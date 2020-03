Coronavirus eine Biowaffe? Dubiose Fakten - und was dahinter steckt

Das Coronavirus (Covid-19) hält aktuell viele Menschen auf Trab: Während die Unsicherheit in der Bevölkerung über die Ausbreitung und Gefahren von Covid-19 wächst, halten sich auch hin und wieder hartnäckige Verschwörungstheorien in der Öffentlichkeit.

Wie Mimikama berichtet, soll ein Youtube-Video von KlaTV, welches auf der Plattform einzusehen ist, nun scheinbar beweisen, dass das Coronavirus eine gezielt erschaffene Biowaffe sei. Was an den Gerüchten dran ist, erfahren Sie hier.

Zwei angebliche Virologen als Experten

In dem Video werden zwei Virologen genannt, Dr. Alan Cantwell und Dr. James Lyons-Weiler. Über Cantwell wird in dem Video erzählt, er habe in der Online-Datenbank "PubMed" 107 Verweise gefunden, die auf Experimente mit Coronaviren schließen lassen. Weiterhin habe er herausgefunden, dass seit über einem Jahrzehnt menschliche und tierische Coronaviren gentechnisch verändert wurden, um krankheitserregende und mutierte Viren zu erzeugen.

Bei "PubMed" handelt es sich eine Datenbank, in der man medizinische Artikel suchen kann. Ehemals eine renommierte Suchmaschine für dieses Gebiet, ist sie in den vergangenen Jahren jedoch mehr und mehr in Verruf geraten. So soll es sich bei etwa einem Viertel der dort zu findenden Artikel um Raubkopien handeln. Zudem wurden dort auch Informationen von "Omics" publiziert - deren Inhalte allerdings des Öfteren höchst fragwürdig sind. Demnach sind dort häufiger Berichte mit Fake News zu lesen, deren wissenschaftlicher Wahrheitsgehalt nicht dem der Realität entspricht.

Auch wenn für Cantwells Aussagen von 107 Hinweisen, die seine Anschuldigungen stärken sollen, keine handfesten Beweise gefunden werden können, gibt es eine logische Erklärung: Coronaviren gibt es bereits seit den 1960er Jahren. Um wirksame Impfstoffe gegen davon ausgelöste Krankheiten zu finden, wurde in der Vergangenheit mit den Viren experimentiert - allerdings nicht, um die Coronaviren in Biowaffen zu verwandeln.

Dr. Alan Cantwell aufgrund verschiedener Verschwörungstheorien bekannt

Wie Mimikama weiter berichtet, ist Dr. Cantwell in Verschwörungskreisen bestens bekannt. Zum einen handele es sich bei dem pensionierten Arzt nicht um einen Virologen, zum anderen ist er bereits wegen einiger Aussagen bekannt: Er vertritt unter anderem die Meinung, dass Krebs durch Bakterien verursacht werde und es den HIV-Virus nicht gebe. Es ist festzuhalten, dass es sich bei Dr. Cantwell nicht um einen ausgewiesenen Virologen handelt und er seinen Expertenstatus für die Verbreitung von teils wilden Verschwörungstheorien nutzt.

Dr. James Lyons-Weiler: Existenz von Coronavirus nur dank Labor möglich

Dr. James Lyons-Weiler vertritt die Ansicht, dass das Coronavirus Covid-19 ausschließlich im Labor hergestellt worden sein muss - da es ein einzigartiges Genfragment aufweise. Doch auch Dr. Lyons-Weiler ist kein Virologe, sondern Biologe. Auch wenn er an einigen statistischen Publikationen beteiligt war, war keine von diesen biomedizinischer Natur. Zudem war er wohl hinter den Forschungen auch nicht die treibende wissenschaftliche Kraft - das waren andere Autoren. Trotzdem behauptet er immer wieder bizarre Dinge, die laut ihm von seinen angeblichen Entdeckungen bestätigt werden - allerdings konnten seine Aussagen von der Seite "Science-Based Medicine" klar und deutlich widerlegt werden.

Die Aussagen der beiden scheinbaren Experten sollen unter anderem dadurch gestützt werden, dass es nachgewiesenermaßen mehrere Patente auf das Coronavirus gebe - dies ist jedoch ein Trugschluss. Denn es gibt nicht nur das Coronavirus. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Virenfamilie, durch die sowohl Menschen als auch Tiere infiziert werden können. Die Folgen sind Lungenentzündungen und Nierenversagen, welche schlimmstenfalls zum Tod führen können.

Zum Video "Coronavirus: Fake News im Netz"

Ebenso ist ein genauerer Blick auf die Patente hilfreich. Diese sind für abgeschwächte Versionen spezieller Coronaviren notwendig, um Impfstoffe zu entwickeln. Wären keine Patente auf die Viren angemeldet, würden Forschungslabore wohl kaum ihre Viren an andere Labore zur Wirkstoffentwicklung weitergeben, da diese sonst mit besagten Viren Geld verdienen könnten.

Video erwähnt Labore in Wuhan

In dem Video von KlaTV werden Labore in Wuhan (China) genannt. Tatsächlich existieren beide erwähnten Labore. Im Falle von WuXi AppTech (fälschlicherweise häufig als "WuXi Pharmatech Inc" bezeichnet) wird behauptet, dass dieses von George Soros finanziert werde. Der US-Milliardär rückt bei Verschwörungstheoretikern immer wieder in den Fokus, in denen er aufgrund seines finanziellen Wohlstands für die Verbreitung von antisemitische Thesen in ein negatives Licht gerückt wird. Es ist tatsächlich bekannt, dass er 2007 Anteile an der Firma gekauft hat, ob er diese jedoch noch hält ist unbekannt.

Wichtig ist festzuhalten, dass zwar beide Labore existieren, der von Soros finanzierte Standpunkt in Wuhan jedoch überhaupt nichts mit Coronaviren im speziellen zu tun hat. Verschwörungstheoretikern genügt allerdings die Verbindung zu Soros, um ihre Thesen zu untermauern.