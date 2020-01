Coronavirus löst tödliche Lungenkrankheit aus: Die in Zentralchina ausgebrochene Lungenkrankheit - ausgelöst durch den Coronavirus - breitet sich weiter aus. Inzwischen forderte die Krankheit in China 100 Menschenleben. Tausende sind infiziert, Tendenz steigend. Auch in Bayern gibt es den ersten bestätigten Fall. Die Behörden reagieren mit drastischen Mitteln und riegeln ganze Städte ab. Immer mehr Länder starten eine Evakuierung von Landsleuten. Auch Deutschland reagiert.

Update, 28.01.2020, 11.40 Uhr: Coronavirus erreicht Bayern: Kontaktpersonen werden untersucht

Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland ist ein 33-Jähriger aus Bayern. Dem Infizierten gehe es laut Angaben seines behandelnden Arztes "sehr gut". Er sei fieberfrei und habe auch keine Atemwegssymptomatik mehr", sagte der Chefarzt am Klinikum Schwabing in München. Der Mann wird auf einer Isolierstation des Krankenhauses behandelt, hieß es.

Aktuell würden 40 Kontaktpersonen untersucht - in der Firma und in der Familie des Mannes. "Die Zahl kann noch steigen", informierte Martin Hoch, Leiter der Taskforce Infektiologie. Die Ansteckung habe "in einem Intervall, in dem die Chinesin noch symptomfrei war" stattgefunden. Der Fall in Bayern ist deshalb so besonders, da es einer von erst drei bekannten Nachweisen des Virus weltweit ist, bei denen es eine Ansteckung außerhalb Chinas gab.

Update, 28.01.2020, 09.23 Uhr: "Coronavirus"-Hotline in Bayern geschaltet - neue Details zum Infizierten aus Bayern

Nach dem Bekanntwerden des ersten "Coronavirus"-Fall in Deutschland ist klar, wer betroffen ist: Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Automobilzulieferers "Webasto". Der Mann hatte sich bei einer chinesischen Kollegin aus Shanghai auf einer Schulung des Automobilzulieferers in Oberbayern angesteckt. Die Eltern der Frau stammen aus dem Epi-Zentrum des Virus der Region Wuhan. Sie ist laut Behördenangaben am 23. Januar wieder nach China zurückgeflogen. Auf dem Heimweg habe sie sich krank gefühlt.

Bei dem Infizierten handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann. "Es geht im recht gut, gestern Vormittag hat er noch gearbeitet", sagte der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf.

Wie Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) mitteilt, schaltet der Freistaat eine Hotline für besorgte Bürger. Die Behörden nehmen "die Lage sehr ernst, aber wir sind auch gut vorbereitet". Weitere Maßnahmen würden in Erwägung gezogen, sagte Huml. Gemeinsam mit dem Bund werde beraten, "ob es sinnvoll sein kann, an Flughäfen Fieber zu messen".

Auch die Barmer-Krankenkasse hat bereits eine Hotline geschaltet. Die kostenlose Hotline stehe allen Interessierten - also nicht nur Barmer-Versicherten - rund um die Uhr offen unter 0800 84 84 111 zur Verfügung.

Update, 28.01.2020, 06.10 Uhr: Erster Coronavirus-Infizierter in Deutschland - er kommt aus Bayern

In Deutschland wurde erstmals eine Infektion des "Coronavirus" offiziell bestätigt. Betroffen ist ein Mann aus Bayern: Er stammt aus dem Kreis Starnberg. Das gab ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am späten Montagabend in München bekannt. Beim Betroffenen handelt es sich um einen Mitarbeiter des Automobilzulieferers "Webasto". Er stammt aus der Filiale im oberbayerischen Stockdorf. Die Firma hat unter anderem eine Filiale im mittelfränkischen Nürnberg.

Der Patient befindet sich aktuell in einer Klinik in München-Schwabing, wie es aus Kreisen der Gesundheitsbehörden heißt. "Er wird medizinisch überwacht und isoliert", hieß es von Seiten des Ministeriums. Nachdem sich der Verdacht bestätigt habe, würden jetzt auch die Menschen untersucht, mit denen der Patient engen Kontakt hatte. "Dadurch wird die Ausbreitung des Virus verhindert." Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" schätzt die Gefahr für die bayerische Bevölkerung aktuell als "gering" ein.

Fränkischer Tropenforscher mit Einschätzung zu "Coronavirus"

Der Würzburger Tropenmediziner Professor August Stich rät angesichts des bundesweit ersten bestätigten Infektionsfalls mit dem Coronavirus in Bayern zu "aufmerksamer Gelassenheit". "Die Einschläge kommen zwar näher, aber mehr ändert sich an der Gesamtsituation auch nicht", sagte der Chefarzt der Klinik für Tropenmedizin an der Würzburger Missioklinik am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst . In China breite sich das Virus zwar rasant aus, in Europa seien bisher aber keine Fälle von Sekundärinfektionen von Mensch zu Mensch bekannt. Stich gilt als Experte für neue auftretende Infektionskrankheiten.

Zur Gefährlichkeit des Virus sagte Stich, noch wisse man darüber für eine abschließende Bewertung zu wenig. Die Hauptgefahr liege derzeit "in irrationalen und panischen Reaktionen". Alleine gestern seien im Klinikum Würzburg Mitte, zu dem die Missioklinik gehört, mehrere Patienten zur Abklärung erschienen. "Das Gesundheitssystem erfährt dadurch jetzt schon eine enorme Mehrbelastung", sagte Stich. Auch aus diesen Gründen sei eine Grippe-Schutzimpfung empfehlenswert, weil sie "die Zahl der Verdachtsfälle deutlich reduziert". Nun müsse jeder seine "Basishygiene erhöhen" und Kontakte reduzieren.

Stich sagte: "Ein neuer Virus ist wie eine unbekannte Straße: es gibt Schlaglöcher, Kurven und Wildwechsel - man muss vorsichtig sein, aber Vollbremsungen helfen einem auch nicht weiter." Man sei hierzulande inzwischen viel besser auf den Ausbruch einer neuen Viruserkrankung vorbereitet als etwa Ende 2002 beim Aufkommen der Lungenkrankheit SARS, die von einem anderen Coronavirus verursacht wird. Zwar sei die Sterblichkeitsrate mit aktuell zwei Prozent nicht niedrig - sie sei im Vergleich zum Beispiel mit Ebola und auch dem SARS-Erreger deutlich geringer, nach alledem was man bislang über das Virus wisse.

Akut gefährdet seien ohnehin nur diejenigen Personen, die sich in den vergangenen beiden Wochen im "Ausbruchgebiet" des neuen Virus befunden hätten. Diese sollten auf einschlägige Symptome wie Fieber oder Beschwerden in den unteren Atemwegen achten und diese dann bei Bedarf von Ärzten abklären lassen. Das neuartige Coronavirus, das noch keinen eigenen Namen hat, kann eine Lungenkrankheit auslösen. Erstmals aufgetreten ist es in China, dort sind bereits mehr als 100 Menschen daran gestorben. Die Zahl der bekannten Erkrankungen weltweit liegt bei mehr als 4.500 Fällen. Das berichtet der Evangelische Presse-Dienst.

Update, 27.01.2020, 16.30 Uhr: Länder starten Evakuierung - Verdachtsfälle in Deutschland

Immer mehr Länder wollen ihre Staatsangehörigen wegen der neuen Lungenkrankheit aus den besonders betroffenen Regionen Chinas in die Heimat zurückholen. "Wir arbeiten an einer Möglichkeit für britische Staatsangehörige, die Hubei-Provinz zu verlassen", hieß es am Montag von der britischen Regierung. Belgien bot Landsleuten in der chinesischen Stadt Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei die Rückkehr an, auch die Niederlande, Dänemark und weitere Länder weltweit prüften Möglichkeiten, Staatsbürger auszufliegen. Andere Länder wie Japan, Frankreich und die USA haben solche Rückholaktionen bereits in die Wege geleitet.

Auch die Bundesregierung erwägt, ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Eine mögliche Evakuierung werde in Betracht gezogen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). In der besonders schwer betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina, dem Ausgangsort der Epidemie, leben etwa 90 Deutsche, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte. Hinweise darauf, dass sich einer von ihnen mit dem neuartigen Virus angesteckt hat, gibt es demnach bisher nicht.

Auch in Deutschland gibt es bisher keinen Nachweis, es wurden in den vergangenen Tagen aber einige Verdachtsfälle etwa in Hessen und Nordrhein-Westfalen überprüft. In Bayern hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang einen Coronavirus-Verdachtsfall gegeben. "Dieser Verdacht ist bereits in der vergangenen Woche ausgeräumt worden - der Befund war negativ", sagte ein Sprecher am Montag. Der Fall sei der am bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) angesiedelten "Task Force Infektiologie" bekannt geworden.

In der Frankfurter Uni-Klinik seien mehrere Patienten untersucht worden, teilte eine Sprecherin der Klinik am Montag mit. "Bei keinem dieser Patienten konnte bisher das neue Coronavirus nachgewiesen werden."

Update, 27.01.2020: Corona-Virus: Ansteckungsgefahr, Symptome und Behandlung

Die rasant wachsende Zahl an Infizierten zeigt, dass der neuartige "Coronavirus" ansteckend ist. Er ist sowohl von Tier zu Mensch, als auch von Mensch zu Mensch übertragbar. Wie bei vielen anderen Krankheiten auch, wird der Virus über Tröpfcheninfektion übertragen. Dabei beträgt die Inkubationszeit, also die Zeit von Ansteckung und ersten Symptomen, zwischen einem und zwölf Tagen.

Folgende Symptome der Krankheit nennt das "Auswärtige Amt":