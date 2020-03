Coronavirus: Länderspiel gegen Italien abgesagt - Deutschlands Nachbarländer schließen Grenzen - Liveticker

Stadt Nürnberg untersagt DFB-Länderspiel gegen Italien

Dänemark, Polen und Tschechien schließen Grenzübergänge

Erster Coronavirus-Todesfall in Bayern

Schulschließungen Deutschlandweit geplant: Alle Schulen ab Montag geschlossen

Mindestens 500 Coronavirus-Infektionen in Bayern

Insgesamt mehr als 3300 Fälle in Deutschland

Bayern untersagt Großveranstaltungen ab 100 Besucher

Fußball-Bundesliga wird ausgesetzt

Acht Todesfälle in Deutschland

Informationen zur Ausbreitung in Live-Karte

Das Coronavirus SARS CoV 2 breitet sich weltweit aus. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de.

Update vom 14.03.2020, 7 Uhr: Nürnberg untersagt Länderspiel Deutschland gegen Italien

Die Stadt Nürnberg hat die Austragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 31. März gegen Italien untersagt. Wie der DFB am Freitagabend (13.03.2020) mitteilte, untersage die Stadt wegen der Coronavirus-Krise Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen, wodurch eine Absage des Spiels unumgänglich sei. Der Ausfall des Fußball-Klassikers ist vermutlich nur der erste Schritt. Auch der Test gegen Spanien und sogar die EM sind fraglich.

„Da durch die beiden Mannschaften, die Betreuer und die Medienvertreter mit mehr als 100 Menschen gerechnet werden müsse, sei eine Absage des Spiels unumgänglich“, hieß es in einer Mitteilung des DFB. Wegen der Pandemie hatte das Spiel ohne Fans stattfinden sollen. Das für den 26. März in Madrid geplante erste Testländerspiel in diesem Jahr der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw gegen Spanien ist weiterhin sehr fraglich.

Schon vor der Absage hatte DFB-Präsident Fritz Keller betont, dass er nicht mehr mit einer Austragung des Klassikers gegen den ebenfalls vierfachen Weltmeister rechne. „Aktuell sollen auch unsere anstehenden Länderspiele vor leeren Rängen stattfinden. Dieses Szenario, ausgerechnet gegen große Fußballnationen wie Spanien und Italien, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, dass die Spiele auf Basis der heutigen Faktenlage nicht stattfinden können“, wurde Keller auf der Homepage des Verbandes zitiert.

Der Weltverband FIFA empfahl kurz vor der Absage, alle Länderspiele im März und April zu verschieben. Die sonst gültige Abstellungspflicht für Profis hob der Weltverband auf. Am Dienstag beraten die 55 UEFA-Mitgliedsländer über weitere Schritte in der Coronavirus-Krise. Eine Verschiebung der EM von diesem Sommer in das Jahr 2021 gilt mittlerweile als wahrscheinlich.

Update 13.03.2020, 20.30 Uhr: Deutschlands Nachbarländer schließen Grenzen

Dänemark schließt in der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen. Die Maßnahme gelte ab dem morgigen Samstag um 12.00 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen mit. Damit solle einer weiteren Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 entgegengewirkt werden. In Dänemark sind bislang 801 Infektionen mit dem Erreger nachgewiesen worden.

Es werde weiter möglich sein, Lebensmittel, Medikamente und andere notwendige Waren nach Dänemark zu bringen, versicherte Frederiksen. Dänen könnten jederzeit in ihr Heimatland zurückkehren. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten Grund für eine Einreise kämen dann nicht ins Land. Die Grenzkontrollen sollen bis einschließlich Ostern, also bis zum 13. April, gelten.

Dänemark hatte als eines der ersten Länder Europas bereits am Mittwochabend die Schließung seiner Schulen und Kindertagesstätten angekündigt. Zuvor hatte sich die Zahl der bestätigten Infektionsfälle im Land drastisch erhöht. Am Freitag hatte Außenminister Jeppe Kofod zudem von allen nicht zwingend notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

Ebenfalls am Freitag machte Polen die Grenzschließung bekannt: Demnach schließt Polen in der Corona-Krise seine Grenzen für Deutsche und alle anderen Ausländer. Dies teilte der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Warschau mit.

Update 13.03.2020, 19 Uhr: 250 Tote in Italien - an einem Tag

In Italien sind im Zuge der Coronakrise an nur einem Tag 250 Tote mehr gezählt worden. Mittlerweile seien 1266 Menschen gestorben, teilte der Zivilschutz am Freitag in Rom mit. Die Zahl der Infizierten stieg derweil auf 17 660 von mehr als 15 000 am Vortag. Italien ist nach China das Land mit den meisten Covid-19-Toten. Trotz drastischer Sperrmaßnahmen steigt die Zahl der Opfer immer weiter.

Update 13.03.2020, 17.45 Uhr: Mehr als 3300 infizierte, mittlerweile acht Tote.

In Deutschland sind bislang mehr als 3300 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. In einer ähnlichen Erhebung vom Vortag hatte der Wert bei mehr als 2400 gelegen.

Besonders stark betroffen sind Nordrhein-Westfalen mit mehr als 1200, Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils mehr als 550 Fällen. Acht mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, ein weiterer Deutscher während einer Reise in Ägypten.

Update 13.03.2020, 17.20 Uhr: Deutschlandweit sollen Schulen und Kindertagesstätten schließen

Wie die Nachrichtenagentur EPD (Evangelischer Pressedienst) berichtet, sollen nun alle Bundesländer ab Montag ihre Schulen und Kindertagesstätten schließen, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verlangsamen. Ein Überblick:

In Baden-Württemberg bleiben alle Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart mit. Polizisten, Pfleger, Ärzte, Busfahrer und Feuerwehrleute sollen bei der Kinderbetreuung unterstützt werden, damit die Infrastruktur weiter funktioniere, sagte er.



Bayern schließt ab Montag flächendeckend alle Schulen und Kitas. Diese Regelung gelte bis zum Ende der Osterferien am 20. April, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. Für einige Kinder in Kitas und Schulen (Klasse 1 bis 6) soll eine Notfallbetreuung eingerichtet werden – und zwar für die Fälle, in denen nur ein Elternteil das Kind betreuen kann, aber zugleich in einem systemkritischen Beruf arbeitet, wie Ärzte, Polizisten oder Krankenpfleger.

Berlin will Schulen und Kindertagesstätten stufenweise schließen. Die Schließung solle am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen, teilte die Berliner Senatskanzlei mit.

Brandenburg schließt die Kitas und Schulen ab kommendem Mittwoch, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Potsdam mit. Die Regelung gelte zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April.

Auch in Bremen bleiben Schulen und Kitas ab Montag dicht, wie der Bremer Senat mitteilte.

Der Hamburger Senat hat ebenfalls beschlossen, den Regelbetrieb von Schulen und Kitas ab Montag einzustellen. Am Sonntag enden in Hamburg die Frühjahrsferien. Die Schulen werden flächendeckend ab Montag für zunächst 14 Tage geschlossen. Eine Notbetreuung soll eingerichtet werden für Kinder unter 14 Jahren und Kinder mit Behinderungen. Kitas stellen den Regelbetrieb bis 29. März ein. Auch hier wird eine Notbetreuung eingerichtet oder zu Hause unterstützt. Hessen will die Schulen nach epd-Informationen ebenfalls schließen. Eine entsprechende Entscheidung werde das Landeskabinett am späten Freitagnachmittag auf einer Kabinettssitzung in Wiesbaden treffen, hieß es aus Regierungskreisen.

In Niedersachsen bleiben von Montag an alle Schulen und Kindertagesstätten für vier Wochen geschlossen. Auch dort soll eine Notbetreuung für Kinder eingerichtet werden, deren Eltern in medizinischen Berufen arbeiten, aber auch bei Polizei und Feuerwehr, teilte die Landesregierung in Hannover mit. Die Schulen sollen nach den bisherigen Plänen am 20. April wieder öffnen. Abiturienten sollen allerdings schon am 15. April wieder an die Schulen kommen.

Nordrhein-Westfalen wird ebenfalls von Montag an alle Schulen und Kitas schließen, teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Düsseldorf mit. Um insbesondere für Pflegekräfte, ärztliches Personal sowie Beschäftigte bei Polizei und Justiz die Kinderbetreuung sicherzustellen, öffneten die Schulen noch einmal am Montag und Dienstag, sagte er. Für Kindertagesstätten gelte ab Montag sogar ein Betretungsverbot. Ausnahmen würden vor Ort organisiert. Die Regelungen gelten bis zum Ende der Osterferien.

In Mecklenburg-Vorpommern schließen ab Montag die Schulen und Kitas in der Hansestadt Rostock und im Landkreis Ludwigslust-Parchim bis zum Ende der Osterferien. Das hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag bekanntgegeben. Über eine flächendeckende Regelung für das Bundesland werde erst an diesem Samstag befunden.

Alle Schulen und Kindergärten in Rheinland-Pfalz werden geschlossen und sollen erst nach den Osterferien am 20. April wieder öffnen. Die für die kommende Woche vorgesehenen mündlichen Abiturprüfungen an den rheinland-pfälzischen Gymnasien sollen um eine Woche auf die Zeit nach dem 23. März verschoben werden, teilte das Mainzer Bildungsministerium mit. Eine Notbetreuung für Kinder werde ermöglicht.

Auch das Saarland kündigte an, ab Montag alle Schulen und Kindertageseinrichtungen zu schließen. Eine Notversorgung der Betreuung für Familien werde sichergestellt. Die Schließung dauere sechs Wochen bis zum Ende der Osterferien am 26. April, erklärte das Bildungsministerium in Saarbrücken. Gesunde Lehrkräfte bereiteten in den Schulen weiterhin die Abschlussprüfungen vor. Schulmaterialien würden sowohl digital als auch in Papierform vorbereitet.

Sachsen stellt den Schulbetrieb im Freistaat vorerst ein. Dies solle in einem zweistufigen Verfahren erfolgen, teilte das sächsische Kultusministerium am Freitag in Dresden mit. Der Plan sehe vor, dass ab Montag alle Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen oder anderweitig eine Betreuung absichern können, ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Es bestehe dann keine Schulpflicht. Unterricht werde nicht erteilt. Die Prüfungen an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen seien nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr. Die ersten Prüfungen beginnen am 22. April.

Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt teilte auf Twitter mit, dass die Schulen bis einschließlich Ostermontag geschlossen bleiben. Notbetreuung und schulische Angebote in Notsituationen würden aufgebaut. Kitas, Horte, Grundschule betreuen Kinder, für die es keine alternative Betreuung gibt. Aber Eltern seien aufgefordert, nur im Notfall davon Gebrauch zu machen, hieß es weiter.

In Schleswig-Holstein wird der Unterricht ausfallen. Die Landesregierung teilte mit, dass Schul- und Kitakinder ab Montag zu Hause bleiben sollen. Der Lehrbetrieb an Schulen wird bis zum Ende der Osterferien am 19. 4. ausgesetzt. Alle Abschlussprüfungen, insbesondere die Abiturprüfungen, werden auf die vorgesehen Alternativtermine nach den Osterferien verlegt. Kinder der Klassen eins bis sechs und Kitakinder werden weiterhin betreut, wenn deren Eltern in einem für die Versorgung wichtigen Beruf arbeiten.

Thüringen folgt nun auch dem Beispiel anderer Bundesländer und schließt seine Bildungseinrichtungen. Ab Dienstag blieben sämtliche Schulen, Berufsschulen, Kitas und Kindergärten im Land geschlossen, teilte das Sozialministerium in Erfurt mit. Diese Maßnahme gelte bis zum Ende der Osterferien.

Update vom 13.03.2020, 16.20 Uhr: Bundesliga-Spiele am Wochenende finden nicht statt

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielbetrieb in der Bundesliga und der Zweiten Liga wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst eingestellt. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag werde verlegt, teilte die DFL am Freitag (13. März 2020) mit. Hintergrund ist unter anderem, wie es auf der Website der DFL heißt, dass sich im Laufe des Tages der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus im Umfeld mehrerer Clubs und deren Mannschaften ergeben hat und weitere Infektionen nicht auszuschließen sind. Ursprünglich war geplant, die Spiele am Wochenende ohne Publikum auszutragen.

Update vom 13.03.2020, 13.45 Uhr: Sieben Coronavirus-Tote in Deutschland

Mit einem zweiten gestorbenen Mann in Baden-Württemberg sind bislang sieben Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland bekannt. Es handele sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mit.

Neben den beiden Männern in Baden-Württemberg gibt es vier Tote in Nordrhein-Westfalen und einen in Bayern. Die Todesopfer in Deutschland waren zwischen 67 bis 89 Jahre alt. Zudem starb ein 60-jähriger Deutscher in Ägypten.

Update vom 13.03.2020, 13.30 Uhr: NRW schließt nächste Woche alle Schulen

Auch in Nordrhein-Westfalen schließen wegen des Coronavirus in der kommenden Woche alle Schulen bis zu den Osterferien. Das hat das Kabinett am Freitag entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Landesregierung erfuhr. Der genaue Schließungstag war zunächst noch offen – die „Rheinische Post“ berichtete, dass die Schulen spätestens am Mittwoch dichtgemacht werden sollen.

Nordrhein-Westfalen ist – nach Bayern, dem Saarland, Berlin, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein – das siebte Land, das flächendeckende Schulschließungen plant. In Mecklenburg-Vorpommern bleiben Schulen und Kitas nur in Rostock und – wegen der vielen Pendler dort – im Landkreis Ludwigslust-Parchim geschlossen.



In NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, gibt es rund 5500 Schulen mit insgesamt etwa 2,5 Millionen Schülern. Wie die „Rheinische Post“ unter Berufung auf mehrere Quellen in der Landesregierung berichtete, soll bereits am Montag und Dienstag keine Schulpflicht mehr gelten. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will um 14.30 Uhr die Details der Regelung vorstellen.



Die zweiwöchigen Osterferien in NRW beginnen am 6. April. Damit würden die Schulen etwa fünf Wochen geschlossen bleiben. Offen blieb zunächst die Betreuungsfrage für die Schülerinnen und Schüler. NRW ist mit rund 1260 bestätigten Erkrankungen (Stand Freitag morgen) das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland.

Update vom 13.03.2020, 09.25 Uhr: Ministerpräsident Söder mit neuen Details zu Schulschließungen

Ab Montag (16. März 2020) werden alle Schulen, Kindergärten und Kitas in Bayern vorerst geschlossen. Das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz am Freitagmorgen (13. März 2020) offiziell bekannt. Hintergrund der Schließungen ist das sich immer weiter ausbreitende Coronavirus.

Neben Bayern hat bereits das Saarland diesen Schritt angekündigt. Auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (NRW) stehen derartige Maßnahmen an. Söder sagte: "Unser Gesundheitssystem steht vor einer großen Bewährungsprobe."

Die Schulschließungen haben vor allem das Ziel die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Söder erklärte, dass die Maßnahmen notwendig seien, da keine Medikamente oder Impfungen vorhanden seien.

Ab Montag sind alle Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten geschlossen. Das gilt bis zum Ende der Osterferien. Söder begründet die Entscheidung mit übereinstimmenden Experteneinschätzungen. Die fünf Wochen seien extrem hilfreich, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, so Söder.

sind alle Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten geschlossen. Das gilt bis zum Ende der Osterferien. Söder begründet die Entscheidung mit übereinstimmenden Experteneinschätzungen. Die fünf Wochen seien extrem hilfreich, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, so Söder. In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Altenheimen wird das Besuchsrecht "massiv" eingeschränkt. So soll die gefährdete Gruppe der älteren Menschen geschützt werden. Das gilt auch für Krankenhäuser. Das sagte Gesundheitsministerin Huml (CSU).

eingeschränkt. So soll die gefährdete Gruppe der älteren Menschen geschützt werden. Bezüglich Veranstaltungen: Alle Events, die mit über 100 Teilnehmern stattfinden, werden untersagt. Dennoch wird die Kommunalwahl 2020 in Bayern stattfinden.

"Wir müssen an die denken, für die es extreme Auswirkungen haben kann" - Markus Söder (CSU)



Details zu den Schulschließungen in Bayern:

Bayerns Kultusminister Piazolo: "Es ist sehr notwendig, die sozialen Kontakte einzuschränken"

Er machte deutlich: "Es sind keine Ferien", so der Minister. Für die Lehrer gilt weiterhin die "Dienstpflicht".

Bezüglich der Betreuung von Kindern: Für Kinder von Eltern, die einem "systemkritischen Beruf" nachkommen (Ärzte, Polizei, Pflegepersonal, etc.), wird die Betreuung in den Schulen sichergestellt. Das gilt von den Klassenstufen 1 bis 6. Bei allen älteren Schülern geht das Ministerium davon aus, dass sie sich selbst versorgen können.

Bezüglich des diesjährigen Abiturs in Bayern: „Wir werden sicherstellen, dass es für die Schülerinnen und Schüler keine Nachteile gibt“, so Piazolo. Das gelte für alle Arten von Abschlussprüfungen. Es werde eine gegenseitige Anerkennung zwischen den Bundesländern geben, sagte der Minister.



Details zu den Kita-Schließungen:

570.000 Kinder aus 9800 bayerischen Kindertagesstätten betroffen

In Kindertagesstätten und Horten gibt es "Notgruppen": Davon betroffen sind Kinder, deren einzig verfügbares erziehungsberechtigtes Elternteil in einer "systemkritischen Berufsgruppe", wie der Polizei, beschäftigt ist.

"Kinder können das Coronavirus übertragen", so die Ministerin Trautner

Update vom 13.03.2020, 07.45 Uhr: Alle Schulen in Bayern ab Montag geschlossen

Wegen der Coronavirus-Krise schließt Bayern von Montag an alle Schulen. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen. Die Staatsregierung will Details zum Vorgehen am Freitag (9.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in München bekanntgeben.

Zuvor hatte das Saarland als erstes Bundesland angekündigt, landesweit Schulen und Kindertagesstätten bis Ende der Osterferien zu schließen. Dies geschehe aufgrund der Situation des Saarlandes als Grenzland, teilte die Staatskanzlei in der Nacht zu Freitag mit. Eine Notbetreuung für Familien werde sichergestellt. Damit solle die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Donnerstag in Berlin erklärt, dass landesweite Schulschließungen in Bayern notwendig werden könnten, um Situationen wie in Italien zu verhindern. Im Freistaat wurden (Stand Donnerstag) mindestens 500 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. In Italien sind die Schulen schon länger landesweit geschlossen, auch in Frankreich wurde dies am Donnerstag angeordnet.

Allerdings erklärte Söder auch, dass eine solche Entscheidung viele Folgefragen aufwerfe, die beantwortet werden müssten. Dazu gehört in Anbetracht der Infektionslage auch der Umgang mit Pflegeheimen. Über genau diese Fragen hatten die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag bei ihrer Konferenz in Berlin keine Einigkeit erzielen können. Einige Länderchefs waren dem Vernehmen nach nicht von Schulschließungen zu überzeugen.

Am Freitag will auch Baden-Württemberg über landesweite Schulschließungen entscheiden. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Beratungen des Kabinetts. Bei der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag waren großflächige Schulschließungen zunächst nicht geplant worden. Die Konferenz schließe jedoch eine derartige Maßnahme nicht aus, sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstagabend gesagt, Menschen sollten wo immer möglich auf Sozialkontakte verzichten. Eine vorübergehende Schließung von Kindergärten und Schulen etwa durch das Vorziehen der Osterferien sei eine Option.

Update vom 13.03.2020, 06.00 Uhr: Millionen Kinder bei Schulschließungen ohne Betreuung

Von ausfallender Kinderbetreuung bei bundesweiten Schulschließung wegen der Coronakrise wären Millionen Arbeitnehmerhaushalte betroffen. So gibt es 2,7 Millionen Minderjährige unter 18 Jahren, bei denen beide Elternteile Vollzeit arbeiten. 5,2 Millionen Kinder wachsen bei Eltern auf, bei denen ein Elternteil Vollzeit und ein Elternteil Teilzeit arbeitet. Das zeigen Zahlen der "Bundesagentur für Arbeit", die die Linken im Bundestag ausgewertet haben und die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen.

700.000 Kinder wachsen demnach bei Alleinerziehenden auf, die Vollzeit arbeiten, darunter 530.000 Mütter. 824.000 Kinder leben bei Alleinerziehenden, die Teilzeit arbeiten, darunter 800.000 Mütter. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstagabend nach einem Spitzentreffen von Bund und Ländern gesagt, auch die vorübergehende Schließung von Kindergärten und Schulen etwa durch das verlängernde Vorziehen der Osterferien sei eine Option.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Freitagmorgen (13. März 2020) gegen 9 Uhr bekannt geben, wie die weitere Vorgehensweise im Bildungssektor in Bayern sein wird. Möglich ist, dass es bis Ostern zu Schulschließungen im Freistaat kommt.

Update vom 12.03.2020, 20.16 Uhr: Schließen alle Schulen in Bayern ab kommender Woche?

Wegen des Coronavirus bleiben immer mehr Schulen in Bayern geschlossen. Die Zahl der Infizierten steigt allerdings weiter im Freistaat. Deshalb könnte ab kommender Woche der Unterricht an allen bayerischen Schulen bis zu den Osterferien ausfallen. Details zum weiteren Vorgehen will die bayerische Staatsregierung auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen (13. März 2020) um 9 Uhr bekanntgeben.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Donnerstag bereits erklärt, dass landesweite Schulschließungen in Bayern notwendig werden könnten, um Situationen wie in Italien zu verhindern. Im Freistaat wurden bisher mindestens 500 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet (Stand: 12.03.2020).

Allerdings erklärte Söder auch, dass eine solche Entscheidung viele Folgefragen aufwerfe, die beantwortet werden müssten. Auch der Umgang mit Kitas und Pflegeheimen soll in Anbetracht der Infektionslage möglicherweise neu bewertet werden. Dem Vernehmen stehen Schulschließungen bis zum Beginn der Osterferien am 6. April im Raum.

Wegen der Ausbreitung des Virus waren am Donnerstag mehr als 100 Schulen in Bayern vollständig geschlossen. Davon betroffen waren fast alle Schularten, wie es auf einer Homepage des Kultusministeriums hieß. Insgesamt gibt es im Freistaat rund 6000 Schulen.

Update vom 12.03.2020, 17.30 Uhr: EM 2020 wird laut Bericht auf 2021 verschoben

Laut einem Bericht der französischen L‘Equipe soll die Europameisterschaft 2020 um ein Jahr verschoben werden. Grund dafür ist wohl das Coronavirus. Das wird die "UEFA" auf einem für Dienstag (17. März 2020) anberaumten Termin verkünden, heißt es darin.

Auch der Kicker berichtet über eine geplante Verschiebung. Mit dieser Maßnahme will der Verband wohl Zeit gewinnen.

Update vom 12.03.2020, 16.10 Uhr: Erster Coronavirus-Todesfall in Bayern

Laut Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums ist es in Würzburg zum ersten Coronavirus-Todesfall in Bayern gekommen.

Der Mann starb in der Nacht zum Donnerstag (12. März 2020). Dabei handelt es sich um einen über 80-Jährigen.

Update vom 12.03.2020, 15.55 Uhr: Tschechien schließt Grenze für Deutsche und andere Europäer

Tschechien hat ab sofort seine Grenzen für alle Deutschen geschlossen, welche keinen festen Wohnsitz in der tschechischen Republik besitzen. Neben Deutschland wurden folgende EU-Länder ebenfalls als Risikogebiete für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus eingestuft: Italien, Spanien, Österreich, Schweiz, Schweden, Norwegen, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Dänemark und Frankreich. Für Einwohner dieser Staaten ist die Einreise ebenfalls verboten. Dies verkündete der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis nach einer Krisensitzung am Donnerstag (12. März 2020).



In Tschechien gibt es bisher 96 bestätigte Corona-Fälle. Seit Anfang der Woche werden an den Grenzübergängen zu Deutschland und Österreich Kontrollen durchgeführt, bei denen unter anderem die Körpertemperatur gemessen wird. Ausländische Fahrer werden bei erhöhter Temperatur zur Umkehr angewiesen. Zehntausende Fahrzeuge wurden bisher angehalten. An dem Einsatz sind Armee, Polizei, Zoll und Feuerwehr beteiligt.

Update vom 12.03.2020, 14.30 Uhr: 134 neue Coronavirus-Infektionen in Bayern

In Bayern haben sich weitere 134 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz im mittelfränkischen Erlangen auf seiner Homepage mit.

Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 500 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, als auskuriert gelten und wieder aus den Krankenhäusern entlassen wurden. Mit eingerechnet sind zudem drei Bayern, die außerhalb des Freistaats positiv getestet wurden.

Update vom 12.03.2020, 14.00 Uhr: UEFA stoppt Spielbetrieb in Champions- und Europa League

Die Europäische Fußball-Union wird nach Informationen der spanischen Tageszeitung „Marca“ den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aussetzen. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der UEFA gab es zunächst nicht.

Die Entscheidung wäre quasi ein Novum in der europäischen Königsklasse. In der Vergangenheit waren einmal acht Gruppenspiele nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 um eine Woche verschoben worden. Ansonsten hatte es meist nur Verschiebungen aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen gegeben.



Wie und ob es in den beiden wichtigsten europäischen Club-Wettbewerben weitergeht, ist noch völlig offen.

Update vom 12.03.2020, 12.00 Uhr: Vierter Corona-Toter in Deutschland

In Baden-Württemberg ist erstmals ein positiv auf das neuartige Coronavirus getesteter Mensch gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit.

Es handle sich um einen 67 Jahre alten Mann. Es ist der bislang 4. Todesfall in Deutschland.

Update vom 12.03.2020, 10.30 Uhr: Verbraucherschützer wollen gegen Corona-Wucherpreise vorgehen

Wucherpreise wegen des neuartigen Coronavirus nimmt nun der "Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)" ins Visier. „Der schlimmste Fall war die Zehnerpackung Atemschutzmasken für 999,99 Euro“, sagte vzbv-Chef Klaus Müller den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". „Das ist Wucher. Da versuchen schlimme Finger, das schnelle Geld zu machen.“

Müller kündigte ein hartes Vorgehen an. „In mehreren Fällen hat der Verbraucherzentrale Bundesverband bereits Abmahnungen verschickt. Wenn die Anbieter keine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreiben, werden wir Gerichtsverfahren einleiten“, sagte er.

Der vzbv-Chef pocht zudem auf ein Recht auf Home Office. „Es ist ja auch im Interesse des Arbeitgebers, die Sorgen der Mitarbeiter ernst zu nehmen und ein Infektionsrisiko für die eigenen Betriebsabläufe möglichst auszuschließen.“ Müller sagte, angesichts der Ausbreitung des Virus wäre es „sehr sinnvoll, wenn es für Menschen deutlich leichter wäre, von zuhause aus zu arbeiten“.