Coronavirus erkennen: Das sind die Symptome - und wie man sich schützen kann

Das neuartige Coronavirus verbreitet sich weiter. Mehr als 130 Menschen kostete die Lungenkrankheit - ausgelöst durch das Virus - bereits das Leben. Nach den ersten bestätigten Fällen in Deutschland sind viele Menschen verunsichert. An welchen Symptomen erkennt man das Virus und wie kann man sich schützen? Hier klären wir alle wichtigen Fragen und Antworten.

An diesen Symptomen erkennt man das Coronavirus

Gewöhnliche Coronaviren verursachen meistens ähnliche Symptome wie eine einfache Erkältung, erklärt das Robert-Koch-Institut (RKI) - also Husten und Schnupfen. Bestimmte Coronaviren könnten aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen und zu Lungenentzündungen führen. Doch auch hier droht eine Verwechslung mit der saisonalen Grippe, die Symptome - Fieber, starkes Krankheitsgefühl, Atemwegsprobleme - ähneln sich.

Das neue Coronavirus scheint laut RKI mit einem schwereren Verlauf einherzugehen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten. Typisch für das neuartige Coronavirus ist nach derzeitigem Stand, dass die oberen Atemwege kaum betroffen sind. Es gibt beispielsweise keinen Schnupfen.

Coronavirus: Wie lange dauert die Inkubationszeit?

Die Inkubationszeit des neuen Coronavirus hinter der Lungenkrankheit in China ist meist etwa zehn Tage. Wie der Direktor der nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, am Sonntag in Peking berichtete, sei die kürzeste registrierte Zeitspanne aber auch nur ein Tag gewesen - die längste 14 Tage.

Die Infizierten seien in dieser Zeit bereits ansteckend, auch wenn noch keine Symptome erkennbar seien. Das unterscheide die neue Variante des Coronavirus von dem eng verwandten SARS-Erreger, der die Pandemie 2002/2003 ausgelöst hatte.

Eine Studie im Journal "Lancet" hatte zuvor schon ergeben, dass das Virus auch von Personen weitergegeben werden könne, die noch keine Erkältungssymptome zeigen. Die Forscher bezogen sich auf eine Familie in der chinesischen Stadt Shenzhen. Zwei Mitglieder hatten in Wuhan Kontakt zu einem erkrankten Verwandten im Hospital. Am Ende hatten sechs Familienmitglieder das Virus, darunter eines, das nicht einmal in Wuhan war. Ein infiziertes Kind zeigte keine Symptome.

Was passiert bei einer Erkrankung?

Ein vorsorglicher Test wird in Deutschland veranlasst, wenn ein Patient zuvor in einem Risikogebiet - etwa in Wuhan in China - war oder anzunehmen ist, dass er direkten Kontakt zu nachweislich infizierten Menschen hatte, wie etwa die 40 Personen, die mit dem infizierten Mitarbeiter eines bayerischen Automobilzulieferers Kontakt hatten. Für den dann folgenden Ablauf gibt es Regularien.

"Die Kette ist so, dass natürlich zunächst einmal ein Arzt den Verdacht bekommt und dann eine Diagnostik anfordert", erklärte der Berliner Virologe Christian Drosten. "Gleichzeitig nimmt er mit dem örtlichen Gesundheitsamt Kontakt auf." Das Gesundheitsamt sei dann zuständig sowohl für den Meldeweg als auch für die Verhängung von weiteren Maßnahmen. "Da lastet eine sehr hohe Verantwortung auf den örtlichen Gesundheitsämtern."

Im Moment sei es so, dass in vielen Fällen eine Probe an sein Labor geschickt werde. Sei das Ergebnis negativ, sei der Fall damit abgeschlossen. Bei einem positiven Testergebnis seien wieder die Gesundheitsämter am Hebel. Die identifizierten dann durch Befragung die Kontaktpersonen. "Wen haben Sie in den letzten Tagen, seitdem Sie in Deutschland sind, getroffen? Mit wem hatten Sie zu tun?" und so weiter. Diese Personen würden dann zunächst namentlich registriert, es werde nach Symptomen gefragt und es würden gegebenenfalls auch Labortests gemacht. Es gebe bei Kontaktpersonen mit Symptomen auch die Möglichkeit für Gesundheitsämter, so etwas wie Heim-Quarantäne aufzuerlegen, wenn die Patienten nicht schwer krank sind. "Das ist ein sehr verträgliches und und sehr effizientes Mittel, Verbreitungen zu verhindern."

Wie kann man sich vor dem Coronavirus schützen?

Gute Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette (Hand vor Mund und Nase!) sowie Abstand zu Erkrankten halten sind die besten Maßnahmen zum Schutz. In Anbetracht der saisonalen Grippewelle seien diese Empfehlungen laut RKI aber grundsätzlich überall und jederzeit angeraten.