. Er sei "schwer erkrankt" und werde künstlich beatmet, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit. Im Ausland sei der Mann nicht gewesen.

Am Abend wurden dann die Covid-19-Erkrankungen eines Ehepaars bestätigt, das mit seinen beiden Kindern im Urlaub in Norditalien gewesen sein soll. Die Kinder zeigten ebenfalls Krankheitssymptome, die Testergebnisse stünden aber noch aus, teilte der KAV der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Alle vier Familienmitglieder hätten leichte Symptome. Insgesamt wurden damit in Österreich seit dem Ausbruch des neuartigen Virus fünf bestätigte Fälle gemeldet.

Update am 27.02.2020, 14.50 Uhr: Coronavirus tödlicher als Grippe

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut Robert Koch-Institut (RKI) tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin.

Am Mittag hatten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin eine Pressekonferenz zur Arbeit des Kristenstabs gehalten. Die Behandlung von Menschen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, erfordert nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) keine Hochsicherheitsisoliereinrichtungen. Zur Behandlung des Virus sei nach bisherigen Erkenntnissen die reguläre Intensivstation und die reguläre Isolierung ausreichend, und hier gebe es einige tausend Betten, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin.

Im übrigen sei es jederzeit möglich, weitere provisorische Isoliereinheiten einzurichten. Er trat damit Berichten entgegen, wonach es für Infizierte nur wenige Behandlungseinrichtungen gebe. Dennoch sagte Spahn: "Ja, wir haben Pandemiepläne, ja, wir haben Abläufe, aber wir üben sie nicht oft genug in diesem Land."

So sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dass die Behörden vor Ort zwar mit Einzelfällen bestens umgehen könnten. "Bei größeren Ausbrüchen oder einer Vielzahl von Erkrankten und Kontaktpersonen fehlen den Gesundheitsämtern aber schlichtweg die Kapazitäten." Schon der aktuelle Fall im nordrhein-westfälischen Heinsberg, bei dem die beiden Erkrankten eine Vielzahl von sozialen Kontakten hatten, bringe die Amtsärzte an ihre Grenzen, so die Verbandsvorsitzende.

Wegen der Verbreitung des Coronavirus in weiten Teilen der Welt werden nicht mehr nur die Daten von landenden Fluggästen aus China in Deutschland erfasst, so Spahn. Auch ankommende Fluggäste aus Südkorea, Japan, dem Iran und Italien müssten nun ihre Daten abgeben, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin. Dies habe ein gemeinsamer Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium entschieden.

Entsprechende Aussteigerkarten sollen sicherstellen, dass alle Reisenden schnell kontaktiert werden können, wenn sich herausstellt, dass ein Fluggast infiziert ist. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, solche Aussteigerkarten sollten auch im grenzüberschreitenden Zug- und Busverkehr ausgefüllt werden. Hier hoffe er auf eine Selbstverpflichtung der Transportunternehmen. Im Schiffsverkehr werde dies angeordnet. Für das Unterbrechen der Infektionsketten sei so ein Schritt unverzichtbar.

Außerdem wird sich der Krisenstab des Bundesgesundheits- und des Bundesinnenministeriums an diesem Freitag unter anderem mit den Auswirkungen des Corona-Ausbruchs auf die weltgrößte Tourismusmesse ITB in Berlin befassen. Abgewogen werden müssten Gesundheitsschutz und wirtschaftliche Interessen, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin.

"Man muss beurteilen, wie viele Leute kommen da aus China und aus anderen Ländern, die da belastet sind", so Seehofer. Die Experten müssten den Politikern dann Empfehlungen geben. Die Messe soll vom 4. bis zum 8. März stattfinden.

Die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland beschäftigt nun außer der Reihe Bayerns Staatsregierung. Im Kabinettsausschuss wollen sich einzelne Ministerien mit Regierungschef Markus Söder (CSU) am Freitag (28.02.2020) mit Vertretern des Robert Koch-Institutes (RKI) über die Lage in Bayern und den anderen Bundesländern austauschen. Im Fokus soll dabei die Frage stehen, wie der Freistaat auf eine möglicherweise bevorstehende Ausbreitung vorbereitet ist. Dabei geht es etwa um vorhandene Kapazitäten von geeigneten Quarantänebetten in Krankenhäusern.

Im Kabinettsausschuss sind Gesundheitsministerin Melanie Huml, Innenminister Joachim Herrmann, Staatskanzleiminister Florian Herrmann, Sozialministerin Carolina Trautner, Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (alle CSU), Kultusminister Michael Piazolo, Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (beide Freie Wähler) sowie RKI-Präsident Lothar Wieler und der Leiter des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf.

Update am 27.02.2020, 12.45 Uhr: Reaktionen auf Corona-Verbreitung weltweit. Eine Zusammenfassung

Saudi-Arabien schränkt wegen der Verbreitung des neuartigen Coronaviruses Pilgerfahrten nach Mekka und Medina drastisch ein. Die amtliche saudische Nachrichtenagentur SPA verbreitete am Donnerstag eine Verlautbarung des Außenministeriums in Riad zu den Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Erregers.

Demnach sind Einreisen in das Königreich für die kleine Wallfahrt (Umrah) nach Mekka oder zum Besuch der Prophetenmoschee in Medina vorübergehend nicht mehr möglich. Ebenso wird die Einreise mit einem Touristenvisum aus Ländern, in denen die Krankheit bereits ausgebrochen ist, vorerst nicht mehr erlaubt. Die große Wallfahrt (Hadsch) beginnt in diesem Jahr Ende Juli.

In Japan werden ab Montag alle Schulen bis Ende März geschlossen. Dann beginnen dort die zehntägigen Frühlingsferien. Abe betonte, die kommenden beiden Wochen seien entscheidend für den Kampf gegen das Virus. Japan hat bisher acht Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit dem Virus stehen. Mehr als 900 Menschen infizierten sich.

Mehrere Hundert Menschen stehen in Nordrhein-Westfalen unter häuslicher Quarantäne. Das schätzte der Kreis Heinsberg am Donnerstag. Betroffen seien vor allem Besucher einer Karnevalssitzung in Gangelt (Kreis Heinsberg), die ein infiziertes Paar besucht hatte. Die Maßnahme gelte auch für das Personal und Kinder des Kindergartens, in dem die Frau beschäftigt ist.

Auch die Menschen, die mit diesen Betroffenen in einem Haushalt leben, sollen zu Hause bleiben, sagte der Sprecher des Kreises Heinsberg, Ulrich Hollwitz. Genaue Zahlen erhebe der Kreis nicht.

Die Leute dürften 14 Tage lang ihre Wohnungen nicht verlassen und müssten sich von Freunden, Verwandten oder Nachbarn mit Lebensmitteln versorgen lassen, die dann die Einkäufe vor der Haustür abstellten.

Wegen mehrerer Fälle von Coronavirus-Infektionen wird am Wochenende im Kreis Heinsberg kein Fußball gespielt. Alle Spiele im unteren Amateur- und Jugendbereich in Heinsberg fallen aus. Das teilte der Fußball-Verband Mittelrhein am Donnerstag nach einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Fußballkreis Heinsberg mit. Spiele außerhalb des Kreises Heinsberg unter Beteiligung von Teams aus dieser Region seien von den Absagen aktuell aber nicht betroffen.

Den vier mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Baden-Württemberg geht es nach Angaben des Landessozialministeriums weiter vergleichsweise gut. "Der Gesundheitszustand ist unverändert gut und stabil", sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Weitere Infektionen seien seit dem späten Mittwochabend nicht bekannt geworden. Die Patienten in Göppingen, Tübingen und Rottweil blieben weiter isoliert und würden beobachtet.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat vor massiven Belastungen für die Konjunktur wegen des Coronavirus gewarnt. "Die Ausbreitung des Corona-Virus wird der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr erheblich zusetzen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag in Berlin laut Mitteilung. "Produktionsausfälle bei chinesischen und deutschen Firmen in China, massive Reiseeinschränkungen und Handelseinbrüche zwischen China und asiatischen Nachbarländern sowie Nachfrageausfälle in Tourismus und Einzelhandel sind wahrscheinliche Szenarien, die auf die Wirtschaft auch in Deutschland und Europa zukommen können."

In einer ohnehin geschwächten Wirtschaftslage in Deutschland, drohe die Ausbreitung des Coronavirus zu einem "wahren Konjunkturhemmer" zu werden. Schon jetzt spüre die international stark vernetzte deutsche Exportwirtschaft, dass das Coronavirus den weltweiten Handel belaste und zahlreiche Unternehmen ihre Investitionen an vielen Standorten zurückhielten. Die Politik müsse nun die richtigen Maßnahmen ergreife, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Update am 27.02.2020, 11.50 Uhr: Landratsamt Bamberg richtet Hotline für Urlaubsrückkehrer ein

Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg steht für alle Fragen rund um das Corona-Virus zur Verfügung. Das teilte das Landratsamt am Donnerstagvormittag (27.02.2020) mit. Das Anruf-Aufkommen bei der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg hat sich nach der Entwicklung in Italien vervielfacht.

Nachdem es wegen der Faschingsferien vermehrt Urlaubsreisen gibt, weisen die Mitarbeiter darauf hin, dass auch Urlaubsrückkehrer gerne den Rat des Fachbereiches suchen können. Um eine Ausbreitung zu verhindern oder möglichst gering zu halten, ist es nach den Worten von Amtsärztin Amtsärztin Dr. Susanne Paulmann wichtig, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Die Mitarbeiter des Fachbereiches Gesundheitswesen sind unter 0951/85 651 erreichbar. Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus können Sie sich zudem an die Telefon-Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wenden unter 09131/6808-5101.

Update am 27.02.2020, 10.45 Uhr: Bundesregierung bildet Krisenstab - Karnevalsbesucher in Quarantäne

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollten am Donnerstag in Berlin über die Einrichtung des gemeinsamen Krisenstabes ihrer Ministerien informieren, hieß es am Mittwoch in einer Einladung.

Nach Angaben eines Sprechers tagte der Krisenstab bereits am Mittwoch zum ersten Mal. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor erklärt, das Virus sei deutlich nähergerückt. In Deutschland waren seit Dienstagabend mehrere Fälle bekannt geworden.

Das Bundesinnenministerium ist unter anderem für Bevölkerungsschutz, Krisenmanagement und für die Bundespolizei zuständig. Grenzschließungen sind aber nach Angaben der Bundesregierung derzeit nicht geplant.

Der in Nordrhein-Westfalen bereits gebildete Krisenstab hat alle Besucher einer Karnevalsveranstaltung gebeten, sich zu melden. Sie sollen in Quarantäne bleiben, wie der Kreis Heinsberg am Mittwochabend mitteilte.

Der Grund: An der Karnevalssitzung soll auch ein Ehepaar teilgenommen haben, bei dem das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde. Es handelte sich um die ersten beiden bestätigten Fälle in NRW. Das Paar wird seit der Nacht zu Mittwoch in der Uniklinik Düsseldorf behandelt.

Der Kreis Heinsberg geht davon aus, dass an der Karnevalssitzung in einem Saal am 15. Februar etwa 300 Besucher teilgenommen haben. Diese sowie deren Partner und gegebenenfalls Kinder und andere Mitbewohner müssten für 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbleiben, hieß es. Die Besucher der Kappensitzung würden gebeten, sich umgehend zu melden.

Update am 27.02.2020, 05.20 Uhr: Immer mehr Infizierte in Deutschland - Jens Spahn sagt alle Bayern-Termine ab

Wie das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung erklärt, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seinen Besuch anlässlich der 3. Interkommunalen Pflegekonferenz in Rehau am Donnerstag im Hinblick auf das Coronavirus abgesagt. Der Minister habe für Donnerstag sämtliche Bayern-Termine gestrichen, teilte das Ministerium mit. "Die Pflegekonferenz in Rehau findet dennoch, wenn auch in kürzerer Form, statt", so das Landratsamt.

Inzwischen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Europa weiter angestiegen. Allein in Italien sind es nun 453 Fälle, 12 Todesopfer sind zu beklagen. In Deutschland ist die Zahl der Infizierten auf offiziell 27 gestiegen. Frankreich bestätigt 18 Fälle und zwei Tote, Großbritannien 13 Fälle, Belgien hat den ersten Infizierten. Auch in der Schweiz ist ein Fall aufgetreten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in einer Pressekonferenz am Mittwochabend, eine Coronavirus-Epidemie sei wahrscheinlich - und Deutschland werde nicht daran vorbei kommen. Eine bedenkliche Entwicklung: Eine Frau in Japan hat sich Medienberichten zufolge zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Es handelt sich um den ersten derartigen Fall in Japan.

Für Donnerstagvormittag sind weitere Informationen zu Maßnahmen in zahlreichen fränkischen Städten und Gemeinden angekündigt.

Landratsamt Bamberg: "Keine Panik angebracht"

Das Landratsamt Bamberg weitet die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus aus. Dies habe Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde angeordnet, heißt es in einer Pressemitteilung. In den kommenden beiden Wochen werde es zwei Informationsveranstaltungen an den Kliniken in Scheßlitz und Burgebrach geben. "Nach wie vor ist keine Panik angebracht. Wir spüren allerdings nach der Entwicklung in Italien seit Wochenbeginn einen deutlich erhöhten Informationsbedarf der Bevölkerung", so Landrat Johann Kalb.

Das Gesundheitswesen im Landkreis sei gut gerüstet, erklärt Kalb. "Alle beteiligten Stellen stehen im Austausch. Unsere Ärzte erhalten die zentralen Informationen über den ärztlichen Kreisverband." Der Fachbereich Gesundheitswesen habe auf seine Anregung hin unmittelbar nach Ausbruch des Virus die Unternehmen in Stadt und Landkreis angesprochen, die im personellen Austausch mit Asien stehen. "Wir haben seit 1. Februar auf Landkreisebene eine Rufbereitschaft nach Dienstende und an Wochenende für meldepflichtige Erkrankungen. Diese wird über die Integrierte Leistelle eingeschaltet."

Das Landratsamt empfiehlt, Risikogebiete zu meiden.

Immer mehr Menschen müssen in "häusliche Quarantäne"

Nach den fünf bestätigten Coronavirus-Fällen in Nordrhein-Westfalen suchen die Behörden nun mit größeren Aktionen nach möglichen weiteren Infizierten. In Gangelt im Kreis Heinsberg sind die rund 300 Besucher einer Karnevalsveranstaltung aufgerufen, sich bei den Behörden zu melden. Alle Besucher und ihre Familien müssten für 14 Tage in häusliche Quarantäne gehen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in der Nacht zum Donnerstag mit. In Mönchengladbach läuft am Krankenhaus Maria Hilf die Suche nach Menschen, die Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatten.

Alle bislang bekannten Infizierten hatten nach Erkenntnissen der Behörden Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt, das im Moment an der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Es sei nun entscheidend, alle Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig zu machen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Donnerstagmorgen.

Im Laufe des Tages erwarten die Behörden zahlreiche weitere Testergebnisse von Kontaktpersonen, die sich möglicherweise bei dem Ehepaar angesteckt haben könnten. Dazu zählen etwa die Kinder des Paares, die rund 65 Kinder einer Kita und Dutzende Teilnehmer der Karnevalsveranstaltung. Je nach Ergebnis dieser Tests würden die Behörden entscheiden, ob für weitere Personenkreise häusliche Quarantäne angeordnet wird.

Mit den Maßnahmen wollen die Behörden erreichen, dass sich das neue Coronavirus nicht weiter ausbreitet. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte allerdings am Mittwoch bereits klargemacht: "Wir können nicht garantieren, dass wir die Infektionsketten gestoppt kriegen."

Update am 26.02.2020, 19.30 Uhr. Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist erstmals bei einem Patienten das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Es handele sich um einen Soldaten, der im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt werde, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet eine deutlich stärkere Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland", sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. "Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist eine neue Qualität - nicht nachzuvollziehen." Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, ob die bisherige Strategie zum Eingrenzen des Virus und zum Beenden der Infektionsketten weiter aufgehe. Das Virus war jüngst bei zwei Menschen in Nordrhein-Westfalen und drei Personen in Baden-Württemberg neu nachgewiesen worden.

Update am 26.02.2020, 15.50 Uhr: Zwei neue Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit. Zuvor war bereits ein Fall aus dem Kreis Göppingen bekannt.

Update am 26.02.2020, 15.40 Uhr: Kindergärtnerin in NRW infiziert

Die in Düsseldorf behandelte Coronavirus-Patientin ist als Kindergärtnerin tätig. Sie arbeite in einem Kindergarten, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.

Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. Das Ehepaar, das im Düsseldorfer Uniklinikum behandelt werde, habe noch zwei Wochen am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, "wo das Virus so weit war, dass die Menschen sich anstecken konnten", sagte Laumann.

Der mit dem neuen Coronavirus infizierte Mann aus dem Kreis Heinsberg hatte laut dem Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) in den vergangenen 10 bis 14 Tagen eine "unendliche Vielzahl von Kontakten" zu anderen Menschen. Laut NRW-Gesundheitsminister Laumann hatte er - bereits ansteckend - noch während der Karnevalszeit am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Pusch sagte am Mittwoch in Düsseldorf, es gehe jetzt darum, die "Infektionsketten zu unterbrechen".

Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Europa und Deutschland spricht die Bundesregierung von einer "neuen Situation". Das Virus sei deutlich nähergerückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. In Deutschland waren am Dienstagabend zwei neue Fälle und am Mittwoch ein Fall bekanntgeworden.

Ein Patient in Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht in kritischem Zustand auf die Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf gebracht und isoliert. Auch bei einem Mann aus Baden-Württemberg wurde der Erreger Sars-CoV-2 bestätigt. Zudem wurden weitere Fälle in Asien, Afrika, Südamerika und weiteren europäischen Ländern bekannt.

Update am 26.02.2020, 14.50 Uhr: Toter in Frankreich - einzelne Schulen in NRW geschlossen

Der Coronavirus breitet sich in Deutschland und Europa weiter aus. Dienstagnacht ist in Frankreich ein Tourist aus Hongkong gestorben. Das Hotel in Beaune in der Region Burgund, wurde abgeriegelt. Auch in Deutschland wurden zwei Fälle in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bekannt.

Einem Amateurfußballverein aus dem Kreis Heinsberg an der niederländischen Grenze wurde der Trainings- und Spielbetrieb untersagt. Der Kreis Heinsberg hat einen Krisenstab einberufen. Im Kreis bleiben am Mittwoch (26.02.2020) vorsorglich Schulen und Kindergärten bis einschließlich Montag geschlossen. Außerdem bleiben Schwimmbad und Stadtbücherei in Geilenkirchen geschlossen, ebenso das Rathaus für Publikumsverkehr.

"Das Coronavirus ist ernst zu nehmen. Eine Panik ist aber nicht angebracht", sagt Prof. Dr. Claudia Wöhler, Landesgeschäftsführerin der Barmer-Krankenkasse in Bayern. "Umso wichtiger ist es, dass die Menschen wissen, wann tatsächlich Gefahr droht und wie sie sich bestmöglich schützen."

So heißt es weiter in der Pressemitteilung der Barmer, dass die Krankenkassen die Kosten für einen Test bei begründeten Verdachtsfällen übernähme. "Anspruch auf diesen Test haben Risikogruppen wie Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben."

Außerdem hat sich in zwischen ein Soldat gemeldet. Am Mittwoch (26.02.2020) meldete er der Flugbereitschaft, dass er außerhalb des Dienstes Kontakt zum ersten Corona-Krankheitsfall in Nordrhein-Westfalen hatte. Der Soldat weist derzeit keine Symptome auf und gilt als Kontaktperson. Er wird derzeit im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus getestet.

Der Infizierte in Nordrhein-Westfalen wurde den Angaben zufolge bereits am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen. Er schwebe in Lebensgefahr und werde zurzeit auf der Intensivstation isoliert. Die Ehefrau des Mannes werde wegen Symptomen einer Viruserkrankung ebenfalls stationär behandelt. Ob sie auch mit dem Coronavirus infiziert ist, war am Dienstagabend noch offen.

Update am 26.02.2020, 11 Uhr: Experte rät zu Gelassenheit - Börse reagiert sensibel

Trotz der weiteren Ausbreitung des Coronavirus - neben Südamerika sind nun auch im Iran erste Fälle aufgetreten - rät der Tropenmediziner Professor August Stich aus Würzburg weiterhin zu "aufmerksamer Gelassenheit". Die Situation habe sich durch die Lage in Italien zwar verändert, sagte der Chefarzt der Klinik für Tropenmedizin an der Missioklinik am Mittwoch im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. Der Mediziner gilt als Experte für neu auftretende Infektionskrankheiten.

In Italien könne man die Infektionsketten, anders als vor einigen Wochen in Bayern, nicht zum Ursprungspatienten zurückverfolgen. Dies mache es zwar schwer, die Infektionsketten komplett zu durchbrechen: "Trotzdem muss sich jetzt nicht jeder, der in Südtirol Skifahren war oder über den Brenner gefahren ist, auf SARS-CoV-2 testen lassen", sagte Stich.

Wer fiebrig ist und Grippesymptome habe, sollte zuerst eine der Telefon-Hotlines anrufen und sich beraten lassen. "Wer keine Symptome hat, muss auch keinen Schnelltest machen", erläuterte der Tropenmediziner.

Gefährlich sei allein "das Drumherum", betonte der Experte: irrationale Handlungen wie Hamsterkäufe beispielsweise oder auch die Folgen für die Wirtschaft. Bis in Deutschland etwa ähnliche Maßnahmen wie Italien - also die Abriegelung ganzer Städte und Regionen - ergriffen würden, müsse "noch viel mehr passieren": "Ich sehe das nicht kommen."