Zwischen geschlossen Geschäften und eigenständig organisierten "Corona-Partys": Der Umgang mit dem Coronavirus könnte unterschiedlicher kaum sein. Während das Robert-Koch-Institut für soziale Distanz und kontaktreduzierende Maßnahmen wirbt, treffen sich vermehrt Gruppen, vor allem Jugendliche, um gemeinsam "Corona-Partys" zu feiern.

Via Facebook wendet sich das Klinikum Dortmund jetzt an "die letzten Egoisten da draußen": Es sei "wichtig, dass die Corona-Patienten nicht Überhand nehmen und sämtliche ärztliche Ressourcen binden."

Funktionierendes Krankenhaus für jeden wichtig

Argumentationen wie "ich bin doch keine Risikogruppe, ernähre mich gesund, habe ein starkes Immunsystem. Also gehe ich in die Disko", zählen für Marc Raschke, Leiter für Unternehmenskommunikation des Klinikums, nicht.

In einem persönlichen Instagram-Post schrieb er, dass das Coronavirus auch für junge und gesunde Menschen "vital bedrohlich werden" könne. Immerhin sei es nicht vorherzusagen, ob man wegen einem "unverschuldeten Autounfall", einer Krebsdiagnose oder einem "Blinddarm-Durchbruch" ins Krankenhaus muss.

Daher "brauchst auch du, der aktuell noch topfit ist und in der Blüte seines Lebens steht [...] ein Krankenhaus, das seiner Versorgung nachkommen kann", so Raschke. Es sei "wichtig, dass die Corona-Patienten nicht Überhand nehmen." Er schließt den Absatz mit den Hashtags "flattenthecurve" und "socialdistancing".

Den zweiten Absatz beginnt er mit den Worten, dass "nun jeder, wirklich jeder" gefragt ist, richtig mit Corona umzugehen. Zudem schreibt er über weitere Informationen über die Krankheit: Das Virus stecke "eher im Hals, wird also ausgehustet bzw. ausgeniest." Zudem sei es "nur für ein paar Minuten in der Luft und fällt dann zu Boden", behauptet Raschke, sodass es sehr unwahrscheinlich sei, "dass man im Freien eine große Konzentration Virus in der Luft abbekommt". Daher erachtet er einen "Aufenthalt im Freien" für sinnvoll, denn "Körper und Psyche mögen [...] Sonne." Jedoch fügt Raschke an, dass man sich nicht "auf zu engem Raum mit zu vielen Menschen" aufhalten solle.

Der Facebook-Post der Klinik sammelte binnen weniger Tage mehr als 17.000 Reaktionen und wurde über 23.000 mal geteilt (Stand: 17. März 2020, 17.10 Uhr). Auch der Instagram-Post erzeugte mit über 9.200 Likes Aufmerksamkeit. (Stand: 17. März 2020, 17:10 Uhr)