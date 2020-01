Coronavirus löst tödliche Lungenkrankheit aus: Die in Zentralchina ausgebrochene Lungenkrankheit - ausgelöst durch den Coronavirus - breitet sich weiter aus. Inzwischen forderte die Krankheit in China 80 Menschenleben. Tausende sind infiziert, Tendenz steigend. Die Behörden reagieren mit drastischen Mitteln und riegeln ganze Städte ab. Immer mehr Länder starten eine Evakuierung von Landsleuten. Auch Deutschland reagiert.

Update, 28.01.2020: Erster Coronavirus-Infizierter in Deutschland - er kommt aus Bayern

In Deutschland wurde erstmals eine Infektion des "Coronavirus" offiziell bestätigt. Betroffen ist ein Mann aus Bayern: Er stammt aus dem Kreis Starnberg. Das gab ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am späten Montagabend in München bekannt.

Der Patient befindet sich aktuell in einer Klinik. "Er wird medizinisch überwacht und isoliert", hieß es von Seiten des Ministeriums. Am Dienstagvormittag will das "Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit" zusätzliche Informationen auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

In China wurden mittlerweile mehr als 100 Todesfälle bestätigt.

Update, 27.01.2020, 16.30 Uhr: Länder starten Evakuierung - Verdachtsfälle in Deutschland

Immer mehr Länder wollen ihre Staatsangehörigen wegen der neuen Lungenkrankheit aus den besonders betroffenen Regionen Chinas in die Heimat zurückholen. "Wir arbeiten an einer Möglichkeit für britische Staatsangehörige, die Hubei-Provinz zu verlassen", hieß es am Montag von der britischen Regierung. Belgien bot Landsleuten in der chinesischen Stadt Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei die Rückkehr an, auch die Niederlande, Dänemark und weitere Länder weltweit prüften Möglichkeiten, Staatsbürger auszufliegen. Andere Länder wie Japan, Frankreich und die USA haben solche Rückholaktionen bereits in die Wege geleitet.

Auch die Bundesregierung erwägt, ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Eine mögliche Evakuierung werde in Betracht gezogen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). In der besonders schwer betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina, dem Ausgangsort der Epidemie, leben etwa 90 Deutsche, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte. Hinweise darauf, dass sich einer von ihnen mit dem neuartigen Virus angesteckt hat, gibt es demnach bisher nicht.

Auch in Deutschland gibt es bisher keinen Nachweis, es wurden in den vergangenen Tagen aber einige Verdachtsfälle etwa in Hessen und Nordrhein-Westfalen überprüft. In Bayern hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang einen Coronavirus-Verdachtsfall gegeben. "Dieser Verdacht ist bereits in der vergangenen Woche ausgeräumt worden - der Befund war negativ", sagte ein Sprecher am Montag. Der Fall sei der am bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) angesiedelten "Task Force Infektiologie" bekannt geworden.

In der Frankfurter Uni-Klinik seien mehrere Patienten untersucht worden, teilte eine Sprecherin der Klinik am Montag mit. "Bei keinem dieser Patienten konnte bisher das neue Coronavirus nachgewiesen werden."

Update, 27.01.2020: Corona-Virus: Ansteckungsgefahr, Symptome und Behandlung

Die rasant wachsende Zahl an Infizierten zeigt, dass der neuartige "Coronavirus" ansteckend ist. Er ist sowohl von Tier zu Mensch, als auch von Mensch zu Mensch übertragbar. Wie bei vielen anderen Krankheiten auch, wird der Virus über Tröpfcheninfektion übertragen. Dabei beträgt die Inkubationszeit, also die Zeit von Ansteckung und ersten Symptomen, zwischen einem und zwölf Tagen.

Folgende Symptome der Krankheit nennt das "Auswärtige Amt":