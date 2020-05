Erstes EU-Land erklärt Corona-Pandemie für beendet

Deutsche Wirtschaft schrumpft um 2,2 Prozent

Covid-19 könnte bei Kindern eine schwere Entzündungskrankheit auslösen

Corona-Maßnahmen in Deutschland werden gelockert

Kontaktbeschränkungen werden bis mindestens 5. Juni verlängert

Alle Geschäfte sollen wieder öffnen

Informationen zur Ausbreitung in Live-Karte

Das Coronavirus "SARS CoV 2" breitet sich weltweit aus. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de. Sie wollen einen Mundschutz online bestellen? Hier gibt es noch Corona-Masken.

Update vom 16.05.2020, 10.30 Uhr: Kanzeramtschef sagt: "Es wird keine Impfpflicht gegen Coronavirus geben"

Eine Impfpflicht gegen das Coronavirus wird es nach Aussage von Kanzleramtschef Helge Braun in Deutschland nicht geben. Wenn ein Impfstoff vorliege, sei es gut, wenn sich viele impfen lassen. Aber das entscheide jeder selbst, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag, 16. Mai 2020. «Wer das nicht will, muss das Risiko einer Infektion selbst tragen», betonte Braun. Er hoffe auf einen Impfstoff für die breite Bevölkerung zwischen Anfang und Mitte nächsten Jahres. Dann könne man auch zum normalen Leben zurückkehren. Den bisherigen Kampf gegen das Virus in Deutschland bezeichnete Braun als «sehr erfolgreich». Ein großer Teil der Bevölkerung gehe diszipliniert mit den Kontaktbeschränkungen um. Braun, selbst Mediziner, fügte allerdings hinzu: «Aus medizinischer Sicht ist bei mir bei dem Punkt Reisen und Geselligkeit etwas mulmig - da dürfen wir nicht zu forsch sein. Die bisherige Erfahrung lehrt, dass dies für die Ausbreitung des Virus eine große Rolle spielt.» Braun nannte die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise «sehr gravierend». Nach dem Hilfsprogramm als ersten Schritt müsse man darüber reden, wie man den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang setzen könne. Braun lehnte in dem Zusammenhang als Helikoptergeld bezeichnete Barschecks für die Bürger ab. Es gehe jetzt weniger um kurzfristigen Konsum, sondern um nachhaltige Investitionen. «Da kann ich auch alle beruhigen, die sich Sorgen um das Klimathema machen. Aus meiner Sicht sollten Konjunkturanreize genau dort eingesetzt werden, wo es der Erreichung weiterer Ziele hilft», sagte Braun.

Update vom 16.05.2020, 07.00 Uhr: 77 Corona-Fälle in bayerischem Schlachthof

Bei der großangelegten Corona-Testung in einem Schlachthof im Landkreis Straubing-Bogen ist das Virus bei 59 Menschen festgestellt worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Kreisen der Gesundheitsbehörden. Zuvor war bei 18 Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen worden. Daraufhin hatten die Behörden eine Reihenuntersuchung aller rund 1000 Mitarbeiter angeordnet. Damit sind nach jetzigem Stand insgesamt 77 Beschäftigte infiziert. Rund 150 weitere Mitarbeiter sollen aber noch getestet werden, die bislang bei den Tests verhindert waren. Damit liegt der Landkreis auch im Bayern-Vergleich über der kritischen Marke von mehr als 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen.

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) erklärte die Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), dass sofort Maßnahmen ergriffen worden seien. "Das heißt, dass ab heute eine Reihentestung durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit dem Gesundheitsamt vor Ort durchgeführt wird."

Demnach werden nun alle 1000 Mitarbeiter schnellstmöglich untersucht. Gleichzeitig solle es weitere Ermittlungen geben, um etwaige Kontaktpersonen ausfindig machen zu können.

Die Gesundheitsministerin erklärte gegenüber dem BR, dass nicht die Arbeit an einem Schlachthof per se eine besondere Infektionsgefahr darstelle, sondern die Gefahr "vielmehr da, wo die Arbeiter in Gemeinschaftsunterkünften zusammenleben" auszumachen sei. Einige der Infizierten des Niederbayerischen Schlachthofs seien ebenfalls in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht gewesen. Sogar in unterschiedlichen. "Deswegen ist es so wichtig, alle wirklich durchzutesten", meinte Huml.

Update vom 15.05.2020, 15.30 Uhr: Erstes EU-Land erklärt Corona-Pandemie für beendet

Das EU-Land Slowenien hat die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Dies wird mit einem erheblichen Rückgang der Ansteckungszahlen mit "Sars-CoV-2" begründet.

Deshalb werden ab dem 31. Mai 2020 Sloweniens Grenzen geöffnet und EU-Bürger können einreisen, ohne die bisher vorgeschriebene sieben Tage lange Heimquarantäne zu beachten. Das berichtet die Nachrichtenagentur STA.

Allerdings gibt es weiterhin Grenzkontrollen: An den Grenzen zu Italien, Ungarn und Österreich gilt dies. EU-Bürger, die Corona-Symptome aufweisen und keinen ständigen Wohnsitz in Slowenien haben, werden abgewiesen. Für alle Nicht-EU-Bürger ist weiterhin die siebentägige Quarantänepflicht gültig.

Slowenien war es im April und Mai gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Anfang März hatte die dortige Regierung einen Gesundheitsnotstand verhängt. In den vergangenen zwei Wochen wurden nun lediglich 35 Neuansteckungen mit "Sars-CoV-2" registriert.

Bisher sind in Slowenien 103 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Update vom 15.05.2020, 10.30 Uhr: Corona-Krise: Deutsche Wirtschaft stürzt in eine Rezession

Deutschland ist im Zuge der Corona-Krise in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Berlin mitteilte. Der Rückgang sei im Quartalsvergleich der mit Abstand stärkste seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Im März hatte sich die Pandemie in Europa ausgebreitet. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Grenzen und Geschäfte brachten das Wirtschaftsleben in großen Teilen zum Erliegen.

Ökonomen gehen davon aus, dass der Absturz im zweiten Quartal, als die Corona-Maßnahmen erst richtig durchschlugen, dramatisch ausfallen wird. «"Der Tiefpunkt der Krise dürfte mit dem April jetzt zwar hinter uns liegen, der Anstieg wird sich aber nur allmählich vollziehen, und von Normalität kann noch für längere Zeit keine Rede sein", erläuterte jüngst Stefan Kooths, Konjunkturchef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Volkswirte der Deutschen Bank rechnen im zweiten Vierteljahr mit einem BIP-Einbruch um 14 Prozent zum Vorquartal. Ökonomen der staatlichen Förderbank KfW sagen der deutschen Wirtschaft "einen langen Weg aus dem Corona-Tal" voraus.

Die Angst vor Kurzarbeit oder gar Arbeitsplatzverlust dämpft die Stimmung der Verbraucher. Das Konsumklima sank nach Angaben der Marktforscher der Nürnberger GfK auf einen historischen Tiefstand. Die Corona-Pandemie könnte die Kauflaune der Menschen noch längere Zeit beeinträchtigen: Jeder Dritte glaubt einer GfK-Befragung zufolge, dass sich seine finanzielle Situation in den nächsten zwölf Monaten verschlechtern wird.

In der Vergangenheit hatte vor allem die Kauflaune der Verbraucher Europas größte Volkswirtschaft am Laufen gehalten. Der deutsche Export hatte bereits 2019, belastet von internationalen Handelskonflikten und der Abkühlung der Weltkonjunktur, an Tempo verloren.

Update vom 14.05.2020, 20.30 Uhr: Covid-19 könnte bei Kindern schwere Entzündungserkrankung verursachen

Weltweit gibt es Berichte über schwere Entzündungen bei Kindern im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Nun beleuchtet eine Studie aus Bergamo, dem Zentrum der Pandemie in Italien, die charakteristischen Merkmale der seltenen Entzündungskrankheit, die dem sogenannten Kawasaki-Syndrom ähnelt. Wie die Ärzte im Fachblatt «The Lancet» berichten, könne diese tatsächlich mit Covid-19 in Verbindung stehen - die Mediziner betonen aber, dass nur ein geringer Anteil jüngerer Patienten betroffen ist.

In der Regel verläuft eine Corona-Infektion bei Kindern eher mild. Doch in einigen wenigen Fällen kann die Erkrankung anscheinend zu Symptomen führen, die an das Kawasaki-Syndrom, eine seltene Kinderkrankheit, erinnern. Dieses Syndrom führt zu einer Überreaktion des Immunsystems, die vermutlich durch Bakterien oder Viren ausgelöst wird.

Dass auch das Corona-Virus eine derartige Überreaktion bewirken kann, ist von Erwachsenen bereits bekannt. Eine direkte Verbindung zwischen Kawasaki und Covid-19 wurde indes noch nicht belegt. Allerdings gibt es mittlerweile Berichte aus mehreren Ländern über Kinder, bei denen entzündete Blutgefäße, Hautausschläge und Fieber auftreten - Symptome, die einer Kawaski-Erkrankung zumindest ähneln.

Ärzte aus dem «Papa Giovanni XXIII»-Krankenhaus in Bergamo haben nun die Fälle von Kindern, die zwischen dem 18. Februar und dem 20. April derartige Krankheitsmerkmale zeigten, mit Kawasaki-Fällen in der Region aus den fünf Jahren vor Beginn der Pandemie verglichen. Insgesamt gab es demnach zwischen Januar 2015 und Mitte Februar dieses Jahres 19 Fälle von Kawasaki. In den zwei Monaten seither wurden bereits 10 Kinder mit Kawasaki-ähnlichen Symptomen behandelt, was den Studienautoren zufolge einer 30-fachen Zunahme entspräche - wobei die Mediziner selbst darauf hinweisen, dass es schwierig sei, auf Grundlage solch geringer Zahlen valide Schlussfolgerungen zu ziehen.

Acht der zehn Kinder, die nach dem 18. Februar ins Krankenhaus gebracht wurden, wurden in einem Antikörpertest positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Alle Kinder in der Studie überlebten, doch diejenigen, die während der Pandemie erkrankten, zeigten schwerwiegendere Symptome als jene aus den fünf Jahren zuvor. So kam es bei sechs der Kinder zu Herzkomplikationen, fünf hatten Anzeichen eines toxischen Schocksyndroms. Zudem mussten mehr von ihnen mit Steroiden behandelt werden als in der Gruppe vor Ausbruch der Pandemie. Ein weiterer Unterschied: Die Kinder, die während der Corona-Welle erkrankten, waren im Durchschnitt älter als diejenigen, bei denen zuvor Kawasaki diagnostiziert wurde. Aufgrund dieser Unterschiede plädieren die Autoren dafür, die Entzündungserkrankung als «Kawaski-ähnliches Syndrom» zu klassifizieren.

Tatsächlich zeige die italienische Studie ebenso wie eine ähnliche Zusammenfassung aus Großbritannien unterschiedliche Verläufe, die nur zu einem Teil einem typischen Kawasaki-Syndrom entsprächen, häufig aber ein sogenanntes atypischen Kawasaki-Syndrom darstellten, betont Johannes Hübner, stellvertretender Leiter der Kinderklinik an der Uni München, in einer unabhängigen Einordnung. «Ein atypisches Kawasaki-Syndrom zeigt einige sehr unspezifische Symptome, die wir bei vielen Virusinfektionen beobachten, wie beispielsweise Fieber und einen Hautausschlag.» Zudem sei der Zusammenhang mit Covid-19 bei einigen der berichteten Fälle unklar oder nicht gesichert.

«Aus Deutschland haben wir bisher von keinen derartigen Häufungen von Fällen gehört», fasst Hübner zusammen, der auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) ist. Die DGPI sei gerade dabei, ein Meldesystem für Verdachtsfälle zu etablieren und werde die Situation aufmerksam beobachten. «Im Moment ist die Situation in Deutschland aber sicher nicht beunruhigend», so der Mediziner.

Der Berliner Virologe Christian Drosten machte am Donnerstag im NDR-Podcast deutlich, dass er keinen Grund zu Alarmismus sieht. Es handle sich um ein seltenes Phänomen, über das die internationale Kinderheilkunde nun beginne zu diskutieren. Drosten verwies auch auf die gute Behandelbarkeit.

Auch Russell Viner, Präsident des britischen Royal College für Kinderheilkunde und Kindergesundheit, beruhigt: «Obwohl der Artikel ein mögliches neu auftretendes entzündliches Syndrom im Zusammenhang mit Covid-19 vorschlägt, ist es wichtig - sowohl für Eltern als auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen - erneut zu betonen, dass Kinder insgesamt nur minimal von der Sars-CoV-2-Infektion betroffen sind.»

Das Verständnis des Phänomens bei Kindern könne indes wichtige Informationen über Immunantworten auf Sars-CoV-2 liefern, die für Erwachsene und Kinder relevant sein könnten, so Viner. «Insbesondere, wenn es sich um ein durch Antikörper vermitteltes Phänomen handelt, kann dies Auswirkungen auf Impfstoffstudien haben und auch erklären, warum einige Kinder schwer an Covid-19 erkranken, während die Mehrheit nicht betroffen oder asymptomatisch ist.»

Update vom 14.05.2020, 16.30 Uhr: Mundschutz statt Alu-Hut - Steinmeier im Corona-Notkrankenhaus

Angesichts zunehmender Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Vernunft in der politischen Debatte aufgerufen. Den kritischen Austausch müsse es geben, sagte er am Donnerstag bei einer Besichtigung des neuen Corona-Reservekrankenhauses auf dem Berliner Messegelände. Er hoffe aber, "dass wir diesen weiterhin so führen, dass Tatsachen und Fakten nicht ignoriert werden, und dass wir uns mit Vernunft aus der gegenwärtigen Situation befreien".

Steinmeier betonte, die Demokratie zeichne sich durch das Vorhandensein einer kritischen Öffentlichkeit aus. "Ja, solche Kritik, nachfragende Kritik muss es immer geben», betonte er. «Politik muss sich rechtfertigen, das tut sie auch. Wir diskutieren immer wieder neu, welche Maßnahmen noch aufrechtzuerhalten sind, wo gelockert werden darf." Die zunehmenden Demonstrationen in vielen Städten Deutschlands gegen die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie erwähnte Steinmeier nicht ausdrücklich.

Steinmeier sagte außerdem: "Ich bin selbst medizinischer Laie. Trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz jedenfalls empfehlenswerter ist als der Alu-Hut."

Update vom 14.05.2020, 08.45 Uhr: Nothilfekoordinator der WHO sieht Eliminierung von Covid-19 skeptisch

Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation WHO ist skeptisch, dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann. "Dieses Virus kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet", sagte Michael Ryan am Mittwochabend in Genf.

Auch HIV, das Virus, das die Immunschwächekrankheit Aids auslöst, sei nie wieder verschwunden. Im Fall von HIV sei es der Welt gelungen, Medikamente und Präventionsmaßnahmen zu schaffen, so dass das Virus seinen Schrecken verloren habe. "Ich will die Krankheiten nicht vergleichen, aber wir müssen realistisch sein" sagte Ryan. Es gebe eine kleine Chance das Virus auszurotten. Dafür müsste ein hocheffektiver Impfstoff gefunden werden, er müsse im ausreichenden Maß hergestellt und in aller Welt verteilt werden. Die Menschen müssen einverstanden sein, sich impfen zu lassen. "Jeder Einzelne dieser Schritte ist voller Herausforderungen", betonte Ryan.

Er kritisierte die verbreitete Impfskepsis und die fehlenden Mittel für gute Gesundheitssysteme in vielen Weltgegenden. "Wir haben ja sehr effektive Impfstoffe auf diesem Planeten, die wir nicht effektiv eingesetzt haben.", sagte er mit Verweis auf die Masern. Die Zahl der Masernfälle steigt seit einigen Jahren wieder. Mit den richtigen Maßnahmen zur Erkennung von Infizierten, der Isolierung von möglicherweise Angesteckten und effektiver Behandlung könne das Virus unter Kontrolle gebracht werden, sagte WHO-Expertin Maria van Kerkhove.

Update vom 13.05.2020, 18.30 Uhr: Corona-Demo mit 10.000 Teilnehmern in Bayern am Wochenende

Am Wochenende sind erneut Demonstration wegen des Coronavirus in Bayern geplant. Dabei geht es insbesondere um die Kritik an den Maßnahmen der Politik, wie beispielsweise die zuletzt verhängten Ausgangsbeschränkungen oder das Abstandsgebot.

In der Landeshauptstadt Müchen wurde laut Angaben der Stadt eine Großdemonstration auf der Theresienwiese angekündigt. Dabei werden bis zu 10.000 Teilnehmer am Samstagmittag (16. Mai 2020) erwartet.

Auch in Erlangen, Augsburg, Ingolstadt und weitere Städten sind laut dpa-Informationen Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Innenminister Herrmann (CSU) hat zuletzt verkündet, dass ein neues Konzept für Corona-Demonstrationen erarbeitet werde.

Update vom 13.05.2020, 12.00 Uhr: Seehofer lockert Grenzkontrollen

Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an schrittweise gelockert werden. Auf touristische Reisen ins Ausland sollen die Bundesbürger aber auch in den kommenden Wochen weiter verzichten. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch mitteilte, enden die Kontrollen zunächst an der Grenze zu Luxemburg in der Nacht zum kommenden Samstag.

An der deutsch-dänischen Grenze sei Deutschland ebenfalls bereit, die Kontrollen einzustellen, "sobald die dänische Regierung ihre laufenden Konsultationen mit ihren jeweiligen Nachbarstaaten vollzogen hat". An den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen sie dagegen bis zum 15. Juni fortgesetzt werden.

Die Erleichterungen sind laut Innenministerium eine Folge der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in Nachbarregionen jedoch stark steigen, werde man wieder intensiver kontrollieren. Dabei biete der in Deutschland geltende Richtwert von mehr als 50 Neuinfektionen pro

100 000 Einwohnern in sieben Tagen Orientierung.

Die von den Bundesländern angeordnete 14-tägige Quarantäne für jeden, der nach Deutschland kommt, sollte nach Einschätzung des Ministeriums künftig nur noch für Menschen gelten, die sich zuvor in Drittstaaten aufgehalten haben. Also beispielsweise nicht mehr für Deutsche, die aus Frankreich einreisen oder den Niederlanden. Die Entscheidung über die Quarantäne liegt allerdings bei den Regierungschefs der Länder.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte in den vergangenen Tagen mit seinen Amtskollegen in den Anrainerstaaten sowie mit den Ministerpräsidenten der Grenz-Bundesländer über die Details einer schrittweisen Rückkehr von stationären Kontrollen zur normalen Überwachung der Grenzen im 30-Kilometer-Bereich beraten.

Die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg, Dänemark, Frankreich, Österreich und der Schweiz waren am 16. März eingeführt worden, um das Infektionsgeschehen in Deutschland einzudämmen. Seither darf nur noch einreisen, wer einen triftigen Grund dafür geltend machen kann - etwa Berufspendler, Angehörige medizinischer Berufe oder EU-Bürger, die auf dem Weg in ihr Heimatland sind. Auch die Pflege von Angehörigen und andere familiäre Gründe konnten zum Teil geltend gemacht werden. Bei den Reisen aus «familiären und persönlichen Gründen» sind nun laut Innenministerium weitere Erleichterungen vorgesehen. Die Regel, dass nur einreisen darf, wer einen triftigen Grund hat, soll aber im Grundsatz erst einmal weiter bestehen.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, dürfen ab Samstag wieder alle Grenzübergänge genutzt werden. In den vergangenen Wochen waren nur einige größere Verkehrswege für den Grenzübertritt geöffnet. Dies hatte vielerorts zu Staus und Umwegen für Berufspendler geführt. Die Bundespolizei soll künftig nur noch «flexibel und risikobasiert» kontrollieren, «nicht so systematisch wie bisher».

Am Mittwoch wollte auch die EU-Kommission einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen. Nach einem der dpa vorliegenden Entwurf sollen die Kontrollen auch europaweit nach und nach aufgehoben werden. Seehofer schloss sich der Empfehlung der Kommission an, die Beschränkungen für Einreisen aus Drittstaaten in die EU bis zum 15. Juni zu verlängern.

Bis zum 14. Juni gilt aktuell noch eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Danach sollen Deutsche grundsätzlich auf Urlaubsreisen im Ausland verzichten - auch weil eine Rückreise wegen eventuell neu verhängter Corona-Maßnahmen sehr schwierig werden kann.

«Es ist europäisch, gemeinsam ein gefährliches Virus zu bekämpfen. Es ist nicht europäisch, sich bei unbequemen Maßnahmen der gemeinsamen Verantwortung zu entziehen», erklärte Seehofer. Er war in den vergangenen Tagen unter Druck geraten, nachdem aus den grenznahen Bundesländern und aus der Opposition der Ruf nach einer Beendigung der Kontrollen laut geworden war.

Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner forderte «Konzepte für lokale Lockdowns, um gezielt zu reagieren, wenn die Infektionszahlen lokal wieder steigen». Andernfalls sei die Versuchung groß, jedes Mal wieder die Grenzen zu schließen, sagte die Bundestagsabgeordnete.

Update vom 13.05.2020, 10.30 Uhr: Corona-Krise könnte Schulbetrieb noch über Monate behindern

Der Deutsche Lehrerverband rechnet damit, dass in Deutschlands Schulen auch noch lange nach den Sommerferien nur Unterricht im Schichtbetrieb möglich sein wird.

Zwar habe man die Ferien, um sich organisatorisch besser aufzustellen, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger am Dienstag im Sender n-tv. Den Schichtbetrieb zwischen Präsenzunterricht an der Schule und Lernen zu Hause werde man aber mit Sicherheit auch im nächsten Schuljahr noch haben - «so lange die Abstandsregeln gelten müssen, und die werden ja gelten müssen, bis ein Impfstoff da ist. Das kann sich noch weit ins nächste Schuljahr hineinziehen».

Seit Ende April läuft der Schulbetrieb unter strengen Hygienevorgaben wieder an. Meidinger sprach von einer «Riesenherausforderung», die noch größer werde, wenn alle Schüler wieder zurück seien. Der Verbandschef schätzt, dass ein Viertel der rund elf Millionen Schüler größere Probleme bekommen könnten. Dabei handele es sich um Kinder an Förderschulen oder solche, die schlecht Deutsch sprechen oder keine Unterstützung der Eltern haben.

Update vom 12.05.2020, 21.15 Uhr: WHO äußert sich zu Corona-Impfstoff

Die Suche nach einem geeigneten Impfstoff gegen "Covid-19" läuft weiterhin auf Hochtouren. In den vergangenen Wochen wurde diese nochmals intensiviert. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der "WHO", sagte zuletzt in einer Videoschalte, dass dies insbesondere durch die für diesen Zweck gesammelten 7,4 Milliarden Euro verstärkt werde.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation "WHO" gibt es nun sieben beziehungweise acht mögliche Kandidaten von insgesamt mehr als 100 verschiedenen Mitteln.

Allerdings sagte Ghebreyesus, dass weitere finanzielle Mittel nötig seien, um die Suche nach dem Corona-Impfstoff voranzutreiben. Dabei gehe es nicht nur um die Entwicklung des Stoffes, sondern auch um die massenhafte Produktion und die Sicherstellung, dass dieser alle Menschen erreiche.

Update vom 12.05.2020, 15.11 Uhr: Mitarbeiter des Innenministeriums nach Kritik an Corona-Maßnahmen mit Dienstverbot belegt

Ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums ist mit einem Dienstverbot belegt worden, weil er in seiner offiziellen Funktion die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung massiv kritisiert hat - auch gegenüber Beamten in den Ländern. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Affäre hat im Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) reichlich Staub aufgewirbelt. Sie hat einen langen Vorlauf. Denn bereits Mitte März meldete der Oberregierungsrat erste Zweifel bei Kollegen und Vorgesetzten an und begann zu recherchieren.

192-seitige Analyse zur Corona-Krise verschickt

Das geht aus internen Unterlagen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen: eine 93-seitige Kurzfassung sowie eine 192 Seiten umfassende Langfassung, die neben Analysen des Mitarbeiters auch Mailverkehr mit Kollegen und Vorgesetzten umfasst. Zu Details dieser internen Kommunikation wollte sich das Ministerium mit Verweis auf die laufende Aufklärung nicht äußern. Der Sprecher des Ministeriums, Steve Alter, sagte am Dienstag, der Mitarbeiter habe «ohne dienstlichen Auftrag, außerhalb seiner Zuständigkeit und ohne jede Autorisierung» gehandelt.

Der Mitarbeiter schickte am vergangenen Freitag zunächst eine E-Mail an führende Mitarbeiter des Innenministeriums, darunter einen Staatssekretär. Darin heißt es, eine interne Analyse seines Referats ergebe «gravierende Fehlleistungen des Krisenmanagements», «Defizite im Regelungsrahmen für Pandemien» und «Coronakrise erweist sich wohl als Fehlalarm». Das gleiche Papier hat er dann eine Stunde später offenbar an Mitarbeiter der Landesinnenministerien verschickt - er verweist nämlich auf die erste Mail: «in der Annahme Ihres Interesses gebe ich Ihnen unten stehende eMail als fachliche Information zur Kenntnis.»

"Als würden wir unser Gemeinwesen zerlegen, um Schlimmeres zu verhindern"

Der Mitarbeiter gehört dem Referat KM4 des Innenministeriums an. Das ist für den Schutz der kritischen Infrastruktur zuständig. Dazu gehören zum Beispiel Kraftwerke, Wasserversorgung oder auch die medizinische Versorgung. Am 19. März schlug der Mann seinem Referatsleiter vor, Wirtschafts- und Finanzministerium nach erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Staatsfinanzen zu fragen. «Zur Wahrnehmung der hiesigen Grundsatzaufgabe «Schutz Kritischer Infrastrukturen» benötigen wir aktuelle einschlägige Informationen über zu erwartende längerfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie», schrieb er zur Begründung.

Am 23. März bemängelte er dann in einem «Zwischenbericht», den er unter anderem an Vorgesetzte schickte: «Es erscheint derzeit so, als würden wir unser Gemeinwesen zerlegen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber was kann es Schlimmeres geben, als dass unser Gemeinwesen zerlegt ist?» Grundsatzfragen der Pandemie würden zu wenig beachtet, wichtige Daten fehlten. Er warnte unter anderem vor Panik und Depressionen in der Bevölkerung sowie vor Arbeitslosigkeit und stellte die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. «Das hört sich nach einem multiplen Organversagen unserer Gesellschaft an», schrieb der Mitarbeiter. Die Schutzmaßnahmen gegen das Virus schützten nicht etwa vor Todesfällen sondern verschöben diese nur - doch wenn diese dann einträten, sei die Gesellschaft durch Schutzmaßnahmen schon geschwächt. «Der Zeitgewinn ist dann kein Vorteil sondern ein zusätzlicher Nachteil.»

"Arbeitende Bevölkerung voraussichtlich weniger betroffen"

Er merkte auch an: «Todesopfer sind vor allem unter Alten, Schwachen, Kranken zu befürchten, die arbeitende Bevölkerung wird voraussichtlich weniger betroffen sein. Das heißt: Selbst bei hohen Zahlen von Todesopfern der Viruserkrankung werden die gesellschaftlich vitalen Bereiche unvermindert weiter arbeiten können; wir müssten nicht auf einen Zusammenbruch des Wirtschaftssystems hinwirken.» Um seine Thesen zu untermauern, führt der Beamte sowohl Daten staatlicher Institutionen wie des Robert Koch-Instituts an, als auch Videos von Krankenpflegern aus den USA oder Interviews mit Ärzten aus dem Ausland, die sich gegen strenge Schutzmaßnahmen aussprechen.

Sein Referatsleiter leitete das Papier an Kollegen weiter mit der Bitte um «ggf. beratendes Feedback». Einer von ihnen lobte den Text als «sehr gelungen und zutreffend».

Bundesinnenministerium verhängt Dienstverbot gegen Mitarbeiter

Dann bekam der Mitarbeiter einen Dämpfer von seinem Referatsleiter. Zwei Tage später schrieb er, dieser habe ihn gebeten, «mit diesem Anliegen unter meinem Namen und nicht im Namen von KM4 zu agieren, da er den dienstlichen Bezug nicht sieht.»

Das Bundesinnenministerium hat mittlerweile ein Dienstverbot gegen den Mitarbeiter verhängt. Es gebe nun ein «Verbot zur Führung der Dienstgeschäfte» nach dem Bundesbeamtengesetz, hieß es.

Ein Sprecher erklärte: «Es geht nicht darum, dass ein Mitarbeiter eine kritische Meinung äußert, sondern darum, dass er das unter dem Briefkopf des Bundesinnenministeriums tut und dadurch den Anschein erweckt, es handle sich um die Position des Hauses.» Das Ministerium hatte sich schon am Sonntag öffentlich von dem Vorgang distanziert. Zuvor hatte das Online-Portal «Tichys Einblick» Teile des Papiers öffentlich gemacht.

In Bayern wurde am Dienstag über die geplanten Lockerungen der Kontaktbeschränkung informiert.

Update vom 12.05.2020, 14.05 Uhr: Hamburg geht voran: Ab Mittwoch alle Sportarten im Freien wieder möglich - weitere Lockerungen

In Hamburg werden die Corona-Beschränkungen weiter gelockert. Das betrifft die Kontaktbeschränkungen, Restaurants, Geschäfte, Altenheime und den Sport. Ab Mittwoch dürfen sich in Hamburg Mitglieder zweier unterschiedlicher Haushalte treffen - und zwar ohne dabei einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu müssen. Auch Restaurants dürfen ab Mittwoch wieder öffnen. Hier gilt allerdings der 1,50-Mindestabstand zwischen Gästen. Diskotheken und Clubs bleiben wieter geschlossen.

Geschäfte von mehr als 800 Quadratmetern dürfen ebenso ab Mittwoch wieder öffnen. Pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche darf jedoch nur ein Kunde ins Geschäft. In Sachen Sport geht Hamburg im Bundesvergleich voran. Ab Mittwoch sind alle Sportarten im Freien mit Abstand wieder möglich. Außensportanlagen dürfen demnach wieder öffnen. Ab dem 18. Mai dürfen Menschen in Hamburger Pflegeheimen unter strengen Auflagen wieder von Angehörigen besucht werden. Dabei sei allerdings "äußerste Vorsicht geboten". Die Besuchserlaubnis gilt nur für eine difinitere Person und nur für maximal eine Stunde pro Woche.

Auch in Bayern wurde am Dienstag über die geplanten Lockerungen der Kontaktbeschränkung informiert.

Update vom 12.05.2020, 13.33 Uhr: Familien mit Kindern haben es schwerer - aktuelle Umfrage

Familien mit kleinen Kindern fühlen sich einer Umfrage zufolge durch die Corona-Krise mehr belastet als andere Familien. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Wie eine seit Anfang März regelmäßig durchgeführte Befragung durch die Universität Erfurt zeigt, empfinden gut 55 Prozent der Eltern mit Kindern unter 14 ihre persönliche Situation momentan als belastend. Bei Familien mit älteren Kindern und kinderlosen Paaren sagen das 45 Prozent der Befragten. Partner mit kleineren Kindern geben auch eher an, kleinere oder größere Meinungsverschiedenheiten in den vergangenen Wochen gehabt zu haben, als Paare ohne Kinder unter 14.

Der Aussage, «Es fällt mir schwer, die Kinder unter den notwendigen Änderungen im Alltag einigermaßen zufrieden zu halten», stimmten zudem eher Eltern mit jüngeren Kindern zu.

Das «COVID-19 Snapshot Monitoring (Cosmo)» wird im Auftrag eines Konsortiums durchgeführt, zu dem unter anderem das Robert Koch-Institut und die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung gehören. In der Studie werden pro Woche rund 1000 Menschen online zu ihren Wahrnehmungen in der Pandemie befragt.

«Die Umfrageergebnisse der Cosmo-Studie zeigen, dass der Alltag in der aktuellen Lebenssituation viele Familien vor große Herausforderungen stellt», sagte die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Heidrun Thaiss, am Dienstag. Sie verwies auf Beratungsangebote ihrer Behörde im Internet zur Unterstützung von Familien in belastenden Situationen.

Update vom 12.05.2020, 10.30 Uhr: RKI-Vize Schaade: "Wir müssen den Verlauf weiter beobachten"

Am Dienstag (12.05.2020) hat das Robert-Koch-Institut in einer Pressekonferenz über die aktuellen Fallzahlen und die Entwicklung der Reproduktionszahl informiert. Die liege aktuell bei 1,07. Das sagte der Vize-Präsident des RKI, Prof. Dr. Lars Schaade, bei der PK in Berlin.

Allerdings, das gab der Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie zu bedenken, würden in die Berechnung des R-Faktors keine aktuellen Zahlen einfließen. Der Wert in der Höhe von 1,07 beziehe sich auf Infektionen, die im Zeitraum 28.04 bis 03.05 stattgefunden haben.

Die Zahl basiere auch auf Schätzungen, wie Schaade sagte. Man gehe beim RKI davon aus, dass die Reproduktionszahl in den nächsten Tagen weiter bei etwa 1 liegen wird. "Die Ursache ist, dass sich die Zahl täglicher Neuinfektionen kaum mehr verringert und sich einem Plateau nähert", sagte Schaade.

Generell unterliege der R-Wert Schwankungen - unter anderem, weil einzelne Ausbrüche den Wert stärker beeinflussen als bei insgesamt größeren Infektionszahlen. "Wir können abschätzen, dass die Infektionen an Schlachthöfen die Reproduktionszahl zuletzt angehoben hat", sagt Schadde.

Daher werde das RKI künftig einen sogenannten geglätteten R-Wert mitteilen, bei dem solche Schwankungen besser ausgeglichen würden.

Update vom 11.05.2020, 16.03 Uhr: Die Regierung sieht sich zur Nothilfe für die Deutsche Bahn gezwungen

Für Fahrgäste der Deutschen Bahn sind es Zeiten mit ungewohnt viel Reisekomfort: die Züge leer, sauber und pünktlich wie lange nicht. Doch das ist nur ein Teil der Corona-Wahrheit: Die kaum besetzten Züge stürzen den Staatskonzern in eine Finanzkrise. Erst voriges Jahr hatte sich der Bund durchgerungen, die Bahn mit Milliarden zu päppeln - dem Klima zuliebe. Nun, im Zeichen der Seuche, sieht sich die Regierung zur Nothilfe gezwungen. Weitere Milliarden sollen fließen. Doch auch die Bahn muss sich strecken.

Sie hat den größten Teil des Fahrplans aufrechterhalten, um eine Grundversorgung zu gewähren. Die Fahrgastzahlen sind jedoch um bis zu 90 Prozent eingebrochen - und damit die Einnahmen.

An diesem Freitag (15. Mai 2020) tagt der Aufsichtsrat. Dann geht es wohl auch um das Hilfskonzept, das am Montag durchsickerte. In dem Papier von Verkehrs- sowie Finanzministerium wird für den Konzern aus heutiger Sicht ein Corona-Schaden von 11 bis 13,5 Milliarden Euro angenommen.

Auch die Bahn soll ihren Teil leisten

Der Bund plant demnach eine Eigenkapitalerhöhung beim größten Staatskonzern. Zwischen 6,9 und 8,4 Milliarden Euro könnten fließen. Außerdem soll dem hoch verschuldeten Konzern erlaubt werden, noch mehr Verbindlichkeiten anzuhäufen. Das geht aus einem Papier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Offiziell bestätigt wird noch wenig davon, schon gar keine Zahlen.

Denn die Regierung wird kritisch beäugt: Die FDP will prüfen, ob die Geldnot wirklich nur von Corona herrührt oder das Management die Seuche zum «Vorwand zum finanziellen Befreiungsschlag» nimmt. Es dürfe keinen Blankoscheck geben.

In der Tat soll auch die Bahn ihren Beitrag leisten: Sie sichert laut Papier zu, bei der Eisenbahn einen Beitrag in Höhe der Hälfte der entstehenden Lücke mit zu leisten, in Höhe von bis zu 5,1 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liege beim Personal- und Sachaufwand. Der Konzernbetriebsrat warnt bereits: "Die Folgen der Corona-Krise dürfen nicht auf den Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen werden."

Für Konzernchef Richard Lutz könnten die Sparvorschläge der Regierung bedeuten, dass er dieses Jahr deutlich weniger verdient. Denn Führungskräfte sollen keine Bonus bekommen - nur gut die Hälfte von Lutz' 1,7 Millionen Euro Jahresgehalt sind fix.

Update vom 11.05.2020, 10.30 Uhr: Die Reproduktionszahl liegt nach längerer Zeit wieder über 1

Die Ansteckungsrate beim neuen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter gestiegen. Die Reproduktionszahl liege mit Datenstand 10.5. 0.00 Uhr bei 1,13, schreibt das RKI in einem am Sonntag (10. Mai 2020) veröffentlichen Situationsbericht. Der Wert gibt an, wieviele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt.

Am Samstag lag der Wert laut RKI nach längerer Zeit mit 1,10 wieder über der kritischen Marke von 1. Das RKI hat immer wieder betont, um die Pandemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl unter 1 liegen. Der Wert bildet nicht die momentane Situation ab, sondern bezieht sich aus methodischen Gründen auf Infektionen, die schon vor einer gewissen Zeit stattfanden.

Update vom 11.05.2020, 07.30 Uhr: Stadt Rosenheim wieder über Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen

In der bayerischen Stadt Rosenheim ist erneut die Marke von 50 Coronavirus-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten worden. Der Wert habe am Sonntag (10.05.2020) bei 50,5 gelegen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Sonntag in Erlangen mit.

Die Stadt Rosenheim hatte bereits am 7. Mai den Grenzwert gerissen, den Bund und Länder am vergangenen Mittwoch festgelegt hatten. Die aktuell erneut gestiegenen Fallzahlen seien durch eine Reihentestung in einer Asylbewerberunterkunft zu erklären, teilte das Landesamt mit.

Damit sind jetzt fünf Orte in Deutschland bekannt, in denen die vereinbarte Obergrenze überschritten wird: neben der Stadt Rosenheim die Landkreise Greiz und Sonneberg in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein.

Der Wert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gilt als Grenze, bei deren Überschreitung strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorsehen sind - in der betreffenden Region.

Im Landkreis Rosenheim und dem Landkreis Traunstein sind die Kennziffern mit 29,5 und 37,8 Neuinfektionen ebenfalls vergleichsweise hoch. Im Fall Traunstein liege das an erhöhten Fallzahlen in Pflegeheimen, erklärte das Landesamt.

In diesem Landkreis sei eine lokale Allgemeinverfügung mit Besuchsverbot für Krankenhäuser, Altenheime und Asylunterkünften bis zum 15. Mai erlassen worden. Das Landesamt wolle künftig eine Frühwarngrenze bei 35 Fällen pro 100 000 Einwohnern einziehen, um die betroffenen Kommunen warnen zu können und dort rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten.

Update vom 09.05.2020, 17 Uhr: Obergrenze durchbrochen: Erste Notbremsen wegen Corona

Die allermeisten Landkreise in Deutschland liegen nach einer Übersicht des Robert Koch-Instituts derzeit deutlich unter der von Bund und Ländern festgelegten Obergrenze für Corona-Neuinfektionen. Bis Samstagvormittag waren drei Kreise bekannt, in denen dieser Grenzwert überschritten wird: Greiz in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein.

Bund und Länder hatten am Mittwoch eine deutliche Lockerung der Corona-Auflagen vereinbart, zugleich aber beschlossen, dass sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird, wenn in Landkreisen oder kreisfreien Städten mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert werden.

Rund 10 weitere Kreise haben laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit mehr als 25 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche (Stand 9.5. 0 Uhr). Die anderen Kreise liegen darunter, einige melden gar keine Neuinfektionen mehr. Allerdings weist das RKI darauf hin, dass es unter anderem durch einen Verzug bei Datenübermittlungen zu Diskrepanzen zwischen seinen Angaben und den tatsächlichen lokalen Zahlen kommen kann.

Laut RKI sind in Deutschland seit Ausbruch der Seuche insgesamt rund 168 500 Infektionen registriert worden (Stand 9.5. 0 Uhr). Das sind rund 1250 mehr als am Vortag. Geschätzte 143 300 Menschen haben demnach die Infektion überstanden, rund 1600 mehr als am Vortag.

Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag bei 0,83 (Datenstand 8.5. 0:00 Uhr). Das bedeutet, dass zehn Infizierte gut acht weitere Personen anstecken. Damit ist der Wert etwas höher als in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag gab das RKI den Wert mit 0,71 an, am Mittwoch mit 0,65. Die Reproduktionszahl ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Update vom 09.05.2020, 09.15 Uhr: "Siegfrid & Roy"-Star Roy Horn erliegt Covid-19

Der bekannte Magier Roy Horn des Zauberduos "Siegfrid & Roy" ist am Freitag (Ortzeit) in einem Krankenhaus in Las Vegas an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Dies teilte der Pressesprecher Dave Kirvin der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Roy war sein ganzes Leben lang ein Kämpfer, auch in diesen letzten Tagen", erklärte Siegfrid Fischbacher, Roys Partner. Er dankte den Ärzten und Krankenschwestern im Mountain View Hospital. Sie hätten "heldenhaft gegen das heimtückische Virus" gekämpft, "das am Ende Roy das Leben nahm."

Der bei Bremen geborene 75-jährige Dompteur und sein Partner Siegfrid Fischbacher begeisterten mit Zauber- und Tiertricks Menschen weltweit.

"Heute hat die Welt einen der Großen der Magie verloren, aber ich habe meinen besten Freund verloren. [...] Es hätte keinen Siegfrid ohne Roy und keinen Roy ohne Siegfrid gegeben", sagt Fischbacher.

Im Oktober 2003 endete die Karrierer der beiden Magier, als Roy Horn bei einer Vorstellung von einem Tiger schwer verletzt wurde. Dieser Unfall hatte starken Blutverlust, Schlaganfälle und eine Gehirnoperation zur Folge, wovon sich Roy nie vollständig erholte.

Update vom 08.05.2020, 20 Uhr: EU beschließt Verlängerung des Einreisestopps

Die weitreichenden Einreisebeschränkungen in die EU wegen der Corona-Krise sollten aus Sicht der EU-Kommission um weitere 30 Tage bis zum 15. Juni verlängert werden. Dies schlug die Brüsseler Behörde am Freitag vor. Zur Eindämmung der Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU zunächst einzuschränken.

Update vom 08.05.2020, 17.15 Uhr: Erste Notbremsen wegen Corona gezogen - Ausbrüche in Schlachthof und Altenheim

Mitten in der Lockerungsphase der Corona-Auflagen müssen die Behörden in drei Bundesländern bereits die Notbremse wegen zu hoher Infektionszahlen ziehen. In drei Kreisen in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurde der kritische Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die Regierung in Düsseldorf griff am Freitag (08. Mai 2020) durch und schloss vorübergehend einen Schlachtbetrieb in Coesfeld, in dem sich besonders viele Mitarbeiter angesteckt hatten. Auch in Schleswig-Holstein war eine Schlachterei betroffen. Im Thüringer Landkreis Greiz hatten sich vor allem Bewohner und Personal von Altenheimen infiziert.

Im Kreis Coesfeld in NRW lag die Zahl nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 52,7. Das Virus hatte sich zuletzt vor allem im Schlachtbetrieb "Westfleisch" in Coesfeld ausgebreitet. Dort wurden nach Angaben des Kreises 129 Infizierte erfasst. Mehrere für den kommenden Montag vorgesehene Lockerungen der Schutzmaßnahmen werden um eine Woche auf den 18. Mai verschoben. Das betrifft vor allem die Lockerung der Kontaktbeschränkungen, die Öffnung von Gaststätten und Freizeitparks. Auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürften am kommenden Montag nicht öffnen.

Auch in Schleswig-Holstein ist ein Schlachthof betroffen. Die meisten Infizierten sind Beschäftigte eines Fleischbetriebs in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Ein Großteil der Ausländer, die dort arbeiten, sind auf dem Gelände einer Kaserne im Kreis Steinburg in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht. Der Kreis Steinburg lag mit 87 bestätigten aktuellen Fällen über dem Grenzwert.

Der Krisenstab des Thüringer Landkreis Greiz will Anfang der Woche über Auflagen entscheiden. Greiz registrierte nach Daten des RKI 80,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die meisten Infizierten sind nach Angaben des Landratsamtes Bewohner und Personal von sechs Pflegeheimen und einer Geriatrie-Klinik.

Mediziner und Politiker von SPD und Grünen zeigten sich besorgt, den Kreisen könnte die Lage entgleiten und forderten Hilfe vom Bund.

Update vom 08.05.2020, 13.28 Uhr: Überdurchschnittlich viele Menschen während der Pandemie gestorben

Während der Corona-Pandemie sind laut Statistischem Bundesamt überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland gestorben. Das geht aus einer am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Sonderauswertung hervor. Für die jüngeren Daten nutzen die Statistiker die Sterbefallmeldungen der Standesämter. Derzeit liegen damit vorläufige Daten bis 12. April vor.

Demnach liegen die Sterbefallzahlen in Deutschland seit 23. März "über dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2016 bis 2019". In der letzten Märzwoche seien mindestens 19.385 Menschen gestorben, zwischen 30. März und 5. April mindestens 20.207 und zwischen 6. und 12. April mindestens 19.872.

Statistiker nutzen die Sterbefallmeldungen der Standesämter

Damit starben zwischen 6. und 12. April knapp 2.000 Menschen beziehungsweise elf Prozent mehr als im vierjährigen Durchschnitt für diese Woche. Vergleicht man einzelne Jahre, waren es zwischen 6. und 12. April 18 Prozent mehr Tote als 2017 und 4 Prozent mehr als 2018.

"Die aktuelle Entwicklung ist auffällig, weil die Sterbefallzahlen in dieser Jahreszeit aufgrund der ausklingenden Grippewelle üblicherweise von Woche zu Woche abnehmen", berichteten die Statistiker am Freitag. "Dies deutet auf eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hin."

Update vom 08.05.2020, 10.30 Uhr: Trump zu Ausbruch der Corona-Krise: Wahrscheinlich war es Inkompetenz

US-Präsident Donald Trump hat China erneut für den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verantwortlich gemacht und dem Land Unfähigkeit vorgeworfen. «Es hätte direkt an der Quelle gestoppt werden können. Es wäre einfach gewesen», sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington mit Blick auf das Virus. «Aber etwas ist passiert.» Auf die Frage nach seinen Vorwürfen, die Pandemie habe ihren Ursprung in einem Forschungslabor in der chinesischen Stadt Wuhan genommen, erklärte Trump, womöglich sei ein «schrecklicher Fehler» geschehen.

«Wahrscheinlich war es Inkompetenz, jemand war dumm», mutmaßte Trump. Er beklagte mit Blick auf China: «Sie haben nicht den Job gemacht, den sie hätten machen sollen.» Das sei bedauerlich und habe die weltweite Ausbreitung des Virus zur Folge gehabt.

Trump hat bereits mehrfach behauptet, er habe Hinweise, dass das Virus aus jenem Labor in Wuhan stamme. Konkreter wurde er bislang jedoch nicht. Auch US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Wochenende gesagt, es gebe signifikante Belege, dass die Krise in dem Labor ihren Anfang genommen habe. Auf Nachfrage sagte er, er dürfe sich zu Details nicht äußern.

China weist die Anschuldigungen aus Washington vehement zurück. Diese belasten das Verhältnis zwischen China und den USA zusehends.

Aus der US-Regierung kommen unterschiedliche Aussagen dazu. Der Generalstabschef der US-Streitkräfte, Mark Milley, hatte am Dienstag deutlich gemacht, dass viele Fragen mit Blick auf den Ursprung des Virus noch nicht geklärt seien. Die Beweislast deute bislang darauf hin, dass das Virus nicht künstlich erzeugt und der Ausbruch wahrscheinlich auch nicht absichtlich herbeigeführt worden sei. Die Antwort auf die Frage, ob das Virus aus dem Institut für Virologie in Wuhan, von einem Tiermarkt oder ganz woanders her stamme, laute: «Wir wissen es nicht.» Auch Pompeo räumte am Mittwoch ein, es gebe «keine Gewissheit, ob es in dem Labor oder anderswo begann».

Update vom 07.05.2020, 20.35 Uhr: Wegen Corona: Bundestags-Abgeordnete verzichten auf Diäten-Erhöhung

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise verzichten die Abgeordneten des Bundestages auf Geld: Die Parlamentarier beschlossen am Donnerstag (07.05.2020) einstimmig, dass die automatische Erhöhung ihrer Diäten in diesem Jahr ausgesetzt wird. «Es ist das richtige Signal in einer schwierigen Zeit», erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der wie die anderen Redner auf die teils dramatischen Einbußen für Arbeitnehmer und Selbstständige verwies.

Die sogenannte Abgeordnetenentschädigung soll Verdienstausfälle ausgleichen, die den Parlamentariern durch ihr Mandat entstehen, und gleichzeitig deren Unabhängigkeit garantieren. Derzeit gibt es pro Monat 10 083,47 Euro, worauf allerdings noch Einkommensteuer gezahlt werden muss. Die Summe wird jährlich automatisch an die Lohnentwicklung des Vorjahres angepasst, was diesmal eine Erhöhung um 2,6 Prozent bedeutet hätte. Diese Anhebung fällt nun weg - nicht nur für die Bundestagsabgeordneten, sondern auch für die deutschen Vertreter im Europaparlament.

Den Gesetzentwurf brachten in einem ungewöhnlichen Verfahren alle sechs Fraktionen gemeinsam ein - von der AfD bis zur Linken. AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann wertete dies als Zeichen, dass alle Fraktionen zusammenarbeiten können, «wenn es darauf ankommt».

Auch inhaltlich herrschte weitgehende Einigkeit. Abgeordnete aller Parteien verwiesen auf die schwierige wirtschaftliche Situation, zu der die Corona-Pandemie geführt hat. «Gerade wir Politiker müssen jetzt Solidarität zeigen», sagte Baumann. Michael Grosse-Brömer (CDU) erklärte, ein Zeitpunkt, wo Tausende Menschen in Kurzarbeit seien und viele Selbstständige um ihre Existenz bangten, sei der falsche Zeitpunkt für eine Diätenerhöhung. Britta Haßelmann von den Grünen sagte, es sei «ein gutes und wichtiges und richtiges Signal», auf die Anhebung der Bezüge zu verzichten, und die SPD-Justiziarin Sonja Steffen ergänzte: «Das ist sinnvoll, und das gehört sich so.»

Trotz aller Einigkeit kam es in der Debatte aber doch noch zu Meinungsverschiedenheiten. So rief der AfD-Parlamentarier Baumann die Bundesregierung auf, ebenfalls auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten. Und Jan Korte von der Linken betonte, angesichts ihrer üppigen Versorgung sollten sich die Bundestagsabgeordneten nicht dafür «abfeiern», dass sie auf die diesjährige Erhöhung verzichten.

Update vom 07.05.2020, 17.20 Uhr: Mehr testen: Jens Spahn will die Entwicklung der Fallzahlen unter Kontrolle halten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt beim weiteren Kampf gegen die Corona-Epidemie auf Unterstützung für die Gesundheitsämter vor Ort und eine erneute Ausdehnung von Tests. Ziel sei, die inzwischen mögliche Kapazität von bis zu einer Million Tests pro Woche auch zum Erkennen von Infektionsherden zu nutzen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Dies solle vor allem auch bei Pflegeheimen und Kliniken angewandt werden können. Um die Entwicklung zu beobachten, sollen die Gesundheitsämter Millionenhilfen bekommen.

Der öffentliche Gesundheitsdienst sei ein wichtiger Pfeiler in dieser Krise und solle weiter gestärkt werden, sagte Spahn im Bundestag. Ein ins Parlament eingebrachter Gesetzentwurf der großen Koalition sieht insgesamt 50 Millionen Euro für die bundesweit 375 Gesundheitsämter vor, um vor allem die Digitalisierung von Prozessen voranzubringen. Das Robert Koch-Institut soll dauerhaft eine Kontaktstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit zusätzlichen 40 Stellen bekommen.

Um die Entwicklung zu beobachten, sollen die Gesundheitsämter Millionenhilfen bekommen

Die Gesetzespläne der Koalition sehen zudem weitere Meldepflichten für Ärzte und Labore vor. Sie sollen auch negative Testergebnisse und genesene Fälle angeben. Geregelt werden soll auch die Finanzierung eines angestrebten Corona-Bonus für Pflegekräfte von bis zu 1.000 Euro, den Länder und Arbeitgeber auf bis zu 1.500 Euro aufstocken können. Pläne für einen Immunitätsnachweis für das Coronavirus hatte Spahn nach Protesten auch von Seiten der SPD vorerst zurückgezogen.

Aus der Opposition kam Kritik am Kurs der Bundesregierung. Für die AfD forderte der Abgeordnete Detlev Spangenberg, die vom Bundestag Ende März festgestellte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" aufzuheben. Er kritisierte auch, dass der Bund die Kosten für die Behandlung schwer kranker Corona-Patienten aus europäischen Ländern in deutschen Kliniken übernehmen will. Die Grünen-Politikerin Maria Klein-Schmeink sagte, eine Corona-Prämie hätten nicht nur Mitarbeiter in Altenheimen, sondern alle im Gesundheitswesen verdient.

Andrew Ullmann (FDP) forderte, aus der Krise Lehren für die Vorbereitung kommender Pandemien zu ziehen. Achim Kessler (Linke) kritisierte, in der Krise träten grundlegende Probleme wie ein enormer Kostendruck auf die Krankenhäuser besonders hervor.

Update vom 07.05.2020, 16.56 Uhr: Söder lockert Kontaktbeschränkung ein weiteres Mal

Wie Ministerpräsident Markus Söder in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk bekannt gab, soll auch in Bayern das Treffen von zwei Hausständen erlaubt werden. Söder passt damit die Kontaktbeschränkungen in Bayern an die Bundes-Linie an. Mehr Informationen dazu im "Coronavirus Bayern Ticker"

Update vom 07.05.2020, 15.50 Uhr: Die ersten zwei Spieltage live im Fernsehen

Zuschauer können beim Re-Start der Fußball-Bundesliga die Geisterspiele an den ersten zwei Wochenenden live im Free-TV sehen. Der Pay-TV-Sender "Sky" teilte am Donnerstag mit, die Konferenz-Schalten der 1. Liga am Samstag und der 2. Liga am Sonntag am 26. und 27. Spieltag auf seinem frei zugänglichen Kanal "Sky Sport News HD" zu zeigen.

Update vom 07.05.2020, 14.10 Uhr: UV-Licht macht Oberflächen virenfrei

Das spanische Militär will ab sofort auch UV-Strahlung im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen. Mittels eines in Deutschland produzierten Roboters namens "tEODor", der eigentlich für Entschärfungsaufgaben entwickelt wurde, sollte am Donnerstag zunächst die Universitätsklinik von Valencia mit ultraviolettem Licht desinfiziert werden, wie spanische Medien unter Berufung auf die Streitkräfte berichteten. Der Roboter wurde mit einer UV-Lampe ausgerüstet, die per Fernbedienung aktiviert werden kann.

Das Projekt "ATILA" hat das Ziel, das Virus auf Oberflächen von öffentlichen Gebäuden unschädlich zu machen - und gilt als "eine weitere Methode, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern", wie die Nachrichtenagentur "Europa Press" schrieb. Jedoch können großflächige Desinfizierungen nur einen Teil des Kampfes gegen Sars-CoV-2 darstellen - die Übertragung des Virus erfolgt hauptsächlich über Tröpfchen, die beim Husten und Niesen entstehen.

Die Technologie wird auch in Hamburg erprobt

Mikroorganismen wie Viren und Bakterien können von UV-Strahlung in Sekundenschnelle unschädlich gemacht werden - ganz ohne Zugabe von Chemikalien. Bislang hatte die Armee im Rahmen der "Operation Balmis" besonders gefährdete Gebäude wie Seniorenheime, Krankenhäuser, Flughäfen, Bahnhöfe und Metro-Stationen mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln behandelt.

Auch in anderen Ländern wird die Technologie bereits erprobt. So setzt die Hamburger Europa-Passage bereits seit April auf UV-Bestrahlung der Oberflächen und Rolltreppen. Dort wurde eine Anlage eingebaut, mit der mittels Hochleistungs-UV-Lampen Keime, Bakterien und Viren sowie Pilze abgetötet werden sollen. Auch in Singapur wurde Medien zufolge ein Roboter zur Desinfizierung mit UV-Strahlung entwickelt.

Update vom 07.05.2020, 10.43 Uhr: Freiwilligkeit beim Impfen hat bei Markus Söder Vorrang

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) glaubt nicht an eine Impfpflicht, sobald es ein Gegenmittel gegen das Coronavirus gibt. "Impfen ist generell eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Wenn ein Impfstoff vorliegt - ich werde mich impfen lassen. Ich würde es auch empfehlen", sagte er am Donnerstag dem ZDF-"Morgenmagazin". Aus seiner Sicht hätte aber Freiwilligkeit «Vorrang». Vor allem für Risikogruppen und Pflegepersonal sei eine Impfung sinnvoll.

In Sachen Lockerungen der Corona-Beschränkungen plädiert Söder für Umsicht statt Hektik. Die am Mittwoch in der Bund-Länder-Schalte beschlossenen umfangreichen Lockerungen seien "ein Stück Rückgabe von Verantwortung an den einzelnen". Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, die Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni zu verlängern. Allerdings dürfen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen.

Update vom 07.05.2020, 07.15 Uhr: Corona-Neuinfektionen erstmals wieder über 1000

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen durch das Coronavius "Sars-CoV-2" in den vergangnen Tagen kontuinuierlich unter 1000 lagen, verzeichnen einzelne Bundesländer nun einen drastischen Anstieg der Infektionszahlen.

Am Mittwoch (6. Mai 2020) stieg die Zahl der Neuinfektionen erstmals wieder über 1000. Das berichtet Focus Online. 1151 Menschen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Die Reproduktionszahl lag bei 0,65.

Update vom 06.05.2020, 15.15 Uhr: Bundesliga erhält Genehmigung für Geisterspiele

Bund und Länder haben die Erlaubnis für eine Wiederaufnahme von Spielen ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga ab der zweiten Mai-Hälfte erteilt. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Damit erhält die Deutsche Fußball Liga als Dachorganisation der 36 Proficlubs der 1. und 2. Liga die lange erhoffte Genehmigung für Geisterspiele.

Womöglich könnte ab dem Wochenende am 16. und 17. Mai wieder der Ball in den Stadien rollen. Die Bundesliga-Saison ist seit Mitte März ausgesetzt, neun Spieltage sind noch zu absolvieren. Die DFL strebt an, diese bis zum 30. Juni durchziehen zu können. Sie hatte von ihrer "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt, um die Ansteckungsgefahr unter Spielern und Betreuern zu minimieren.

Update vom 06.05.2020, 13.55 Uhr: Vor der PK sind schon Informationen durchgesickert: Das soll sich ändern

Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch auch auf eine Lockerung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

Außerdem sollen alle Geschäfte in Deutschland unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich am Mittwoch darauf, die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern aufzuheben.

Bund und Länder wollen überdies den unterbrochenen Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel wieder erlauben. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten.

Update vom 06.05.2020, 12.45 Uhr: Live-Ticker zur Merkel-PK

Ab 13 Uhr will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Änderungen der Corona-Beschränkungen informieren: Dazu erfahren Sie alles im Live-Ticker von inFranken.de.

Update vom 06.05.2020, 12.00 Uhr: Das schlägt der Bund für die Lockerungen der Corona-Maßnahmen vor

An diesem Mittwoch (6. Mai 2020) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Folgende Dinge stehen in der Beschlussvorlage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt:

Die Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen will der Bund den Ländern überlassen. Es soll jedoch eine Obergrenze von Neuinfektionen in einzelnen Landkreisen geben, ab der wieder regional härtere Beschränkungen greifen müssen: mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage.

Alle Schüler sollen schrittweise unter Auflagen bis zu den Sommerferien an die Schulen zurückkehren können. Für Kitas soll ab dem 11. Mai eine erweiterte Notbetreuung in allen Bundesländern eingeführt werden.

Alle Geschäfte sollen wieder öffnen dürfen - ohne Quadratmeterbegrenzung. Dabei müssten Auflagen zur Hygiene, der Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen erfüllt werden. Wichtig sei dabei, dass eine maximale Personenzahl von Kunden und Personal bezogen auf die Verkaufsfläche vorgegeben werde.

Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport in Deutschland unter freiem Himmel unter Bedingungen sollen wieder erlaubt sein. In der Vorlage wird auf einen entsprechenden Beschluss der Sportminister der Länder vom 28. April Bezug genommen. Dort werden als Bedingungen für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs unter anderem genannt, dass ein ausreichend großer Personenabstand von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet und der Sport kontaktfrei ausgeübt wird.

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie untersagt bleiben. "Wegen der immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben wird", heißt es.

In weitgehend eigener Verantwortung dürfen die Länder künftig unter anderem über folgende Punkte entscheiden: Kontaktbeschränkungen, Vorlesungsbetrieb an Hochschulen, Volkshochschulen, Musikschulen, Gastronomiebetriebe, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege (zum Beispiel Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoo-Studios), Fitnessstudios, kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen.

Update vom 06.05.2020, 10.42 Uhr: Startet die Bundesliga noch in diesem Monat?

Die Fußball-Bundesliga könnte noch im Mai wieder loslegen und ihre Saison mit Spielen ohne Publikum weiterführen. Der Bund will dem deutschen Profifußball nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Zustimmung für die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga geben. Es sei wichtig, dem Profisport "insgesamt eine Perspektive zu geben, auch dort geht es um wirtschaftliche Fragen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch (6. Mai 2020) im ZDF-Morgenmagazin wenige Stunden vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder.

"Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder an diesem Mittwoch. Als möglicher Start für die Geisterspiele gelten der 15. oder der 22. Mai - ein genauer Termin ist in der Beschlussvorlage offen gelassen.

Bei einer Fortsetzung wären TV-Gelder gesichert

Für die Liga ist eine Fortsetzung der Saison von enormer Bedeutung, weil viele Vereine durch fehlende Einnahmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Bei einer Fortsetzung der Bundesliga wären zumindest die millionenschweren TV-Gelder gesichert. 25 Spieltage sind in den beiden höchsten deutschen Spielklassen absolviert, die verbleibenden neun Spieltage sollen nun nachgeholt werden.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte für den schnellen Neustart ein Sicherheits- und Hygiene-Konzept entworfen, das unter anderem die dauerhafte und wiederholte Testung der Profis vorsieht. Die DFL hatte zuletzt mit einer Taskforce das Konzept ausgearbeitet, durch dessen Umsetzung ein sicherer Spielbetrieb während der Pandemie gewährleistet sein soll. In einer ersten Testreihe hatte es bei 1724 Tests in der 1. und 2. Liga zehn positive Fälle gegeben.

Die DFL hat für Donnerstag eine Mitgliederversammlung anberaumt. Bei der Videokonferenz sollen mit den 36 Profivereinen, von denen die ersten bereits das uneingeschränkte Mannschaftstraining aufgenommen haben, die Ergebnisse des Polit-Gipfels erörtert werden.

Update vom 05.05.2020, 19.20 Uhr: RKI warnt vor zweiter Corona-Welle - das sagt Söder dazu

Das "Robert-Koch-Institut" hat am Dienstag (5. Mai 2020) vor einer zweiten beziehungsweise dritten Infektionswelle durch das Coronavirus "Sars-CoV-2" gewarnt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte im Bayerischen Fernsehe dazu, dass deswegen die Einschränkungen deswegen nicht noch ein Jahr aufrechterhalten werden könnten. Das hätte vor keinem Gericht Bestand. Ob im Fall einer zweiten Welle noch einmal Maßnahmen wie in diesem Frühjahr ergriffen werden, ließ Söder offen, verwies stattdessen aber darauf, dass man nun Zeit gewonnen habe.

"Wir haben doch den Test bestanden", sagte Söder im TV. In diesem Frühjahr habe man eine "absolute Extremsituation" erlebt. Bayern hätte mit einigen Regionen zu den am schwersten betroffenen in Deutschland gezählt. Er habe nicht damit gerechnet, wie schnell man mit der aktuellen Strategie Erfolge feiere.

Allerdings betonte Söder in Bezug auf die weiterhin geltenden Beschränkungen: "Alle müssen sich dran halten."

Update vom 05.05.2020, 16.40 Uhr: RKI warnt vor zweiter Welle

In der Corona-Pandemie ist laut dem "Robert Koch-Institut (RKI)" mit weiteren Ansteckungswellen zu rechnen. "Das ist eine Pandemie. Und bei einer Pandemie wird dieses Virus so lange Krankheiten hervorrufen, bis 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sind", bekräftigte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin.

Es werde «mit großer Sicherheit» eine zweite Welle geben, dessen sei sich die Mehrheit der Wissenschaftler sicher. Viele gingen auch von einer dritten Welle aus. Mit den Ausführungen reagierte Wieler auf eine Journalistenfrage zur geplanten App zur Kontaktnachverfolgung von Infizierten. Wieler sagte, dass das Werkzeug - als eines von mehreren - vor diesem Hintergrund auch zu einem späteren Zeitpunkt noch gebraucht werde. Wann die App an den Start gehen könnte, sagte der RKI-Chef nicht.

Update vom 05.05.2020, 15 Uhr: Bayern lockert stufenweise - Corona-Regeln für Verkehrsmittel

Nachdem Bayern an diesem Diestsag umfangreiche Lockerungen in seinem Bayern-Fahrplan für Corona angekündigt hat, wird bundesweit über Corona-Regeln für alle Verkehsmittel diskutiert. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, sollen auch für öffentliche Verkehrsmittel in ganz Deutschland zusätzliche Schutzregeln kommen.

Ein Kernpunkt ist eine bundesweite Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die von Taxis über Busse und Bahnen bis hin zu Flugzeugen gilt. Das sehen Empfehlungen des Bundesverkehrsministeriums und der Verkehrsbranche an die Länder hervor, die der dpa vorliegen. Der Maßnahmenkatalog auch für Stationen und Kundenschalter soll an diesem Donnerstag im Corona-Kabinett der Bundesregierung vorgestellt werden.

Update vom 05.05.2020, 10.55 Uhr: Heinsberg-Studie vermutet hohe Dunkelziffer an Infizierten in Deutschland - was ist dran?

In Deutschland haben sich nach Ergebnissen der sogenannten Heinsberg-Studie möglicherweise bereits 1,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies ergebe eine Schätzung auf der Grundlage einer Modellrechnung, teilte die Universität Bonn am Montag mit. Die Forscher um den Virologen Hendrik Streeck zogen für ihre Schätzung die Dunkelziffer der Infizierten im Ort Gangelt im Kreis Heinsberg und die dort errechnete Sterblichkeitsrate bei einer Corona-Infektion heran. Daraus errechneten sie eine theoretische Zahl für Deutschland. Die Forscher hatten in Gangelt 919 Einwohner in 405 Haushalten befragt und Corona-Tests vorgenommen. In dem Ort hatten sich im Karneval im Februar viele Bürger mit dem Virus infiziert.

Am Tag nach der Veröffentlichung der Studieergebnisse wird darüber diskutiert, wir aussagekräftig diese überhaupt sind. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Schnelligkeit in der Wissenschaft setzt aktuell einige gängige Mechanismen außer Kraft: Normalerweise werden Ergenisse einer Studien erst in Fachblättern veröffentlicht, werden von Experten diskutiert und Missstände angesprochen. Wie Zeit online berichtet, könne die Fachwelt zum Beispiel kritisieren, dass "dass Kinder in der Stichprobe unterrepräsentiert waren, oder dass immer noch nicht klar ist, wie stark die benutzten Tests auch Antikörper auf die vier Erkältungs-Coronaviren nachweisen, die es neben dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gibt." Bereits Anfang April wurde die Kritik laut, dass die Tests auch auf andere Viren anschlagen könnten und so das "Corona-Ergebnis" stark verwässert würde.

Weil die Zeit - auch durch den Erwartungsdruck der Bevölkerung - wegen Corona drängt, wurden die Ergebisse der Studie schneller als üblich veröffentlicht. Und sind deswegen mit Vorsicht zu genießen. Epidemiologe Gérard Krause, der als unabhängiger Experte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) an der Präsentation der Studie beteiligt war, sieht auch die Zahl der Studienteilnehmer kritisch. Schließlich sei Gangelt stark vom Coronavirus betrofen, die Todeszahlen dem zufolge hoch. "Da wir so eine kleine Community haben, fallen die Todesfälle, die auftreten, richtig ins Gewicht", sagt Krause. Das lasse sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen.

Update vom 04.05.2020, 21.55 Uhr: Israel lockert Corona-Beschränkungen weiter

Israel nimmt weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen vor. Das kündigte Regierungschef Benjamin Netanjahu am Montagabend an. Zunächst werde die Beschränkung aufgehoben, der zufolge sich die Bürger nur in Ausnahmefällen mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause entfernen durften. Die Israelis dürften sich wieder frei bewegen, sagte Netanjahu. Großeltern dürften auch wieder besucht werden. "Aber ohne Umarmungen und Küsse", betonte er. "Ich weiß, das ist besonders bei kleinen Enkelkindern schwer."

Von Donnerstag an sollten dann auch Einkaufszentren und Freiluft-Märkte wieder geöffnet werden. "Wir wollen die Wirtschaft wieder ankurbeln." Bis Ende des Monats könnten an den Schulen wieder alle Klassen unterrichtet werden. "Wenn alles gut läuft, werden wir in zwei Wochen auch Versammlungen von bis zu 50 Menschen erlauben", sagte Netanjahu. Am 31. Mai sollten Versammlungen von bis zu 100 Leuten erlaubt werden. Am 14. Juni wolle man dann alle Versammlungsbeschränkungen aufheben. In den kommenden Wochen sollten auch schrittweise mehr Sportaktivitäten erlaubt werden.

Bedingung für alle Lockerungen sei jedoch, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder über mehr als 100 Menschen am Tag steige, betonte Netanjahu. Er appellierte an die Bevölkerung, sich weiter an die Hygienevorschriften zu halten. Sollte die Zahl der Neuinfektionen erneut steigen, müsse man die Öffnungspolitik wieder zurückfahren, warnte er.

Im internationalen Vergleich stehe Israel im Kampf gegen das Coronavirus sehr gut da, sagte Netanjahu. "Die Zahl der Genesenen ist heute höher als die Zahl der neu Infizierten." Es gebe nur noch sehr wenige neue Infektionen. "Das ist ein sehr großer Erfolg." Strenge Corona-Beschränkungen in der Anfangsphase der Pandemie hätten sich ausgezahlt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 mittlerweile bei 16.237 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 9858 sind wieder genesen. 235 mit dem Virus infizierte Menschen sind den Angaben zufolge gestorben.

Update vom 04.05.2020, 13.45 Uhr: Bundesregierung bestellt Millionen Antikörper-Tests aus Bayern

Drei Millionen Tests auf Antikörper hat die Bundesregierung beim Pharmaunternehmen "Roche" bestellt. Am Montag besuchten deshalb Gesundheitsminister Jens Spahn und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Firma im oberbayerischen Penzberg.

Die Corona-Tests sollen laut Angaben des Unternehmens bereits im Mai zur Verfügung stehen. Spahn bezeichnete die Antikörper-Tests als "wichtige Wegmarke".

Mithilfe der Tests ist es möglich, nachzuweisen, ob jemand bereits eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Dem aktuellen Forschungsstand zufolge bedeutet eine Reaktion auf Antikörper allerdings noch keine Immunität.

Update vom 04.05.2020, 11.15 Uhr: Forscher aus Bayernmit Durchbruch bei Coronatests?

Das Pharmaunternehmen Roche kann einen Test auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus auf den Markt bringen. "Das ist jetzt einsatzfähig", sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche, am Montagmorgen in Gabor Steingarts "Das Morning Briefing".



Roche hat nach eigenen Angaben eine Notfallgenehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Test bekommen. Diese ist einem Sprecher zufolge für alle Länder gültig, die die CE-Kennzeichnung für Produkte akzeptieren. Das seien unter anderem alle Länder innerhalb der Europäischen Union.

"Das ist kein Test für den Hausgebrauch", machte der Sprecher deutlich. Es handle sich um einen Bluttest, zu dessen Auswertung man technische Geräte benötige. Wie genau der Test in Deutschland ausgerollt werden könnte, ist unter anderem Sache des Bundes. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollten sich am Vormittag mit Franz im Roche-Entwicklungslabor im oberbayerischen Penzberg über den neuen serologischen Test Elecsys Anti-Sars-CoV-2 informieren.



"Er ist wesentlich sensitiver und spezifischer als die Tests, die heute verfügbar sind“, erklärte Franz im Interview. Der Test habe eine Sensitivität von 100 Prozent und eine Spezifität von 99,8 Prozent. Erstere gibt den Prozentsatz der Betroffenen an, bei denen die Infektion tatsächlich erkannt wird. Letztere sagt aus, wie viele Gesunde von dem Test auch tatsächlich als gesund erkannt werden.



Es gehe darum, in der Bevölkerung breit zu messen und einzelnen Menschen ein klares Signal zu geben, sagte Franz. "Jeder weiß dann, wo er auch steht."

Roche kann demnach Tests in einer hohen zweistelligen Millionenzahl pro Monat weltweit anbieten. Weil Antikörpertests vergleichsweise günstig seien, könnten sich Staaten diese auch leisten, so Franz.

Update vom 04.05.2020, 06.45 Uhr: Kontaktbeschränkungen gelockert - Sachsen-Anhalt verteidigt Sonderweg

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Lockerungen der Corona-Beschränkungen in seinem Land verteidigt. "Wir müssen einfach der Bevölkerung das Signal geben, dass das, was wir gemeinsam erreicht haben, auch Effekte erzielt", sagte Haseloff am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". Er betonte erneut, dass Sachsen-Anhalt neben Mecklenburg-Vorpommern die geringsten Infektionszahlen aufweise. Die Situation hebe sich deutlich ab von der in anderen Ländern wie etwa Bayern.

"Ich kann meiner Bevölkerung nicht auf Dauer mitteilen, dass das sozusagen gleich behandelt wird", erklärte Haseloff. Die Motivation, gemeinsam gegen das Coronavirus anzukämpfen, müsse auch aufrecht erhalten werden.

Sachsen-Anhalt geht mit seiner neuen Verordnung, die in der Nacht zum Montag in Kraft tritt, bei den Lockerungen der strengen Corona-Beschränkungen bundesweit voran. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung beschloss am Samstag ein Bündel an Erleichterungen. Zentrale Änderung: Das Land weicht die Kontaktbeschränkungen deutlich auf. Statt wie bisher mit maximal einem Menschen abseits des eigenen Haushalts dürfen die Sachsen-Anhalter von Montag an zu fünft zusammensein.

Die neuen Regelungen stießen unter anderen bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Kritik. "Sachsen-Anhalt hat jetzt etwas losgetreten, was wir hoffentlich wieder einfangen", sagte Müller am Sonntag dem Deutschlandfunk. Haseloff sagte: "Jeder hat seine Spezifika - er als Großstadt, wir als ländlicher Raum - auch zu berücksichtigen." Und: "Wir wollen unseren Weg, der für uns angemessen ist."

An diesem Mittwoch wollen die Länder erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sollte dabei vor allem eine Perspektive für die Gastronomie geschaffen werden: "Wir brauchen eine klare Aussage zum Thema Gastronomie, Hotel- und Gaststättenwesen."

Update vom 03.05.2020, 19.50 Uhr: Gesundheitsminiter Spahn: Suche nach Corona-Impfstoff kann möglicherweise noch Jahre dauern

Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus kann nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn womöglich noch Jahre dauern. Es gebe viel versprechende Ansätze, aber die Entwicklung von Impfstoffen sei «das Herausfordernste, mit das Schwierigste, das es gibt in der Medizin», sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend (03.05.2020) im ARD-«Bericht aus Berlin». «Ich freue mich, wenn es in wenigen Monaten gelänge.» Aber man müsse auch realistisch bleiben: «Es kann auch Jahre dauern, weil es natürlich auch Rückschläge geben kann, das haben wir bei anderen Impfstoffen gesehen.»

Bei einer internationalen Geberkonferenz sollen am Montag (04.05.2020) 7,5 Milliarden Euro für die Entwicklung von Mitteln gegen das Virus gesammelt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Wochenende einen «deutlichen finanziellen Beitrag» aus Deutschland zu. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Dass der Reproduktionsfaktor bereits geraume Zeit unter 1 liegt - und also ein Infizierter weniger als eine weitere Person ansteckt - wertete Spahn als «ein gutes Zeichen, dass wir es gemeinsam geschafft haben».

Der Minister wies auf die Schritt für Schritt vorgenommenen Lockerungen hin. Besonderen Bedarf sieht er auch in der Gastronomie. Dort gehe es für viele Wirte um die Existenz. «Wichtig ist, dass wir auch dort eine Perspektive geben. Ich denke, dass das am Mittwoch geschieht», fügte er mit Blick auf die nächste Beratung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder hinzu.

Update vom 03.05.2020, 16.30 Uhr: Reproduktonzahl bleibt bei 0,78

Laut dpa sind in Deutschland bis Sonntagvormittag über 162 700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: knapp 162 000 Infektionen). Mindestens 6660 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 6603). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Samstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa 8 weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130 600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1907 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 200 Fällen und mindestens 1268 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 329,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 195,7. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.





Update vom 02.05.2020, 19.20 Uhr: Mehr als 162.700 Corona-Nachweise - Reproduktionzahl gesunken

In Deutschland sind bis Samstagabend (02.05.2020) mehr als 162.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 161.900 Infektionen). Mindestens 6659 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6601). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.



Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa 8 weitere Personen anstecken. Was die Coronavirus-Reproduktionszahl ist und was sie aussagt, erfahren Sie hier.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1907 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 200 Fällen und mindestens 1268 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 329,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 195,7. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 02.05.2020, 15.50 Uhr: Weitere Lockerungen - Druck auf Regierung wächst

In der Corona-Krise wächst der Druck auf Bund und Länder, weite Teile des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder hochzufahren. Wirtschaftsverbände trommeln angesichts des Konjunktureinbruchs massiv dafür. Die zurzeit eingedämmte Ausbreitung des Virus scheint ihnen recht zu geben. Allerdings wurden am Freitag noch rund 1500 Neuinfektionen registriert, und die Auswirkungen der ersten Lockerungen werden erst kommende Woche zu beobachten sein.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten bei ihrer Schaltkonferenz am Mittwoch behutsam weitere Corona-Auflagen gelockert und größere Schritte für ihre nächste Beratung am kommenden Mittwoch (6. Mai) angekündigt.

Der Industrieverband BDI pocht nun auf einen klaren Exit-Plan zu diesem Termin. «Unsere Unternehmen wollen und müssen wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll - und zwar nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 6. Mai», sagte BDI-Präsident Dieter Kempf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. «Jede Woche eines Shutdowns kostet die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung.»

Update vom 01.05.2020, 20.45 Uhr: Über 6600 Tote in Deutschland

In Deutschland sind bis Freitagabend (01.05.2020) mehr als 161.900 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 160.400 Infektionen). Mindestens 6601 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6401). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,79. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis neun weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 126.900 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 42.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1886 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 000 Fällen und mindestens 1261 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 100 bestätigten Fällen und mindestens 1403 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 328,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 194,8. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 01.05.2020, 16.45 Uhr: Fährt Deutschland schon im Mai wieder hoch?

Noch vor kurzem warnte die Kanzlerin vor «Öffnungsdiskussionsorgien». Nun machen die neuen Infektionszahlen Merkel Mut. Fährt Deutschland schon im Mai wieder hoch?

In der Corona-Krise in Deutschland keimt angesichts der gesunkenen Ansteckungszahlen Hoffnung auf ein baldiges Hochfahren von zentralen Teilen des öffentlichen Lebens. Bund und Länder lockerten zum Start in den Mai behutsam weitere Corona-Auflagen und kündigten größere Schritte für kommenden Mittwoch (6. Mai) an.

Während Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Vorsicht mahnte, wächst die Ungeduld: Die Rufe nach klaren Perspektiven für Schulen, Kitas, Wirtschaft und Gastronomie sowie Vereinssport und Fußball-Bundesliga werden lauter. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versprach: «Es wird weitere Erleichterungen geben.»

Das Robert Koch-Institut sieht eine «erfreuliche Entwicklung». Der Wert für Ansteckungen in Deutschland - die Reproduktionszahl - liege im Moment bei 0,76. Das heißt, ein Mensch steckt weniger als einen anderen an. Am Mittwoch wollen Merkel und die Ministerpräsidenten schauen, ob sich die zum 20. April umgesetzten Lockerungen - vor allem die Öffnung von Geschäften - negativ ausgewirkt haben.

Nach den Beschlüssen von Merkel und den Ministerpräsidenten vom Donnerstag können sich vor allem Familien zum Start in den Mai auf erste Lockerungen freuen. So sollen Spielplätze, Zoos, Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten wieder öffnen können - allerdings gibt es keinen bundesweit einheitlichen Zeitpunkt.

CSU-Chef Söder mahnte erneut zu Vorsicht, sieht aber für die Wirtschaft Lichtblicke. «Durch unser umsichtiges Vorgehen in Deutschland können wir hier eher wieder hochfahren und damit auch insgesamt die Wirtschaft stabilisieren», sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Das scheint auch dringend nötig: Gut 750 000 Unternehmen haben bis Ende April für 10,14 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet.

Darüber müssen Bund und Länder am 6. Mai diskutieren:

Kontaktbeschränkungen : Über die Abstandsregeln für das öffentliche Leben. Zumindest bis zum 10. Mai sollen sie nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun bestehen bleiben. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.

: Über die Abstandsregeln für das öffentliche Leben. Zumindest bis zum 10. Mai sollen sie nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun bestehen bleiben. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. Schulen und Kitas: Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der Bundeselternrat zeigten sich enttäuscht, dass erst am Mittwoch über eine weitergehende Öffnung der Schulen entschieden werden soll. Nun lege weiter jedes Land für sich fest, wie vorzugehen sei. «Aus der Ankündigung eines orchestrierten Vorgehens ist ein Improvisationstheater geworden.» Kanzleramtschef Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten.

Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der Bundeselternrat zeigten sich enttäuscht, dass erst am Mittwoch über eine weitergehende Öffnung der Schulen entschieden werden soll. Nun lege weiter jedes Land für sich fest, wie vorzugehen sei. «Aus der Ankündigung eines orchestrierten Vorgehens ist ein Improvisationstheater geworden.» Kanzleramtschef Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten. Gaststätten und Hotels: Restaurants, Cafés und Hotels hoffen auf eine Perspektive, wann es wieder losgehen könnte. Das wird aber noch dauern. Die Fachminister sollen erst bis zu der übernächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder Vorschläge machen. NRW-Regierungschef Laschet will aber schon am Mittwoch über die Gastronomie reden, dämpfte aber Hoffnungen auf ein Öffnen der Betriebe im Mai. Die Gastronomie gehöre zu den «sensibelsten Bereichen». «Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen.»

Restaurants, Cafés und Hotels hoffen auf eine Perspektive, wann es wieder losgehen könnte. Das wird aber noch dauern. Die Fachminister sollen erst bis zu der übernächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder Vorschläge machen. NRW-Regierungschef Laschet will aber schon am Mittwoch über die Gastronomie reden, dämpfte aber Hoffnungen auf ein Öffnen der Betriebe im Mai. Die Gastronomie gehöre zu den «sensibelsten Bereichen». «Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen.» Ladenöffnungen: Das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern dürfte weiter Thema sei. Mehrere Landesregierungen kündigten an, auszuscheren und die Beschränkung auf 800 Quadratmeter aufzuheben. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen schon von diesem Samstag an größere Läden öffnen können. Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland wollen nachziehen. Das KaDeWe in Berlin darf nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen.

Das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern dürfte weiter Thema sei. Mehrere Landesregierungen kündigten an, auszuscheren und die Beschränkung auf 800 Quadratmeter aufzuheben. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen schon von diesem Samstag an größere Läden öffnen können. Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland wollen nachziehen. Das KaDeWe in Berlin darf nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen. Fußball: Auch Fußballfans warten weiter auf eine Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans betonte, wenn man die Liga weiterlaufen lassen, sollten die Geisterspiele auch für alle frei zugänglich im Fernsehen gezeigt werden. Beim Vereinssport wollten einige Länder nicht mehr auf kommenden Mittwoch warten. Sie kündigten bereits Lockerungen für den Individualsport im Freien an.

Update vom 30.04.2020, 19.50 Uhr: Corona-Regeln in Deutschland werden leicht gelockert

Es ist ein Vorantasten in kleinen Schritten - damit die Infektionskurve nicht plötzlich wieder steil nach oben zeigt. Familien mit Kindern und Gläubige werden sich freuen. Andere müssen noch geduldig sein.

In der Corona-Krise haben sich Bund und Länder auf vorsichtige Lockerungen der bundesweit geltenden Schutzmaßnahmen geeinigt. Sie betreffen unter anderem Spielplätze und Gotteshäuser. Die meisten Schüler und Kita-Kinder müssen allerdings noch eine Weile zuhause bleiben. Für größere Lockerungsschritte sei noch nicht die Zeit, entschieden Bund und Länder am Donnerstag. Auch Gastronomie und Fußballfans brauchen noch Geduld.

Mit Blick auf die zum 20. April umgesetzten Lockerungen erklärten Bund und Länder in einem gemeinsamen Beschluss: «Es ist noch zu früh, um anhand der gemeldeten Neuinfektionen beurteilen zu können, ob sich diese Öffnungsmaßnahmen trotz der Hygieneauflagen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt haben.»

Die registrierten Infektionszahlen stiegen am Donnerstag auf mehr als 160 000, die Zahl der Neuerkrankungen geht aber leicht zurück. Mindestens 6362 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben. Das Robert Koch-Institut empfahl eine Ausweitung der Tests auf Menschhen mit leichten Symptomen.

Merkel sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es «keinerlei Vorlage gibt». Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen. «Keine Experimente mit der Gesundheit der Menschen», betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Man habe sich nur für Lockerungen entschieden, die «kein nennenswertes größeres Infektionsrisiko mit sich bringen», sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Die Details:

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN

Die Abstandsregeln für das öffentliche Leben bleiben vorerst bestehen. Ein konkretes Enddatum nannte Merkel am Donnerstag nicht - Kanzleramtschef Helge Braun hatte zuvor einen Zeitraum bis mindestens zum 10. Mai genannt. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.

SPIELPLÄTZE

Rutschen, Wippen und Schaukeln soll unter Auflagen wieder erlaubt werden. Merkel betonte allerdings, die endgültige Entscheidung über eine Öffnung träfen die Länder selbst. In Berlin durften die Kinder am Donnerstag bereits wieder auf viele Spielflächen. Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Schleswig-Holstein entschieden nach den Beschlüssen sofort, ihre Plätze möglichst rasch, teils schon am Wochenende wieder zu öffnen. Die Auflagen müssten aber noch festgelegt werden, einzelne Kommunen dürfen ausscheren.

MUSEEN, ZOOS, GEDENKSTÄTTEN

Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die in den vergangen Wochen unter Langeweile litten: Auch Museen, Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten sollen wieder öffnen dürfen. Warteschlangen sollen aber unbedingt vermieden werden. Damit die Abstandsregeln in kleinen und historischen Gebäuden eingehalten werden können, sollen Umbauten mit zehn Millionen Euro gefördert werden. In einigen Bundesländern wie Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die Zoos und Tierparks bereits jetzt geöffnet. Am Montag sollen auch die Berliner Museen starten. Andere Länder kündigten Öffnungen an.

GOTTESDIENSTE UND RELIGIÖSE FEIERN

Gemeinschaftliche Gottesdienste sollen ebenfalls wieder erlaubt werden - auch hier mit Abstands- und Hygieneregeln. Besondere religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen oder Hochzeiten sowie Trauergottesdienste sollen in kleinem Kreis wieder möglich sein. Einzelne Länder hatten auch hier schon Lockerungen vorgenommen oder angekündigt. Die Kirchen haben für sich Bedingungen für religiöse Feiern definiert: Die Evangelische Kirche in Deutschland plant Gottesdienste ohne Singen und Blasinstrumente, die katholische Deutsche Bischofskonferenz empfiehlt leises Singen und besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Kommunion.

SCHULEN UND KITAS

Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, bleibt offen. Bund und Länder wollen am 6. Mai genauer darüber beraten. Kanzleramtschef Helge Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten. Einer wissenschaftlichen Analyse zufolge sind Kinder, was das Coronavirus angeht, genauso ansteckend wie Erwachsene. Das Team um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité warnte daher vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten.

GASTSTÄTTEN UND HOTELS

Auch hier gibt es keine Änderungen: Die Restaurants, Cafés und Hotels bleiben zu. Die Fachminister sollen bis zu der auf den

6. Mai folgenden Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder Vorschläge machen. Es gehe darum, Perspektiven aufzuzeigen, sagte Merkel. Auf die Frage, ob man diesen Sommer wohl wieder innerhalb Europas reisen könne, antwortete Merkel, das stehe jetzt noch nicht auf der Agenda.

LADENÖFFNUNGEN

Auch hier gibt es erstmal keine Änderungen. Merkel verteidigte das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern. Ziel sei es, nicht den gesamten «Personenverkehr» in den Innenstädten zu haben. Außerdem müsse man ausgewogen vorgehen: «Mir war zum Beispiel jetzt auch wichtig, dass wir nicht den gesamten Handel aufmachen, aber noch kein Wort über Kitas gesagt haben.» Der Einzelhandel hatte massive Kritik an der 800 Quadratmeter-Regel geübt. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. So darf das KaDeWe in Berlin nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen.

Update vom 30.04.2020, 13.45 Uhr: Bundesregierung plant einige Wiedereröffnungen

Der Bund will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen und schlägt vor Beratungen mit den Ländern weitere Lockerungen vor. Allerdings soll erst bei den nächsten Gesprächen am 6. Mai entschieden werden, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Beschränkungen möglich ist. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstagnachmittag hervor. Die Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können nach Ansicht des Bundes unter Auflagen wieder öffnen. Voraussetzung sei besonders bei kleinen und historischen Gebäuden, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder, die der dpa vorliegt. Dazu soll kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen aufgelegt werden. Zudem sollen Gottesdienste und Gebetsversammlungen wieder zugelassen werden.

An dem bereits beschlossenen Verbot von Großveranstaltungen wie Volksfeste, größeren Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Konzerte sowie Straßen-, Wein- und Schützenfeste will der Bund grundsätzlich festhalten. Wegen der Unsicherheiten beim Infektionsgeschehen sei davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben werde, heißt es in Beschlussvorlage.

Weiterhin will der Bund bis zum 6. Mai ein Konzept zur weiteren schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs erarbeiten lassen. Kanzleramtschef Helge Braun soll mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder auf der Grundlage der Empfehlungen der jeweiligen Ministerkonferenzen Vorschläge machen. Zudem soll wieder ein größerer Teil der Krankenhauskapazitäten für planbare Operationen genutzt werden.

Update vom 30.04.2020, 10 Uhr: Rekordwert bei Kurzarbeit in Deutschland

Am Donnerstagmorgen (30. April 2020) hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg einen Rekordwert in Sachen Kurzarbeit veröffentlicht. Demnach haben Deutschlands Betriebe in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Damit wurden selbst die Prognosen der kühnsten Volkswirte übertroffen. Die Zahl wirft ein Licht auf das wahre wirtschaftliche Ausmaß der Corona-Krise. Der bisherige Rekordwert der Bundesagentur für Arbeit für dieses arbeitsmarktpolitische Instrument stammt aus dem Mai 2009. Damals waren 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur eingegangen.

Zudem ist die Zahl der Arbeitslosen im April im Vergleich zum März um 308.000 auf 2,644 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg saisonuntypisch um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls mitteilte.

Update vom 30.04.2020, 9.50 Uhr: RKI veröffentlicht aktuelle Zahlen

Laut Robert-Koch-Institut sind oder waren in Deutschland aktuell 159.119 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist auf 6288 gestiegen. In Bayern gibt es 42.080 bestätigte Corona-Fälle. 1799 Menschen sind mit oder an Corona verstorben.

Update vom 30.04.2020, 08.45 Uhr: Kontaktbeschränkungen wohl bis 10. Mai verlängert

Die in der Corona-Krise bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen sollen nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun "sicherlich" erst einmal bis 10. Mai verlängert werden. Das kündigte der CDU-Politiker am Donnerstagmorgen bei n-tv vor Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen an.

Die größere Diskussion über weitere Öffnungsschritte werde bei der nächsten Beratung am 6. Mai erfolgen. Bis zum 10. Mai solle das "wesentliche Paket" erst einmal verlängert werden, sagte Braun.

Bis zum 3. Mai sind nach dem Beschluss von Bund und Ländern Mitte April Gastronomiebetriebe und viele andere Einrichtungen geschlossen, dies belastet die Branche massiv. Bei der Gastronomie ausgenommen ist nur die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.

Update vom 30.04.2020, 06.45 Uhr: Was wird heute zu Corona beschlossen?

Bund und Länder wollen morgen erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Nachdem vor zwei Wochen erste Auflagen gelockert worden waren, ist dieses Mal kaum mit größeren Erleichterungen zu rechnen. "An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.





Wichtig bei allem, was noch dazukommen könnte, was derzeit gilt und was womöglich bald gelockert wird: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in einzelnen Bundesländern abweichende Regelungen geben.

Corona-Gipfel: Darüber wird heute gesprochen

Kontaktbeschränkungen: Thema werden wohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen sein. Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai - zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden.





Thema werden wohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen sein. Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai - zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden. Fußball-Bundesliga: Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Am Donnerstag soll über die Geisterspiele gesprochen werden. Die Deutsche Fußball Liga hofft auf eine Fortsetzung der ausgesetzten Spielzeit noch im Mai.





Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Am Donnerstag soll über die Geisterspiele gesprochen werden. Die Deutsche Fußball Liga hofft auf eine Fortsetzung der ausgesetzten Spielzeit noch im Mai. Kindertagesstätten: Möglicherweise beraten Merkel und die Länder über einen Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten. Die Familienminister von Bund und Ländern schlugen im Vorfeld einen «behutsamen» Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen vor, nannten aber keinen Zeitplan.





Möglicherweise beraten Merkel und die Länder über einen Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten. Die Familienminister von Bund und Ländern schlugen im Vorfeld einen «behutsamen» Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen vor, nannten aber keinen Zeitplan. Masken im Fernverkehr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich vor den Gesprächen für eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr ausgesprochen. Im Nahverkehr, also etwa in Bussen, S-, U- und Straßenbahnen ist das Tragen einer Maske bereits Pflicht.

Update vom 29.04.20250, 14.45 Uhr: Grenzöffnungen zwischen Österreich und Deutschland angestrebt

Österreich bleibt zuversichtlich, dass die Grenze zwischen der Alpenrepublik und Deutschland in absehbarer Zeit für Touristen und andere Reisende geöffnet wird. Das Ziel müsse trotz Corona-Gefahr sein, dass auch die Reisefreiheit wieder gewährt werde, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Die Ansteckungszahlen in Österreich seien inzwischen deutlich niedriger als in einigen Teilen Deutschlands. «Ich gehe davon aus, dass es hier gelingen kann, dass in den nächsten Wochen entsprechende Schritte stattfinden, weil es schlicht und ergreifend auch sachlich gut begründbar ist», sagte Kurz.

Zuvor hatte die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen.