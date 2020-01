Coronavirus: Zahl der Infektionen und Todesfälle steigt - Forscher überprüfen Fledermäuse

Update, 30.01.2020, 7.50 Uhr: Fünfte Infektion in Frankreich - China verschiebt Fußballsaison

Frankreich meldet eine weitere Infektion mit dem Coronavirus: Bei der mittlerweile fünften Erkrankung im Land handele sich dabei um die Tochter des ebenfalls erkrankten 80-jährigen Touristen aus China, teilte das französische Gesundheitsministerium mit. Der Zustand des 80-Jährigen sei ernst, der Mann werde weiter in einem Pariser Krankenhaus behandelt. Außerdem habe sich der Zustand eines weiteren infizierten etwa 30-Jährigen verschlechtert, der seit Ende vergangener Woche behandelt wird. Damit sind rund 50 Infektionen mit dem Coronavirus außerhalb Chinas bestätigt.

Die vier ersten Patienten in Deutschland waren am Mittwoch nach Angaben des behandelnden Chefarztes Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing symptomfrei und in klinisch gutem Zustand.

Chinas Fußballverband CFA kündigte am Donnerstag an, die Fußball-Saison des Landes vorerst zu verschieben. So sollen die Gesundheit der Fans und Spieler geschützt werden. Ein neuer Starttermin wurde zunächst nicht genannt.

Update, 29.01.2020, 20.00 Uhr: "Coronavirus"-Verdachtsfall in Flugzeug - Crew kehrt zurück

An Bord einer Lufthansa-Maschine hat es einen Corona-Verdachtsfall gegeben. An dem am Mittwochmorgen in Nanjing gelandeten Flug LH780 aus Frankfurt hatte auch ein Mann teilgenommen, der von den chinesischen Behörden als Risikofall eingestuft wurde, bestätigte das Unternehmen in Frankfurt. Der Chinese soll gehustet haben und zwei Wochen zuvor in der Stadt Wuhan gewesen sein, in der das neuartige Coronavirus zuerst bemerkt worden war. Ob er tatsächlich infiziert ist, blieb zunächst unklar. Zuvor hatte die Website "Aerotelegraph" berichtet.

Die Passagiere, die jeweils drei Reihen vor und hinter dem Mann saßen, seien von den chinesischen Behörden ebenso untersucht worden wie die Crew des Airbus A 340, sagte der Lufthansa-Sprecher. Nach der medizinischen Untersuchung seien sie als unbedenklich entlassen worden. Flugbegleiter und Piloten seien dann umgehend in die nächste Maschine nach Frankfurt umgestiegen. Der Rückflug LH781 sollte am Mittwochabend in Frankfurt landen. Die deutschen Behörden seien über das Vorgehen informiert worden, erklärte die Fluggesellschaft.

"Nach der Landung kann die Crew normal nach Hause gehen", sagte ein Sachgebietsleiter des Frankfurter Gesundheitsamts am Mittwochabend. Es bestehe derzeit kein Grund, die Flugbegleiter und Piloten unter besondere Beobachtung zu stellen. Zum einen habe es keinen Face-to-Face-Kontakt von mehr als 15 Minuten gegeben. Zudem sei immer noch nicht klar, ob der Chinese tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sei. "Das versuchen wir jetzt erst einmal herauszufinden."

Update, 29.01.2020, 16.23 Uhr: Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China

Die Lufthansa streicht ihre Flüge von und nach China. Europas größte Fluggesellschaft mit ihren Töchtern folgt damit angesichts des neuartigen Coronavirus ihrem Konkurrenten British Airways und anderen Fluggesellschaften, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt bestätigte.

Update 29.01.2020, 14.35 Uhr: Coronavirus-Verdachtsfall in Lufthansa-Maschine

Update 29.01.2020, 14.31 Uhr: Webasto-Zentrale bei München wegen Virusgefahr geschlossen

Nach der Infektion von vier Webasto-Mitarbeitern mit dem Coronavirus hat der bayerische Autozulieferer die Konzernzentrale samt Entwicklungs- und Testzentrum für Dächer in Stockdorf bei München geschlossen. Aber "Stand heute läuft der Betrieb an allen anderen Standorten in Deutschland normal weiter", sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

In Stockdorf seien 1000, an den anderen sieben Standorten in Deutschland rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt. In Stockdorf "läuft das Tagesgeschäft - soweit unter den aktuellen Bedingungen möglich - wie gewohnt weiter", sagte die Sprecherin: "Die meisten Kolleginnen und Kollegen können von zuhause arbeiten."

Update 29.01.2020, 11.39 Uhr: Erster Corona-Infizierter aus Bayern - so geht es Frau und Kind

Die Familienangehörigen des ersten Patienten mit Coronavirus in Deutschland sind weiterhin gesund. "Mutter und Kind haben nach wie vor keine Symptome", sagte der Pressesprecher des Landratsamts Landsberg am Lech, Wolfgang Müller, am Mittwoch unter Verweis auf aktuelle Informationen zum Gesundheitszustand der beiden. Deshalb sei auch die Kinderkrippe, in der das Kind normalerweise betreut wird, weiterhin geöffnet.

"Wir haben gestern Nachmittag die Kindergartenleitung und auch die Eltern direkt mit einem kleinen Anschreiben informiert und darauf hingewiesen, dass es eine Kontaktperson gibt", schilderte Müller. Weitere Maßnahmen seien nach Einschätzung der Experten nicht erforderlich, weil das Kind bislang nicht erkrankt sei.

Die Entscheidung, offensiv über die Erkrankung seines Vaters zu informieren, sei mit der Task-Force Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit abgesprochen gewesen, berichtete Müller. "Lieber zu viel informiert als einmal zu wenig und hinterher dem Vorwurf ausgesetzt sein, dass wir die Gefahr verharmlost hätten."

Update, 29.01.2020, 10.23 Uhr: Airlines reagieren: British Airways stoppt Flüge nach China, Lufthansa nicht

British Airways stellt wegen des Coronavirus die Direktflüge zwischen Großbritannien und dem chinesischen Festland ein. Dies gelte ab sofort, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. "Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Besatzung hat immer Priorität", hieß es weiter. Die Airline bietet sonst täglich Flüge von London-Heathrow nach Peking und Shanghai an. Nicht betroffen sind Flüge nach Hongkong.

Die Lufthansa fliegt dagegen vorerst weiter nach China. "Wir beobachten die Lage sehr genau", sagte ein Lufthansa-Sprecher. Derzeit fänden alle Flüge von und nach China planmäßig statt. Die Airline beobachtet aber eine "leichte Buchungszurückhaltung".

Finnair kündigte an, einige seiner Flüge nach China zwischen Anfang Februar und Ende März zu streichen. Grund dafür sind nach Angaben der finnischen Fluggesellschaft die von China ausgesetzten Gruppenreisen.

Update, 29.01.2020 8.52 Uhr: Spahn mahnt zu "wachsamer Gelassenheit"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts des Coronavirus zu "wachsamer Gelassenheit" im Land aufgerufen. Man müsse die Dinge richtig einordnen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Es war zu erwarten, dass es auch zu Infektionen hier in Deutschland kommt, eben durch Kontakt mit Reisenden aus China." Entscheidend sei, dass etwaige Patienten in Deutschland schnell identifiziert und isoliert werden. Die zuständigen Stellen müssten dann herausfinden, mit wem die Infizierten Kontakt hatten, um eine Weiterverbreitung des Virus auszuschließen, sagte Spahn.

Mittlerweile sind in Deutschland vier Menschen mit dem Coronavirus nachweislich infiziert. Die Krankheitsverläufe der Patienten in Bayern seien nach jetzigem Stand "sehr, sehr milde", sagte Spahn.

China informiere deutlich schneller und transparenter über das Coronavirus als 2002/2003 bei der SARS-Pandemie.

Update 29.01.2020, 8.36 Uhr: Coronavirus in Labor nachgezüchtet - Durchbruch bei Suche nach Gegenmittel?

Ein womöglich entscheidender Durchbruch im Kampf gegen das sich ausbreitende Coronavirus ist jetzt Wissenschaftlern in Australien gelungen. In einem Labor wurde das tödliche Virus nachgezüchtet, wie das Peter Doherty Institut für Infektion und Immunität in Melbourne mitteilte.

Das Virus sei von einem infizierten Patienten entnommen und erfolgreich nachgezüchtet worden. Nunmehr könne in Zusammenarbeit mit anderen Instituten und der Weltgesundheitsorganisation WHO an einem Gegenmittel gearbeitet werden. Julian Druce, Leiter des Viren-Labors, sprach von einem "bedeutenden Durchbruch".

Update 29.01.2020, 6.15 Uhr: Zahl der Virus-Fälle steigt rasant

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus sind weiter sprunghaft gestiegen. In Deutschland sind inzwischen vier Menschen infiziert - alle aus Bayern. Die drei Betroffenen, die am Dienstagabend gemeldet wurden, stehen im Zusammenhang mit dem ersten Patienten. Alle vier Menschen haben sich bei einer Kollegin aus China angesteckt.

"Es wurde entschieden, dass auch die drei neuen Patienten in der München Klinik Schwabing stationär aufgenommen und dort medizinisch überwacht und isoliert werden", teilt das bayerische Gesundheitsministerium mit Der Standort Stockdorf (Bayern) des Automobilzulieferers Webasto wurde vorübergehend geschlossen.

Aktuell sind weltweit mehr als 6000 Fälle erfasst. Alleine in der Volksrepublik China sind es am Mittwoch 1459 Infizierte. Der Virus forderte inzwischen 132 Tote. Zudem gibt es fast 10.000 Verdachtsfälle.