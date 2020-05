Coronavirus: Forscher warnen vor schweren Thrombosen - mysteriöse Blutgerinnsel

Das Coronavirus "Sars-CoV-2" kursiert weiterhin. Während zahlreiche Forscher mit der Suche nach einem Impfstoff beschäftigt sind, forschen einige Wissenschaftler auch an Folgeerkrankungen einer Ansteckung.

Beispielsweise bilden sich immer wieder mysteriöse Blutgerinnsel. Dazu wurden bereits mehrere Studien veröffentlicht. Nun warnen Experten erneut vor schweren Thrombose-Fällen im Zusammenhang mit dem Virus.

Update: Experten warnen vor schweren Thrombosen

Experten warnen erneut vor den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Wie bereits in Studien erklärt, können sich durch eine Ansteckung Blutgerinnsel bilden, die wiederum zu teils schweren Thrombosen führen können. Die "Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin" zeigt sich beunruhigt, angesichts der steigenden Fallzahlen. "Thrombosen und Lungenembolien machen auch während der Corona-Pandemie keine Pause", heißt es von Seiten der Forscher.

Allerdings betonten die Wissenschaftler in ihrer neuesten Stellungnahme, dass sich vor allem um die Thrombose-Patienten besorgt sind, die unabhängig von der Pandemie daran leiden. "Experten beobachten sogar eine Häufung schwerer Fälle der lebensbedrohlichen Thromboembolie bei Menschen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind. Viele scheuen in der aktuellen Corona-Pandemie den Arztbesuch aus Angst vor einer Infektion, das kann gefährliche Folgen haben. Auch mangelnde Bewegung ist ein Risikofaktor für die Gesundheit und kann das Thromboserisiko erhöhen", teilen die Experten mit.

Rupert Bauernsachs, Professor und wissenschaftlicher Leiter des "Aktionsbündnisses Thrombose", sagt: Achten Sie auf jedes neue Symptom, etwa Schwellungen oder Schmerzen im Bein. Sprechen Sie Ihren Hausarzt an und lassen Sie Ihr Thromboserisiko abklären."

Er ergänzt: "Wir beobachten eine deutlich geringere Zahl an Fällen, die von Hausärzten überwiesen werden. Stattdessen kommen deutlich mehr schwere Fälle zu uns in die Klinik, die stationär behandelt werden müssen und häufig Folgeschäden davontragen. Diese Fälle hätte man oft frühzeitig gut behandeln können." Als Lösung sehen die Experten Sport. Zwar sei das Training im Fußball- oder Handballverein noch lange nicht möglich. Jedoch öffnen bald Fitnessstudios und Home-Training sei jederzeit möglich. "Gesunde Gefäße sind aber ein wichtiger Schutzfaktor gegen eine Thrombose. Einfaches Training hilft schon, die Venen so zu stärken, dass diese ihre Arbeit zuverlässig machen können", so Bauernsachs.

Erstmeldungen: Coronavirus: Forscher finden mysteriöse Blutgerinnsel

Mysteriöse Blutgerinnsel bei Corona-Infizierten: Das Coronavirus verbreitet sich weiterhin weltweit. Die Wissenschaft ist fieberhaft auf der Suche nach einem Impfstoff gegen den Covid-19-Erreger. Aber nicht nur die Impfstoffsuche beschäftigt die Forschung, sondern auch neue körperliche Komplikationen bei Corona-Patienten.

So beobachten Forscher zuletzt vermehrt, dass die Blutgerinnung bei Infizierten teilweise extrem gestört ist. Das kann im äußersten Fall zu Herzinfarkten, Amputationen oder Schlaganfällen führen.

Corona-Patienten mit Blutgerinnseln: Helfen Blutverdünner?

Shari Brosnahan, Ärztin am Universitätskrankenhaus Langone in New York, sagte zuletzt der Nachrichtenagentur AFP: "Ich hatte 40-Jährige auf meiner Intensivstation, die Blutgerinnsel in den Fingern hatten und es sah so aus, als würden sie sie verlieren." Das Phänomen von Thrombosen im Kontext von Corona-Infektionen wurde erst kürzlich in einer Studie diskutiert, die im Fachmagazin Thrombosis Research veröffentlicht wurde.