Coronavirus: Kann man sich über Lebensmittel infizieren?

Interessant in diesem Zusammenhang: Bisher bekannte Coronaviren, wie SARS und MERS seien "kälteunempfindlich". Trotz Temperaturen von minus 20 Grad Celsius können sie "bis zu zwei Jahre [...] infektiös bleiben."

Gerade in Zeiten des Coronavirus ist es besonders wichtig, auf die Hygiene zu achten. Ein Alltagsgegenstand wird dabei häufig vergessen: Das Smartphone. Doch gerade hier wimmelt es nur so von Bakterien und Viren. Warum es so wichtig, das Handy zu reinigen, und wie das am besten geht, lesen Sie hier.

Weitere interessante Artikel zur Übertragung des Coronavirus finden sie hier:

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.