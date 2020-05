Bei intensivem Kontakt zwischen Menschen habe es das Virus leicht sich auszubreiten, erklärt Virologin Cevik gegenüber bloomberg.com. In Menschengruppen ist das Infektionsrisiko somit am höchsten. Mit dieser Erkenntnis wurden beispielsweise die Corona-Beschränkungen in Deutschland begründet. Obwohl mittlerweile einige Lockerungen vollzogen wurden, sorgt insbesondere eine kleine gesellschaftliche Gruppe dafür, dass Infizierte im Durchschnitt zwei bis drei Menschen anstecken. Sogenannte "Superspreader", die sich an öffentlichen Plätzen mit vielen Menschen aufhalten, geben dem Coronavirus so die Chance, weiterhin zu kursieren. Die in Geschäften eingeführte Mundschutz- und Schutzmaskenpflicht dämmt das Risiko allerdings ein.

Neben dem Haushalt und Transportmitteln, gilt an einem weiteren Ort gebotene Vorsicht: im Fitnessstudio. Laut aktuellem Stand hat die breite Masse der Studios noch nicht wieder geöffnet. Lediglich einzelne Betriebe bieten bereits wieder Kurse an. Untersuchungen aus Südkorea zeigen, wie schnell sich Menschen in einem solchen Umfeld mit "Sars-CoV-2" infizieren können. Dort waren zwölf Fitnessstudios von Infektionen betroffen, nachdem sich das Virus bei einem Trainer-Workshop verbreitet hatte. 26 Prozent der Trainierenden zeigte anschließend Corona-Symptome. Auch in diesem Fall zeigt sich: Enger Kontakt mit Infizierten ist entscheidend. In einem im Fitnessstudio angebotenen Tanzkurs steckten sich rund 60 Prozent der Teilnehmer an. Im Vergleich dazu gab es in einem Pilates-Kurs keinerlei Infektionen.

"Wir nehmen an, dass die geringere Intensität von Pilates und Yoga nicht die gleichen Übertragungseffekte auslöste wie die der intensiveren Fitness-Tanzkurse", berichten die südkoreanischen Forscher.

Fazit: Dieses wissenschaftliche Feld ist logischerweise noch nicht abschließend untersucht. Allerdings bietet der aktuelle Forschungsstand einen groben Überblick, wo das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus am größten ist.