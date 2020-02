Coronavirus breitet sich weiter aus

Gefahr in Bayern bleibt weiterhin hoch - Huml besorgt

Lungenkrankheit fordert mehr Todesopfer als Sars vor 17 Jahren

Informationen zur Ausbreitung in Live-Karte

Update am 25.02.2020, 21 Uhr: Erste Infektion mit Coronavirus in Baden-Württemberg und NRW bestätigt

In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit. Er habe sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt.

Der Patient sei nach seiner Rückkehr mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. Er solle noch am Dienstagabend in eine Klinik gebracht und dort isoliert untergebracht und behandelt werden.

Dazu kommt ein Fall in Nordrhein-Westfalen: Ein Ehepaar aus Erkelenz ist unter dem Verdacht einer Corona-Erkrankung in die Universitätsklinik in Düsseldorf eingeliefert worden. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) ist mindestens eine Person des Ehepaars positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden.

Die beiden Ehepartner wurden mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in die Düsseldorfer Klinik gefahren. Der Transport erfolgte unter einem besonderen Infektionsschutz. Es handelt sich um den ersten Fall einer bestätigten Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen.

Update am 25.02.2020, 19.15 Uhr: Zehn Corona-Tote in Italien

Am gefährlichen Corona-Lungenvirus sind in Italien inzwischen 10 Menschen gestorben, so Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Dienstag in Rom. Insgesamt seien derzeit 322 Menschen erkrankt.

Update, 25.02.2020, 18.25 Uhr: Auf Teneriffa ist Hotel quasi unter Quarantäne

Nach Italien haben nun weitere europäische Länder Ausbrüche des Coronavirus gemeldet. Die gefährliche Lungenkrankheit ist in Österreich, Kroatien, der Schweiz, auf dem spanischen Festland sowie auf der Urlaubsinsel Teneriffa festgestellt worden.

Auf der spanischen Insel sind rund 1000 Touristen praktische unter Quarantäne gestellt. Darunter sind vermutlich auch Deutsche.

Das neuartige Coronavirus hat zudem Österreich erreicht. Eine 24-jährige Frau und ihr gleichaltriger Freund seien positiv auf das Virus getestet worden, berichtete ein Sprecher der Klinik in Innsbruck. Beide stammten aus dem Raum Bergamo in Italien. Inzwischen seien beide in einem guten Zustand und schon wieder fieberfrei, so der Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin, Günter Weiss. Die Suche nach möglichen Kontaktpersonen sei im Gange.

In Kroatien wurde die erste Ansteckung bei einem Mann nachgewiesen, der zuvor einige Tage in Italien gewesen war. Der erste Nachweis in der Schweiz ereignete sich laut Bundesamt für Gesundheit im Kanton Tessin. Details waren zunächst nicht bekannt. Der Kanton Tessin ragt in die italienische Lombardei hinein, wo mehrere Fälle aufgetreten sind.

Am Nachmittag wollte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Rom mit Amtskollegen aus Italien, Österreich, Slowenien, der Schweiz, Kroatien und Frankreich sowie EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides treffen. Erwartet wurde, dass die Minister beraten, wie sie auf die Ausbreitung von Sars-CoV-2 reagieren. Spahn hatte am Montag gesagt, ein Virus mache an Landesgrenzen nicht halt. "Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen."

Update, 25.02.2020, 16.50 Uhr: Erster Fall in Tessin

In der Schweiz ist am Dienstag erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit mit. Nähere Informationen kündigte das Amt für 17.00 Uhr an. Der Fall ereignete sich im Kanton Tessin. Am Montag hatte Innenminister Alain Berset gesagt, das Land sei gut vorbereitet. Maßnahmen wie Reisebeschränkungen wurden nicht ergriffen. Der Kanton Tessin ragt in die italienische Lombardei hinein, wo mehrere Fälle aufgetreten sind.

Update, 25.02.2020, 11.50 Uhr: Live-Karte zeigt Coronavirus-Ausbreitung

Mittlerweile sind weltweit 80.289 Menschen (Stand: 25. Februar 2020, 12.00 Uhr) weltweit mit dem Coronavirus infiziert. 2704 Menschen sind daran gestorben. Das geht aus einer Live-Karte der "Johns Hopkins University" im US-amerikanischen Baltimore hervor.

Update, 25.02.2020, 05.45 Uhr: Bayerische Gesundheitsministerin Huml gibt Einschätzung ab

Das Abschotten ganzer Städte wegen des Coronavirus wie jetzt in Italien darf aus Sicht von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml nur die Ultima Ratio sein. "Bevor über die Abriegelung einer Stadt entschieden wird, sollte zunächst auf andere Lösungsmöglichkeiten gesetzt werden", sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in München.

Der Schutz der Bevölkerung in Bayern habe oberste Priorität. "Deshalb können auch einschneidende Maßnahmen vorgenommen werden, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen", so Huml. Wichtig sei aber, immer im konkreten Einzelfall zu entscheiden und mit Augenmaß vorzugehen.

Italien hat mehrere Gemeinden im Norden des Landes wegen des Virus-Ausbruchs abgeriegelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag gesagt, notwendig sei so ein Schritt nicht. "Von der Absage von Großveranstaltungen (...) bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es ja auch noch viele Zwischenstufen."

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar H. Wieler, sagte im "heute-journal" des ZDF: "Quarantäne von ganzen Ortschaften kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen." Die Menschen müssten dann mit Lebensmitteln und Wasser, aber auch mit ärztlicher Hilfe versorgt werden. Das sei in einem Quarantänegebiet sehr schwierig. Im Freistaat gab es 14 der 16 bisher in der Bundesrepublik positiv getesteten Covid-19-Patienten.

Update, 24.02.2020, 18.05 Uhr: Sechs Tote durch Coronavirus in Italien

Die Zahl der Toten bei einem Coronavirus-Ausbruch in Italien steigt weiter. Mittlerweile kamen sechs Menschen ums Leben, fünf davon in der Lombardei, wie der Gesundheitsbeauftragte der norditalienischen Region am Montag mitteilte. Bei den Toten handle es sich um ältere Menschen. Die Lombardei ist die am stärksten betroffene Region in Italien.

Update, 24.02.2020: Bayern bereitet sich auf Coronavirus vor

Nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Italien rüstet sich Bayern für mögliche Infektionen von Reisenden, die in den Freistaat zurückkehren. "Wer in Italien mit einem Coronavirus-Fall persönlichen Kontakt hatte, sollte sich umgehend an sein Gesundheitsamt wenden", teilte das Gesundheitsministerium in München am Montag mit. Bis Montagnachmittag (Stand 14.00 Uhr) habe es keine neuen bestätigten Coronavirus-Fälle in Bayern gegeben.

Der zuständige Arbeitsstab des Ministeriums habe sich am Montag mit der Lage in Italien befasst, wo vor allem im Norden des Landes weit mehr als 150 Infektionen bestätigt sind. Das Gremium bereite das Vorgehen der Gesundheitsbehörden für den Fall möglicher Infektionen von Reisenden vor, die aus Italien zurückkehren. Details sollten kurzfristig und eng abgestimmt mit den Ärzteverbänden festgelegt werden. Das "Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit" stelle zudem Informationen speziell für Italien-Reisende bereit.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) habe darüber hinaus mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) telefoniert. "Wir beobachten die Entwicklung in Italien sehr genau. Dabei ist natürlich auch wichtig, wie das "Robert Koch-Institut (RKI)" und das "Auswärtige Amt (AA)" die Lage einschätzen", sagte sie laut Mitteilung anschließend.

Update 24.02.2020: Corona-Fehlalarm legt Zugverkehr lahm

Die Passagiere sind angespannt, erschöpft, aber auch verärgert. Ihr Zug aus Venedig kommt mit mehrstündiger Verspätung in München an. Grund: Zwei Frauen an Bord wurden verdächtigt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Österreich reagierte schnell. München/Bozen (dpa) - Coronavirus-Infizierte als Mitreisende im Zug, Zwangsstopp am Brenner, wenig Informationen über die Lage: Rund 500 Passagiere von zwei Eurocitys erlebten am Sonntagabend zunächst einen Alptraum, der dann aber in ein Happy End mündete. Denn: Zwei deutsche Frauen, die wegen Fiebers und Hustens verdächtigt worden waren, am Coronavirus erkrankt zu sein, wurden negativ getestet.

So konnte ein am italienisch-österreichischen Grenzübergang mehrere Stunden gestoppter Eurocity kurz vor Mitternacht mit 500 Passagieren an Bord seine Fahrt von Venedig via Innsbruck nach München fortsetzen. Wo er dann am frühen Montagmorgen ankam, wenn auch stark verspätet.