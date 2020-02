Coronavirus: Mix aus HIV- und Grippe-Mitteln wirksame Therapie? Live-Karte zeigt Epidemie-Ausbreitung

Erster Coronavirus-Toter außerhalb Chinas gemeldet: Mann starb auf Philippinen

Übertragung von Mensch zu Mensch

Bayern wappnet sich für Coronavirus

Achter Infizierter in Bayern - Zustand der Patienten stabil

Expertin sieht Krankenhäuser als unvorbereitet

Die Ausbreitung kann man auf einer Live-Karte der Universität Baltimore verfolgen.

Update, 03.02.2020, 5.30 Uhr: Wirksame Therapie gegen Coronavirus entdeckt; Zwei Verdachtsfälle in Thüringen in Quarantäne, bis zu 75.000 Fälle in China

Während offizielle Stellen in China von 14.500 Fällen des Coronavirus sprechen, gehen Forscher der Universität Hongkong davon aus, dass bis zu 75.000 Menschen an der gefährlichen Lungenkrankheit in China leiden.

In Deutschland sind insgesamt zehn Fälle der Krankheit bekannt. In Thüringen wurden zwei Studienbewerber aus China unter Quarantäne gestellt. Sie seien mit Erkältungssymptomen in ein Klinikum eingewiesen worden.

In Thailand hat unterdessen ein Forscherteam mit einem Medikamentenmix Erfolge in der Behandlung des Coronavirus erzielt. Grippe- und HIV-Medikamente wurden einer infizierten Person verabreicht. Bereits zwei Tage nach der Einnahme seien keine Anzeichen der Erkrankung mehr festgestellt worden sein.

In Italien haben Forscher nach Medienberichten das Virus isolieren können. Das sei wichtig, um es weiter zu verstehen und zu studieren und es eindämmen zu können, sagte der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntag.

Update, 02.02.2020, 19.15 Uhr: Wird der Coronavirus durch Kot übertragen?

Mittlerweile gibt es das erste Opfer des Coronavirus, das sich außerhalb von China aufgehalten hat. Die Sorgen bezüglich des Virus "2019-nCoV" werden immer größer. Die Forschung an der Krankheit laufen auf Hochtouren. Wissenschaftler aus China wollen nun herausgefunden haben, dass der Coronavirus durch Kot übertragen werden kann.

Angaben des "Renmin"-Krankenhauses, das zur "Universität Wuhan" gehört, und des "Virus-Instituts der chinesischen Akademie der Wissenschaften" ist eine Kot-Übertragung eine zweite Möglichkeit neben einer Tröpfcheninfektion. Grund zur Annahme der Forscher sind Stuhlproben und Rektalabstriche, die gezeigt haben, dass einige Patienten Durchfall statt herkömmlichem Fieber bekamen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Weltweit sind mittlerweile mehr als 14.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Update, 02.02.2020, 06.47 Uhr: 44-jähriger Mann stirbt auf Philippinen an Coronavirus

Nun gibt es das erste Todesopfer, das außerhalb Chinas am Coronavirus gestorben ist. Am Sonntag (2. Februar 2020) bestätigte das lokale Gesundheitsministerium, dass ein 44 Jahre alter Mann auf den Philippinen an einer Lungenkrankheit gestorben ist, die durch das Coronavirus ausgelöst worden war.

Bei dem Mann handelt es sich um einen Chinesen aus Wuhan, der mit seiner ebenfalls am Coronavirus erkrankten Partnerin am 21. Januar 2020 auf die Philippinen gereist war. Nach Angaben der "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" handelt es sich bei den beiden um die einzigen bestätigten Infektionen auf den Philippinen.

Update, 01.02.2020, 20.00 Uhr: Achter Coronavirus-Infizierter in Bayern

Der achte Coronavirus-Fall in Bayern wurde festgestellt. Das gab das Bayerische Gesundheitsamt am Samstagabend bekannt. Erneut handelt es sich um einen Mitarbeiter des Automobilzulieferers "Webasto". Der Mann ist 33 Jahre alt und aktuell in einem "gesundheitlich stabilen Zustand".

Update, 01.20.2020, 17.30 Uhr: Ausbreitung auf Live-Karte verfolgen

Um die Ausbreitung und das Ausmaß des Coronavirus zu dokumentieren hat die "John Hopkins Universität" aus Baltimore (USA) eine Live-Karte veröffentlicht. Darauf können Nutzer das Virus nachverfolgen. Zudem werden durch die Forscher Daten zur Verfügung gestellt: Live-Zahlen, Statistiken und Diagramme sind hier zu finden.

Update, 01.02.2020, 17.00 Uhr: Flugzeug in Frankfurt gelandet - darunter fränkische Familie

Die aus dem chinesischen Coronavirus-Gebiet ausgeflogenen Deutschen sind mit einiger Verzögerung in Frankfurt gelandet. Die Bundeswehrmaschine mit mehr als 100 Bundes- sowie weiteren Staatsbürgern an Bord setzte am Samstagnachmittag (1. Februar 2020) auf dem Frankfurter Flughafen auf. Gestartet war der Airbus A 310 der Luftwaffe um 02.22 Uhr MEZ (09.22 Uhr Ortszeit) vom Flughafen des schwer von der Lungenkrankheit heimgesuchten Wuhan in Zentralchina, wie das Einsatzführungskommando berichtete.

Der Flieger durfte nicht wie ursprünglich geplant in Moskau zwischenlanden. Stattdessen sei er zur finnischen Hauptstadt Helsinki umgeleitet worden, um zu tanken und die Crew auszutauschen, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Bonn. "Wir haben die Überfluggenehmigung gehabt, und auch die Landegenehmigung war in Aussicht gestellt. Das hat sich jetzt anders entwickelt", ergänzte sie. "Was jetzt neben der offiziellen Erklärung von mangelnden Kapazitäten am Flughafen in Moskau die Gründe sind, das werden wir sicherlich in der nächsten Woche gemeinsam dann noch mit dem Auswärtigen Amt besprechen."

Nach der Ankunft am Frankfurter Flughafen sollten die Passagiere der Bundeswehrmaschine zunächst noch im Flieger von Medizinern begutachtet und befragt werden, danach auch in einem sogenannten "Medical Assessment Center" - eine umgewidmete Sporthalle. Sollte dabei jemand Symptome zeigen, werde er in die Frankfurter Universitätsklinik in eine Isolierstation gebracht, hieß es vom "Frankfurter Gesundheitsamt". Danach sollen die gesunden Rückkehrer zu einem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim gebracht werden, wo sie für zwei Wochen in Quarantäne bleiben müssen.

Nach Angaben der Behörden sind weder Erkrankte noch Verdachtsfälle an Bord. Nur wer gesund war, durfte mitfliegen. Die Rückreise war freiwillig. Unter den Betroffenen herrschte vor dem Abflug in Wuhan Erleichterung: "Glücklich am Gate zu sein", berichtete eine Frau, die nicht genannt werden wollte, der dpa kurz vor dem Start. Die Gruppe hatte sich schon am Vorabend am Flughafen versammelt und dort auch die Nacht verbracht. "War bis hier doch alles schon ganz schön anstrengend." Informationen der Main Post zufolge, war eine fränkische Familie unter den Reisenden an Bord und wird nun in einer Bundeswehrkaserne für 14 Tage untergebracht.

Die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus in China erlebte am Samstag den bisher höchsten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. Die Gesundheitskommission in Peking meldete einen Zuwachs um fast 2000 auf 11 791 Erkrankte. Die Zahl der Todesfälle kletterte um 46 auf 259. In Deutschland liegt die Zahl bei sieben. Alle deutschen Fälle stehen im Zusammenhang mit dem bayerischen Automobilzulieferer "Webasto". Außerhalb Chinas sind in zwei Dutzend Ländern rund 150 Infektionen gezählt.

Update, 01.02.2020, 12:30 Uhr: Rückkehrer dürfen nicht in Russland zwischenlanden

Das Flugzeug der Bundeswehr mit Rückkehrern aus China an Bord darf nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" nicht wie eigentlich geplant in Moskau zwischenlanden. Ursprünglich sollte die Bundeswehrmaschine auf dem Weg nach Frankfurt/Main in Moskau aufgetankt werden, auch das Flugpersonal sollte wechseln. "Russland hat uns zwar den Überflug genehmigt. Aber eine Landung an den Moskauer Flughäfen wurde mit Verweis auf mangelnde Kapazitäten am Boden verweigert", bestätigte Oberst Daniel Draken, Kommandeur der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, der "BamS".

Nun werde der Luftwaffen-Airbus auf einer Ausweichroute über die finnische Hauptstadt Helsinki geleitet, schreibt die Zeitung weiter.

Update, 01.02.2020, 11.00 Uhr: Zustand der Corona-Infizierten ist stabil

Die bisher sieben infizierten Corona-Patienten in Bayern befinden sich in einem stabilen gesundheitlichen Zustand. Dies teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Samstag in München mit.

Der neueste Fall mit dem Nachweis des Coronavirus zeige aktuell nur leichte Symptome, sagte Chefarzt Prof. Clemens Wendtner am Samstag. Auch die anderen mit dem Virus infizierten Patienten sind weitestgehend symptomfrei, so der Chefarzt. Alle Patienten bleiben allerdings weiterhin zur klinischen Beobachtung in der Klinik.

Update, 01.02.2020, 7.30 Uhr: Rückholflug der Bundeswehr in Wuhan gestartet

Ein Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen und anderen Staatsbürgern an Bord ist im chinesischen Wuhan zum Rückflug nach Deutschland gestartet. Das Einsatzführungskommando berichtete den Start über Twitter.

Der Airbus wird heute Mittag in Deutschland erwartet. Unter den Betroffenen herrschte Erleichterung: "Glücklich am Gate zu sein", berichtete eine Frau kurz vor dem Start. Nach ihren Angaben wurden 126 Personen aus Wuhan gezählt. Auch die USA, Japan und andere Länder haben bereits Staatsbürger aus der Metropole geholt oder planen Rückholaktionen.

Update, 31.01.2020, 20.35 Uhr: Siebter Corona-Infizierter in Bayern

Am Freitagabend teilt das bayerische Gesundheitsministerium mit, dass inzwischen ein weiterer Mensch nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert ist. Damit ist die Zahl der Infizierten in Bayern auf sieben angestiegen. Bei dem neuen Betroffenen der Lungenkrankheit handelt es sich um einen Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Auch er arbeitet bei dem Autozulieferer Webasto, wie die fünf ersten bekanntgewordenen Fälle.

Update, 31.01.2020, 14.15 Uhr: Kind in Bayern mit Coronavirus infiziert

Sechster Coronavirus-Fall in Bayern: Das Kind eines infizierten Mannes aus dem Kreis Traunstein hat sich mit dem Virus angesteckt. Das gab das bayerische Gesundheitsministerium am Freitagmittag (31. Januar 2020) bekannt.

Update, 31.01.2020, 11.00 Uhr: Das sind die Symptome des Coronavirus

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Nach den ersten Fällen aus Bayern fragen sich viele Menschen, wie sie sich schützen können. Hier erklären wir alles zu Symptomen, Schutz und Gefahren des Coronavirus.

Update, 31.01.2020, 10.20 Uhr: Deutsche Luftwaffe schickt Evakuierungsflugzeug nach China

Die Luftwaffe will noch am Freitag (31. Januar 2020) ein Flugzeug nach China schicken, um Deutsche aus der Coronavirus-Krisenregion zu holen. Die chinesische Provinz Hubei ist besonders betroffen.

Angaben der dpa zufolge, soll das Flugzeug noch am Vormittag in Köln-Wahn (NRW) um 10 Uhr gestartet sein. Die Teilnahme am Flug ist demnach freiwillig. Mitfliegen darf nur, wer symptomfrei ist. Schätzungen zufolge soll es sich um 90 Bundesbürger handeln, die sich aktuell in China aufhalten.

Update, 31.01.2020, 09.20 Uhr: Ärztekammer sieht Krankenhäuser nicht gut vorbereitet

Krankenhäuser in Deutschland sind nicht ausreichend auf den Coronavirus vorbereitet. Dieser Meinung ist Susanne Johna, Pandemiebeauftragte der "Bundesärztekammer". Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung äußerte die Expertin Bedenken zur aktuellen Lage in den Kliniken.

Optimal für Infizierte seien Einzelzimmer mit Vorschleusen. Von denen gebe es jedoch zu wenige. Grund dafür, seien Kosteneinsparungen in den Krankenhäusern. Zudem fehlen "Einzelboxen" auf den Intensivstationen, die ebenfalls die Übertragungsgefahr minimieren würden, sagte Johna.

Johna sprach sich dennoch gegen Panikmache rund um das Coronavirus aus. Die Gefahr, die von der aktuellen Grippewelle ausgehe, sei deutlich höher. Das sagte auch ein fränkischer Gesundheitsexperte.

Update 31.01.2020, 08.29 Uhr: Uni Bayreuth verzichtet auf Dienstreisen

Wegen des Coronavirus verzichtet die Universität Bayreuth bis auf Weiteres auf Dienstreisen nach China. Auch die Hygienemaßnahmen wurden erweitert, berichtet der Bayerische Rundfunk. Aktuell seien rund 500 Studierende aus China an der Uni eingeschrieben. Die Hochschulleitung habe den Betroffenen von Reisen in die Heimat abgeraten, hieß es in dem BR-Bericht. Für Studierende, die von einem bereits versprochenen Austauschplatz zurücktreten müssen, will sich die Hochschule um Ersatz kümmern.

Ebenso werden an der Universität Bayreuth die Hygienemaßnahmen verstärk. So sollen etwa auf Toiletten zusätzliche Mittel zur Desinfektion bereitgestellt werden. Dies geschehe aber auch, um die aufkommende Grippewelle besser abwehren zu können.

Update, 31.01.2020, 6.27 Uhr: Coronavirus: Mehr Infizierte als bei SARS-Pandemie

Die Auswirkungen durch das Coronavirus sind mittlerweile schwerwiegender als bei der SARS-Pandemie. Das geht aus Statistiken der WHO hervor. Vor 17 Jahren wurde der SARS-Erreger bei 8096 Menschen nachgewiesen, beim Coronavirus sind es bereits nahezu 10.000 Infizierte. Bis Donnerstag (30. Januar 2020) verstarben 170 Menschen an den Folgen des Coronavirus.

Update, 30.01.2020, 22.15 Uhr: Fünfter Infizierter in Bayern

Erneut hat es eine Coronavirusinfektion in Bayern gegeben. Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Firma "Webasto" aus dem Kreis Starnberg. Alle vier andere Infizierten stammen ebenfalls aus dieser Firma. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend (30. Januar 2020) mit.

Update, 30.01.2020, 20.45 Uhr: WHO ruft weltweite Notlage aus

Experten der "WHO" haben die Ausbreitung des Coronavirus zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt.

Mehr als 8100 Menschen sind mittlerweile erkrankt.

170 Menschen sind bisher gestorben. Genug für die Weltgesundheitsorganisation "WHO" eine weltweite Notlage auszurufen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung.

Dieser drastische Schritt dürfte in erster Linie dazu dienen, die internationale Politik dazu aufzufordern, gemeinsam und koordiniert zu handeln. Zwar sei die Zahl der Betroffenen durch den Coronavirus außerhalb Chinas bisher relativ gering, jedoch sei unklar, welch Schaden das Virus in einem Land mit schwachem Gesundheitssystem und schwacher Infrastruktur anrichten könne, sagte "WHO"-Direkt Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend (30. Januar 2020).

Update, 30.01.2020, 20.30 Uhr: Erste Coronavirus-Übertragung von Mensch zu Mensch