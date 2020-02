Coronavirus in Deutschland: Symptome, Schutz und die aktuelle Gefahr im Überblick

Das Coronavirus verbreitet sich immer weiter: Nach zwei nachgewiesenen Coronavirus-Fällen in Baden-Württemberg und Nordrhein Westfalen beraten die Behörden in Deutschland über das weitere Vorgehen.

Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien gibt es in immer mehr europäischen Staaten Nachweise des Erregers: Österreich, Kroatien, das spanische Festland und die Schweiz hatten am Dienstag von Sars-CoV-2-Fällen berichtet. Viele Menschen sind auch hierzulande verunsichert und fragen sich, an welchen Symptomen man eine Corona-Infektion erkennt und wie man sich schützen kann. Hier klären wir alle wichtigen Fragen und geben Antworten.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus und die Ausbreitung in einer Live-Karte lesen Sie auf inFranken.de im Ticker.

Coronavirus: Wie groß ist die Gefahr in Deutschland wirklich?

Laut den Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell weiter gering bis mäßig - auch wenn eine weltweite Ausbreitung des Virus, Stichwort Pandemie, als wahrscheinlich gilt. Auf globaler Ebene handele es sich um eine sich "sehr dynamisch entwickelnde und ernst zu nehmende Situation". Für eine abschließende Beurteilung der Schwere seien jedoch gegenwärtig noch nicht genügend Daten vorhanden.

Weiterhin müsse mit einem Import von weiteren Fällen nach Deutschland gerechnet werden. Auch weitere Übertragungen, Ausbrüche und lokale Infektionsgeschehen in Deutschland seien möglich. Derzeitiges Ziel der Gesundheitsbehörden ist es, einzelne Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung dadurch so weit wie möglich zu verzögern. Damit will man vor allem Zeit gewinnen, denn mit jedem Tag werden die Erkenntnisse zum Coronavirus größer. Auch soll durch dieses Vorgehen ein Zusammentreffen mit der aktuell in Deutschland grassierenden Influenzawelle soweit als möglich vermieden werden, da dies zu einer maximalen Belastung der medizinischen Versorgungsstrukturen führen könne.

Das RKI betont jedoch, dass sich die aktuelle Einschätzung kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern könne. Sobald etwa neue Fälle auftreten oder deutlich wird, dass die Verbreitung auf Dauer nicht zu vermeiden ist, könnte die aktuelle Bekämpfungsstrategie angepasst werden.

Coronavirus erkennen: Das sind die Symptome

Gewöhnliche Coronaviren verursachen meistens ähnliche Symptome wie eine einfache Erkältung, erklärt das RKI - also Husten und Schnupfen. Bestimmte Coronaviren könnten aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen und zu Lungenentzündungen führen. Doch auch hier droht eine Verwechslung mit der saisonalen Grippe, die Symptome - Fieber, starkes Krankheitsgefühl, Atemwegsprobleme - ähneln sich.