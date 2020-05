Fitnessstudios während der Corona-Pandemie: Schon seit mehr als einem Monat gelten die Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus. Um einen "Lagerkoller" zu vermeiden, sehnen sich viele Menschen gerade jetzt nach Bewegung. Normalerweise besuchen über 11 Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig ein Fitnessstudio - doch die Studios müssen aktuell geschlossen bleiben. Wann öffnen Fitnessstudios wieder? Und wie wird mit den gezahlten und noch ausstehenden Beiträgen umgegangen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seine Pläne.

Gerade die geschlossenen Räume, Umkleiden und Fitnessgeräte in den Studios sind für das Virus willkommene Übertragungswege. Daher sehen auch die ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkung, die Mitte April verkündet wurden, vorerst keine (Wieder-)Öffnung der Fitnessstudios vor. Es ist also Geduld gefragt. Bis das Fitnessstudio wieder offen hat, ist Fitness auch zu Hause möglich. Nützlich sind hier für etwa Fitnesstracker - hier ein Erfahrungsbericht.

Fitnessstudios öffnen: Jens Spahn fordert pragmatische Lösungen

Die Lockerungen von Beschränkungen sind dem Bundesgesundheitsminister dabei nicht pragmatisch genug. Er äußerte sich gegenüber der Funke Mediengruppe, dass es nicht um Quadratzahlen, sondern eher um allgemeine Abstands- und Hygieneregeln in den nächsten Schritten gehen solle. Wer also einkaufen gehen oder sich fit halten wolle, solle dies doch tun können. " Je nachvollziehbarer die Regelungen sind, desto eher werden sie akzeptiert und gelebt", betonte Spahn.

Tipp: Bei Gymondo, der führenden Online-Fitness- und Ernährungsplattform Deutschlands*, können Sie jetzt, dank einer Kooperation mit Lidl, einen Monat kostenlos trainieren. Und das ganz einfach zuhause oder unterwegs. Gymondo bietet Ihnen nicht nur effektives Training mit Hunderten von Workouts für Anfänger und Fortgeschrittene, sondern auch ein Ernährungscoaching mit 2000 Rezepten und exklusive Fitness-Programme mit bekannten Trainern wie Daniel Aminati oder Sophie Thiel.

Gutscheine für Reisen, Kultur- und Sportveranstaltungen

Wer wegen der Corona-Auflagen das Abo für ein Fitnessstudio nicht nutzen kann, soll mit Gutscheinen entschädigt werden. Das „Corona-Kabinett“ hatte sich schon am vergangenen Donnerstag auf die Gutschein-Lösung für abgesagte Reisen, Kultur- oder Sportveranstaltungen geeinigt. Das aktuelle Papier präzisiert nun die Pläne für den Veranstaltungsbereich. Für Reisen wird es separate Regelungen geben.

Aus dem Papier wird deutlich, dass auch für Musik-, Sprach- oder Sportkurse Gutscheine geplant sind. Umfasst sind auch Dauerkarten etwa für Fußballvereine. Die Gutscheine sollen bis Ende 2021 befristet sein und für alle Tickets gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden. Hat der Kunde seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten. Geplant sind auch Härtefallklauseln für alle Kunden, für die ein Gutschein wegen ihrer „persönlichen Lebensumstände“ nicht zumutbar ist.

Ein weiterer Tipp: Sie wollen einen Mundschutz online bestellen? Hier gibt es noch Corona-Masken.

Verbraucherschützer lehnen die Gutschein-Lösung ab. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Nutzer auf den Kosten sitzen bleiben, wenn der Anbieter pleite geht, argumentieren sie. Die Regierung will den Anbietern mit der Regelung hohe Rückzahlungen ersparen und so Pleiten verhindern.

Der Weg zurück ins Sportleben

Wie die Rückkehr zum normalen Leben und zum Sportbetrieb genau aussieht ist noch unklar. Der Hamburger Sportsenator Andy Grote erklärt in einem Interview mit dem ndr, dass ab der ersten Mai-Woche bundesweit der Sportbetrieb Schritt für Schritt aufgenommen werden soll. Begonnen werden soll mit Individualsportarten unter freiem Himmel - doch auch hier müssen dann die Abstandsregelungen weiter eingehalten werden. "Wir waren uns auch einig, dass das Thema Hallen- und Indoorsport, auch Fitnessstudios, erst zu einem späteren Zeitpunkt ansteht.", erklärt Grote weiter.

Gerade der Sport in geschlossenen Räumen, in denen kein Luftaustausch stattfindet, bietet sich besonders gut für die Verbreitung des Covid-19 Erregers an. Der Kontakt mit vielen Menschen ist ein weiterer Punkt, den Ärzte als kritisch betrachten. Doch die körperliche Gesundheit und ein starkes Immunsystem sind aktuell auch sehr wichtig, was Birgit Schwarze, die Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes der deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV), als Anlass für einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt.

Schwarze geht besonders auf die Aussage ein, dass es riskant sei, mit mehreren Menschen zusammen Sport zu machen: Sie meint, dass dies nicht zwingend der Fall sein müsse. In vielen Studios stünden zahlreiche Geräte bereit, die ohne eine zusätzliche Person bedienbar seien.

Fitnessstudios stellen ein hohes Risiko dar - oder nicht?

In den Schritten, die Schwarze der Kanzlerin in dem Brief vorschlägt, stehen unter der Einhaltung des Sicherheitsabstandes auch der Verzicht auf Duschen und Sauna, sowie das Trainieren mit Einmalhandschuhen. Die ständige Desinfektion von Geräten und Studiomaterial setze sie voraus.

Hier der Brief vom 20. April im Wortlaut:

"Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,



tausenden Fitness-Anlagen droht in den nächsten Monaten die Insolvenz – weil es keine Planungs- sicherheit gibt, mit welchen Hygienemaßnahmen wir wieder öffnen können.

Dabei wollen Fitness- und Gesundheitsanlagen Auflagen erfüllen, die das Kraft- und Herzkreislauf- Training in unseren Betrieben genauso sicher machen wie z.B. das Einkaufen im Baumarkt- und Gartencenter. Hier reichen offensichtlich ein Schild am Eingang und einige Klebestreifen auf dem Boden. Das ist leider für unsere Betriebe und die Studiomitglieder nicht nachvollziehbar und wird als Ungerechtigkeit empfunden.

Bitte beachten Sie: Fitness- und Gesundheitsanlagen sind kapitalintensive Betriebe, die permanent Millionen EURO investiert haben, um den Kunden das gesundheitlich bestmögliche Training anzubieten. Wir haben hohe Miet- und Raumkosten, denn unsere Flächen lassen es zu, dass sich die Mitglieder sehr gut verteilen können.

Wir können Umkleiden, Duschen und Saunen sperren, kontaktlose Zugangskontrollen und Hygienemaßnahmen durchführen, Einlasskontrollen zur Begrenzung von Anzahl und Dauer des Aufenthaltes gewährleisten. Mindestabstände zwischen den fixen Stationen für Kraft- und Cardiotraining sind dabei selbstverständlich.

12 Mio. Menschen vermissen ihr Training für die mentale Stärkung und die Stärkung ihres Immunsystems. Es erleichtert das Alltagsleben und fördert die Gesundheit.

Die 10.000 Fitness-Anlagen sind sehr oft familiengeführte Gewerbebetriebe, die keinerlei Zuschüsse oder ähnliches bekommen, sondern genau wie die Betriebe der DEHOGA vollständig im Risiko stehen. Daran ändert auch ein Kurzarbeitergeld nichts, wir brauchen genau dieselbe Unterstützung wie die Hotel- und Gaststättenbetriebe – eine Senkung der Mehrwertsteuer auf 7 % wäre eine wichtige Entlastung.

Bitte beschäftigen Sie sich mit Auflagen für eine Wieder-Eröffnung – wir brauchen diese Perspektive!

Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg"

Selbst die Klage eines Fitnessstudio-Betreibers vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht wurde zurückgewiesen. Die Betriebsschließung habe ihre Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz. Es sei nicht ernstlich streitig, dass es sich bei der Coronavirus-Krankheit Covid-19 um eine nach dem Infektionsschutzgesetz zu bekämpfende, im ganzen Bundesgebiet verbreitete übertragbare Krankheit handele, hieß es in der Urteilsbegründung des Gerichts.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.